巨大な規模で量子中心スーパーコンピューティングを実証する理研とIBM

古典計算リソースと量子計算リソースを単一のワークフローでオーケストレーションするのは非常に複雑な問題ですが、ワークフローを構成する量子部分と古典部分の相互依存性と複雑さが大きい場合に特に難しくなります。Heronと富岳規模のスーパーコンピューターでSQDを実装しようとすれば、アルゴリズムを入力してコンピューターを動かすだけというわけにはいきません。量子中心スーパーコンピューティング(QCSC)は、定義されたワークフローと、量子リソースおよび古典リソースの緊密なオーケストレーションを必要とします。研究者たちはこの規模で閉ループを機能させる方法を見つけなければなりませんでした。



量子リソースと古典リソースが貴重であるので、効率的なオーケストレーションが重要になります、と、IBM Quantum Japan統括部長であり、QCSC担当シニア・マネージャーである堀井洋は述べています。もしワークフローが非効率的で、計算中のどこかの時点で古典リソースや量子リソースが放置されるようなことがあれば、他の研究者が他の重要な計算に取り組むために使える貴重な計算リソースを無駄にすることになってしまいます。富岳は数十億ドルのマシンであり、その実行時間の一秒一秒に大きな価値があります。Heronの方で量子計算が終わるのを富岳がただ待っているような無駄を数秒でも作らないことが極めて重要です。



この目的のために、研究者たちは新しいタスク割り当てシステムを開発しました。富岳とHeronが反復計算を行い閉ループで情報をやり取りする際に、このシステムは両方のコンピューターができるだけ待たずに動作し続けるようにタスクを割り当て、最終的な結果を得るまでの時間を最小限に抑えました。このワークフローは富岳向けに特別に設計されましたが、研究者はこれがさまざまなクラウドHPC環境にも応用できることを発見し、量子コンピューターが古典HPCインフラと効率的に連携できることを示しました。この研究を通してこの規模の古典HPCと量子コンピューターを連携させる方法への理解が深まったのです。

