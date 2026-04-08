新設計された半メビウス分子の量子シミュレーション

トポロジーは、ものに備わった構造が持つ性質や、ものがどのように接続されているかを数学的に研究する学問です。通常、分子内で結合された原子の環は「位相的に自明」です。言い換えれば、原子軌道（電子の位置を表す雲状構造）をリングにそってたどると、一周して元の場所に戻ります。

次に、電子雲が半回転したリングを形成する分子を想像することができます。有名なメビウスの輪のように、リングの上側をたどって元の場所に戻るためにリングを2周する必要があります。加えられたこのねじれは、ねじれのない「位相的に自明」な系と比べて系の対称性と性質を根本的に変えます。

新たに設計された半メビウス分子で、チームはさらに複雑な物質を作り出しました。ここでは、電子位相が1周あたり90度ずつねじれるため、電子雲は4周して初めて完全に元に戻ります。この半メビウス型のトポロジーは、これまで知られていた分子トポロジーとは異なる全く新しい電子クラスを定義します。

さらに注目すべきは、この系が、時計回りにねじれた状態、反時計回りにねじれた状態、そしてねじれのない状態の間を可逆的に切り替えられることです。ここではトポロジーは受動的な性質ではありません。それは設計され、制御され、操作可能です。

この分子自体(C₁₃Cl₂)は、IBM Research Europe – Zurich（IBMのチューリッヒ研究所）で、絶対零度のわずか上の温度に保たれた薄い絶縁層上に走査プローブ顕微鏡を用いて組み立てられました。この創造を可能にしたのは、IBM Researchの科学的遺産の中でも重要な3つの要素です。走査型トンネル顕微鏡(STM)、原子操作、そして原子間力顕微鏡(AFM)です。