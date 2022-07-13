デジタルレイバーで労働力を再構築・強化

もし大量退職時代が実は大アップグレード時代だったとしたら？ スキルをより有効的に活かせるように、従業員を惹きつけ、引き留めるチャンスかもしれません。デジタルレイバーが従業員の単調な仕事を引き受け、それを実現します。
AIを通じてデジタルレイバーと連携することで、従業員は不快で価値の低い作業から解放され、本来の仕事を遂行できるようになります。従業員を置き換えるのではなく、従業員に責任を負わせるのです。そしてコストを膨らませるのではなく、予算をより有効に活用します。その仕組みはこうです。
オートメーションツールは、もはやデータサイエンティストだけのものではありません。従業員は企業全体で高度なオートメーションを導入できるようになりました。この仕事の未来は、デジタルワーカー、つまり人間の従業員と一緒に働くソフトウェアベースの労働者にあります。
現在、人々は自分の価値観に基づいて仕事を求めていますが、人手不足により労働力が逼迫しており、その結果、スケジューリング、システムの操作、データ・スプレッドシートの整理など、価値の低いタスクに時間がかかりすぎています。デジタルワーカーはこのサポートを提供し、マーケティング、営業、財務、人事の各分野で、単純で反復的なプログラム可能なタスクを引き受けることができます。
このようにして得られた時間により、人々はカスタマー・サービス関係、複雑なブレインストーミング、戦略的コラボレーションなど、価値の高い責任に集中することができます。
デジタルワーカーについて詳しくは、「デジタルワーカー、チャットボット、ボットの違い」をご覧ください。
人工知能（AI）は、デジタルワーカーが自信を持って適切なスキルを検知できるようにすることで、指示に従ってタスクを実行できるようにします。
デジタルワーカーは、自然言語処理 (NLP) や機械学習 (ML) のような人工知能の機能を活用して、対話とコミュニケーションを行い、スキルを即座に順序付けし、過去の対話のワーキングメモリーを維持することによって、それらのスキルをコンテキストに適用します。
ナレッジワーカーは、指示、トレーニングを行い、デジタルワーカーに仕事を任せることができます。こうした権限の付与は、単純なタスクの自動化や高速化から、より複雑な意思決定の支援まで多岐にわたります。
2022 CES Innovation Awardを受賞したIBM watsonx Orchestrateは、質問するだけで、すでに使用しているツールを使用して、ビジネス・プロフェッショナルの独自の作業をサポートします。watsonx Orchestrateには、すぐに使用を開始するための事前構築されたスキルが用意されています。
watsonx Orchestrate Webサイトにアクセスし、デモを確認して、Orchestrateがビジネス プロフェッショナルの作業をより速く、より効率的に行うためにどのように役立っているかを確認してください。
