新設計された半メビウス分子の量子シミュレーション

大学の科学者たちは、量子中心研究で新分子を原子単位で設計するためにIBMと協力しています。
※こちらのブログについてはプレスリリースもご参照ください。
量子ハードウェアを用いた計算で得られた新規分子に付着した電子のダイソン軌道 出典：IBMおよびマンチェスター大学
2026年3月6日『サイエンス』誌に掲載された研究 で、研究者たちは半メビウス型の電子トポロジーを持つ最初の分子の作成を報告しています。これはこれまで予想もされていなかった量子物質の一種です。
この分子は原子単位で作成されましたが、その挙動を理解するためにIBM、オックスフォード大学、マンチェスター大学、チューリッヒ工科大学、ローザンヌ連邦工科大学、レーゲンスブルク大学のチームは、量子中心のスーパーコンピューティングを利用しました。量子中心のスーパーコンピューティングは、量子システムと古典システムが協調動作する新しいパラダイムです。
この研究は特に物理学者リチャード・ファインマンが思い描いた二つのビジョンが一つに収束したことを示しています。1959年、ファインマンはカリフォルニア工科大学の聴衆の前に立ち、「より微細な世界にはできることがまだたくさんある 」と宣言しました。これは、物質は原子単位で設計できるということを意味していました。もし個々の原子を望む場所に配置できれば、まったく新しい物質の形態を作ることが可能になるかもしれません。
そしてその20年後、さらにファインマンは「 自然は古典的ではない...。自然のシミュレーションを作りたいなら、量子力学的に作ったほうがいい」と述べました。量子系は量子デバイスを使った時に最も自然に記述され、したがって最も自然にシミュレートすることができます。
トポロジーは、ものに備わった構造が持つ性質や、ものがどのように接続されているかを数学的に研究する学問です。通常、分子内で結合された原子の環は「位相的に自明」です。言い換えれば、原子軌道（電子の位置を表す雲状構造）をリングにそってたどると、一周して元の場所に戻ります。
次に、電子雲が半回転したリングを形成する分子を想像することができます。有名なメビウスの輪のように、リングの上側をたどって元の場所に戻るためにリングを2周する必要があります。加えられたこのねじれは、ねじれのない「位相的に自明」な系と比べて系の対称性と性質を根本的に変えます。
新たに設計された半メビウス分子で、チームはさらに複雑な物質を作り出しました。ここでは、電子位相が1周あたり90度ずつねじれるため、電子雲は4周して初めて完全に元に戻ります。この半メビウス型のトポロジーは、これまで知られていた分子トポロジーとは異なる全く新しい電子クラスを定義します。
さらに注目すべきは、この系が、時計回りにねじれた状態、反時計回りにねじれた状態、そしてねじれのない状態の間を可逆的に切り替えられることです。ここではトポロジーは受動的な性質ではありません。それは設計され、制御され、操作可能です。
この分子自体(C₁₃Cl₂)は、IBM Research Europe – Zurich（IBMのチューリッヒ研究所）で、絶対零度のわずか上の温度に保たれた薄い絶縁層上に走査プローブ顕微鏡を用いて組み立てられました。この創造を可能にしたのは、IBM Researchの科学的遺産の中でも重要な3つの要素です。走査型トンネル顕微鏡(STM)、原子操作、そして原子間力顕微鏡(AFM)です。
Gerd BinnigとHeinrich Rohrerは1981年にIBM Research Europe - ZurichでSTMを発明しました。この革新により、物質の構造の表面を原子単位で研究することが可能となり、BinnigとRohrerは1986年にノーベル物理学賞を受賞しました。今回、STMは分子軌道の地図作成に用いられました。
1989年、IBM FellowであるDonald EiglerはSTMを用いて個々の原子を信頼性高く操作 する初の技術を考案しました。彼はこの業績によりナノサイエンス部門で2010年のカブリ賞 を受賞しました。今回のチームは原子操作を用いて分子を作り、トポロジー間の切り替えを行いました。
そして2016年にBinnigは、IBM Researchの科学者だったChristoph Gerberやスタンフォード大学の物理学者 Calvin Quateと共に、AFMの発明 により、ナノサイエンス部門でカブリ賞 を受賞しました。AFMはカンチレバーの先端を使い、先端と試料間の微小な力を感知することで分子構造を高精度で読み取ります。今回の場合、AFMは半メビウス分子の幾何学的形状を把握するために用いられました。
STMの発明と制御された原子操作の最初のデモンストレーションから数十年経って、単一原子レベルでの物質設計能力は、新たな量子物質を設計する能力へと成熟しました。
これほど複雑な分子システムを作ることはそれ自体で魅力的ですが、それはあくまで第一歩に過ぎません。その振る舞いを理解することも同様に取り組みがいのある課題です。これらの分子は、既存の理論手法だけでは完全に解釈できない複雑な電子構造と強い量子相関性を持っています。
Quantum Monte Carlo、CASSCF、CASPT2、CCSD、CCSD(T)、Selective CIなどの、ハートリー・フォック以降の既存シミュレーション手法は、古典計算の適用対象をこれまで長い間にわたって拡大し、古典パラダイムの中でそのいずれも顕著な進歩を加えてきました。しかし、半メビウス系は強い電子相関と顕著な多参照特性を示しているため、古典シミュレーション手法ではこの分子の関連する電子力学的または量子力学的性質を研究することが特に困難です。考慮しなければならない配位空間は系のサイズが大きくなるにつれて指数関数的に拡大します。
そこで、チームは根本的に異なる計算手法を採用しました。
量子中心のスーパーコンピューター上で実行されるサンプルベースの量子対角化アルゴリズムSqDRIFT を使い、チームは古典の愚直な対角化手法では直接アクセスできない規模の活性空間を探求しました。結果の収束は、IBM Heronプロセッサー上で最大100量子ビットまで使ってSqDRIFT計算を行うことで証明されました。目的はハードウェア性能を単独で実証することではなく、新たに合成された量子材料の電子構造を解読することでした。
左：新たな半メビウス型分子の電子軌道の密度を示す走査トンネル顕微鏡（STM）画像。右：IBM量子コンピューターを用いたシミュレーション結果から作成した同分子の電子軌道の密度。
ヒルベルト空間の指数関数的構造を圧縮したり近似したりすることなく、量子アルゴリズムはそれを物理的な量子ビットで直接表現します。量子シミュレーションは、トポロジー・スイッチングのメカニズムを明らかにするのに役立ちました。それは「螺旋状擬似ヤーン・テラー効果」と呼ばれる効果でした。これは分子のねじれた幾何形状によって電子構造が微細に変化するという現象で、今回の実験で観察された結果を微視的に説明します。量子シミュレーションはまた、電子結合のためのねじれた分子軌道の予測も確認しました。これは半メビウス位相の特徴です。
この研究において量子コンピューティングは、簡単化された例題での原理証明ではなく、実際の実験データを解釈するための科学的道具として用いられました。
この研究は量子コンピューティングを量子化学に活用する上で重要な一歩を示しています。実験的に実現された系であって、複雑性が高いため従来手法では扱うのが困難な系を、チームは量子ハードウェアを応用して研究しました。
現段階でSqDRIFTは古典手法の置き換えではなく、補完を目指しています。SqDRIFTは全く異なる計算パラダイムに基づいた新たな手法として、上で列挙したような古典シミュレーション手法群に加えて、ポスト・ハートリー・フォック手法の選択肢に加えることができます。そして、SqDRIFTは優れたスケーリング性能を持っているので、まもなく他手法の能力を上回っていくことが予想されます。さらに、これからの次世代量子コンピューターの登場を考慮すれば、IBMは大規模な活性空間を持つ分子の研究において量子優位性を現実的に追求できる道筋を視野に入れていると言うことができます。
このマイルストーンの真の重要性は、新しい分子が設計されたということだけでなく、また、新しい量子アルゴリズムが効果を発揮したということだけでもなく、それらが一つに結びついた、ということにあります。
原子操作によって新規で特異な分子を作ることができる一方で、量子プロセッサーによって同じ物理法則に基づくアルゴリズムを通じて分子の挙動をモデル化することができます。こうして製造とシミュレーションは互いに補強し合い、実験は新たな量子物質を創造・探求し、量子計算は予測と解釈の能力を提供します。
最終的に、実験と量子コンピューティングのこの組み合わせは、ファインマンが語った「できることがたくさんある微細な世界」の探求を可能にし、私たちの世界を支配する基本法則である量子物理学への理解を深めます。その意味で、このアプローチはファインマンのビジョンを体現し、それに息を吹き込んでいると言えます。私たちは分子を原子ごとに設計する道具を持っていますが、これは量子レベルでの研究を必要とします。そして、もし自然が量子であるなら、量子システムでそれをシミュレートすることは単に可能であるだけでなく、ごく自然な方法です。