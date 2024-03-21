私が歩んだ道：ランサムウェア交渉人としてのキャリア

サイバーセキュリティ分野では専門的な役割が急速に増えており、これは進化し続ける脅威の状況や、ランサムウェアが多くの企業にもたらしている深刻な影響を踏まえると、驚くことではありません。

そのなかでも、ランサムウェア交渉人の重要性はますます高まっています。ランサムウェア交渉人はサイバー防御の最前線に立ち、サイバー犯罪者と直接交渉し、組織へのランサムウェア攻撃による影響を軽減しようとします。

ランサムウェア交渉人は、技術的知識、心理的洞察力、交渉スキルを独自に組み合わせて持ち、高い緊張感のある交渉環境を乗り切る能力を有しています。彼らの仕事には、ランサムウェア攻撃の仕組みを理解し、組織への影響度や潜在的リスクを評価し、被害を最小限に抑え、暗号化されたデータを回復するための条件を交渉することが含まれます。

今回の独占的で洞察に富むQ&Aでは、ユティカ大学サイバーセキュリティ大学院プログラムのディレクターであり、同大学のサイバーセキュリティ助教授でもあるAndrew Carr氏に話を伺いました。

Carr氏は大手組織で数年にわたり監督職を務め、デジタルフォレンジック分析、脅威アクターの戦術・技術・手順（TTP）、ランサムウェア交渉、漏えい事案に関連するデータ・プライバシー法の適用、サイバーインシデントにおける財務監査上の考慮事項、知的財産盗難の調査、暗号資産の追跡など、幅広い専門知識を蓄積してきました。