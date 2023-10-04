GraphQLのトレンドに関する7つの主な洞察

GraphQL フェデレーションは、複数の GraphQL API を統合して、単一の API からすべてのデータを消費するために使用されます。これにより、組織内のすべてのサービスの使いやすさと見つけやすさが向上します。多くの場合、フェデレーションではすべてのダウンストリーム・サービスがGraphQL APIである必要がありますが、一部のGraphQLソリューションでは、すべてのデータ・ソースを単一のGraphQL APIに統合できます。これまで、GraphQL フェデレーションはベンダー固有の要件に依存しており、そのためにさまざまな実装が必要でした。

GraphQLConf では、IBM が API 分野で他の大手企業と協力して、GraphQL Foundation の下で GraphQL フェデレーションのオープン仕様を開発したことが発表されました。