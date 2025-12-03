ガバナンス、リスク、コンプライアンス（GRC）は従来、組織のセーフティネットでした。ポリシーが遵守され、リスクが記録され、コンプライアンス・レポートが時間どおりに提供されることが保証されます。AI駆動型の世界では、それだけではもはや十分ではありません。
組織が各部門でAIツールを急速に導入するにつれて、リスクを取り巻く環境は変化しています。かつては予測可能なポリシーベースのプロセスであったものが、現在ではリアルタイムの動的な課題となり、スピード、可視性、戦略的な先見性の向上が求められています。
この分析では、AIがGRCチームの業務をいかに変えるだけでなく、業務方法を根本的に変えているかを検証します。
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まず、明らかな点から始めましょう。変化のペースは、静的なフレームワークでは超えています。
今日のリスク環境は複雑です。AI駆動型GRCは、時代遅れのシステムを、よりスマートで高速、かつ予測精度が高いリスクおよびコンプライアンス対応の運用へと変革します。
1. GRCはリアルタイムになりつつある
AIにより、リスクとコントロールの継続的な監視が可能になり、GRCは定期的な監査から常時稼働の監視に移行できます。これには以下が含まれます。
アクセス制御違反を四半期ごとにレビューする代わりに、AIは権限昇格や異常なログイン・アクティビティーなどの異常をリアルタイムで報告します。
2. AIによる予測的リスク管理が可能
機械学習モデルは、コンプライアンスの問題が発生する前であっても、新たなリスクの兆候を早期に特定できます。次の方法を通じて保護を強化します。
この移行により、リスク管理は事後対応型から事前対応型へと変わります。例えば、予測モデルは、特権アカウント・アクティビティーの異常な急増を事前に検知し、潜在的な内部脅威の兆候を示すことができます。
3. 自動化により、手作業によるコンプライアンス業務を排除
監査用の証拠を収集したり、ポリシー登録を手動で更新したりする必要がなくなりました。
AI搭載システムは今や以下のことが可能になります。
成果は、時間の節約と人的エラーの削減が実現します。人的エラーは今日でもトップクラスのコンプライアンス・リスクの1つです。例えば、AIは外部監査の前に何千ものポリシー文書をスキャンして、準拠していない条項を特定できます。
AIがより多くの手作業を引き受けるようになるにつれて、GRCの専門家は役割を進化させる必要があります。今後は次のことが必要になります。
AIはGRCを変革する一方で、まったく新しいガバナンスの課題も生み出しています。
GRCが現在対処しなければならない課題には、次のようなものがあります。
これらの課題に対処するには、組織は従来のGRCの実践に加えて、AI固有のガバナンス・フレームワークを開発する必要があります。このアプローチには以下が含まれます。
AIは単なるエンタープライズ・ツールではありません。それは戦力を倍増させることです。しかし、適切なガバナンスがなければ、すぐに不利益になる可能性があります。
AIをリスクとツールの両方として受け入れるGRCチームは、より迅速に動き、よりスマートに運用し、イノベーションを遅らせるよりもむしろ実現するための準備が整っています。
GRCの未来は、管理のための管理ではなく、企業全体で信頼できるAIを拡張する戦略的パートナーになることです。
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