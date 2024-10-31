クイッシング：目の前に潜む脅威の増大

私たちのモバイル・デバイスは、どこにでも持ち運べ、ほぼあらゆることに使用できます。企業にとっては、モバイル・デバイスのアクセシビリティが向上したことにより、様々な業種・業務でのユーザー・エクスペリエンスを向上させながら、新しい製品やサービスを紹介するためのインタラクティブな方法をさらに構築することが容易になりました。クイックレスポンス（QR）コードはこれを実現した良い例であり、画像をスキャンするだけで、モバイルデバイスからWebページにすばやくアクセスしたり、新しいソフトウェアをインストールしたりすることができます。

しかし、利便性を高めるためにQRコードを生成しているのは、正当な組織だけではありません。サイバー犯罪者もまた、QRコードや近距離テクノロジー（NFC）への依存度の高まりを利用して、何も知らない被害者に対して高度な攻撃を仕掛けています。