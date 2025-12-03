AI（人工知能） コンピュートとサーバー ITの自動化

AI時代のガバナンス、リスク、コンプライアンス（GRC）の再考：リアルタイムのリスクとコンプライアンスへの実践的な変化

公開日 2025年12月3日
データ処理を完了するために接続された4つのキューブ
By Amit Sharma

ガバナンス、リスク、コンプライアンス（GRC）は従来、組織のセーフティネットでした。ポリシーが遵守され、リスクが記録され、コンプライアンス・レポートが時間どおりに提供されることが保証されます。AI駆動型の世界では、それだけではもはや十分ではありません。

組織が各部門でAIツールを急速に導入するにつれて、リスクを取り巻く環境は変化しています。かつては予測可能なポリシーベースのプロセスであったものが、現在ではリアルタイムの動的な課題となり、スピード、可視性、戦略的な先見性の向上が求められています。

この分析では、AIがGRCチームの業務をいかに変えるだけでなく、業務方法を根本的に変えているかを検証します。

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従来のGRCアプローチが機能しない理由

まず、明らかな点から始めましょう。変化のペースは、静的なフレームワークでは超えています。

  • サイロ化された手作業によるプロセス：従来のGRCはスプレッドシート、Eメール、接続されていないシステムに大きく依存しています。このような断片化されたアプローチは、取り組みの重複やリスクの逃れ、対応時間の遅れにつながります。
  • 複雑性に応じて拡張できない：規制変更、サイバー脅威、グローバル・オペレーションは、レガシーのGRCシステムでは対応しきれないほど急速に進化しています。これらのツールでは、今日の複雑な環境で必要とされるリアルタイムの可視性や拡張性を提供できません。
  • リアルタイムの洞察とオートメーションの欠如：オートメーションとリアルタイム・データがなければ、組織は事後的にリスクに対応することになります。これにより、意思決定の遅れや問題防止の機会を逃してしまいます。

今日のリスク環境は複雑です。AI駆動型GRCは、時代遅れのシステムを、よりスマートで高速、かつ予測精度が高いリスクおよびコンプライアンス対応の運用へと変革します。

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AIがGRCのゲームをどのように変えているか

1. GRCはリアルタイムになりつつある

AIにより、リスクとコントロールの継続的な監視が可能になり、GRCは定期的な監査から常時稼働の監視に移行できます。これには以下が含まれます。

  • ポリシー違反のリアルタイム検知
  • 制御障害の即時アラート
  • 状況の変化に応じたリスク・レジスターの自動更新

アクセス制御違反を四半期ごとにレビューする代わりに、AIは権限昇格や異常なログイン・アクティビティーなどの異常をリアルタイムで報告します。

2. AIによる予測的リスク管理が可能

機械学習モデルは、コンプライアンスの問題が発生する前であっても、新たなリスクの兆候を早期に特定できます。次の方法を通じて保護を強化します。

  • 予測モデルにより、リスクの高いサードパーティー・ベンダーにフラグを立てることができます。
  • 行動分析により、内部統制違反の可能性を発見できます。
  • 自然言語処理（NLP）ツールは、新しい規制を解釈し、関連する管理に自動的にマッピングできます。

この移行により、リスク管理は事後対応型から事前対応型へと変わります。例えば、予測モデルは、特権アカウント・アクティビティーの異常な急増を事前に検知し、潜在的な内部脅威の兆候を示すことができます。

3. 自動化により、手作業によるコンプライアンス業務を排除

監査用の証拠を収集したり、ポリシー登録を手動で更新したりする必要がなくなりました。

AI搭載システムは今や以下のことが可能になります。

  • コンプライアンス違反のドキュメントを自動的にスキャン
  • さまざまな規制機関向けにカスタマイズされた監査レポートを作成
  • 規制の変更を内部統制とポリシーに動的にマッピング

成果は、時間の節約と人的エラーの削減が実現します。人的エラーは今日でもトップクラスのコンプライアンス・リスクの1つです。例えば、AIは外部監査の前に何千ものポリシー文書をスキャンして、準拠していない条項を特定できます。

AIの世界におけるGRCチームの新たな役割

AIがより多くの手作業を引き受けるようになるにつれて、GRCの専門家は役割を進化させる必要があります。今後は次のことが必要になります。

  • 戦略的思考：焦点は、ボックスチェックからビジネスの脆弱性の評価、不安定な環境におけるエクスポージャーの管理に移行します。
  • 技術リテラシー：GRCリーダーはコーディング方法を知る必要はありませんが、AIシステムがどのように動作する（そして失敗する）かを理解することは、監視とガバナンスのために不可欠です。
  • クロスファンクショナルコラボレーション：GRCチームは、法務、IT、セキュリティー、製品、AIチームとハンドインハンドでコラボレーションして、システムの設計とデプロイメントにガバナンスの原則を組み込む必要があります。

キャッチ：AIにはガバナンスも必要

AIはGRCを変革する一方で、まったく新しいガバナンスの課題も生み出しています。

GRCが現在対処しなければならない課題には、次のようなものがあります。

  • AIシステムが誤った決定を下した場合、誰が責任を負うか？
  • AI駆動型の意思決定を監査人や規制当局に説明できるか？
  • AIモデルにおけるバイアスをどのように特定し、軽減すればよいか？

これらの課題に対処するには、組織は従来のGRCの実践に加えて、AI固有のガバナンス・フレームワークを開発する必要があります。このアプローチには以下が含まれます。

  • モデルリスク管理ポリシー
  • 倫理的なAI使用原則
  • 透明性と監査可能性の基準
  • AI ライフサイクル全体にわたるガバナンス

ゲートキーパーではなく、イネーブラーとしてのGRC

AIは単なるエンタープライズ・ツールではありません。それは戦力を倍増させることです。しかし、適切なガバナンスがなければ、すぐに不利益になる可能性があります。

AIをリスクとツールの両方として受け入れるGRCチームは、より迅速に動き、よりスマートに運用し、イノベーションを遅らせるよりもむしろ実現するための準備が整っています。

GRCの未来は、管理のための管理ではなく、企業全体で信頼できるAIを拡張する戦略的パートナーになることです。

執筆者

Amit Sharma

MDR - Cyber Threat Responder

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