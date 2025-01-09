小売業者にとっては、在庫管理の複雑さを克服することで安心感が得られます。無駄を最小限に抑えること、在庫を需要に合わせること、そして棚を満杯に保ちつつ在庫が過剰にならないようにすることの間で、適切なバランスを取る必要があります。

たとえば、雑貨小売業者は、店舗、オンライン・フルフィルメント、マーケットプレイス、サード・パーティー物流フルフィルメントなど、複数のチャネルを管理する必要があります。この管理は、在庫切れや空の棚につながる可能性のある同じように限られた在庫をめぐって、ウォークインの買い物客をオンライン配送フルフィルメントと奪い合うことを回避するのに役立ちます。

それでも、オンラインショッピング利用者の45% は、選択した商品の在庫切れを体験しており、これは雑貨販売の利益の8%近くを占めます。さらに、調査済みの経営幹部の52% は、生鮮食品は特に腐敗や遅配に弱く、年間182億米ドルの損失につながると報告しています。

AIは、在庫ギャップに関するより明確な洞察を提供し、よりスマートで無駄を削減するストラテジーを導き、特に、インテリジェントな安全在庫を使用しながら、リアルタイムの需要シグナルにより在庫レベルを管理することで支援できます。

小売業者は、サプライチェーンの複雑さを管理し、在庫に可視性を提供し、補充を合理化するシステムを必要としています。AI駆動型ツールと協調的な計画を使用することで、タイムリーで効率的な在庫管理を実現できます。また、無駄を最小限に抑えながら、棚には顧客向けの在庫を確保しているため、夜は安眠できるようになるのです。