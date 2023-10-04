GraphQLのトレンドに関する7つの主な洞察

GraphQLはAPI分野の重要なテクノロジーとして台頭しており、この新しいAPI構造をエコシステムに採用する組織が増えています。GraphQLはしばしば、昔から存在している REST API(YouTube)の代替と見なされています。REST API（または他の従来型API仕様）と比べて、GraphQLはAPIの利用者（アプリ開発者など）により多くの柔軟性を提供し、多くのメリットを提供するとともに、API開発と実装での新たな課題ももたらしています。
私は最近、サンフランシスコで開催されたGraphQLのカンファレンス、GraphQLConf 2023に参加しました。ここでは、世界中からGraphQLの専門家とユーザーが集まり、テクノロジーの未来について話し合いました。この最初のGraphQLConfは、Foundationが主催し、IBMが後援しています。イベントから教訓に基づいて、今後数年間のGraphQLのトレンドに関する7つの主な洞察をご紹介します。
企業の間でのGraphQLの導入は急速に増加しています。Gartner社のレポートでは、2021年の10%未満から、2025年までに50%を超える企業が本番環境で GraphQLを使用すると予測されています。GraphQLConfでは、このテクノロジーがこの予測の達成に向けて順調に進んでいることが明らかになりました。この会議には、Pinterest、AWS、Meta、Salesforce、Netflix、Coinbase、Atlassianなどの会社からの講演者と参加者がいました。
他のAPI仕様と同様、GraphQLのメリットを最大限に引き出すにはAPI管理 ソフトウェアと組み合わせることが必要です。GraphQL は、さまざまなデータ・ソースのゲートウェイまたはミドルウェアとして実装されることが多いため、APIの性能とセキュリティーはこれらのダウンストリーム・ソースに依存します。GraphQL APIの性能を最適化するには、クエリ・コスト分析を利用して、接続されたデータ・ソースに基づくレート制限を実装する必要があります。GraphQLConf のプレゼンテーションでは、GraphQL の API 管理においてオブザーバビリティーとレート制限がどのように重要な役割を果たすかについての議論が行われました。
企業がGraphQLを大規模に運用し始めた今、GraphQL APIのセキュリティはますますクリティカルになっています。GraphQLの構造は他のAPI仕様とは異なるため、セキュリティの観点では独特のニーズがあります。カンファレンスでは、複雑性の問題やスキーマの漏洩など、GraphQL特有の脆弱性が報告されました。もちろん、インジェクションやサーバー・エラーなど、標準的なAPI仕様のセキュリティー脅威はGraphQL APIにも当てはまり、多くの場合はAPI管理によって軽減できます。
GraphQL APIを構築するには、「コード・ファースト」と「スキーマ・ファースト」の2つのアプローチがあります。すべてのGraphQL APIの中核には、タイプシステムとして機能するスキーマがあります。
新しい新たなアプローチは「SDLファースト」（スキーマ定義言語）と呼ばれるもので、スキーマとビジネス・ロジックを分離するのではなく、GraphQLスキーマ内で両方を直接定義します。GraphQLConfの私の講演（YouTube）では、この宣言型のSDLファーストのアプローチについて説明しました。
GraphQLにおけるデータのストリーミングは長い間無視されてきましたが、GraphQLの大規模な採用に伴い、重要性が高まっています。GraphQLのリアルタイム・データは「サブスクリプション」と呼ばれる操作タイプを使用して実装されますが、ストリーミング・データのニーズは異なります。ストリーミング・データについては、「@stream」と「@defer」と呼ばれる2つの新しい組み込みディレクティブがGraphQL仕様に導入されます。これらの新しいディレクティブを追加することで、GraphQLはデータのインクリメンタル配信が必要な、より複雑な状況にも対応できるようになります。この開発により、GraphQLは非同期またはイベント駆動型のデータソースとの互換性が向上することが期待されています。
GraphQL フェデレーションは、複数の GraphQL API を統合して、単一の API からすべてのデータを消費するために使用されます。これにより、組織内のすべてのサービスの使いやすさと見つけやすさが向上します。多くの場合、フェデレーションではすべてのダウンストリーム・サービスがGraphQL APIである必要がありますが、一部のGraphQLソリューションでは、すべてのデータ・ソースを単一のGraphQL APIに統合できます。これまで、GraphQL フェデレーションはベンダー固有の要件に依存しており、そのためにさまざまな実装が必要でした。
GraphQLConf では、IBM が API 分野で他の大手企業と協力して、GraphQL Foundation の下で GraphQL フェデレーションのオープン仕様を開発したことが発表されました。
人工知能 (AI)によって開発者がコードを記述して操作する方法が変化するにつれ、GraphQL にも課題と機会が生まれます。例えば、AIが支配的な世界で、開発者はどのようにGraphQL APIを構築するのでしょうか？ AIはGraphQLのセキュリティー脆弱性の発見と防止にどのように役立つか
GraphQLConfとIBM TechXchangeの両方で、IBMフェローでありCTO（最高技術責任者）のAnant Jhingran氏が、AIとAPI連携においてGraphQLが果たす役割について発表しました。IBM TechXchange のこの基調講演では、GraphQL とAIの組み合わせがどのようになるかが提示されています。
GraphQLを実験するだけでなく、大規模に実装し始める組織が増えたことで、エコシステムは急速に発展しています。IBMでは、実稼働レベルのGraphQL APIを迅速に開発しやすくすることで、あらゆる規模の組織がGraphQLの取り組みを行えるように支援しています。
AI時代に向けて再考されたiPaaSの機能をご覧ください。IBMは、あらゆる統合シナリオに対応する統一されたハイブリッド・ソリューションと、生産性を向上させるエージェント型AIによって、統合をリードします。
iPaaSのランドスケープは変化しています。最新の市場動向を「The Forrester Wave(TM): Integration Platform as a Service, Q3 2025」でご確認ください。
Bonfiglioli社が、単一のプラットフォームをデプロイして統合に関するあらゆる課題に取り組んだ方法をご覧ください。「このプラットフォームはデータの所在や送信先に関係なく、IT部門が完全な透明性と制御を確保しながら、ローコード・オートメーションのビジネス・ニーズに対応します。」 Bonfiglio社、インテグレーション・アーキテクト、Fabio Zoboli氏
webMethods Hybrid Integrationが、AI、API、アプリ、データを、3つの主要なiPaaSユースケースのセルフガイド付きハンズオン・ツアーで統合する方法をご覧ください。
進化するビジネス・ニーズに対応する、動的で拡張性の高い統合を可能にします。AIを活用したAPI駆動型のオートメーションです
アプリケーションとシステムを接続して重要なデータに迅速かつ安全にアクセスする IBM 統合ソリューションにより、ビジネスの可能性を最大限に引き出します。
エージェント型AIの時代にハイブリッドクラウドを最大限に活用しましょう
進化するビジネス・ニーズに対応する、動的で拡張性の高い統合。AIを活用したAPI駆動型の自動化を、