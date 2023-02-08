IBMニュースレター
AIやモデルの構築・拡張が組織にとってよりビジネスクリティカルになるにつれ、責任あるAI（RAI）の達成は、非常に関連性の高いトピックと見なされるべきです。公正で責任ある倫理的な意思決定を積極的に推進し、現在の法律や規制を遵守する必要性が高まっています。
どの組織も間違った理由でニュースに取り上げられることを望んでいません。最近では、不公平で説明不可能、またはバイアスのあるAIの問題について多くの記事が報道されています。組織は個人のプライバシーを保護し、信頼を高める必要があります。誤ったデータや仮定に基づくバイアスまたは不正確な行動は、訴訟や顧客、利害関係者、株主、従業員の不信につながる可能性があります。最終的には、これは組織の評判の低下や売上や収益の損失につながる可能性があります。
倫理的な意思決定を推進することの重要性には、あるグループを別のグループよりも優先することなく、データ収集、構築、展開、監視モデルの実行中に公平性とバイアスの検出を組み込むことが必要です。公正な意思決定には、AIライフサイクル全体を通じて、モデルの再トレーニングや再構築が必要になる行動パターンやプロフィールの変化に適応する能力も必要とされます。
AIに関する規制は急速に拡大し、変化しており、コンプライアンス違反があれば、多額の費用がかかる監査や、罰金、否定的な圧力につながる可能性があります。複数の国または地域に支店を持つグローバル組織は、地域や国または地域固有の規則や規制を満たすことが課題となっています。医療、官公庁・自治体、金融サービスなどの規制の厳しい市場の組織には、業界固有の規制を満たす上でさらなる課題が伴います。
「コンプライアンス違反の潜在的なコストは驚くべきもので、単純な罰金をはるかに超えて広がります。まず、単一のコンプライアンス違反イベントによって、組織は平均587万米ドルの収益を失うことになります。しかし、これは氷山の一角にすぎません。財務的な影響は収益をはるかに超えています。」コンプライアンス違反の真のコスト（リンクはibm.com外部にあります）
ガートナーはAIガバナンス （リンク先はibm.com外）を「人工知能技術の適用およびアプリケーションの使用に関するリスクと投資決定について、ポリシーを作成し、決定権を割り当て、組織の説明責任を確保するプロセス」と定義しています。
善意とテクノロジーが進化しているにもかかわらず、責任あるAIを実現することは困難な場合があります。責任あるAIにはAIガバナンスが必要であり、多くの組織にとってこれは多くの手作業を必要とし、データやモデルのバージョンの変更、複数のツール、アプリケーション、プラットフォームの使用によって増幅されます。手作業でのツールやプロセスは、コストのかかるヒューマン・エラーや、透明性や適切なカタログ化、モニタリングの欠如につながるモデルにつながる可能性があります。これらの「ブラックボックス」モデルは、データサイエンティストやその他の主要な利害関係者でさえ説明できない分析成果を生み出す可能性があります。
経営陣やステークホルダー、株主からモデルのパフォーマンスに関する質問に直面した場合、説明可能な結果が極めて重要です。顧客は、信用、住宅ローン、学校の導入拒否などの分析決定の理由や、医療の診断や治療の詳細など、分析的な決定の理由を説明する権利があり、企業に説明責任を課しています。アナリティクスの決定を監査人や規制当局に助言する際には、文書化された説明可能なモデルとなるファクトも必要です。
IBMのガバナンスへの自動化されたアプローチは、組織のAI活動の指示、管理、監視に役立ちます。このソリューションは、オートメーションを採用することで、規制要件を満たし、倫理的懸念に対処する能力を強化します。現在のデータサイエンス・プラットフォームから切り替える際、過度のコストをかけずに実現できます。
watsonx.governanceソリューションは、AIライフサイクル全体にわたって、AIの透明性と説明可能性を確保するために、モデルの構築、デプロイ、監視、事実の集中化を監視および管理します。このソリューションのコンポーネントは次のとおりです。
生成AIがもたらす新たな課題、AIモデルおよびMLモデルを制御する必要性、信頼性と透明性を高めた説明可能なAIフレームワークを構築する手順をご紹介します。
