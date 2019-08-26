廃棄物のサプライチェーンに革命を起こす：社会貢献のためのブロックチェーン

廃棄物管理はクリティカルな状況にあります。特に米国では、米国人が毎日72万8000トンのゴミを埋立地に捨てています。2018年以前、中国は、世界のプラスチック、紙、金属の輸出の少なくとも半分を処理していましたが、最近になって規制を厳しくし、廃プラスチックや混合紙など24のカテゴリーの固形廃棄物を除外しています。この禁止には、汚染物質に対する許容度の低減が含まれていますが、これは多くの米国人にとっては満たせない厳しい基準です。禁止により、リサイクル可能な材料はアメリカのリサイクル会社を圧倒しており、処理できないものを埋め立て地に送り返すことを余儀なくされています。

このことに対する不満が、「意欲的なリサイクル」と呼ばれるものにつながっています。つまり、最終的には依然として埋め立て地に埋められるとしても、廃棄物が再利用されているという信念の下、リサイクルのためにそれらを熱心に分別することです。皆さんも、オフィスで誠実な環境保護活動家としてコーヒーカップをリサイクルしたり、学生寮の青いゴミ箱にピザの箱を捨てたりすることを通して、そうした行動を目にし、あるいは自分自身で体験するかもしれません。自分は何も変化をもたらさないのではないかという恐れは他の多くの人々にも共有されています。集団的な恐れが高まることで、一般市民がリサイクルを完全にやめてしまう可能性があるという正当な危険にさらされているのです。つまり、いったん問題が解決されてしまえば、将来、皆さんや他の人にリサイクルを再開させることが難しくなるということです。

ブロックチェーン・アプリケーションがその問題を解決し、リサイクル会社を埋め立て地以外の他の処理手段とつなげる可能性があります。ある企業がリサイクル可能な材料を大量に抱えた場合、ブロックチェーンのネットワークに連絡すれば、残った材料を埋め立て地に回すのではなく、それを処理できる別のメンバーを見つけることができます。ブロックチェーンは、より効率的なコミュニケーション手段を構築することで、リサイクル会社をつなぎ、材料負担を均衡させることができます。