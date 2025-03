ロボットが絵画する日　〜Ｖｏｌ．２　AI編〜

Q. 普段はどんなことをされているのでしょうか?

邱さん:大学の時では4足災害対応ロボットの制御ソフトウェアの開発に携わり、IBMに入社してからはGBS(グローバル・ビジネス・サービス)という組織でデータサイエンティストの仕事をしていました。機械学習、Pythonによるデータ分析の技術を駆使して、お客様のビジネスの課題を解決する仕事です。

これまでには、エンジニアとして携わった世界初の議事録スマート・スピーカーである「Integrated Spatial Assistant Console」はCES 2021 Innovation Awardを受賞しました。

また、開発に貢献したカメラによる顧客動作・属性識別ソリューション(SHOPPER ANALYSIS USING AN ACCELERATION SENSOR AND IMAGING BACKGROUND)では特許を取得しています。

2021年04月よりIBM Research Tokyoに異動し、よりリサーチの分野に集中していきます。

Q. プロジェクトに参加したきっかけを教えてください。

邱さん:頼さんからロボットアート・プロジェクトのメンバー募集があり、面白そうであることかつ異なる分野での経験が詰めそうと思い参加いたしました。

Q. どんなことに取り組んでいたのでしょうか?

邱さん:ロボットアームが実際に描く際に物理的制約(ストロークの数、筆幅、色変えの数など)を考慮したアルゴリズム、複数テーマの絵を生成する実装を担当しています。