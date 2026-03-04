巨大な規模で量子中心スーパーコンピューティングを実証する理研とIBM

ブログ概要：
理化学研究所（理研）とIBMは量子中心のスーパーコンピューティング（QCSC）の新しいマイルストーンを達成しました。共同研究チームは、世界有数のハイ・パフォーマンス・コンピューティング（HPC）・システムであるプレ・エクサスケールのスーパーコンピューター富岳の全体を、理研のオンプレミスIBM Quantum Heronプロセッサーと連携させ、複雑な硫化鉄分子対の電子構造を計算しました。この実験のように、富岳に含まれる多数のチップの全てを一つの目的に利用することを全系実行と言います。結果として、これまでに量子コンピューター上で行われた最大かつ最も正確な化学実験が実現したことを、IBM Researchのディレクターである Jay Gambettaが2026年1月29日にSupercomputing Asia 2026で発表しました。
2025年10月にarXivで発表した論文で紹介されたこの研究は、量子とHPCがそれまでにない規模と緊密な連携で動作した初めての例です。それらの連携をオーケストレーション（調整）するには、スーパーコンピューターと量子コンピューターがデータを処理し、実行結果を相互にやり取りしあう新しい閉ループのワークフローの開発が必要でした。これはQCSCにとって大きなマイルストーンであり、量子コンピューターと富岳のそれぞれが持つ強力な能力を最小限の実行時間で効率的に活用した技術的成果です。
「これはハイブリッド・コンピューティングにとって非常にエキサイティングな技術発展です」と、理研の計算科学研究センターの量子HPC連携プラットフォーム部門 部門長の佐藤三久氏は述べました。
この実験においてスーパーコンピューターと量子コンピューターは、サンプルベースの量子対角化(SQD)に基づくワークフローを共同で実行しました。最近のIBM Researchのブログでは、CPU、GPU、QPUなど異なる種類の計算リソースがますます連携して、SQDのような量子・古典ハイブリッド・アルゴリズムを可能にして加速していくと予測しています。
富岳は、それぞれが48コアを持つ158,976個のチップで構成された巨大なスーパーコンピューターで、2020年から2021年までの期間は世界最速のコンピューターとして君臨しました。QCSCの実現には、この規模の古典ハードウェアと量子コンピューターを統合するアーキテクチャーと、それらを調整するためのワークフローを必要とします。また別の最近の理研とIBMのarXiv論文は、GPUをワークフローに追加することでこの種の実行を劇的に加速できることを示しています。量子コミュニティーとHPCコミュニティーは、これらの技術を統合してすぐにも量子優位性を実現しようと協力しています（他の研究例はQuantum Advantage Trackerでご確認ください）。
最近まで、古典HPCリソースと量子リソースは順次的に使われるのが一般的でした。すなわち、量子プロセッサー・ユニット(QPU)がある処理を行い、その結果が古典コンピューターに送られ、そこで処理されて最終的な結果が得られていました。富岳と理研のオンプレミスHeronが協調動作した仕組みはそれとは異なり、HPC環境で量子を実用する将来の実装により近いものになっていたと言えます。
古典計算リソースと量子計算リソースを単一のワークフローでオーケストレーションするのは非常に複雑な問題ですが、ワークフローを構成する量子部分と古典部分の相互依存性と複雑さが大きい場合に特に難しくなります。Heronと富岳規模のスーパーコンピューターでSQDを実装しようとすれば、アルゴリズムを入力してコンピューターを動かすだけというわけにはいきません。量子中心スーパーコンピューティング(QCSC)は、定義されたワークフローと、量子リソースおよび古典リソースの緊密なオーケストレーションを必要とします。研究者たちはこの規模で閉ループを機能させる方法を見つけなければなりませんでした。
量子リソースと古典リソースが貴重であるので、効率的なオーケストレーションが重要になります、と、IBM Quantum Japan統括部長であり、QCSC担当シニア・マネージャーである堀井洋は述べています。もしワークフローが非効率的で、計算中のどこかの時点で古典リソースや量子リソースが放置されるようなことがあれば、他の研究者が他の重要な計算に取り組むために使える貴重な計算リソースを無駄にすることになってしまいます。富岳は数十億ドルのマシンであり、その実行時間の一秒一秒に大きな価値があります。Heronの方で量子計算が終わるのを富岳がただ待っているような無駄を数秒でも作らないことが極めて重要です。
この目的のために、研究者たちは新しいタスク割り当てシステムを開発しました。富岳とHeronが反復計算を行い閉ループで情報をやり取りする際に、このシステムは両方のコンピューターができるだけ待たずに動作し続けるようにタスクを割り当て、最終的な結果を得るまでの時間を最小限に抑えました。このワークフローは富岳向けに特別に設計されましたが、研究者はこれがさまざまなクラウドHPC環境にも応用できることを発見し、量子コンピューターが古典HPCインフラと効率的に連携できることを示しました。この研究を通してこの規模の古典HPCと量子コンピューターを連携させる方法への理解が深まったのです。
富岳とHeronを用いて、研究者たちは一対の硫化鉄分子の電子構造を計算しました。電子構造を計算するということは、電子がどのように分布し、どのように振る舞っているかを解明することを意味します。分子中の電子挙動を理解することで、それが環境とどのように相互作用し反応するかについて多くのことがわかります。
QCSCの可能性を最大限に引き出すための取り組みの一環として、コミュニティーは新しい種類のアルゴリズムを開発しています。これらのアルゴリズムは、問題を量子リソースで扱うのに適した部分と古典リソースに適した部分に分解します。鍵のかかったドアを開けるのにたとえるならば、問題の最も複雑である鍵を開ける作業に量子コンピューターを使い、ハンドルを回しドアを開ける作業には古典コンピューターを使うということです。
SQDはこのQCSCの新しいアルゴリズム群の一例です。これは電子構造計算の最も根本的な課題の一つに取り組みます。分子に含まれる電子の可能な配置が持つ総空間は非常に広大であり、その空間は分子が複雑であればあるほどますます広大になります。SQDでは、量子コンピューターがその空間をサンプリングし、古典コンピューターが注目すべき重要な領域を特定し、古典コンピューターはその情報を使って解決策に向かって処理を進めます。
富岳全体をHeronと閉ループで連携させることで得られた結果は驚くほど正確で、これまでの量子コンピューターによる同様の問題解決の試みよりもはるかに正確でした。この研究は厳密な古典手法の領域をすでに超えており、最先端の古典近似手法のいくつかと同等のレベルに達しています。
研究者たちは次のステップは、GPUを量子・古典ワークフローのアクセラレーターとして統合することだと述べています。理研の上級研究員である白川知功氏は、この研究の進行によって量子優位性が近づいていると述べています。
「理研で量子優位性を今年中に達成することができるでしょうか」という質問に対して、彼は「もちろん結果を得るまではわかりませんが、私はとても明るい見通しを持っています」と答えました。