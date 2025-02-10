ご察しの通り、最近の調査では、生徒たちも教育セクターにおいてランサムウェア攻撃の影響を受けていることが判明しています。Action1の調査によると、教育プログラムのIT労働者の過半数（64％）がランサムウェアが教育プログラムの質に影響を与えていると報告しています。攻撃の理由は多岐にわたり、44％がIT予算のわずか10％のみをサイバーセキュリティーに割いていること、そして大多数（78％）の学校がサイバーセキュリティーの専門家を雇用していないことも明らかになりました。

NPRの記事で、学校監督協会のNoelle Ellerson Ng氏は、教育分野が標的になる理由は、学校というのが多くの場合、手の届きやすい、簡単に成果を上げられる対象であるためだと述べています。さらに彼女は、生徒と従業員の両方から多くの貴重なデータを収集する学校教育システムが、地域社会で最大の雇用主であることが多いという事実も指摘しています。

「だからこそ、非常に成熟した状態になっているんです」とNg氏。「さらに、（データ）は非常に機密性が高く、長期にわたって記録され、非常に個人的なものであるという事実が重なり、大きな脆弱性が生じます。」