財務責任者が財務ツールを統合することで収益漏れを阻止する方法
財務責任者は、変動的な市場において、決算の迅速化、予測の精度向上、利益の保護を求められています。しかし、多くの意思決定者が、それらを阻害する基盤の上で業務を行っています。ERP、CRM、請求、銀行システムが分断されていると、チームは手作業での回避策に陥り、ビジネスが遅れ、財務全体の全体像が見えにくくなります。
受注から入金まで（O2C）のサイクルにおけるこれらの問題は、単なる非効率性ではありません。収益漏れ、自信、不十分な情報に基づく意思決定につながるさまざまな問題が関連しています。
システムが同期しないと、チームはデータの分析ではなく調整に何時間も費やしてしまいます。プラットフォーム間で情報を追跡し、スプレッドシートをつなぎ合わせ、エラーや遅延を引き起こす引き継ぎに対応します。その結果、キャパシティーの低下により運用リスクが高まり、経営陣が最も必要とするリアルタイムの洞察が得られません。
このような状況は多くの組織にとって一般的なものです。サイロ化されたデータと手動プロセスは現在、財務全体で標準となっており、この現実が数字に対する不信感を助長し、意思決定を遅らせています。実際、CFOの約40%が財務データを完全には信頼していないと答えており、断片化がいかにトップの信頼を損ねているかを浮き彫りにしています。
分断されたシステムは、O2Cサイクルのあらゆる段階でギャップを生み出します。最も一般的な課題には、次のようなものがあります。
これらのギャップが積み重なって予測がまるで当て推量のように感じられるようになります。そして月末のプロセスで欠陥が明らかになります。財務チームは依然として手作業による照合に多くの時間を費やしており、ミスを招き、ビジネスで明確化を必要とするその瞬間の現金化を遅らせています。
漏洩は自ら存在を示すことはほとんどなく、孤立したインシデントでもありません。代わりに、静かに蓄積されます。請求書の不備または遅延、更新の遅れ、予防可能なクレーム、現金アプリケーションの遅延は、いずれも利益率と予測可能性を損なっています。手作業による管理では、コンプライアンスの不備も生じる可能性があり、監査時にコストが高くなる可能性があります。その結果、キャッシュフローが予測できなくなり、報告される数値に対する信頼が低下します。
これは多くのリーダーが考えるよりも一般的です。業界の調査によると、漏洩は重大になる可能性があり、四半期末に多くの財務チームが感じる違和感は妥当なものです。
分断されたシステムは、運用上の効率性だけでなく、戦略的な意思決定も損ないます。リーダーはパフォーマンスの可視性を失い、チームは再作業の時間を失い、組織は正確な予測をすることができなくなります。断片化は単なる技術的な問題でなくなります。それは成長の障壁になります。
明確化とは自動化のことだけではありません。データ、ワークフロー、システムを統合して、エコシステム全体にわたって財務部門が信頼できる唯一の情報源を持つことを意味します。AIを活用した統合により、財務チームは次のことを実現できます。
見返りは現実的です。エスカレーションが減り、期末までの作業がスムーズになり、財務部門が事後対応型の監視から事前対応型のリーダーシップに移行するまでの業務リズムが改善します。
財務システムを分断していると、さまざまな問題に財務責任者が直面することは明らかです。しかし、課題とリスクは山積みですが、解決策はそうではありません。大規模な変化の代わりに、小規模で的を絞ったステップによって、迅速に統一されたトランスフォーメーションへと移行していきます。ここでは、統合の取り組みを開始するために考慮すべきいくつかのステップを紹介します。
データ・フローを統合し、照合レポートを自動化する組織は、エラーが減り、現金サイクルが速くなり、戦略的な業務に充てる余裕ができるようになり、財務をバックオフィスの防衛策から成長エンジンへと転換させることができます。
IBMによるエンド・ツー・エンドの財務コンサルティング・サービスで、財務パフォーマンスを引き出すことができます。
IBM Apptioは、オンプレミスのITインフラストラクチャーやパブリッククラウド・サービス、ソフトウェア開発のコスト分析とコスト管理のためのSaaS製品群です。
IBM Planning Analyticsを使用して、財務計画、予算作成、予測を改善し、組織全体でデータに基づく意思決定を可能にします。