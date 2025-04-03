中国・四国地区愛徳会 第2回瀬戸内はってん会 in 萩 開催レポート

2025年3月6日と7日の2日間、「中国・四国地区愛徳会 第2回瀬戸内はってん会 in 萩」が開催されました。
歴史的な意味合いの大きさから、多くの方が「日本近代史が始まった地」としてその名を挙げる萩。今回、そんな「明治維新胎動の地」で開催された会の模様と、中国・四国地区愛徳会 会長の真鍋厚氏へのインタビューをお届けします。
2日間にわたって開催された「中国・四国地区愛徳会 第2回瀬戸内はってん会 in 萩」。
1日目は座学を中心に、2日目は移動しながら、萩のまちが現在まで伝え続けている「変革の力」の源を探りました。
萩は市全体を「一つの広大な博物館」として「萩まちじゅう博物館」と銘打っており、多くの地域や建物が「文化財の集合体」として世界遺産に認定されています。
1日目の会場は、そんな世界遺産構成資産「萩城下町」の中の大野毛利家の屋敷跡を改築した「萩博物館」です。
この日の主要アジェンダは以下の通りです。
「到着早々ですが、先ほど今回の会場である萩博物館併設の売店で、高杉晋作モデルのグラスを購入しました。自宅に帰ったらこのグラスで一杯やるのが楽しみです」と開会挨拶で語られた中国・四国地区愛徳会 眞鍋会長。続けて、萩開催に対する期待を語られました。
「第2回瀬戸内はってん会の開催地がここ萩なのには、意味があります。
なぜ江戸時代末期から明治へと向けて、ここ萩の地で大きな変革に取り組む人たちが次々と生まれたのか——。
小説やドラマ化をはじめ、多くの歴史研究家や歴史愛好家たちがさまざまな考察を行なっていますが、それを見る・聞くを通じて知識やストーリーとして知るだけではなく、自分の身体を通じて感じ、自分なりの考察を得て欲しいからです。
その体験が、大きな「変革の時」を迎えている今日の日本でビジネスを行う私たちにとって、とても貴重な体験となるのではないか。そして明治維新から、現代にも活用できる秘訣を見つけ出せるかもしれません。
2日間、学びと親睦を深めましょう!」
『毛利輝元・萩開府421年と明治維新胎動の地 萩』を基調講演として行なっていただいたのは、NPO萩まちじゅう博物館 副理事長 二宮 勉氏です。
歴史に疎い筆者にとっても二宮氏の萩歴史解説は本当にわかりやすいもので、二宮氏のしっかりとした解説があったからこそ、2日間の体験価値を非常に大きなものとなったことは間違いありませんでした。
特に、毛利家が萩の地に藩を構えていくに至る背景と経緯、それに続くエピソード（「関ヶ原の戦いで中国地方の太守から周防長門二カ国への移封」「毛利家・年始の倒幕秘密儀式」など）を理解できていたことにより、より味わい深く史跡やまち並みを感じることができた気がしています（その理由は後ほど）。
以下、1日目の座学セッションの模様を、何枚かの写真でご紹介します。
実は今回、二宮氏に基調講演を行なっていただけたのには、隠れたエピソードがありました。
二宮氏は、中国・四国地区愛徳会の役員である田中電機工業株式会社の後藤 沙希氏の前職時代の上司であり、さらに営業職未経験だった後藤氏の採用を決定し、営業のイロハを伝授してくれた人物だったのです。
今も「頻繁にやり取りしている仲」とのことで、2日間を通じて息の合った様子を見せてくれたお2人。そこには営業職版「吉田松陰と高杉晋作」とでも呼びたくなるような、「恩師と弟子」の関係が築かれていたことを感じさせるものでした。
なお、二宮氏はこの日夜の懇親会に奥様同伴でご参加。そして翌日、奥様には萩スタディ・ツアーの中心ガイドとして大活躍いただきました。
以下、2日目の萩スタディ・ツアーの様子を何枚かの写真でご紹介します。
ここで、「萩博物館」「萩・明倫学舎」「城下町」「松蔭神社」を巡る萩のまちスタディ・ツアーを通じて感じた、筆者の個人的考察を紹介させていただきます。
現東京科学大学初代校長の正木退蔵（まさきたいぞう）。官営長崎造船局（現三菱重工長崎造船所）の初代局長に就任し、造船事業の近代化に貢献した渡辺蒿蔵（わたなべこうぞう）。日本の鉄道敷設に尽力した官僚であり技術者である飯田俊徳（いいだとしのり）。
現代の日本経済に連なる貢献者が、反骨の人・吉田松陰の私事を受けたわずか92名の中から複数生まれていたことを、筆者はまったく知りませんでした。政治だけではなく、松下村塾が日本工業化のさきがけとして果たした役割の大きさは、想像に難くありません。
そして松下村塾だけではなく、明治維新とその後の日本の政治・経済に大きな影響を与えた「長州ファイブ」こと5人のイギリス密航留学生たちを萩藩が支援したことも考えると、このスケールの大きな歴史ドラマを下支えしていた通低音が、「毛利家が抱き続けた徳川幕府への遺恨」だったのではないでしょうか——。
「歴史を作るのは思いの重なり」という言葉が、頭から離れませんでした。
参考 | 萩市ホームページ『日本近代化の原点 萩（PDF)』ほか
中国・四国地区愛徳会および瀬戸内はってん会の未来について、中国・四国地区愛徳会 眞鍋会長に伺いました。
——中国・四国支部愛徳会 会長として、現在どのような心境でしょうか?
前任者である株式会社アイビスの武田恵社長からご指名いただき、2024年から会長を仰せつかっていますが、その責任の大きさを痛感しています。というのは、前任の武田社長が、変革の兆しをしっかりと生み出してくれたからです。
1982年設立と歴史のある愛徳会ですが、ここ数年、会員数や活動規模は縮小傾向に向かっており、それはここ中国・四国支部も同様でした。しかし前任の武田会長時代に、新しい流れが生まれ始めました。
…この状況を維持するだけでは、会長失格ですよね。なんとかより一層盛り上げていきたいと身を引き締めて取り組んでいます。
——「瀬戸内はってん会」とは、どのようなものなのでしょうか?
会員企業の若手社員を応援していこう、愛徳会のみんなで「人間的魅力」を含めて育成していこうという取り組みで、「はってん会」という名称で年に2回から4回ほど行事を行なっています。先ほどお伝えした「盛り上げていくため」の新しい取り組みの一つです。
特徴は「地域とのつながり」を意識したものであること。今回の萩は文化系でしたが、これまでは急斜面の山登りや自転車での中距離移動など、体育会系のものも少なくありませんでした。
どんなアクティビティーであれ、みんなで行うことで一体感が生まれますから。ちなみに、次回は5月総会で、香川県の琴平山（金刀比羅宮）の1000段以上の階段を昇る予定です。
——ところで今回、残念ながら会長は急遽2日目不参加となってしまいました…。
心から残念に思っています。私は吉田松陰をこの上なく尊敬していますから。
松蔭先生の、ある意味、非常識とさえも言えるような強い信念、そして死すら恐れぬ覚悟を礎とした行動力とスピード感——。世代を超え、現在の日本という国の在り方にもつながっているのではないかと思わざるにはいられません。
そんなわけで、松下村塾や旧宅の残る松陰神社への訪問を大変楽しみにしていたのですが…。「変革の時代」に想いを寄せて高杉晋作モデルのグラスを傾けつつ、次の機会が訪れるのを待ちたいと思います。
——最後に、今後の抱負をお願いします。
「共創活動」で取り組まなければ解決することができない、難しい課題が増えてきています。そんな中、IBMが共創を積極的に支援してくれているのは大変ありがたいです。
課題解決へのアプローチを考える上でも、今回のIBMタイムでお見せいただいたwatsonxのIBM社内におけるユースケースのデモはありがたかったですし、数年前から愛徳会向けにご実施いただいている生成AIのシリーズ勉強会など、技術的な支援も非常に役立っています。
近い将来、「中国・四国地区愛徳会は、他地域よりも生成AIの取り組み・実装が進んでいる」なんて言われるようになりたいですね。
——眞鍋会長、ありがとうございました。中国・四国地区愛徳会メンバーの皆さまにもよろしくお伝えください。
