生成AIの時代において、組織が新たな可能性を解き放つにつれて、テクノロジーの可能性は日々高まっています。しかし、AIの進歩を測る真の尺度は、技術的な機能にとどまりません。
重要なことは、テクノロジーを活用して、集団的な価値観を反映し、一部の特権者だけでなく、誰もがイノベーションから恩恵を受ける世界を構築することです。信頼性と安全性を優先しながら、ガバナンスを用いて人工知能（AI）を拡張することは、このテクノロジーのメリットを最大限に活用するために最も重要です。
多くの企業にとって、事業運営の一環として責任を持ってAIを活用できることが競争力を維持するための鍵であることが明らかになりつつあります。そのためには、組織が責任を持ってAIを活用できるようにするAI戦略を開発する必要があります。その戦略には次のことが含まれる必要があります。
AIがもたらす機会を拡大するために、組織はオープンな戦略の採用を検討すべきです。オープンなエコシステムは、AIによるイノベーションとコラボレーションを促進します。企業はAIテクノロジーをいかに創造し、デプロイするかで競争することが求められ、誰もがAIを探求し、テストし、研究し、デプロイすることができるようになります。これにより、責任あるAIモデルの開発に貢献する、より幅広く多様な視点が育まれます。
IBM AI倫理委員会は、AIがもたらす機会を認識すると同時に、悪用を防ぐための保護手段も確立しています。このアプローチの中核にあるのは、責任あるAI戦略です。
理事会のホワイト・ペーパー「基盤モデル：機会、リスク、軽減策」は、基盤モデルが難しく複雑な問題に取り組む能力を大幅に向上させていることを示しています。AIとデータ・ガバナンスに支えられた基盤モデルのメリットは、生産性の向上（企業でAIを使用できる領域の拡大）、異なるデータタイプ（自然言語、テキスト、画像、音声など）を必要とするタスクの実施、（タスクのために新しいAIモデルをトレーニングするのではなく）トレーニング済みの基盤モデルを新しいタスクに適用することによる経費削減などを、責任を持って実現できることです。
基盤モデルは生成的であり、AI が運用ワークフロー内の日常的で面倒なタスクを自動化する機会を提供し、ユーザーが創造的で革新的な作業にもっと時間を割り当てることができるようになります。基盤モデル・ホワイト・ペーパーのインタラクティブ・バージョンは、IBM watsonx™ AIリスク・アトラスからも入手できます。
委員会は、AIによってもたらされる生産性の向上の可能性を認識し、「人間の知能の増強」に関するホワイトペーパーで、既存の業務慣行にAIを効果的に統合することで、AIの支援を受ける労働者の効率と正確性が向上し、企業の競争上の差別化に貢献できることを強調しています。
AIは、日常的なタスクを従業員の代わりに処理することで、従業員に新しいさまざまなキャリア パスへのスキルアップの機会を提供したり、既存の役割内でクリティカルな思考や専門知識を必要とするより創造的で複雑なタスクに集中させたりすることができるため、優秀な人材を引き付け、維持することにつながります。
今年の初め、IBM AI倫理委員会では、倫理的慣行を採用し、サステナビリティーのニーズに対応しながらAIの機能を進歩させるためには、AIに対する人間中心のアプローチが必要であると強調しました。AIの作成には、膨大なエネルギーとデータが必要です。2023年、IBMは、同社の総電力消費量の70.6％が再生可能エネルギー源によるものであると報告しました。これには、AIモデルをトレーニングしてデプロイするために不可欠なIBMのデータセンターの消費電力が74％を占めています。
IBMは、AIモデルをトレーニング、チューニング、実行するためのエネルギー効率の高い方法の開発にも注力しています。IBM® Granite™モデルは、大型モデルよりも小型で効率が高いため、環境への影響も小さくなります。IBMはあらゆるアプリケーションにAIを導入する中で、AIが環境に与える潜在的な影響を考慮することを含め、株主や投資家をはじめとする利害関係者の、責任あるAIの使用に対する期待の高まりに応えるよう取り組んでいます。
AIは、社会で最も差し迫った課題のいくつかに対処する素晴らしい機会をもたらします。このAI感謝デーにあたり、IBM AI倫理委員会とともに、この変革をもたらすテクノロジーの責任ある開発への取り組みにぜひご参加ください。
生成AIがもたらす新たな課題、AIモデルおよびMLモデルを制御する必要性、信頼性と透明性を高めた説明可能なAIフレームワークを構築する手順をご紹介します。
IBM watsonx.governanceを使用すれば、生成AIモデルをあらゆる場所から管理したり、クラウドまたはオンプレミスにデプロイしたりできます。
AIガバナンスが、どのように従業員のAIに対する信頼向上や、導入とイノベーションの加速、顧客からの信頼向上に役立つかをご覧ください。
IBMコンサルティングを活用して、EUのAI法に備え、責任あるAIガバナンスに取り組みましょう。