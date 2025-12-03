1. GRCはリアルタイムになりつつある

AIにより、リスクとコントロールの継続的な監視が可能になり、GRCは定期的な監査から常時稼働の監視に移行できます。これには以下が含まれます。

ポリシー違反のリアルタイム検知

制御障害の即時アラート

状況の変化に応じたリスク・レジスターの自動更新

アクセス制御違反を四半期ごとにレビューする代わりに、AIは権限昇格や異常なログイン・アクティビティーなどの異常をリアルタイムで報告します。

2. AIによる予測的リスク管理が可能

機械学習モデルは、コンプライアンスの問題が発生する前であっても、新たなリスクの兆候を早期に特定できます。次の方法を通じて保護を強化します。

予測モデルにより、リスクの高いサードパーティー・ベンダーにフラグを立てることができます。

行動分析により、内部統制違反の可能性を発見できます。

自然言語処理（NLP）ツールは、新しい規制を解釈し、関連する管理に自動的にマッピングできます。

この移行により、リスク管理は事後対応型から事前対応型へと変わります。例えば、予測モデルは、特権アカウント・アクティビティーの異常な急増を事前に検知し、潜在的な内部脅威の兆候を示すことができます。

3. 自動化により、手作業によるコンプライアンス業務を排除

監査用の証拠を収集したり、ポリシー登録を手動で更新したりする必要がなくなりました。

AI搭載システムは今や以下のことが可能になります。

コンプライアンス違反のドキュメントを自動的にスキャン

さまざまな規制機関向けにカスタマイズされた監査レポートを作成

規制の変更を内部統制とポリシーに動的にマッピング

成果は、時間の節約と人的エラーの削減が実現します。人的エラーは今日でもトップクラスのコンプライアンス・リスクの1つです。例えば、AIは外部監査の前に何千ものポリシー文書をスキャンして、準拠していない条項を特定できます。