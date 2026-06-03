リスクの進展スピードは変わりました。IBM Consultingサイバーセキュリティー・サービス担当マネージングパートナーのMark Hughesが最近述べたように、サイバーセキュリティーはもともと、人間が引き起こす脅威が人間の対応速度で進行していた別の時代を前提として構築されてきました。その基盤は今、エンタープライズ・セキュリティーの設計者が想定していなかった形で試されています。
企業は数十年かけて、人間による脅威に対応するためにセキュリティー・アセスメントを改良してきました。これらのフレームワークは、人がどのように考え、脆弱性を探り、それを悪用するかという予測可能な攻撃者の行動モデルを前提として構築されていました。しかし今日では、攻撃者はもはや人間だけではなく、人間の制約にも縛られていません。脅威のランドスケープは根本的に変化しており、それに伴い準備状況を評価する方法も変化する必要があります。
フロンティアAIモデルは、考え方も、物事の捉え方も、動作の仕方も従来とは異なります。したがって、準備状況を評価するための時代遅れのアプローチは、エクスポージャーを減らすのではなく不確実性を生み出すことで、それ自体がリスクの原因となっています。
エンタープライズの準備態勢を管理・評価する方法を進化させる時が来ています。
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従来のセキュリティー評価では、攻撃者が段階的かつ手作業で攻撃を進めることを前提としています。こうした評価では、攻撃者が攻撃を実行するには多くの時間と労力が必要であるという前提のもと、パッチレベル、構成上の弱点、プロセスの成熟度を評価します。
しかし、フロンティア・モデルは人間と同じように偵察を行うわけではありません。膨大で複雑なIT環境を取り込み、関係性をマッピングし、ポリシーの不整合を分析するとともに、人間のアナリストには見つけにくい複合的な脆弱性を特定できます。複数の領域をまたいで同時に処理を行い、従来の評価では結び付けられなかったシグナル同士を関連付けることができます。
その結果、企業は人間の視点で自社を評価する一方で、攻撃者は機械の速度と規模で企業をスキャンするというギャップが広がっています。組織は、従来のセキュリティ指標に基づくと自分たちは安全だと信じているかもしれません。しかし実際には、可視性が限られているため、AI駆動型の攻撃者という視点で評価すると、高いリスクにさらされている可能性があります。
エージェント型攻撃の時代では、重要なのは、どの脆弱性が存在するかだけではありません。マシン・インテリジェント・システムがそれらをどのように認識するかも重要になります。フロンティアモデルは以下のことができます。
この状況は仮定ではありません。攻撃者は既にこれらの機能を使用しています。
組織が一歩先を行きたい場合は、この新しい現実に対応したアセスメントを採用する必要があります。
IBMの新しいフロンティアモデルの脅威向けサイバーセキュリティー・アセスメント「AIサイバー・レジリエンス」は、業界が向かう方向性を示す一例です。このアセスメントが、深い可視性、AI固有のエクスポージャー、優先的な軽減、ビジネス・リスクの定量化に重点を置いていることは、より広範な考え方の変化を反映しています。
その目的は、リスクを静的な観点で測定するだけではなく、自律的な敵対者のレンズを通してリスクを継続的に定量化し、真の情報に基づいた意思決定を可能にする動的でリアルタイムのリスク・インテリジェンスを提供することです。これは、定期的なアセスメントから継続的な洞察に移行することを意味します。このインサイトにより、組織は何が脆弱かだけでなく、現在悪用可能で、それがビジネス上の文脈で何を意味するのかを理解できるようになります。
これこそが、今企業に求められるリーダーシップの考え方です。準備は事後対応型からアーキテクチャー型へと移行しています。重要なのは、脆弱性を管理することではなく、システム全体のリスクと、それがビジネスにとって何を意味するのかを理解することです。また、パッチサイクル中心の対応から、マシンを前提としたレジリエンスへと移行する必要があります。
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