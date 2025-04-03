中国・四国地区愛徳会 第2回瀬戸内はってん会 in 萩 開催レポート

中国・四国地区愛徳会および瀬戸内はってん会の未来について、中国・四国地区愛徳会 眞鍋会長に伺いました。

——中国・四国支部愛徳会 会長として、現在どのような心境でしょうか?

前任者である株式会社アイビスの武田恵社長からご指名いただき、2024年から会長を仰せつかっていますが、その責任の大きさを痛感しています。というのは、前任の武田社長が、変革の兆しをしっかりと生み出してくれたからです。

1982年設立と歴史のある愛徳会ですが、ここ数年、会員数や活動規模は縮小傾向に向かっており、それはここ中国・四国支部も同様でした。しかし前任の武田会長時代に、新しい流れが生まれ始めました。

…この状況を維持するだけでは、会長失格ですよね。なんとかより一層盛り上げていきたいと身を引き締めて取り組んでいます。

——「瀬戸内はってん会」とは、どのようなものなのでしょうか?

会員企業の若手社員を応援していこう、愛徳会のみんなで「人間的魅力」を含めて育成していこうという取り組みで、「はってん会」という名称で年に2回から4回ほど行事を行なっています。先ほどお伝えした「盛り上げていくため」の新しい取り組みの一つです。

特徴は「地域とのつながり」を意識したものであること。今回の萩は文化系でしたが、これまでは急斜面の山登りや自転車での中距離移動など、体育会系のものも少なくありませんでした。

どんなアクティビティーであれ、みんなで行うことで一体感が生まれますから。ちなみに、次回は5月総会で、香川県の琴平山（金刀比羅宮）の1000段以上の階段を昇る予定です。

——ところで今回、残念ながら会長は急遽2日目不参加となってしまいました…。

心から残念に思っています。私は吉田松陰をこの上なく尊敬していますから。

松蔭先生の、ある意味、非常識とさえも言えるような強い信念、そして死すら恐れぬ覚悟を礎とした行動力とスピード感——。世代を超え、現在の日本という国の在り方にもつながっているのではないかと思わざるにはいられません。

そんなわけで、松下村塾や旧宅の残る松陰神社への訪問を大変楽しみにしていたのですが…。「変革の時代」に想いを寄せて高杉晋作モデルのグラスを傾けつつ、次の機会が訪れるのを待ちたいと思います。

——最後に、今後の抱負をお願いします。

「共創活動」で取り組まなければ解決することができない、難しい課題が増えてきています。そんな中、IBMが共創を積極的に支援してくれているのは大変ありがたいです。

課題解決へのアプローチを考える上でも、今回のIBMタイムでお見せいただいたwatsonxのIBM社内におけるユースケースのデモはありがたかったですし、数年前から愛徳会向けにご実施いただいている生成AIのシリーズ勉強会など、技術的な支援も非常に役立っています。

近い将来、「中国・四国地区愛徳会は、他地域よりも生成AIの取り組み・実装が進んでいる」なんて言われるようになりたいですね。

——眞鍋会長、ありがとうございました。中国・四国地区愛徳会メンバーの皆さまにもよろしくお伝えください。