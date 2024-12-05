総括：2024年の主要なランサムウェア関連ニュース

ランサムウェア関連の支払い額は、2024年に過去最高まで急増しました。今年の上半期、被害者はサイバー犯罪者に4億5,980万米ドルもの金額を支払いました。これまでに判明した最大の身代金は、未開示のフォーチュン50企業がDark Angelsのランサムウェア・グループに支払った7,500万米ドルでした。

さらに、身代金支払いの中央値は、2023年初頭の19万9,000米ドル未満から2024年6月には150万米ドルまで急上昇しています。2024年の平均身代金要求額も大幅に増加し、2023年より100万米ドル近く高い273万米ドルに達しました。

これらの記録的な支払いにもかかわらず、ランサムウェアの支払いイベントの数は前年比で27.27%減少しました。つまり、身代金を支払う組織は少ない一方で、支払う組織ははるかに高額な金額に直面するということです。主な理由は、ランサムウェア・ギャングが組織やクリティカル・インフラストラクチャー・プロバイダーを標的にし、注目性の高い攻撃に焦点を当て、より大きな利益をもたらしているからです。