デジタルレイバーで労働力を再構築・強化

もし大量退職時代が実は大アップグレード時代だったとしたら？ スキルをより有効的に活かせるように、従業員を惹きつけ、引き留めるチャンスかもしれません。デジタルレイバーが従業員の単調な仕事を引き受け、それを実現します。

AIを通じてデジタルレイバーと連携することで、従業員は不快で価値の低い作業から解放され、本来の仕事を遂行できるようになります。従業員を置き換えるのではなく、従業員に責任を負わせるのです。そしてコストを膨らませるのではなく、予算をより有効に活用します。その仕組みはこうです。