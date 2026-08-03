量子コンピューターの性能指標

このブログでは計算能力とコスト効率を測る尺度として、あらゆる量子コンピューターの規模、品質、速度を明らかにする三つの主要なハードウェア指標をご説明します。

主なポイント

· あらゆる量子コンピューターの性能は、プログラマブル量子ビット数、量子ビット演算数、最大毎秒回路数という三つの基本指標で評価できます。

· プログラマブル量子ビット数は、ユーザーが直接制御して量子アルゴリズムに組み込める量子ビットの数を数えることで、規模を測ります。

· 量子ビット演算数は、量子コンピューターが信頼性を保って実行可能な演算の数を示すことで、品質を測ります。

· 最大毎秒回路数は、回路スループット（量子システムが時間当たりに実行できる有用な計算量）を捉えることで、速度を測ります。

· 回路スループットは、量子コンピューティングのコストパフォーマンスを示す重要な指標であり、計算コスト効率の定量化に役立ちます。

· これらの指標は、超伝導、イオントラップ、量子ドット、その他のハードウェア・プラットフォームを含む、あらゆる量子コンピューティング方式に適用でき、異なるハードウェア方式やプラットフォームによらず量子コンピューターを比較するシンプルな方法となります。

IBMは長年にわたり、量子コンピューティング・ハードウェアの性能の進歩を三つの基本的な次元（規模、品質、速度）に沿って追求してきました。これらを組み合わせることで、量子コンピューターが何を実現できるかだけでなく、それを実現するときの効率やコスト効率を知ることができます。では、これらの次元を定量化する具体的な指標としては何を用いることができるでしょうか？

· 規模：プログラマブル量子ビット数。直接プログラムできる量子ビットはいくつあるか？

· 品質：量子ビット演算数。最も複雑な演算をシステムが信頼性を保って実行できるのは何回か？

· 速度：最大毎秒回路数（回路スループット）。どれほどの有用な計算をシステムは毎秒実行できるのか？そのコストはどれほどか？

これらの指標は、基盤となるハードウェア技術を問わず、現在の量子コンピューターの性能、計算能力、スケーラビリティー、コスト効率について明確な全体像を提供します。IBMの超伝導ハードウェアから、イオントラップ、量子ドット、その他の量子コンピューティング・アプローチに至るまでハードウェア方式によらず、性能の本質的な側面を捉えることができます。

量子コンピューターがより高性能になりエラーが少なくなっていっても、基本的なフレームワークはほぼ変わらず、詳細の一部が変化するにとどまると考えられます。これらの指標が何を意味するか、また、現行世代の量子ハードウェアに対してどのように定義されるかについて、詳しく見ていきましょう。