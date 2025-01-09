小売業者にとって、2025年に足を踏み入れることは、新たな章への扉が開かれたように感じられます。昨年は浮き沈みがありましたが、新たなスタートの準備はできています。自分の店のドアを開けると、棚には在庫があり、照明が点灯していることがわかりますが、空気の中には何か違ったものが感じられます。
今年は、ただ物事を進めるだけではなく、花を開かせるのです!ビジネスを次のレベルに引き上げる時が来ました。うまくいったことを振り返り、うまくいかなかったものから学び、永続的な成功を推進するための抱負を立てる時が来ました。
小売業者にとっては、在庫管理の複雑さを克服することで安心感が得られます。無駄を最小限に抑えること、在庫を需要に合わせること、そして棚を満杯に保ちつつ在庫が過剰にならないようにすることの間で、適切なバランスを取る必要があります。
たとえば、雑貨小売業者は、店舗、オンライン・フルフィルメント、マーケットプレイス、サード・パーティー物流フルフィルメントなど、複数のチャネルを管理する必要があります。この管理は、在庫切れや空の棚につながる可能性のある同じように限られた在庫をめぐって、ウォークインの買い物客をオンライン配送フルフィルメントと奪い合うことを回避するのに役立ちます。
それでも、オンラインショッピング利用者の45% は、選択した商品の在庫切れを体験しており、これは雑貨販売の利益の8%近くを占めます。さらに、調査済みの経営幹部の52% は、生鮮食品は特に腐敗や遅配に弱く、年間182億米ドルの損失につながると報告しています。
AIは、在庫ギャップに関するより明確な洞察を提供し、よりスマートで無駄を削減するストラテジーを導き、特に、インテリジェントな安全在庫を使用しながら、リアルタイムの需要シグナルにより在庫レベルを管理することで支援できます。
小売業者は、サプライチェーンの複雑さを管理し、在庫に可視性を提供し、補充を合理化するシステムを必要としています。AI駆動型ツールと協調的な計画を使用することで、タイムリーで効率的な在庫管理を実現できます。また、無駄を最小限に抑えながら、棚には顧客向けの在庫を確保しているため、夜は安眠できるようになるのです。
新しい年を始めるために、返品を整理し、煩雑なプロセスを合理化された効率的なシステムに変えるのに役立つツールとストラテジーを導入しましょう。小売業者はしばしば、返品の財務的および環境的コストに苦慮していますが、循環型アプローチを採用することで、これらの課題をサステナビリティーと利益の両方に向けた機会に変えることができます。
返品された製品には、多大な財務コストと環境コストがかかります。返品削減に注力することで、小売業界は年間1,250億米ドルを節約できると推定されています。また2022年には、米国製品の40億トンを超える返品が埋立地に送られ、これら製品の輸送中には、2,400万メトリックトンのCO2が排出されました。
小売業者は、倉庫の在庫から引き出すことより余剰品の出荷を優先する高度な機能から、メリットを受けることができます。返品された商品を再循環させ、すぐに値下げする商品として使用することで、小売業者は廃棄物を削減し、逆物流コストを削減し、製品が埋め立て地に埋められるのを防ぐことができます。
また、AIは返品の可能性予測に基づいて返品の場所を最適化するため、返品された商品を最小限のコストで迅速に再在庫し、利幅を持って再販売することができます。このアプローチにより、時間に敏感な商品の再循環も迅速になり、余剰在庫の処理も最適化されます。
今年は、カスタマー・サービスを成功に導くための真のつながりを重視しましょう。店員の笑顔とコールセンターの担当者の声は、人と人とのつながりの力を通じて、よりポジティブなエクスペリエンスを生み出すことができます。
小売業者にとって、カスタマー・サービスは単に質問に答えこと以上に意味があります。これは、応答時間を短縮し、精度を向上させ、顧客個人と関わるために必要な洞察とツールによってコールセンターのエージェントを後押しすることと関係します、これにより、個々のやり取りを永続的な関係にすることができます。こうした永続的な関係は重要です。なぜなら、優れたカスタマー・サービスを受けた顧客の93%が、リピート購入する可能性が高くなるからです。
生成AIが人間のエージェントと連携することで、小売業者はダイナミックでパーソナライズされたエクスペリエンスを創造する独自の機会を得て、顧客エンゲージメントを再定義できます。IBM IBVによると、カスタマー・サービスのリーダーの65%が、生成AIが顧客満足度を高めると期待しています。
事前に構築された生成AIを企業データと統合することで、小売業者はオペレーションを合理化し、エージェントのトレーニング時間を短縮し、注文問い合わせの解決を迅速化できます。
例えば、AIアシスタントを使用するコールセンターの担当者は、クーポンを注文に遡って適用できるかどうかを即座に確認し、手作業なしで自動的に適用することができます。最終的には、最先端テクノロジーと人間の温かみのあるサービスのシームレスな融合こそが、顧客ロイヤルティーを構築し長期的なビジネスの成功に導きます。
今年は、フルフィルメントを最適化してコストを削減し、効率を最大化するAIツールを使用して、節約を優先しましょう。今年は、収益性の向上を目指す小売業者にとって、犠牲の大きいオフ・シーズン製品の値下げを削減し、在庫切れによる販売機会の喪失を回避し、スピードとマージンに優れた配送フルフィルメントを最適化する年です。
売上は伸びていても、利益率は必ずしもそれに追いつくとは限らないため、このストラテジーは特にクリティカルです。米国の上場小売企業50社を対象とした最近の調査では、2012年から2022年にかけて、オンライン売上高が9.4% から25.6% に増加したにもかかわらず、収益性が13.8% から8.3% に低下したことを明らかにしています。
AI をベースにした期待とフルフィルメントを使用することで、小売業者は収益性の観点から在庫シナリオを分析し、マークダウンや在庫切れなどの高コスト要因と納期厳守におけるバランスを戦略的に取ることができます。
実際、小売企業の幹部の57% が、AIが年間収益の増加と15%以上の運用コスト削減の両方を促進したと報告しています。つまり、AIツールを導入する小売業者は、より多くのコストを節約し、在庫レベルをより適切に管理し、収益性の高い将来に向けて計画を立てることができることを意味します。
2025年は、小売ビジネスの物流を変革して、新たな冒険に乗り出す年です。競争力を維持するために、小売業者はイノベーションを受け入れ、顧客の期待に応えるためにストラテジーを調整する必要があります。
顧客はかつてないほど迅速で便利なサービスを求めているため、より迅速な配達の緊急性はかつてないほど高まっています。オンラインショッピング利用者の68%以上が、オンライン注文の決め手として配送期間の短さを挙げています。
また、多くの消費者にとって、より環境に優しい配送も最優先事項です。実際、消費者の69%が持続可能な配送が過去の購入に影響を与えたと回答し、買い物客の76% は、より持続可能な配送のためになら5%余計に支払うと答えているのです。
小売業者がコスト効率の高い迅速な出荷でこのような期待に応える方法には、ダーク・ストアやクロスドッキングなどのイノベーションを含むラストマイル・フルフィルメント・ストラテジーの台頭が革命をもたらしています。ローカルの流通を合理化し、配送時間を短縮することで、これらのストラテジーが、より迅速で効率的なサービスを保証します。このようなサービスの改善により、コストを抑えながら顧客満足度を高めることができ、同日配達のフットプリント・カバレッジの中により多くの顧客を増やすことができます。
これらの解決策を達成するための鍵は、収益性と成功を促進しながら季節的な急増に簡単に対処できる、柔軟かつ構成可能でケーラブルな受注管理システムです。IBM Sterling® Order Managementは、市場の変化や季節的な変化に迅速に適応しながら、在庫を最適化し、エラーを削減し、フルフィルメントを迅速化するのに役立ちます。新年の抱負を心に留め、ビジネスを新たな高みに押し上げましょう。
