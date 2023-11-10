AIと相互運用性による医療業界における管理負担の軽減

私たちの見解では、CMSなどが提示する目標を達成するには、まず異種の医療ソースからのデータを統合し、その後、この情報を共通の正規形式で適合化、標準化、リンクする機能をサポートする、柔軟でモジュール化された機能フレームワークが必要です。一般的な正規形式で永続化されると、データはAPIを通じて標準化された形式でダウンストリームの消費者に提供されます。これは、以下のグラフィックが示すように、各レイヤーまたは「リング」は、新しいユースケース、データの拡張、および新しいテクノロジーをサポートしています。

リング1は相互運用性プラットフォームのベースであり、異種のソースからのデータを取り込み、標準化し、統合し、初期の長期患者記録（ＬＰＲ）を作成するために必要な機能を提供します。このソリューションの「リング」には、データ収集、用語の標準化、患者マッチング（マスター・データ管理）、FHIR形式でのデータの永続性のための主要なコンポーネントが含まれています。

リング2は、FHIRデータプラットフォームの機能を拡張して、Data Exchange for Quality Measures（DEQM）の計算を実行します。これらの機能は、患者の帰属を確立し、治療にギャップがある個々の患者を特定し、患者のリスクと治療のギャップに対処するために必要なアクションを記載して患者ケアプランを更新するために必要です。これにより、電子医療記録（EMR）内の医療提供者のケアフローに、実行可能な洞察やケアプランの更新を直接挿入する機能もサポートされます。

リング3は、用語の標準化と人物マッチングのためのプラットフォームのデータ統合機能を含む、リング1およびリング2の機能を使用しています。これにより、米国のヘルスケアシステム内の既存のサイロ、つまり身体的ヘルスと行動のヘルスのサイロが打破されることになります。FHIRは、この2つのサイロを組み合わせ、健康状態、目標、ケアの必要性、社会経済的条件の理解を促進する単一の基準を提供します。新しい成果は、「人全体」のニーズに対応するケア・プランを作成する能力です。

リング4は、AIなどの新しいテクノロジーの活用により大きなメリットを得られる、現在は手作業のプロセスの自動化を含め、健康情報の交換を改善することで、患者、医療従事者、支払人の健康記録への適切かつ必要なアクセスを実現するための5つの主要な条項をサポートしています。これらの条項は、提案されたCMS規則（ibm.com外部へのリンク）に規定されています。相互運用性の推進と事前承認プロセスの改善（CMS-0057-P）。