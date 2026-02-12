エネルギーグリッドからヘルスケアシステムに至るまでの重要なサービスは、AI駆動型の脅威や従来の防御を凌駕する悪意のあるアクターによってますます標的にされるようになっています。さらに悪いことに、量子の脅威は差し迫ったものであり、現在の暗号化方法が時代遅れになってしまう可能性があります。IBM Institute for Business Valueの内部研究によると、2024年現在、官公庁・自治体向けの業界では推定60件のサイバーセキュリティー・インシデントが発生しています。一方、民間部門の中央値は49.5でした。

サイバー攻撃の量は増加の一途をたどっており、対応の遅れは重大なリスクにつながる可能性があります。この研究によると、官公庁・自治体の対応担当者がサイバーセキュリティー・インシデントを検知するまでに180日かかったのは、つい最近の2024年でした。ポスト量子セキュリティーとAI搭載インテリジェンスは将来のニーズではなく、差し迫った要件です。

自動化されたAI駆動型の攻撃は手動による対応よりも動きが速く、リアルタイムの脅威インテリジェンスと自動化されたインシデント対応が生き残りに不可欠です。セキュリティーを確保するには、サイバー戦略とリスク、AI駆動型の脅威検知と対応、ゼロトラスト・セキュリティー・フレームワーク、コンプライアンスとインシデント対応オートメーションのためのデータ・リネージュと暗号化などの包括的なアプローチが不可欠です。これらの重要な要素がどのように役立つかを確認していきましょう。