取締役会がCIOにAIガバナンスとはどのようなものかを尋ねると、答えは通常、ポリシー文書、倫理フレームワーク、または原則のリストです。調達基準が答えとして挙がることは、ほとんどありません。このギャップに本当のリスクがあります。
AIシステムをデプロイすることは、常に重要な意思決定です。しかし、その決定は開発者や、ときにはベンダーによって行われることが多く、その結果に責任を負う立場の人が判断することはほとんどありません。その決定とは、「どのような種類のAIを使用するのか」ということです。現在、多くの企業における率直な答えは、「よく分からない」というものです。そして、それを明らかにするための共通言語も不足しています。
AIアーキテクチャーの選択は、単なる技術的な好みの問題ではありません。これは、監査可能性や説明責任、さらにはその結果として生じる責任の所在を左右する、リスクに基づくガバナンス上の意思決定です。その決定によって、システムの動作だけでなく、障害が発生したときの法的および運用上の責任を誰が負うかも決定されます。
そのアプローチは変わるべきです。ユースケースのリスクに応じてデプロイするAIの形態を決定し、それを調達に用いる文言にも反映させる必要があります。
今日、エンタープライズ・テクノロジーに関する会話では、AIは単一のカテゴリーであるかのように語られています。組織は、「AIの導入」「AIのガバナンス」「AIの監査」について語りますが、その前提には、「AI」という言葉が一貫した特性を持つ単一のテクノロジーを指すという考えがあります。実際にはそうではありません。
AI市場には現在、アーキテクチャ的に異なるタイプのシステムが少なくとも3つあり、それぞれガバナンス、説明可能性、説明責任の特性が根本的に異なります。
• 確率的AI：統計的パターン認識エンジン（ほとんどの大規模言語モデル、生成AI、最新のML）。同じインプットでも、実行間で異なるアウトプットが生成される場合があります。説明可能性は部分的であり、モデルに依存します。因果関係の特定は困難です。
• コンテキスト・オーケストレーション（およびコントロール）を備えた確率的AI：確率モデルは、定義されたデータ・ソースとポリシー・ルーティング・ロジック内で動作します。モデルが何を基に推論するかを制御できます。同一条件下で同一の出力を保証することはできません。
• 決定論的AI：ロジックベース、ルールベース、またはオントロジー駆動型のシステム。すべての結果は定義された論理に基づいて検証可能です。アウトプットには一貫性と再現性があり、設計上、どのデータを使用し、どのルールを適用し、なぜその結果になったのかを完全に追跡できます。
実際には、ほとんどのエンタープライズ・デプロイメントでは、決定論的なルーティング層内で動作する確率的モデルと、ポリシー・ガードレールを備えた検索パイプラインなど、これらのアーキテクチャーを組み合わせて利用しています。ガバナンスに求められるのは、どのコンポーネントがどのような特性で動作するのかを把握し、それぞれのリスク・レベルに応じた管理策を適用することです。
これら3種類のAIがガバナンスにもたらす影響は同じではありません。しかし、ほとんどのAI調達では、それらをあたかもそうであるかのように扱います。
あるシステムが、同じ条件下で同じ質問に対して2つの異なる回答を生成し、そのどちらにも基づいて行動できるのであれば、それは問題の兆候です。そのようなシステムは、重要な意思決定に求められる水準の厳格性で運用されているとは言えません。
確率的AIを使用すること自体はガバナンスの失敗ではありません。しかし、組織がユースケースのリスクに関係なくAIを使用し、その後で、それをサポートするように設計されていないシステムにガバナンスを後付けしようとすると、問題が生じます。
正しい手順は、その逆です。まず、ユースケースがどのリスク区分に該当するのかを客観的に評価することから始めましょう。次に、要件、契約、アーキテクチャー・レビューにおいて、そのリスク区分に求められる説明可能性、追跡可能性、説明責任のレベルを明確に定めます。その後、それに応じて調達します。
アーキテクチャーの列は提案ではありません。それは必須条件です。高リスクのユースケース、つまり人に関する重要な意思決定、多額の財務上のリスク、または元に戻すことが難しい結果を伴うユースケースでは、決定論的なレベルの説明可能性が求められます。こうしたレベルは、決定論的な設計、または厳格に管理されたハイブリッド制御によって実現できます。
人間による監視は、AIガバナンスを実効性のあるものにする基盤です。ただし、それが適切に機能するように設計されている場合に限ります。
AIのアウトプットを有意義に監視するためには、人間のレビュアーの場合に何が必要かを考えてみましょう。私たちは、同僚に対して、信頼性、信用性、利害の一致、そして長期にわたる誠実さといった信頼性の基準を求めています。AI分野では、システムにおけるこれらに相当する特性を表すための専門用語が確立されています。人間のレビュアーは、次の4つの点を確認できなければなりません。
• 透明性：これはモデルに関する問いです。どのようなデータを使用し、どのような手法を採用しているのか、そしてその手法がこのユースケースにとって適切で検証済みの選択だったのかを確認できることです。
• 説明可能性：これはアウトプットに関する質問です。モデルが一般的にどのように機能するかではなく、なぜこの特定の人物に対して、その特定の決定を下したのかを問います。
• オブザーバビリティー：これは時間の経過に伴うエージェントの動作に関する質問です。条件が変化したり、データがシフトしたり、他のシステムとやり取りしたりしても、システムは引き続き正しく動作していますか？
• 敵対者に対する堅牢性：これはサイバーセキュリティーに関する問いです。前回モデルを評価して以降、誰かがモデルを改ざんしていないでしょうか。現在も、当初の設計と役割の範囲内で動作していますか。
現在のAIアーキテクチャーでは、人間のレビュアーがこうした情報にアクセスできるようにしていますか。システムが確率的で、レビュアーが データ・リネージュや推論トレース、一貫性の保証を確認できない場合、いったい何をレビューしているのでしょうか。
ほとんどのデプロイメントにおいて、その答えはアウトプットです。彼らは数値、推奨事項、またはフラグをレビューしているのです。彼らは推論をレビューしているわけではありません。根拠をレビューしているわけでもありません。つまり、本当の意味で人間がプロセスに組み込まれているとは言えません。
人は、評価される行動をより多く取るようになります。人間のレビュアーが監督の質ではなくスループットで評価されるのであれば、形式的な承認プロセスを作り、それをガバナンスと呼んでいるにすぎません。
これが責任ロンダリングの姿です。人がプロセスに組み込まれている。彼らの承認は文書化されています。責任を果たしたことを示すチェックボックスにはチェックが付けられます。しかし、真の監視のための条件（アーキテクチャーの透明性、トレーニング、停止権限、フィードバック・メカニズム）は確立されませんでした。
解決策は、真の人間による監視を実効性のあるものにするアーキテクチャーを構築し、このAIが置かれた環境でどのように利用されているのかを理解できる分野の専門知識を持つ人材を選ぶことです。そして、その人たちを適切な指標に基づいて評価します。
ほとんどの組織が不足しているのは、調達やガバナンスに関する言語であり、テクノロジーへの理解ではありません。これを実現できる組織は、AIシステムに求める要件を明確に定めるための語彙と、それを契約によって実効性のあるものにする仕組みを備えた組織です。
変更すべき点は次の4つです。
1. すべてのAI調達において、アーキテクチャーの開示を義務付ける。ベンダーは、自社のシステムが確率的、決定論的、またはハイブリッドのいずれであるかに加え、各コンポーネントの説明可能性の特性についても明示する必要があります。
また、監査、テスト、継続的な監視を通じて、独立した検証を可能にする必要があります。「AI」は調達の意思決定に十分なカテゴリーではありません。一方、「検索拡張生成（RAG）を備えた確率的言語モデル」であれば、十分な分類と言えます。
2. アーキテクチャーを選択する前に、ユースケースをリスク区分に対応付ける。すべてのAIユースケースに、決定論的アーキテクチャーが必要なわけではありません。低リスクのコンテンツ要約ツールには、信用決定を行ったり、患者ケアのトリアージを行ったりするAIシステムとは異なる要件があります。
リスク・アセスメントは、デプロイメント後ではなく、ベンダーを選定する前に実施する必要があります。また、説明可能性や説明責任に関する要件を含む必要なアーキテクチャーは、ベンダーの裁量に委ねるのではなく、要件として明文化する必要があります。
3. 原則を機能的要件および非機能的要件として運用する。「私たちは説明可能なAIの実現に取り組んでいます」という表現は、意思表明にすぎません。「Vigilant層では、系統と出所が文書化されたソースデータ、検証済みのテストまたは再テストの信頼性、説明がエビデンスレコードに確実に含まれるようにするコントロールなど、アウトプットごとに完全な監査証跡をシステムが提供する必要があります。」
この仕様は機能要件です。この違いは、契約上の強制力を持つかどうかにあります。一方は契約に盛り込むべき内容です。もう一方は、プレス・リリースに記載するような内容です。
4. デプロイメント前に成果のベースラインを確立する。AIシステムをデプロイする前にベースラインを確立しなければ、AIシステムが害を引き起こしているかどうかを測定することはできません。デプロイメント前の成果データがなければ、アウトプットを観察することはできても、その変化をAIシステムによるものだと判断することはできません。つまり、システムの影響と、AIを導入しなくても起きていたであろう変化とを区別することができません。
すべてのAIデプロイメントでは、そのAIが改善を目指す成果について文書化されたベースラインを設定し、それを基準としてデプロイメント後のパフォーマンスを継続的に測定する必要があります。ベースラインが存在しない場合、ベースラインを構築することは前提条件であり、後続のタスクではありません。
これらの基準は、理想論ではありません。これらは、すでに複数の法域において、法律または拘束力のある指針となっています。欧州AI規制法（第9条）では、高リスクのAIシステムには、デプロイメント前に人間による監視対策や正確性要件を含むリスク管理システムを文書化することが義務付けられています。
米国では2025年1月に連邦AI採用ガイダンスが撤回されました。タイトルVIIおよびADAに基づく義務は引き続き法的効力を有しており、AIによる差別的な結果に対する雇用主の責任については、現在も連邦裁判所で訴訟が進められています。連邦準備制度のSR 11-7モデル・リスク・ガイダンスは、金融サービスの意思決定に使用されるAIモデルに継続的な検証とガバナンスの義務を課しています。
これらの法域で事業を展開する組織にとって、AIを厳格に管理するかどうかは、もはや選択の問題ではありません。選択できるのは、それを先回りして実施するか、それとも執行措置への対応として実施するかだけです。
ポリシー文書の中にしか存在しないAIガバナンスは、理想論にとどまります。真のガバナンスは、調達、デプロイ、そして測定の対象となるアーキテクチャーそのものに組み込まれています。
ほとんどの組織には AI 倫理ポリシーがあります。一方で、顧客や規制当局、そしてこうした意思決定によって最も大きな影響を受ける人々に対して負っている説明責任を果たせるAIシステムを備えている組織は、はるかに少数です。
リスクに基づいてアーキテクチャーを決定する必要があります。アーキテクチャーは要件として明文化する必要があります。要件には契約上の強制力を持たせる必要があります。
今後5年間にAIガバナンスを主導する組織は、最も洗練された倫理フレームワークを備えた組織ではありません。そうした組織とは、それらのフレームワークを調達、アーキテクチャー、測定のための具体的な要件へと落とし込み、その基準をベンダーにも求めている組織です。
その取り組みは、「AIガバナンスはあるか」ではなく、「自社のAIアーキテクチャーは、私たちが約束した説明責任を支えられるものになっているか」という適切な問いを立てることから始まります。