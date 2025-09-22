経営幹部が犯す最も一般的な失敗の1つは、間違ったROIの視点から始めることです。多くのリーダーは、初日からの変革的な売上高の成長を目指していますが、最も成功するAI導入は多くの場合、コスト削減から始まります。

なぜでしょうか。費用対効果は測定が容易で、規模拡大に必要な基礎的なビジネス・ケースをより迅速に実現できるためです。

例えば、何百万もの非構造化ドキュメントを管理するある産業企業を考えてみましょう。この連携して分散したデータを分析するためにAIエージェントをデプロイすることで、コストのかかるアナリストによる手作業のワークロードを軽減し、意思決定を改善することができます。

このプロセスにより、コストを削減し、収益を増やし、アナリストがより価値の高い仕事に集中できるようになる可能性があります。あるいは、AIエージェントを使用して請求処理ワークフローを自動化する企業を考えてみましょう。この会社は、人員を増やさずに支払いの迅速化、顧客満足度の向上、拡張を実現しました。

これらの例はムーン・ショットではありませんこれらは、全社的なトランスフォーメーションに向けて勢いを増す実用的なROI重視のユースケースです。



AI戦略を導き、期待されるROIを確実に達成するために、検討すべき4つの実行可能なステップを紹介します。