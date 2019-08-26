廃棄物のサプライチェーンに革命を起こす：社会貢献のためのブロックチェーン

プラスチック廃棄物を価値ある通貨に変えるPlastic Bankから、小規模農家のマイクロファイナンスへのアクセス性を高めるTwiga Foodsまで、IBMはブロックチェーンを応用して、国連の最も重要なテーマである持続可能な開発目標 の達成に取り組んでいます。廃棄物の負担が増大し、リサイクルが大きな環境問題となる中、廃棄物管理業界はブロックチェーントランスフォーメーションに関して有利な立場にあります。
ブロックチェーンでは、アメリカ人が毎日生み出す膨大な量の廃棄物の量を減らすことはできませんが、ゴミ袋や埋め立て地に送られるリサイクル材に無線周波数識別とQRコードを使用するシステムがあれば、プロセスが容易になり、透明性がさらに高まります。このテクノロジーは、リサイクル会社を埋め立て地ではなく他の代替処理手段につなげるために活用でき、米国企業が廃棄物管理に求める必要な透明性と説明責任を実現できる可能性があります。
廃棄物管理はクリティカルな状況にあります。特に米国では、米国人が毎日72万8000トンのゴミを埋立地に捨てています。2018年以前、中国は、世界のプラスチック、紙、金属の輸出の少なくとも半分を処理していましたが、最近になって規制を厳しくし、廃プラスチックや混合紙など24のカテゴリーの固形廃棄物を除外しています。この禁止には、汚染物質に対する許容度の低減が含まれていますが、これは多くの米国人にとっては満たせない厳しい基準です。禁止により、リサイクル可能な材料はアメリカのリサイクル会社を圧倒しており、処理できないものを埋め立て地に送り返すことを余儀なくされています。
このことに対する不満が、「意欲的なリサイクル」と呼ばれるものにつながっています。つまり、最終的には依然として埋め立て地に埋められるとしても、廃棄物が再利用されているという信念の下、リサイクルのためにそれらを熱心に分別することです。皆さんも、オフィスで誠実な環境保護活動家としてコーヒーカップをリサイクルしたり、学生寮の青いゴミ箱にピザの箱を捨てたりすることを通して、そうした行動を目にし、あるいは自分自身で体験するかもしれません。自分は何も変化をもたらさないのではないかという恐れは他の多くの人々にも共有されています。集団的な恐れが高まることで、一般市民がリサイクルを完全にやめてしまう可能性があるという正当な危険にさらされているのです。つまり、いったん問題が解決されてしまえば、将来、皆さんや他の人にリサイクルを再開させることが難しくなるということです。
ブロックチェーン・アプリケーションがその問題を解決し、リサイクル会社を埋め立て地以外の他の処理手段とつなげる可能性があります。ある企業がリサイクル可能な材料を大量に抱えた場合、ブロックチェーンのネットワークに連絡すれば、残った材料を埋め立て地に回すのではなく、それを処理できる別のメンバーを見つけることができます。ブロックチェーンは、より効率的なコミュニケーション手段を構築することで、リサイクル会社をつなぎ、材料負担を均衡させることができます。
現在、消費者や企業による現行の廃棄物管理システムには説明責任が欠如し、リサイクルの取り組みに対する不満が生じていると感じられるようになっています。現時点では、企業や個人が生み出し、リサイクルを逃した廃棄物に対して責任を負わせるデジタル取引システムは存在しません。ブロックチェーンは生産者、消費者、廃棄物管理事業者をネットワークにまとめることで、アクセスしやすく可視化された廃棄物サプライチェーンの実現への道筋をつけることができました。ブロックチェーンは、ネットワークのすべてのメンバーに個別に影響を与えることで、消費者と企業の両方に付加価値もたらします。
埋立地を減らす責任は消費者向け包装製品の生産者にあるという従来の考え方とは異なり、ブロックチェーンはリサイクルのライフサイクル全体のあらゆるメンバーに一定の責任を負わせるものです。ブロックチェーンは分散化と改ざん防止の特性を備えており、すでに多くの業界で実証されているように、製品のライフサイクルに最適な追跡システムです。それがリサイクルプロセスを通じて広がることができれば、生産者だけに負担をかけるのではなく、そのあらゆる段階で説明責任を強化することができます。
コンソーシアム・ブロックチェーンを使用すると、廃棄物管理およびリサイクル組織がデータをオープンに共有できるプラットフォームが構築され、廃棄物が実際にどこに廃棄され、どれだけの量がリサイクルされたかに関する改ざん防止台帳を保持できます。この議論の余地のない記録により、従来のように生産者だけでなく、チェーンのすべてのメンバーに説明責任が課されることになり、より効果的なリサイクル・プロセスが実現されます。
スマートフォンなど私たちが毎日使用するテクノロジーの多くには、責任を持って廃棄する必要があるリチウムやコバルトなどの鉱物が含まれています。しかし、消費者は古いスマートフォンを他の人に売るか、最終的に埋め立て地に送られることになります。これらの古い製品は驚くほど価値があります。関係者の適切なネットワークがあれば、消費者は電子廃棄物をリサイクルする便利な方法を見つけることができます。
たとえば、コバルトなどの希少な鉱物を含むスマートフォンは、採掘を増やしたり、環境上または社会的リスクがある地域から調達したりするのではなく、新しい製品を製造するために再利用することができます。電子廃棄物に関する最大の問題は、消費者が自分のテクノロジーがリサイクルできるかどうか、またはどこでリサイクルできるかどうかを知らないということです。その結果、発生した電子廃棄物のうち、回収またはリサイクルされたと記録されるのはわずか20%に過ぎないのです。ブロックチェーン・ネットワークを使用することで、生産者は製品のリサイクルを希望する消費者からの提案により容易に対応し、元の供給源から鉱物を集めるよりも効率的に鉱物にアクセスできるようになります。
これらすべての課題を背景に、現在、ブロックチェーン・ソリューションを使用して廃棄物の蔓延の問題に取り組んでいる組織があり、世界中で廃棄物の負担を軽減するためのスケーラブルなブロックチェーン・アプリケーションの基礎を築いています。彼らはブロックチェーンを使用して、より良いリサイクルと廃棄物分別を促進することを目指しています。
アゴラ・テック・ラボは、ブロックチェーン技術を活用した政策アイデアを活用し、オランダのロッテルダム市と協力して、廃棄物管理関連の取引を登録し、IoT廃棄物システムを統合して、完全に監視されたブロックチェーンベースの廃棄物管理システムを構築しています。彼らのデジタルトークンはリサイクルに報酬を与えるもので、リサイクル率と地域社会との結びつきの両方を向上させる公共サービスと交換できます。スワッチコインは、ブロックチェーン技術とビッグデータ、IoTデバイスを組み合わせて廃棄物の仕分けに報酬を与えています。彼らは廃棄物危機に取り組むため、廃棄物管理システムをできる限り効率的かつ有効にするための技術開発者として機能しています。
他の組織は、生産者から埋め立て地までの廃棄物のライフサイクルに関する可視性と透明性を高めるソリューションを構築しています。フランスのSCNFの子会社であるArep社は、ブロックチェーンを使用して各ステーションのゴミ箱を追跡し、各種類の廃棄物の量、収集者、廃棄物の移送方法について継続的に更新しています。これにより、ステーション管理者は、さまざまな廃棄物の流れの仕分けを最適化できます。オランダのインフラストラクチャー省は、廃棄物管理プロセスの改善を目指す他の官公庁・自治体のロールモデルとなっています。この機関は、ブロックチェーンを使用して廃棄物管理業界の輸送中の廃棄物に関する透明性を向上させ、生産者から埋め立て地まで廃棄物を追跡するカスタムソリューションを開発しています。
ブロックチェーンはサプライチェーンを簡素化し、多数の取引の種類に対応する、より効率的で透明性の高い、信頼できるシステムを構築します。この検証および追跡テクノロジーを廃棄物管理に適用することで、消費者、企業、そして廃棄物管理業界全体に対して、より説明責任のあるシステムを構築することができました。このシステムを導入すれば、リサイクルゴミ箱に入れたコーヒーカップやピザの箱によって、世界を本当にきれいで持続可能なものにすることができるのです。
