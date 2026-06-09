QFT量子回路の新記録はいかに達成されたか

ParityQCの手法であるParity Twineは、この問題を根本から再考します。個々の量子ビットの状態を追跡する代わりに、パリティ情報、つまり量子ビット間の関係を追跡します。

この方法は、スワップ・ゲートを使って量子状態を一つの量子ビットから次の量子ビットへ移動させるのではなく、パリティ情報をCNOTゲートを用いて物理量子ビット間で転送することで、ゲート数と回路の深さを削減します。

（これの処理をイメージした図を原文ブログでご確認ください。この回路図は、複数の量子ビットに対して一連の操作を用いて実装されたQFTを示しています。各色は、従来の回路であれば単一の量子ビットが担うはずの情報に対応しています。）

「標準的なアルゴリズムでは、一つの黄色い量子ビットが（スワップ・ゲートを介して）チップ上を横断していくことになり、その存在はある意味局所化されていることになります」とLechner氏は述べています。「パリティ法では、緑と黄色が一つの量子ビットを共有し、色が混ざり始めます。」

従来の回路では、量子状態は量子ビット間を移動しますが、局所的なままです。パリティ・アーキテクチャーでは、その情報は非局所化され、計算に加えて相関の伝播も行うための重なり合う経路を経由して流れ、徐々にシステム全体に分散・再結合されます。

「これは根本的な違いであり、多くの変化をもたらします」とLechner氏は言います。「例えば、（従来手法では）二つの量子ビットがあって、操作を行いたい場合、2量子ビット間の演算も行わなければなりません。我々の手法では、相対情報が保持されているため、（二つの量子ビット間の）相互作用は1量子ビット演算となります。」

この概念的な変化は、基盤となっているハードウェア操作というよりは、計算のハイレベルな表現方法に適用されていますが、実際に大きな効果を生み出します。これは、通常は量子コンピューティングで最も計算資源を必要とする操作の一つであるマルチ量子ビット相互作用が、少なくとも場合によっては、より単純なプリミティブに還元できる、ということを意味します。