QFT量子回路の新記録はいかに達成されたか

新しい研究で、量子フーリエ変換を初めて52量子ビットの規模で実行させることができました。この研究が明らかにするもう一つの事実は、量子エコシステムによるイノベーションが、量子ハードウェア向けのアルゴリズムの性能を向上させる、ということです。
主なポイント:
• ParityQCの研究者たちは、IBM Quantum Heronプロセッサー上で52量子ビットを用いた量子フーリエ変換(QFT)を実証しました。これはこの種の回路としてこれまでに報告されたうちで最大規模です。
• QFTは規模を拡大しようとしたときに、ルーティングのオーバーヘッドや、回路の深さ、そして蓄積されたノイズが性能を劣化させるため、スケーリングが困難です。
• チームはパリティを用いた回路の構築手法を用いて、量子情報の表現と伝播の方法を再考することで、スワップを用いる明示的なルーティングを排除しました。
• この研究は、アルゴリズム、コンパイル、ハードウェアの改良が現在の量子ハードウェアでのパフォーマンスを向上させうることを示しています。
• このような手法は、最適化、シミュレーション、量子化学などの分野で複雑なアルゴリズムをより効率的に実装することを可能にします。
量子フーリエ変換（QFT）は、量子アルゴリズムの最も基本的な構成要素の一つです。そして今、アルゴリズム設計の進歩により新たなマイルストーンを達成し、IBMの量子ハードウェア上で実行されています。
量子スタートアップのParityQCの研究者による最近の研究は、IBM Quantum Heron r3プロセッサー上で52量子ビットを用いたQFTを実証しました。これはこれまでで最大規模のデモンストレーションです。この研究は、今日の量子コンピューターで大規模に実装することが非常に困難なQFT回路の規模と性能において新たな基準を打ち立てました。そしてこの成果の真の意義は数字に表されるだけにとどまりません。
ParityQCの共同創業者兼共同CEOであるWolfgang Lechner氏は、この新研究が2024年にイオントラップ・ハードウェアで達成されたQFTベンチマークのほぼ倍の規模を達成したことを指摘しつつ、「（その成果は単に）量子ビット数の問題ではない」と述べました。「私たちの方法では、誤差を減らしながら倍増というこの規模を達成することができたのです。」
この成果は、実用的な量子応用への重要な一歩となる可能性があります。
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量子フーリエ変換は、古典計算でのフーリエ変換に対応する量子計算であり、時間領域の複雑な信号（例えば波）をそれを構成する周波数成分に分解する数学的演算です。それは、騒がしい部屋でも人の脳が一人の人の声を聞き取ることができるのと似ています。耳に届く音は複雑に混合されていますが、適切な処理をすれば個々の要素に分解できます。
QFTも量子情報に対して同様の分解を行います。QFTは量子状態の振幅に作用し、それらを新たな表現に再構成し、データ内の隠れた構造を明らかにします。有名なショアのアルゴリズムは、この変換を用いて大きな数字に隠された大量の繰り返しパターンを効率的に検出します。また、量子位相推定が量子系の重要な性質を抽出するのにもQFTを利用します。
「加算、つまり二つの数を足すという計算にしても、量子コンピューターでこれを行うと、それはQFTに基づきます」とLechner氏は述べています。
この汎用性により、QFTは量子ハードウェア性能の測定に不可欠なベンチマークとなっています。「QFTは多くの他のアルゴリズムの基礎となる重要なベンチマークであるので、量子デバイスの標準的なコンポーネントであるべきだと言ってもいいでしょう」とLechner氏は述べています。
QFTは長い回路での精密な計算、多数の量子ビットに対するコヒーレント制御、そして同じシステム内で遠方にある量子ビット間の高い接続性を必要とします。この最後の点は特に、量子ビットが主に近傍の量子ビットとのみ相互作用する超伝導量子プロセッサーにとって大きな課題となります。
従来、超伝導量子プロセッサーはスワップ操作でこの制約に対応してきました。スワップ操作は、遠くの量子ビット同士を相互作用させる必要が生じたときに、デバイス内の量子状態を移動させます。しかし、これには代償が伴います。
スワップを追加するごとにゲート演算が増え、回路が深くなり、誤差の蓄積が増幅します。多くの演算をしようとすると、このルーティング・オーバーヘッドが計算の大部分を占めてしまうことがあります。実際に行いたい計算に、それをするために必要なルーティングを追加しなければならないことが大きなボトルネックとなります。
もしあなたがQFT回路を試したことがあるなら、そのような影響を直接目にしたことがあるかもしれません。システム・サイズが大きくなると、トランスパイルによってルーティング・オーバーヘッドが追加され、回路が深くなり、結果的に忠実度が低下します。ParityQCチームはこの課題を克服するための手法を開発しました。
「これまでは、物流としてスワッピングを行って、それとは別にアルゴリズムを実行していました」とLechner氏は言います。「私たちの場合は、この二つの操作を融合させることができます。」
ParityQCの手法であるParity Twineは、この問題を根本から再考します。個々の量子ビットの状態を追跡する代わりに、パリティ情報、つまり量子ビット間の関係を追跡します。
この方法は、スワップ・ゲートを使って量子状態を一つの量子ビットから次の量子ビットへ移動させるのではなく、パリティ情報をCNOTゲートを用いて物理量子ビット間で転送することで、ゲート数と回路の深さを削減します。
（これの処理をイメージした図を原文ブログでご確認ください。この回路図は、複数の量子ビットに対して一連の操作を用いて実装されたQFTを示しています。各色は、従来の回路であれば単一の量子ビットが担うはずの情報に対応しています。）
「標準的なアルゴリズムでは、一つの黄色い量子ビットが（スワップ・ゲートを介して）チップ上を横断していくことになり、その存在はある意味局所化されていることになります」とLechner氏は述べています。「パリティ法では、緑と黄色が一つの量子ビットを共有し、色が混ざり始めます。」
従来の回路では、量子状態は量子ビット間を移動しますが、局所的なままです。パリティ・アーキテクチャーでは、その情報は非局所化され、計算に加えて相関の伝播も行うための重なり合う経路を経由して流れ、徐々にシステム全体に分散・再結合されます。
「これは根本的な違いであり、多くの変化をもたらします」とLechner氏は言います。「例えば、（従来手法では）二つの量子ビットがあって、操作を行いたい場合、2量子ビット間の演算も行わなければなりません。我々の手法では、相対情報が保持されているため、（二つの量子ビット間の）相互作用は1量子ビット演算となります。」
この概念的な変化は、基盤となっているハードウェア操作というよりは、計算のハイレベルな表現方法に適用されていますが、実際に大きな効果を生み出します。これは、通常は量子コンピューティングで最も計算資源を必要とする操作の一つであるマルチ量子ビット相互作用が、少なくとも場合によっては、より単純なプリミティブに還元できる、ということを意味します。
この手法を用いて、ParityQCチームは大規模かつ高精度な計算を実現して記録的なQFTを実証しました。研究者たちはこの結果を得るのに、IBMのQuantum Heron r3量子プロセッサーが重要な役割を果たしたと述べています。「私たちの実験は、Heron r3が現時点で最良のハードウェアであることを示しています」とLechner氏は語りました。
この研究の重要な指標はプロセス忠実度であり、これは完全なアルゴリズム（すなわち理想的なQFT)がどれだけ正確に実装されたかを測る指標です。量子回路の実行におけるプロセス忠実度を測定する方法は多岐にわたりますが、一般的には回路の深さ、蓄積されたノイズ、コンパイル戦略などによる複合的な影響を捉え、ハードウェア・プラットフォーム間の比較を可能にすることを目的としています。
「私たちとしては、すべての異なる量子デバイスを比較したいと望んでいます」とLechner氏は言います。「その量子コンピューターが超伝導量子ビット、イオン、それとも原子を用いているのか。そのことは（私たちにとって）問題ではありません。私たちはそのような様々な量子デバイスを比較したいと考えており、プロセス忠実度はその一つの評価尺度です。」
Parity Twine法をベンチマークするために、チームはQiskitトランスパイラーで生成された、高度に最適化された最先端の回路と比較しています。彼らは、Parity Twine法が特にシステム・サイズが大きくなるにつれてプロセス忠実度に利点があることを明らかにしました。
これらの結果は、健全な量子エコシステムにおける進歩のあり方を反映しています。QiskitやQiskitトランスパイラーのようなプラットフォーム・ツールが強固な基盤を提供し、学術界、スタートアップ、産業界のイノベーターたちがパフォーマンス向上のための新しいアプローチの開発に取り組んでいます。
ParityQCチームの最近の成果から得られた洞察は、一つのアルゴリズムについてのものだけではありません。多くの興味深い問題、特に量子ビットのオール・トゥ・オール（全対全）の相互作用を必要とする問題は、ルーティング、深さ、ノイズに関する同様の課題に直面しています。
ハードウェアの進歩が続く一方で、量子情報の表現や操作方法を再考する新たなアプローチは、より大きな問題インスタンスの探求や、量子最適化およびシミュレーション・ワークロードのより効率的な実装を可能にする可能性があります。
このような結果はまだ直接的なアプリケーション・レベルの優位性に結実するには至っていませんが、スケーラブルなパフォーマンスが近い将来どのようなものになるかの一端を垣間見せてくれます。将来的には、ParityQCチームは開発者自身がParity Twine法を探索できるファンクションをリリースする予定です。
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この記事は英語版IBM Researchブログ「How researchers built a record-setting quantum circuit」（2026年5月20日公開、Robert Davis著）を翻訳し一部更新したものです。