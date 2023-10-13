変化する市場動向にリアルタイムで対応

市場の変動性に追いつくのは簡単なことではありません。変化を理解したと感じると、翌朝、大きく異なるものに遭遇するかもしれません。こうした変化の力学は、需要レベルの変化などの予期せぬ混乱をもたらすとともに、在庫を効果的に管理し、顧客のニーズを満たす能力、そして最終的には収益に影響を与えます。
IDCの2022年グローバル・サプライチェーン調査では、「効果的に対応するために必要な変化を時間内に把握するための可視性とレジリエンスの欠如」が、最新のサプライチェーン管理と在庫の最適化において最も問題があり、未対処の欠陥にあっていると特定しました。これを読んでいる間にも、顧客のニーズや要求は変化していますが、目に見えるデータが不足していると、その変化に対応するタイミングで変化していることに気づかない可能性があります。
こうした需要の頻繁な変化に対応し続けるためには、組織がビジネス・モデルを評価し、リアルタイムで適応する能力を開発することが不可欠です。具体的には、より継続的に認識し、動的で、自動化された在庫管理システムを導入できる組織は、市場シェアを増大させるための大きな競争上の優位性を生み出します。
変化する市場状況が在庫にどのような影響を与えるかが可視化されていないと、サプライチェーン管理に明らかな影響が及びます。これにより、複数の販売チャネルにわたる需要の変化と、現在の在庫の水準と場所がその需要を満たすのにどの程度適しているかに気づくことができなくなります。さらに、eコマース・モデルに大きな影響を与える可能性があり、供給の変化を常に把握し、オンライン在庫に反映する能力を妨げます。
サプライチェーン・チームは多くの場合、グローバルなサプライチェーンの変化を可視化していますが、データはしばしばサイロ化されており、他のチームのメンバーがアクセスできないことがよくあります。全体的な収益性と最適な意思決定を確保するために、原材料の価格の変化に対応しなければならない財務アナリストやプロダクト・マネージャーを考えてみましょう。このような役割に就く個人は、変化に対する認識が遅れていることが多く、その結果、利益率に及ぼす影響について、プラスかマイナスかにかかわらず評価する容易な方法がありません。これはドミノ効果を生み出します。製品チームがこの料金体系にリアルタイムでアクセスできない場合、マーケティング・ストラテジー担当チームは、見込み客に最新のメッセージを提供するのに苦労する可能性があります。
たとえビジネス・チームがリアルタイム・イベントにアクセスできたとしても、コーディングのトレーニングをほとんど、あるいはまったく行わないことが、データ分析を実行する際のさらなる壁になります。新しいテクノロジーは常に登場していますが、ビジネス・チームのスキル・レベルはしばしばその変化のスピードに遅れをとっています。
サプライチェーン・チームが運用データを含むレポートを転送するのを待つ代わりに（多くの場合、時間がかかりすぎています）、財務アナリストが何が起こっているのかについての洞察を直接入手して、即座に運用上の意思決定を下せるとしたらどうでしょうか。
サプライヤーとの交渉を終了した後に、生産で使用されている材料の価格が下がった状況を考えてみましょう。サプライチェーン・チームはこの情報を四半期報告書でのみ提供しているため、あなたはこの情報に気づいていませんでした。リアルタイムの料金体系データにアクセスできれば、価格低下の通知を即座に受け取り、より早く措置を講じることができます。例えば、事業の在庫コストを低く抑えるために、供給契約を再交渉することができます。
IBM Event Automationを使用すると、アナリストはリアルタイム・イベントを使用して、コーディングを必要としないユーザー・インターフェースでビジネス状況を特定できます。これにより、運用の可視性が最前線にもたらされます。技術的な背景がない基幹業務チームであっても、生産で使用される資材に過剰に支払いをしていることを検知できます。たとえば、サプライヤーのリアルタイムの料金体系が支払った価格を１０％下回るたびに検知する、イベント駆動型のフローを構築できます。
さらに、チームはリアルタイムでコスト・価格分析を実行し、これらの変化を洞察に変えることができます。今は、以前はサイロ化されていたデータを、組織の料金体系ストラテジーの最適化、顧客体験と顧客満足度の向上、利益率へのプラスの影響のために活用できるようになりました。
これらのアナリストは瞬時に、組織内で起こっていることの全体像を把握できます。これは、リアルタイム・データに簡単にアクセスできなければ不可能なことです。これにより、重要なメトリクスと顧客に関する洞察が提供され、顧客体験を明確に描き出せるため、アナリストが変化する市場力学を常に把握するのを支援するなど、さまざまな可能性が浮上してきます。
知識は力です。しかし、それを有利に活用し、これまでよりも迅速に活用する必要があります。私たちのデジタル化された経済には、適切な情報を適切なタイミングで活用するスピードが必要です。迅速に行動できないと、収益の損失、機会の損失、カスタマー・リレーションシップの悪化につながる可能性があります。
今の経済では、現時点でのビジネス状況に焦点を当てる必要があります。現時点でチャンスが生まれているものの、残念ながら、組織が生成するデータの量の中でそれを見失ってしまうことがよくあります。予期せぬ経済的混乱、変化する市場動向、急速に変化する顧客行動はすべて、それらを常に把握できていない限り、ビジネスの取り組みに劇的な影響を及ぼす可能性があります。加えて、デジタル・トランスフォーメーションの取り組みによりアプリケーションが急増し、データ・サイロが形成されています。
デジタル化が進む世界では、顧客の期待値が急上昇しています。顧客は自分が何を望んでいるかを知っており、それを今すぐに求めます。こうした期待に応えるためには、市場調査やデータ分析のチームなど、それを必要とする人々の手に情報を渡すことが重要になります。そうすれば、その瞬間にデータを活用して、真の顧客中心の組織を構築することができます。
IBM Event Automationは、ビジネス・イベントを使う必要がある人が直接それにアクセスできるようにすることで、組織と利害関係者が継続的に情報を認識できるように設計されています。ビジネスのあらゆる分野のユーザーがその場で状況を特定し、それに対応できるようにすることで、ユーザーはアルゴリズム、複雑なコード、異種のデータ・ソースなどに埋もれるのを回避できます。実際の動作を確認するには、このビデオをご覧ください。
