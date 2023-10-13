変化する市場動向にリアルタイムで対応

サプライチェーン・チームが運用データを含むレポートを転送するのを待つ代わりに（多くの場合、時間がかかりすぎています）、財務アナリストが何が起こっているのかについての洞察を直接入手して、即座に運用上の意思決定を下せるとしたらどうでしょうか。

サプライヤーとの交渉を終了した後に、生産で使用されている材料の価格が下がった状況を考えてみましょう。サプライチェーン・チームはこの情報を四半期報告書でのみ提供しているため、あなたはこの情報に気づいていませんでした。リアルタイムの料金体系データにアクセスできれば、価格低下の通知を即座に受け取り、より早く措置を講じることができます。例えば、事業の在庫コストを低く抑えるために、供給契約を再交渉することができます。

IBM Event Automationを使用すると、アナリストはリアルタイム・イベントを使用して、コーディングを必要としないユーザー・インターフェースでビジネス状況を特定できます。これにより、運用の可視性が最前線にもたらされます。技術的な背景がない基幹業務チームであっても、生産で使用される資材に過剰に支払いをしていることを検知できます。たとえば、サプライヤーのリアルタイムの料金体系が支払った価格を１０％下回るたびに検知する、イベント駆動型のフローを構築できます。

さらに、チームはリアルタイムでコスト・価格分析を実行し、これらの変化を洞察に変えることができます。今は、以前はサイロ化されていたデータを、組織の料金体系ストラテジーの最適化、顧客体験と顧客満足度の向上、利益率へのプラスの影響のために活用できるようになりました。

これらのアナリストは瞬時に、組織内で起こっていることの全体像を把握できます。これは、リアルタイム・データに簡単にアクセスできなければ不可能なことです。これにより、重要なメトリクスと顧客に関する洞察が提供され、顧客体験を明確に描き出せるため、アナリストが変化する市場力学を常に把握するのを支援するなど、さまざまな可能性が浮上してきます。