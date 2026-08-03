量子コンピューターの性能指標

このブログでは計算能力とコスト効率を測る尺度として、あらゆる量子コンピューターの規模、品質、速度を明らかにする三つの主要なハードウェア指標をご説明します。
主なポイント
· あらゆる量子コンピューターの性能は、プログラマブル量子ビット数、量子ビット演算数、最大毎秒回路数という三つの基本指標で評価できます。
· プログラマブル量子ビット数は、ユーザーが直接制御して量子アルゴリズムに組み込める量子ビットの数を数えることで、規模を測ります。
· 量子ビット演算数は、量子コンピューターが信頼性を保って実行可能な演算の数を示すことで、品質を測ります。
· 最大毎秒回路数は、回路スループット（量子システムが時間当たりに実行できる有用な計算量）を捉えることで、速度を測ります。
· 回路スループットは、量子コンピューティングのコストパフォーマンスを示す重要な指標であり、計算コスト効率の定量化に役立ちます。
· これらの指標は、超伝導、イオントラップ、量子ドット、その他のハードウェア・プラットフォームを含む、あらゆる量子コンピューティング方式に適用でき、異なるハードウェア方式やプラットフォームによらず量子コンピューターを比較するシンプルな方法となります。
IBMは長年にわたり、量子コンピューティング・ハードウェアの性能の進歩を三つの基本的な次元（規模、品質、速度）に沿って追求してきました。これらを組み合わせることで、量子コンピューターが何を実現できるかだけでなく、それを実現するときの効率やコスト効率を知ることができます。では、これらの次元を定量化する具体的な指標としては何を用いることができるでしょうか？
· 規模：プログラマブル量子ビット数。直接プログラムできる量子ビットはいくつあるか？
· 品質：量子ビット演算数。最も複雑な演算をシステムが信頼性を保って実行できるのは何回か？
· 速度：最大毎秒回路数（回路スループット）。どれほどの有用な計算をシステムは毎秒実行できるのか？そのコストはどれほどか？
これらの指標は、基盤となるハードウェア技術を問わず、現在の量子コンピューターの性能、計算能力、スケーラビリティー、コスト効率について明確な全体像を提供します。IBMの超伝導ハードウェアから、イオントラップ、量子ドット、その他の量子コンピューティング・アプローチに至るまでハードウェア方式によらず、性能の本質的な側面を捉えることができます。
量子コンピューターがより高性能になりエラーが少なくなっていっても、基本的なフレームワークはほぼ変わらず、詳細の一部が変化するにとどまると考えられます。これらの指標が何を意味するか、また、現行世代の量子ハードウェアに対してどのように定義されるかについて、詳しく見ていきましょう。
現在の量子チップは、正常に機能するために量子ビットと実質的に区別のつかない、数百個の制御可能な量子素子を使用しています。しかし、それらのコンポーネントの多くは量子回路をサポートするためだけに存在しており、計算に直接使用されることを意図していません。そのため、プロセッサーの規模を測る指標としてより有用なのは、量子素子の数ではなく、量子プロセッサー内のプログラマブルな量子ビットの数となります。これを尺度として用いれば、ユーザーが直接制御して量子アルゴリズムに組み込める量子ビットの数がわかります。
プログラマブル量子ビットとは、次の条件を満たす量子ビットです：
· 任意の量子状態に初期化できる。
· 忠実度の高いユニバーサル演算を用いて操作できる。
· 計算の一部として測定・リセットをすることができる。
プログラマブル量子ビットは、開発者が量子アプリケーションを構築する際に操作する量子ビットです。このプログラマブル量子ビットという用語を私たちが使うのは、ユーザーが直接利用できる量子ビットを、計算を支援するがプロセッサー上でアルゴリズムの一部としてプログラムされるわけではない他の量子素子と区別するためです。私たちは、プログラマブル量子ビットと、それを取り囲む支援用量子素子の両方を総称して、量子チップ上の「物理量子ビット」と呼びます。
支援用量子素子の一例として、IBMの量子ハードウェアにおけるカプラー量子ビットがあります。プログラマブル量子ビットとカプラー量子ビットはどちらも、人工原子として機能するジョセフソン接合に基づいたトランスモン回路から作られており、非常に似た構造を持っています。将来のシステムでは、計算、通信、量子エラー訂正、デバイス制御を支援するために使われるが、直接プログラムはできないという量子リソースが増加するようになることが見込まれます。
最近発表されたIBM Quantum Nighthawk r2を例に挙げましょう。ユーザーは120個のプログラマブル量子ビットを扱いますが、それらの量子ビットは、カプラー量子ビットや量子ビット・リセット・ガジェットを含む数百の追加物理量子ビット・リソースによって支援されています。これらの支援用量子素子は、ユーザーが利用できるプログラマブル量子ビット数には数えられませんが、計算の品質と速度の両方を向上させるのに役立ちます。
時が経つにつれ、チップ上のプログラマブル量子ビット数と物理量子ビット数の差は大幅に拡大する可能性があります。同様の傾向は、他の量子コンピューター方式にも見られます。たとえば、量子ドット・アーキテクチャーの中には、一つのプログラマブル量子ビットを実現するために複数の量子ドットを使用するものがあります。
ユーザーは多数のプログラマブル量子ビットを必要としていきます。それが、探求できる問題の規模と実装できるアルゴリズムを決定するからです。しかし同時に、それらのプログラマブル量子ビットが、それを取り囲んで支援するハードウェア・エコシステムとどのように関係しているかを理解することも重要になっていきます。
プログラマブル量子ビット数がユーザーの視点から量子プロセッサーの規模を測るのに対し、量子ビット演算数（「QuOps」とも呼ばれる）は、エラーによって計算が意味なさなくなる前に量子コンピューターが信頼性を保って実行できる、最も難易度の高い演算の数を測ることで、システムの品質を定量化します。
「量子ビット演算」とは、具体的には2量子ビットのもつれを伴う「2量子ビット演算」を指すことに注意してください。これらは今日ユーザーが実行する量子回路で、多くの複雑性を生み出す元となっている処理単位の中で、最も一般的なものであるため、量子コンピューターが信頼性を保って実行できる2量子ビット演算の数を測ることは、現在の量子ハードウェアの品質を評価する良い指標となります。
将来、量子コンピューターがより高性能になり2量子ビット演算の難易度が下がれば、品質を測るために使用する具体的なベンチマーク指標も進化するかもしれません。しかし、その根底にある目標は変わりません。すなわち、システムが信頼性を保って実行できる計算の複雑さを理解することです。
超伝導、イオントラップ、量子ドット、その他のアーキテクチャーを問わず、より多くの量子ビット演算が実行できれば、一般的に、より深い回路やより高度な量子アルゴリズムの探索が可能になります。量子ビット演算数が多いシステムは、より限られた能力しか持たないシステムではアクセスできない問題をも解ける傾向があります。そのため、この尺度によって、量子プロセッサーの計算フロンティアを実用的に測ることができます。
関連資料：John Preskillの「Beyond NISQ: The Megaquop Machine」（arXiv:2502.17368）は、信頼性を保って実行できる量子演算の数という観点から将来の量子コンピューターを論じた先駆的論文のひとつです。
最後に、今日の量子プロセッサーの速度を有意義な形で把握するには、回路スループット（システムが毎秒に実行できる量子回路の最大数）を測る必要があります。最大毎秒回路数は、プロセッサーが回路を繰り返し実行・測定する速さを測るショット・レート（反復レート）と密接に関連しています。ショット・レートが高ければ一般的に回路スループットも高くなりますが、回路スループットにはそれ以外にも回路のロード、測定、リセット、再初期化など、システム・レベルの他の要因も影響します。
回路スループットは最終的に、量子コンピューターのコスト・パフォーマンスを示す指標でもあります。量子プロセッサーが一定期間内に実行できる有用な作業量を示すとともに、その計算をいかにコスト効率よく実行できるかも示しています。
なぜならば端的に言えば、より多くの回路を毎秒に実行できるシステムは、同じ時間内により多くの有用な作業を実行でき、同じハードウェア・リソースからより多くの価値を提供できるからです。スループットが高いほど、完了するワークロードが増え、生成されるデータが増え、単位時間当たりに提供される有用な計算が増えます。その結果、ユーザーはパラメーター空間をより効率的に探索し、より迅速に仮説を検証して、より低い計算コストで、より大規模な計算ワークロードを完了できます。
例として、IBMはNighthawk r2が現在のHeronの25倍の回路スループットを実現することを見込んでいます。実用的な観点からこれは、同じ時間内に最大25倍の計算作業を実行できることを意味していて、ユーザーにとっての計算効率が相応に向上することになります。
速度に関する別の指標としてCLOPS（毎秒回路レイヤー演算数、circuit layer operations per second）やアプリケーション固有のベンチマークなど、回路スループットのより複雑な測定方法もあります。これらの指標は特定のワークロードの性能についての貴重な知見を提供できますが、公開されている仕様から計算することが難しい場合が多く、異なる量子コンピューティング・プラットフォームやハードウェア方式をまたいで一貫した比較を行うことが困難です。
最大毎秒回路数は、異なる量子システム間でスループットを比較するための、シンプルで透明性の高い方法を提供します。
本ブログでここまで概説した指標は、現在の量子コンピューターの進歩を測ることを目的としています。量子コンピューターがより高度になった時には、これらの指標を変える必要が生じるでしょうか？
簡潔に答えるならば、それほど変える必要はないと言えます。量子ハードウェアは常に、規模、品質、速度という基本的な次元で評価されます。
しかし、（論理量子ビットを扱う）論理回路が計算の主要な基盤となるにつれ、測定する量は進化していくでしょう。特に、プログラマブル量子ビットと論理量子ビットは規模の適切な指標として互換的に使用されるようになり、Tゲート数が、システムの計算能力を定義する最も難易度の高い演算として2量子ビット演算に取って代わると見られています。
今日、2量子ビット演算はノイズのある量子ハードウェアにとって最も一般的かつ難易度の高いボトルネックであるため、品質を測る有用な指標となっています。しかし、フォールトトレラント量子コンピューターでは計算能力の尺度としての有用性が低下します。
これは、量子アルゴリズムがクリフォード・ゲート（古典コンピューターが効率的にシミュレートできる）と非クリフォード・ゲート（できない）の両方に依存しているからです。どちらも量子計算に不可欠ですが、量子コンピューターが古典手法を超える性能を発揮できるのは非クリフォード・ゲートによるところが大きいです。その中でも、Tゲートはほとんどのフォールトトレラント・アーキテクチャーにおいて実装コストが特に高いものです。
関連資料：時空間コード（arXiv:2504.15725）に関するIBMの最新研究では、回路の非クリフォード成分が増えるにつれてエラー検出がより困難になることが示されており、将来の量子計算におけるTゲートの重要性が強調されています。
そのため、Tゲート数（Tカウント）がフォールトトレラント量子コンピューティングの時代における品質を定義する指標となります。その文脈では、Tカウントは、エラーが蓄積し始める前にシステムが信頼性を保って実行できる、難しい演算の数を示す有用な尺度になります。
本ブログで説明した指標は、現在のハードウェア性能と、将来に構築を目指すより高度なシステムへの進歩について、完全な全体像を提供することを目的としています。これらを組み合わせることで、基盤となるハードウェア方式を問わず、あらゆる量子コンピューターの規模、品質、速度について明確な把握が可能になって、どれだけの有用な作業を実行できて、それをいかに効率的に実行できるかがわかります。
量子コンピューティングの進歩は、アーキテクチャー、計算能力、ハードウェア機能における複雑な進化によってますます推進されています。こうした進化こそが、量子コンピューターがその可能性を最大限に実現するために必要とされるものであり、業界全体がベンチマークし続けなければならない進化です。
この進歩は、今後数年にわたるNighthawkのスケーリング計画にも見て取れます。将来のNighthawkシステムに向けた私たちのビジョンには、高いスループットを維持しながら計算規模と能力を大幅に向上させることが含まれています。これはまさに、本記事で説明した指標を設計する際に意図された種類の進化です。
さらに、Nighthawkベースのシステムは量子エラー訂正技術の優れたテストベッドを提供し、論理量子ビット数の増加とTゲート数で測られる計算複雑性を持つ論理回路の実行をサポートします。（原文ブログでNighthawkについての計画をご確認ください。）
量子コンピューターが成熟し続けていく時に、これらの指標はコミュニティーが量子ハードウェアの進歩をより深く理解し、その進歩が何を可能にしているかを把握するのに役立つでしょう。そしてプラットフォームやハードウェア方式によらず意義ある比較を行うための、シンプルなフレームワークを提供します。量子ハードウェア・ベンダーと会話する機会があったら、どこに対しても、次の三つの質問を問いかけてみてください。
· そのシステムはいくつのプログラマブル量子ビットをサポートしていますか？
· 最も複雑な量子ビット演算を何回、信頼性を保ったまま実行できますか？
· そのシステムの最大毎秒回路数はいくつですか？
これらの答えは、そのシステムの計算能力、性能、コスト効率について多くのことを教えてくれることと思います。
IBM Quantum Platformで最新の量子システムを探索し、IBMの量子ロードマップについてさらに詳しく学びましょう。
この記事は英語版IBM Researchブログ「How to measure the performance of a quantum computer」（2026年7月16日公開、David McKay、Scott Crowder、Jerry Chow、Oliver Dial、Robert Davis、Catherine Dundon著）を翻訳し一部更新したものです。