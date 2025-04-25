AI（人工知能） コンピュートとサーバー ITの自動化

生成AIは企業に変革の機会を提供しますが、効果的な管理が不可欠となる重大なセキュリティー・リスクももたらします。AI駆動型テクノロジーの採用により、データ・プライバシー、不正アクセス、敵対的脅威、ガバナンスの複雑さに関する懸念が高まっています。組織がAIをワークフローに組み込む際には、AIのメリットを最大限に享受しながらリスクを軽減するために、構造化されたセキュリティー・アプローチが必要です。

ここでは、次の2つの重要な基準点からAIセキュリティーを検証します。

  • 生成AIプラットフォームのセキュリティーの強化：これには、生成AIプラットフォームの導入に固有のセキュリティー・リスクへの対処、主要な利害関係者全体でのセキュリティーの役割の定義、強力なクラウドネイティブ・セキュリティー制御の実施、セキュリティー・オペレーションの強化などが含まれます。
  • サイバーセキュリティーのためのAIの導入：AI自体が、セキュリティー体制を強化する強力なツールです。脅威検出の自動化から脆弱性管理の改善まで、AIは企業がサイバーセキュリティ課題に取り組む方法を再定義しています。

これら両方の基準点を調べることは、AIを活用してサイバーセキュリティー防御を強化しながら、生成AIプラットフォームのセキュリティリスクを最小限に抑えるための包括的なガイドを得るのに役立ちます。組織は多層セキュリティー戦略を採用し、規制要件に適合し、AI駆動型のオートメーションを使用して、進化するサイバー脅威に対してレジリエントであり続ける必要があります。

この視点が組織にとって重要な理由

生成AIの急速な導入は、イノベーションとセキュリティーの両方の課題をもたらし、組織が見過ごすことはできません。防御（AIプラットフォームのセキュリティーを強化する）と攻撃（サイバーセキュリティーにAIを導入する）の両方の観点からAIセキュリティーを理解することは、次のような点で非常に重要です。

  • 新たな脅威からの保護
  • データ・プライバシーとコンプライアンス
  • ビジネス・リスクと運営上のリスクの軽減
  • クラウドAIセキュリティーにおける責任の共有
  • サイバーセキュリティー機能の強化
  • AI駆動型の規制変更に対する将来的な準備
  • 倫理的で責任あるAIの使用を促進

これらの観点を考慮することで、組織はAIの力を安全に活用しながら、リスクを軽減し、コンプライアンスを維持し、全体的なサイバーセキュリティー体制を強化できます。

生成AIプラットフォームのセキュリティーに関する重要な視点

視点1：大規模言語モデル（LLM）の保護

生成AIプラットフォーム、特にLLMのセキュリティー・リスクを最小限に抑えることは、重大なセキュリティー侵害を防ぎ、生成されたコンテンツのプライバシー、正確性、正当性を保護するために不可欠です。IBMのお客様との取り組みから得た経験に基づき、いくつかの重要なリスクと、これらの脅威を軽減するための対策が特定されました。

  • プロンプト・インジェクション：攻撃者はユーザー入力を操作して、モデルの動作に影響を与えたり、機密データを盗んだりします。このリスクを軽減するには、厳格なインプット検証を実施し、安全なオンライン慣行についてユーザーを教育します。
  • 安全でない出力の取り扱い：LLMが生成した出力の不適切なサニタイぜーションは脆弱性につながる可能性があります。堅固なエラー処理を維持し、使用前に入力をサニタイズします。
  • トレーニング・データ・ポイズニング：トレーニング・セットを破損する悪意のあるデータは、予測不可能な、または偏ったLLM動作を引き起こす可能性があります。信頼できるデータ・ソースを使用し、入力を定期的に革新し、モデルの出力に不一致がないか確認します。
  • LLMライフサイクルの問題：トレーニング、モデルのデプロイメント、プラグインの使用中にリスクが発生します。モデル起源を検証し、セキュアなデプロイメントを維持し、アウトプットの解釈を注意深く処理します。
  • 機微情報の開示：トレーニング・データやモデルに関する知識の直接的・間接的な漏洩は、プライバシー侵害につながる可能性があります。アクセス制御、フェデレーテッド・ラーニング、データ匿名化を適用してリスクを軽減します。
  • 過剰な権限：LLMに自律性を付与しすぎると、重大なセキュリティー・リスクが生じる可能性があります。重要なタスクに権限を制限し、強力なアクセス制御を適用します。

これら6つの重要なセキュリティー・リスクと関連する対策は、生成AIプラットフォームのセキュリティーを強化する上で重要な部分を形成します。これらの懸念に積極的に対処することで、組織はデータ侵害を防止し、機密情報を保護し、AIアプリケーションの全体的な整合性と信頼性を強化できます。

視点2：クラウド・サービス・レイヤーのセキュリティーの確保

生成AIアプリケーションを開発する大企業は、多くの場合、Microsoft Azure、IBM Cloud、Google Cloud、Amazon Web Servicesなどのクラウド・プラットフォームでホストされる、事前構築済みのLLMサービスを使用しています。

LLMに関連する6つの重要なセキュリティー・リスクに対処した後は、インフラストラクチャーの脆弱性をレビューすることが重要です。提案されるリスク管理アプローチには、特定されたリスクを脅威に対してマッピングし、クラウド・プラットフォーム全体で予防および検出対策のための特定のセキュリティー管理にリンクすることが含まれます。このプロセスには、リスクのリストアップ、脅威へのマッピング、コントロールの5つのセキュリティー・ドメインへの分類、コンプライアンス・メカニズムの確立が含まれ、多くの場合クラウド・サービスによって自動化されます。最終アウトプットは、セキュリティ統制の実装と検証におけるチームの責任を詳述したRACIマトリクスです。

視点3：エンタープライズAIプログラムの統制

エンタープライズAIプログラムを効果的に管理するために、最高情報セキュリティー責任者（CISO）は次の5つの基本原則を採用する必要があります。

·      進化するAI規制への準拠を管理

·      責任共有モデルを理解することで、マネージドLLMプラットフォームを保護

·      ビジネスチームやデータ処理責任者などの利害関係者の明確な役割を定義

·      新たなサイバー脅威の所在地を特定するためのAIインシデント管理プロセスを確立

·      生成AIツールの責任ある使用について従業員を教育する意識向上キャンペーンを実施し、組織全体でセキュリティーとコラボレーションの文化を醸成

視点4：事前対応的なサイバーセキュリティーのための生成AI活用

生成AIは、事前対応型の防御と脆弱性管理のための高度なツールを提供することで、サイバーセキュリティーのランドスケープに革命をもたらしています。スカイネットの概念など、AIが悪意あるものになることへの懸念は大げさなように見えるかもしれませんが、生成AIがサイバーセキュリティーを再構築する可能性は否定できません。

サイバーセキュリティーにおける生成AIの役割

生成AIは、従来の防御策を超えた新しい機能を導入します。攻撃シミュレーションの強化、セキュリティー・タスクの自動化、現実的なトレーニング・データの生成、脆弱性管理のサポートを行います。生成AIは、複雑なデータ・パターンを分析し、実行可能な洞察を生成することで、進化するサイバー脅威に対抗する際に大幅な効率を提供します。生成AIはサイバーセキュリティーのさまざまな側面に貢献できますが、重要な役割を果たす主要な分野には次のようなものがあります。

  • 対応の迅速化：生成AIは、多様な情報ソースを統合し、悪用可能性と攻撃ベクトルに関するリアルタイムの洞察を提供することで、組織が脆弱性への対応を合理化するのに役立ち、脆弱性の優先順位付けと修復を迅速化します。
  • セキュリティー・ワークフローへの影響：脆弱性のバックログやサプライチェーンのリスクなどの最新のサイバーセキュリティーの課題には、部門全体で統合されたワークフローが必要です。生成AIを使用してワークフローを連携することで、より良いコラボレーションが可能になり、脆弱性修復のスピードと効果が高まります。
  • クラウドネイティブの脆弱性管理：生成AIは、脆弱性を追跡し、正確な脆弱性割り当てを維持し、動的なクラウド環境に適応してセキュリティを強化し、規制要件を満たすことで、クラウドネイティブ環境の課題に対処します。

たとえば、クラウド環境で運用している組織では、生成AIを使用して脆弱性をサービスに結び付けることができるため、修復タスクの優先順位と割り当てを効率化できます。生成AIの動的学習機能は、進化するクラウドのランドスケープへの継続的な適応もサポートするため、クラウドネイティブ・アプリケーションの脆弱性の管理に不可欠なツールです。画像は、生成AIが脆弱性管理とセキュリティー・ワークフローをどのように変革できるかを示しています。

脆弱性管理における生成AIとセキュリティー・ワークフロー

生成AIは、特に複雑なクラウド環境において、ワークフローの合理化、応答時間の短縮、脆弱性管理の強化によって、組織のサイバーセキュリティーの取り組みの改善を促進します。

生成AIとサイバーセキュリティに関するグローバルな洞察：強靭なサイバー防御への道

イノベーションと新たな脅威に対するレジリエンスを高めるために、サイバーセキュリティー向けAIの研究開発を優先することが欠かせません。LLMは意思決定プロセスにおいて価値があることが証明されており、ポリシーの適用においても役割を果たす可能性があります。膨大な量のデータを理解することで、LLMはリアルタイムでサイバー防御メカニズムを強化する可能性があります。ただし、この変化には、倫理、プライバシー、規制の影響を考慮し、慎重に取り組む必要があります。

サイバーセキュリティーにおける生成AIの可能性を最大限に引き出すには、産官学の連携が鍵となります。この統一されたアプローチは、デジタル資産を保護し、安全なサイバー環境を促進するのに役立ちます。私たちがデジタル時代の複雑さの渦中にいる中で、生成AIの進歩を取り入れることは、サイバー防御の機能を強化し、より安全でレジリエントな未来を確保するための有望な道筋を提供します。

生成AIのセキュリティー強化に関するベスト・プラクティスは進化しており、認証、データ・プライバシー、敵対的防御、倫理遵守、継続的な監視を網羅する包括的なアプローチが必要です。セキュリティーは、技術的な観点からだけでなく、倫理的な考慮事項や規制遵守にも注意を払いながら、総合的に考える必要があります。脅威のランドスケープが進化するにつれて、サイバーセキュリティーは、生成AIとLLMを新たなリスクから効果的に保護するために適応する必要があります。

