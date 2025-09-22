AI（人工知能） コンピュートとサーバー ITの自動化

誇大宣伝を大きな影響力へ：ビジネス・リーダーがAIエージェントでROIを実現する方法

著者

Robert Wilmot

Managing Partner, Canada

IBM Consulting

AIエージェントはもはや実験的なものではなく、実際に運用されています。しかし、多くの経営幹部にとって、その成果は期待外れでした。2025 IBM Institute for Business Valueの経営幹部調査によると、AIイニシアチブのうち、期待された投資収益率（ROI）を達成したのはわずか25％であり、企業全体に拡大したのはわずか16％でした。これらの数字は、野心と実行の間に重大なギャップがあることを明らかにしています。

問題はAIそのものではなく、そのデプロイ方法です。AIエージェントで成功するには、熱意だけでは不十分です。実験とガバナンス、および長期的な成長とコスト削減のバランスをとる、構造化された透明性のある、ビジネスに合わせたアプローチが要求されます。

では、経営幹部はどのようにしてAIエージェントをパイロット・プロジェクトから真のビジネス価値へと移行できるのでしょうか。適切な考え方から始めて、コスト削減のユースケースにストラテジーを立て、規模と柔軟性を考慮した設計をします。

コストから始めて、成長に合わせて拡張する

経営幹部が犯す最も一般的な失敗の1つは、間違ったROIの視点から始めることです。多くのリーダーは、初日からの変革的な売上高の成長を目指していますが、最も成功するAI導入は多くの場合、コスト削減から始まります。

なぜでしょうか。費用対効果は測定が容易で、規模拡大に必要な基礎的なビジネス・ケースをより迅速に実現できるためです。

例えば、何百万もの非構造化ドキュメントを管理するある産業企業を考えてみましょう。この連携して分散したデータを分析するためにAIエージェントをデプロイすることで、コストのかかるアナリストによる手作業のワークロードを軽減し、意思決定を改善することができます。

このプロセスにより、コストを削減し、収益を増やし、アナリストがより価値の高い仕事に集中できるようになる可能性があります。あるいは、AIエージェントを使用して請求処理ワークフローを自動化する企業を考えてみましょう。この会社は、人員を増やさずに支払いの迅速化、顧客満足度の向上、拡張を実現しました。

これらの例はムーン・ショットではありませんこれらは、全社的なトランスフォーメーションに向けて勢いを増す実用的なROI重視のユースケースです。

AI戦略を導き、期待されるROIを確実に達成するために、検討すべき4つの実行可能なステップを紹介します。

ステップ1：適切なユースケースを選定する

企業全体でAIを「まき散らしてあとは祈るだけ」の衝動は避けましょう。代わりに、明確で影響力の高いユースケースから始めます。AI対応の次のようなシグナルを探してください。

  • 明確に定義された反復的または単純なタスク（データ入力や請求処理など）
  • システムとペルソナ間の手動の引き継ぎ（注文から入金までのワークフローなど）
  • AIエージェントを基盤に据え、測定基準とするための高品質なデータの可用性
  • 複雑なポリシーの解釈（人事コンプライアンスや保険の適格性など）
  • 高コストまたは非効率性（レガシー・コードのメンテナンスなど）

小規模から始めて価値を証明し、そこから規模を拡大していきます。

ステップ2：ベースラインを決定する

開始点がわからなければ、ROIを測定できません。しかし、多くの組織には、時間、コスト、品質に関する明確な基準がありません。AIエージェントをデプロイする前に、プロセス分解の演習を実施しましょう。

  • 現在、このプロセスにはどのくらいの時間がかかりますか。
  • 料金体系を確認しますか。
  • 問題点は何ですか。

社内データや業種・業務のベンチマーク（IBM Institute for Business Valueのようなもの）を使用して、明確な「導入前」の全体像を把握します。この情報は、利害関係者にROIを説明する際に重要になります。

ステップ3: 適切なアーキテクチャーを確立する

AIストラテジーで見落とされがちな決定事項の1つは、アーキテクチャーです。多くのベンダーは、プラットフォームに関連付けられた独自のAIエージェントを推進しています。しかし、ほとんどの企業は異機種混在の環境で運用しています。単一ベンダーのAIエージェントに縛られると、柔軟性とイノベーションが制限されてしまいます。

代わりに、既存のシステムの上に配置され、複数のAIエージェントと統合できるオープン・オーケストレーション・レイヤーを検討してください。このアプローチは、以下の利点があります。

  • ベンダー・ロックインを回避
  • テクノロジーの進化に合わせて、より迅速な方向転換が可能
  • 企業全体の透明性とガバナンスをサポート

変化の激しい分野では、アーキテクチャーの俊敏性が競争上の優位性となります。

ステップ4：ROIを適切に測定する

AIエージェントからのROIは、主に次の3つの方法で測定できます。

  1. 結果までのスピード：プロセスをどれだけ早く完了できるか。
  2. サービス提供コスト：同じ結果を提供する場合、どれくらい安く使用できるか。
  3. 新しい機能：以前できなかったことで、今ならできるようになったことは何か。

最初の2つは簡単に測定できます。3つ目の「新しい機能」は、定量化が困難ですが、多くの場合、最も変革をもたらすものです。例えば、何十年も前の文書から洞察を得たり、誰も触れなかったレガシー・コードをリファクタリングしたりすることです。

こうした「まったく新しい」機会を無視してはなりません。即座の節約ではなく、戦略的価値に焦点を当てた別のROIの視点が必要になる可能性があることを明確にしましょう。

慌てず、でも緊急に行動する

エージェント型AIに関する最大の誤解は、素晴らしい成果を得るには実装が困難か、または簡単すぎると思われていることです。

真実はその中間にあります。AIエージェントは、特効薬でも科学プロジェクトでもありません。目的、構造、ビジョンを持って使用すると強力なツールになります

経営幹部リーダーにとって、進むべき道は明確です。

  • コスト削減から始める
  • 強固な基盤を築く
  • 確信を持って拡張できる
  • AIを常に戦略に合わせて調整する

お客様のビジネス全体にわたってAIおよびAIエージェントをオーケストレーションし、管理するのにIBMが役立つ方法について詳しくは、IBM watsonx Orchestrateをご覧ください。

