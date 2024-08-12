組織がクラウド・ベースのサービスを採用し続ける中、競争力を維持するために、インフラストラクチャー、アプリケーション、データをクラウドに移行およびモダナイズすることがますます重要になっています。従来の移行とモダナイゼーションのアプローチには手作業が含まれることが多く、コストの増加、価値実現までの時間の遅れ、リスクの増大につながります。

クラウドの移行とモダナイゼーションは、独自の課題を伴う複雑で時間のかかるプロセスになる可能性があります。一方、生成AI資産やアシスタント、革新的な商用モデルに対しては多くのメリットがありますIBM Consulting®のCloud Migration and Modernization Factoryは、組織が移行とモダナイゼーションの一般的な課題を克服し、より迅速で効率的で費用対効果の高い移行とモダナイゼーションのエクスペリエンスを実現するのに役立ちます。

IBMコンサルティングは、市場の変化を推進しているものと同じテクノロジーを活用して、明日の企業が今日必要とするスピードで価値を実現します。このトランスフォーメーションは、コンサルタントとコードの間の新しい関係から始まります。この関係はソリューションと価値を、より迅速に、高い再現性を実現しつつ、コスト効率よく提供するのに役立ちます。