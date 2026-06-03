リスクの進展スピードは変わりました。IBM Consultingサイバーセキュリティー・サービス担当マネージングパートナーのMark Hughesが最近述べたように、サイバーセキュリティーはもともと、人間が引き起こす脅威が人間の対応速度で進行していた別の時代を前提として構築されてきました。その基盤は今、エンタープライズ・セキュリティーの設計者が想定していなかった形で試されています。

企業は数十年かけて、人間による脅威に対応するためにセキュリティー・アセスメントを改良してきました。これらのフレームワークは、人がどのように考え、脆弱性を探り、それを悪用するかという予測可能な攻撃者の行動モデルを前提として構築されていました。しかし今日では、攻撃者はもはや人間だけではなく、人間の制約にも縛られていません。脅威のランドスケープは根本的に変化しており、それに伴い準備状況を評価する方法も変化する必要があります。

フロンティアAIモデルは、考え方も、物事の捉え方も、動作の仕方も従来とは異なります。したがって、準備状況を評価するための時代遅れのアプローチは、エクスポージャーを減らすのではなく不確実性を生み出すことで、それ自体がリスクの原因となっています。

エンタープライズの準備態勢を管理・評価する方法を進化させる時が来ています。