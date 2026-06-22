ffsimでフェルミオン量子回路のプロトタイピングと検証を高速化

フェルミオン・モデルから最適化や機械学習のアプリケーションまで、あらゆる量子回路を表現できる強力な汎用シミュレーターは数多く存在します。しかし、その柔軟性には根本的なコストが伴います。

シミュレーターでn個の量子ビットを持つ系を表現するには、系の量子状態をエンコードする数学的オブジェクトとして完全な状態ベクトルを、2n次元で保存する必要があります。分子や物質を構成するフェルミオン系の場合、これは計算リソースの膨大な無駄です。というのは、これらの系はほぼ常に二つの重要な対称性を保っているからです。つまり、全粒子数とスピンのz成分です。その結果として、物理的に意味のある状態は、すべての可能な量子状態がとりうる完全なヒルベルト空間のごく一部のみです。ffsimはこの構造を利用してフェルミオン・シミュレーションのコストを劇的に削減します。

Ffsimは、2Nスピン軌道に対して22N次元の状態ベクトルを保持する代わりに、上向きスピンの電子の数（N α ）と下向きスピンの電子の数（N β ）が一定数である状態にシミュレーションを制限します。このアプローチにより、問題のサイズは N C Nα × N C Nβ に削減されます。スケーリングは依然として指数関数的ですが、係数ははるかに小さくなることになり、これは実際にシミュレートできる系を決定する上で大きな違いをもたらします。

4×8格子上の2次元ハバード・モデルを考えてみましょう。これはフェルミオンから量子ビットへの標準的なマッピングでは64量子ビットにマップされます。汎用な状態ベクトル・シミュレーションでこの系を表現するには256 EiBのメモリーが必要になります。これは世界中のすべてのスーパーコンピューターを合わせたよりも多い量です。しかし、1/8充填時（つまり、スピン軌道の1/8のみが電子によって占有されている場合）、ffsimはわずか19.3 GiBでこのシステムをシミュレートでき、単一のワークステーションで実行できます。