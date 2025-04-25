生成AIは企業に変革の機会を提供しますが、効果的な管理が不可欠となる重大なセキュリティー・リスクももたらします。AI駆動型テクノロジーの採用により、データ・プライバシー、不正アクセス、敵対的脅威、ガバナンスの複雑さに関する懸念が高まっています。組織がAIをワークフローに組み込む際には、AIのメリットを最大限に享受しながらリスクを軽減するために、構造化されたセキュリティー・アプローチが必要です。

ここでは、次の2つの重要な基準点からAIセキュリティーを検証します。

生成AIプラットフォームのセキュリティーの強化 ：これには、生成AIプラットフォームの導入に固有のセキュリティー・リスクへの対処、主要な利害関係者全体でのセキュリティーの役割の定義、強力なクラウドネイティブ・セキュリティー制御の実施、セキュリティー・オペレーションの強化などが含まれます。

：これには、生成AIプラットフォームの導入に固有のセキュリティー・リスクへの対処、主要な利害関係者全体でのセキュリティーの役割の定義、強力なクラウドネイティブ・セキュリティー制御の実施、セキュリティー・オペレーションの強化などが含まれます。 サイバーセキュリティーのためのAIの導入：AI自体が、セキュリティー体制を強化する強力なツールです。脅威検出の自動化から脆弱性管理の改善まで、AIは企業がサイバーセキュリティ課題に取り組む方法を再定義しています。

これら両方の基準点を調べることは、AIを活用してサイバーセキュリティー防御を強化しながら、生成AIプラットフォームのセキュリティリスクを最小限に抑えるための包括的なガイドを得るのに役立ちます。組織は多層セキュリティー戦略を採用し、規制要件に適合し、AI駆動型のオートメーションを使用して、進化するサイバー脅威に対してレジリエントであり続ける必要があります。