AIやモデルの構築・拡張が組織にとってよりビジネスクリティカルになるにつれ、責任あるAI（RAI）の達成は、非常に関連性の高いトピックと見なされるべきです。公正で責任ある倫理的な意思決定を積極的に推進し、現在の法律や規制を遵守する必要性が高まっています。

リスクと評価の管理

どの組織も間違った理由でニュースに取り上げられることを望んでいません。最近では、不公平で説明不可能、またはバイアスのあるAIの問題について多くの記事が報道されています。組織は個人のプライバシーを保護し、信頼を高める必要があります。誤ったデータや仮定に基づくバイアスまたは不正確な行動は、訴訟や顧客、利害関係者、株主、従業員の不信につながる可能性があります。最終的には、これは組織の評判の低下や売上や収益の損失につながる可能性があります。

倫理原則を遵守すること

倫理的な意思決定を推進することの重要性には、あるグループを別のグループよりも優先することなく、データ収集、構築、展開、監視モデルの実行中に公平性とバイアスの検出を組み込むことが必要です。公正な意思決定には、AIライフサイクル全体を通じて、モデルの再トレーニングや再構築が必要になる行動パターンやプロフィールの変化に適応する能力も必要とされます。

官公庁・自治体規制からの保護と拡張

AIに関する規制は急速に拡大し、変化しており、コンプライアンス違反があれば、多額の費用がかかる監査や、罰金、否定的な圧力につながる可能性があります。複数の国または地域に支店を持つグローバル組織は、地域や国または地域固有の規則や規制を満たすことが課題となっています。医療、官公庁・自治体、金融サービスなどの規制の厳しい市場の組織には、業界固有の規制を満たす上でさらなる課題が伴います。

「コンプライアンス違反の潜在的なコストは驚くべきもので、単純な罰金をはるかに超えて広がります。まず、単一のコンプライアンス違反イベントによって、組織は平均587万米ドルの収益を失うことになります。しかし、これは氷山の一角にすぎません。財務的な影響は収益をはるかに超えています。」コンプライアンス違反の真のコスト（リンクはibm.com外部にあります）