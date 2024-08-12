シームレスなクラウド移行とモダナイゼーション：生成AI資産と革新的な商用モデルで共通の課題を克服

組織がクラウド・ベースのサービスを採用し続ける中、競争力を維持するために、インフラストラクチャー、アプリケーション、データをクラウドに移行およびモダナイズすることがますます重要になっています。従来の移行とモダナイゼーションのアプローチには手作業が含まれることが多く、コストの増加、価値実現までの時間の遅れ、リスクの増大につながります。

クラウドの移行とモダナイゼーションは、独自の課題を伴う複雑で時間のかかるプロセスになる可能性があります。一方、生成AI資産やアシスタント、革新的な商用モデルに対しては多くのメリットがありますIBM Consulting®のCloud Migration and Modernization Factoryは、組織が移行とモダナイゼーションの一般的な課題を克服し、より迅速で効率的で費用対効果の高い移行とモダナイゼーションのエクスペリエンスを実現するのに役立ちます。

IBMコンサルティングは、市場の変化を推進しているものと同じテクノロジーを活用して、明日の企業が今日必要とするスピードで価値を実現します。このトランスフォーメーションは、コンサルタントとコードの間の新しい関係から始まります。この関係はソリューションと価値を、より迅速に、高い再現性を実現しつつ、コスト効率よく提供するのに役立ちます。

生成AI資産とアシスタントの力

生成AI資産とアシスタントは、クラウド移行とモダナイゼーションのランドスケープに革命をもたらし、一般的な移行の課題を克服するためのより効率的で自動化された費用対効果の高い方法を提供します。これらのツールは、機械学習と人工知能を活用して手動プロセスを自動化し、人間の介入の必要性を減らし、エラーや再作業のリスクを最小限に抑えます。

IBM Consulting Assistantsは、IBM独自のデータでトレーニングされ、主要なコンサルティング・プロジェクトの役割とタスクをサポートするロールベースのAIアシスタントのライブラリーです。会話ベースのインターフェースを介してアクセスすることで、コンサルタントによるアシスタントの使用方法を民主化し、従業員がアシスタントを検索、作成、継続的に改良して、クライアントのニーズをより迅速に満たせるエクスペリエンスを実現しました。

IBM Consulting Assistantを使用すると、当社のコンサルタントがお客様のビジネスの課題を解決するのに最適なモデルから選択できるようになります。これらのモデルには、事前設計されたプロンプトと出力形式がパッケージ化されているため、当社の従業員は、詳細なユーザー・ペルソナや特定の言語・機能用のコードの作成など、クエリーに合わせたアウトプットを利用できます。その結果、より価値のある仕事をより迅速に行うことができます。

移行とモダナイゼーションのための革新的な商用モデル

クラウド移行サービスなどの当社の革新的な商用モデルは、アプリケーションとデータをクラウドに移行およびモダナイズするための柔軟でコスト効率の高い方法を提供します。私たちの料金体系モデルは、組織のコスト削減とROIの向上を支援することを目的とし、同時にスムーズで成功を収める移行エクスペリエンスを促進するように設計されています。

IBM Consultingのクラウド移行とモダナイゼーション・ファクトリー

IBMは、ハイブリッド・クラウド変革サービスの主導的プロバイダーとして、トランスフォーメーション、移行やモダナイゼーションに多く見られる課題を克服すべく組織を支援するための広範な専門知識を有しています。当社の専門家は、クラウド移行とモダナイゼーションを確実に成功させるための生成AIツールと革新的な商用モデルを開発してきました。

IBM Consultingのクラウド移行およびモダナイゼーション・ファクトリー（The Cloud Migration and Modernization Factory）は、事前構築された移行パターンと自動化された移行アプローチを活用することで、お客様がビジネス価値をより迅速に実現できるようにします。これは、組織がより迅速なデプロイメントと立ち上げを達成し、より早く市場投入を果たし、より早くビジネス上の利益を実現できることを意味します。

IBM Consultingのクラウド移行とモダナイゼーションを使用すると、お客様は以下のことを達成できます。

  • ビジネス価値の迅速な実現： IBM Consultingのクラウド移行およびモダナイゼーション・ファクトリー（The Cloud Migration and Modernization Factory）は、事前構築された移行パターンと自動化されたアプローチを活用することで、ビジネス価値の実現を加速します。これにより、組織はデプロイと立ち上げをより迅速に行い、より早く市場投入を果たし、より早くメリットを実現することができます。
  • スケーラブルな自動化：IBM Consultingのクラウド移行およびモダナイゼーション・ファクトリーは、クラウドベースのメトリクスとKPIを活用してスケーラブルな自動化を可能にし、複数の移行にわたって一貫した品質と成果を保証します。自動化されたアプローチにより、人的エラー、手作業によるテスト、検証のリスクが軽減され、効率、品質、ROIが向上します。
  • 成果の効率性と質の向上： 当社の生成AI資産を活用することで、お客様はマイグレーションとモダナイゼーション・プロセスを自動化し、手作業を減らしてエラーを最小化することができます。IBM Consultingのクラウド移行およびモダナイゼーション・ファクトリーは、事前に構築された移行パターンのライブラリーを提供しており、お客様が特定のニーズやユースケースに適したアプローチを選択することができます。
  • コスト削減：IBM Consultingのクラウド移行およびモダナイゼーションファクトリーは、事前構築された移行パターンと自動化されたアプローチを活用し、手作業やミスを最小限に抑えることで、総所有コストを削減し、ROIを向上させます。

移行に関する一般的な課題の克服

クラウド移行とモダナイゼーションは複雑なプロセスになる可能性がありますが、生成AI資産とアシスタント、そして革新的な商用モデルの力を活用することで、組織はよくある移行の課題を克服し、より迅速、効率的で費用対効果の高い移行エクスペリエンスを実現することができます。生成AIツールは、手作業のプロセスを自動化し、人間の介入の必要性を減らし、エラーや修正作業のリスクを最小限に抑えることで、組織が大幅なコスト削減とROI向上を達成するのに役立ちます。

IBM ConsultingのCloud Migration and Modernization Factoryがこれらのメリットの実現にどのように役立つかについての詳細は、こちらをご覧ください。

著者

Vikas Ganoorkar

Global Cloud Migration Practice leader

IBM Consulting
次のステップ

IBMの専門コンサルティング・サービスを利用して、クラウド移行のプロセスを加速しましょう。IBM のソリューションがクラウドへの効率的な移行にどのように役立つかをご確認ください。また、デモを予約して、IBM Turbonomicのメリットをその目でご確認ください。

 IBMクラウド移行サービスの詳細はこちら デモを予約