AIと相互運用性による医療業界における管理負担の軽減

毎日何万人もの患者が新規または既存の症状の治療を求めています。その舞台裏では、ヘルス記録、メリット、適用範囲、資格、承認などの複雑な情報が、患者が受ける医療治療の種類や処方薬にかかる費用に重要な役割を果たします。これは毎秒大量のデータが生成、保管、交換されていることを意味し、ヘルスケア・データの相互運用性標準の実装方法の不一致により、患者、医療従事者、支払人の間の非効率性やアクセスのギャップの問題にもなっています。米国では、こうした非効率性が医療システムの無駄を増大させ（リンク先はibm.com外）、費用対効果の高い質の高い医療を提供する上での課題となっています。
20年以上にわたり（ibm.com外部へのリンク）、この課題への対処法についての議論は、明確な解決策がないまま業界に浸透してきました。ちょうど2020年、メディケア・メディケイド・サービス・センター（CMS）は、患者、医療提供者、支払者が簡単に情報を交換できるようにしなければならないという医療システムに関する規則を発表しました（ibm.com外部へのリンク）。この規則により、支払人と医療従事者間のシームレスなデータ交換を同様にサポートする相互運用性の取り組みが定められました。これにより、将来の機能と技術的に段階的なユースケースが可能になります。2021年以降、サービス料金の設定、支払いの回収、請求処理、医療従事者への請求書の支払いを行う医療保険会社（支払人）は、2020年に設定された相互運用性要件に準拠する義務を課しました。これらの要件により、医療支払者と医療提供者の間で重要なデータを交換することができます。
明確な相互運用性のフレームワークを確立することは、1996年医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律（HIPAA）の5つの条項の1つである行政簡素化（ibm.com外部へのリンク）を可能にするための基礎となるものです。この規定は、事務処理を削減し、ヘルスケア・システム全体のビジネス・プロセスを合理化し、テクノロジーを活用して時間と費用を節約することを目的としています。医師の63％が燃え尽き症候群の兆候を報告しており（ibm.com外部へのリンク）、臨床医の47％が今後2～3年で離職することを計画しており（ibm.com外部へのリンク）、この条項はまさに今、タイムリーで関連性が高くなっています。
人工知能（AI）と組み合わせることで、相互運用性のあるヘルスケア・データ・プラットフォームは、米国の医療史上最も大きな変化をもたらす可能性を秘めており、現在、数日、数週間、または数か月で理解され、測定されるシステムからリアルタイムの内部接続エコシステムへと移行しています。
つまり、すべての利害関係者が簡単に情報を交換できる医療エコシステムがあれば、支払人と医療従事者がより良く連携して、高品質で費用対効果の高いケアを提供できるようになります。効率化や不要な医療費の削減、加入者エクスペリエンス・スコアの向上により、300万人の会員を抱える中規模の保険会社では、効率性の結果として数億ドルに及ぶ投資収益率（ROI）が得られる可能性があります。
しかし、ビジネスケースのメリットを実現することは、特に医療情報を交換するためのヘルスの迅速な医療相互運用性リソース（FHIR）規格の導入を含め、評価し、準拠する必要がある要件や基準の数を考慮すると、ヘルスケアのエコシステムの利害関係者にとって困難な作業になる可能性があります。CMSは、相互運用性と国家標準を推進して管理上の負担を軽減する上でのFHIRの重要性を認識しています（ibm.com外部へのリンク）。
医療従事者や支払者が、FHIRの導入に必要な機能、成熟度、アーキテクチャ・パターンを、導入コストや現在のビジネス・プロセスや分析への導入の影響とともに独自に評価している中、IBMは業界全体で異なる導入率や大きく異なるエンタープライズ・アーキテクチャの導入パターンを目の当たりにしています。
私たちの見解では、CMSなどが提示する目標を達成するには、まず異種の医療ソースからのデータを統合し、その後、この情報を共通の正規形式で適合化、標準化、リンクする機能をサポートする、柔軟でモジュール化された機能フレームワークが必要です。一般的な正規形式で永続化されると、データはAPIを通じて標準化された形式でダウンストリームの消費者に提供されます。これは、以下のグラフィックが示すように、各レイヤーまたは「リング」は、新しいユースケース、データの拡張、および新しいテクノロジーをサポートしています。
リング1は相互運用性プラットフォームのベースであり、異種のソースからのデータを取り込み、標準化し、統合し、初期の長期患者記録（ＬＰＲ）を作成するために必要な機能を提供します。このソリューションの「リング」には、データ収集、用語の標準化、患者マッチング（マスター・データ管理）、FHIR形式でのデータの永続性のための主要なコンポーネントが含まれています。
リング2は、FHIRデータプラットフォームの機能を拡張して、Data Exchange for Quality Measures（DEQM）の計算を実行します。これらの機能は、患者の帰属を確立し、治療にギャップがある個々の患者を特定し、患者のリスクと治療のギャップに対処するために必要なアクションを記載して患者ケアプランを更新するために必要です。これにより、電子医療記録（EMR）内の医療提供者のケアフローに、実行可能な洞察やケアプランの更新を直接挿入する機能もサポートされます。
リング3は、用語の標準化と人物マッチングのためのプラットフォームのデータ統合機能を含む、リング1およびリング2の機能を使用しています。これにより、米国のヘルスケアシステム内の既存のサイロ、つまり身体的ヘルスと行動のヘルスのサイロが打破されることになります。FHIRは、この2つのサイロを組み合わせ、健康状態、目標、ケアの必要性、社会経済的条件の理解を促進する単一の基準を提供します。新しい成果は、「人全体」のニーズに対応するケア・プランを作成する能力です。
リング4は、AIなどの新しいテクノロジーの活用により大きなメリットを得られる、現在は手作業のプロセスの自動化を含め、健康情報の交換を改善することで、患者、医療従事者、支払人の健康記録への適切かつ必要なアクセスを実現するための5つの主要な条項をサポートしています。これらの条項は、提案されたCMS規則（ibm.com外部へのリンク）に規定されています。相互運用性の推進と事前承認プロセスの改善（CMS-0057-P）。
相互運用性への取り組みにおける次のステップですが、より重要なステップの1つは、データを活用して、管理上の不必要な複雑さを増すことなく、よりコスト効率の高い高品質の患者ケアを提供することです。
そのため、相互運用性は、高額な医療処置や医薬品に対処する利用管理プログラムにおいて医療支払者が実施するプロセスである事前承認の変革にとって重要です。医療従事者は、患者に提供されるケアが医療的に必要であり、最新のエビデンスに基づく臨床品質ガイドラインに準拠していることを証明する必要があります。患者ケアに影響を与えずにこれを実現するには、支払者と医療提供者がリアルタイムで情報を交換する必要があります。
しかし、ヘルスケア業界全体での相互運用性基準の一貫性のない導入は、医師の燃え尽き症候群や、必要なケアを提供するための承認の取得が遅れることによる有害な結果の発生により、患者、支払人、医療従事者、規制当局の間で摩擦を引き起こしています。
これにより、市場におけるポイント・ソリューションの急増にもつながり、イノベーションの限界が押し広げられました。これらのソリューションの多くは、AI、特に機械学習（ML）や自然言語処理（NLP）を活用して、インテリジェントなワークフローを実現しています。これにより、医療従事者によって提出された文書から抽出された、または電子カルテ（EHR）システムとの相互運用性を通じた患者の臨床データに基づいて、医療の必要性と臨床品質ガイドラインへの準拠を検証するプロセスを自動化できます。生成AIの導入により、非構造化データをより適切に処理する能力が向上し、このソリューション・パターンをさらに一歩進めることができます。
最終的には、テクノロジーと相互運用性標準は、事前承認を自動化するリアルタイムの情報交換を可能にするものですが、価値は依然として、臨床データの取得と保管方法、医療的必要性の基準と臨床品質ガイドラインの作成および保管方法という基本的な課題に縛られています。
エンド・ツー・エンドで相互運用性と事前承認を変革することは、言うは易く行うは難しです。支払人と医療従事者は、それを実行するために、人、プロセス、テクノロジーを適切に組み合わせている必要があります。リソースが限られ、リスクが高い環境では、IBMが提供する広範で深い機能を持つシステム・インテグレーターおよびプロセス・インテグレーターと提携する価値が不可欠です。
IBMは、真のエンドツーエンドのデジタル・トランスフォーメーションを通じて、医療関係のお客様を価値の高い方向に導くための包括的なストラテジーとアプローチを開発し、差別化されたテクノロジーとコンサルティングのケイパビリティーとともに市場が提供するものを最大限に活用しました。
IBMをユニークな存在にしている側面の1つは、IBMテクノロジーに対するお客様の既存の投資と、世界クラスのソフトウェア開発機能を活用して、既製のソリューションでは利用できないギャップを埋めることができることです。これにより、お客様は、アドバイザリーから実行、運用化に至るまで、お客様のニーズに合わせて、1つのIBM、テクノロジー、コンサルティングの力を結集するインセンティブを利用できるようになります。
より効率的な患者ケアの推進の支援するために、UHCW NHS信託がIBMコンサルティングやIBMのビジネス・パートナーであるCelonis SE社と連携し、IBM watsonx.aiテクノロジーを活用した理由の詳細をご覧下さい。
