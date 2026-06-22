ffsimでフェルミオン量子回路のプロトタイピングと検証を高速化

フェルミオン量子回路の高速シミュレーションのためのオープンソースPythonライブラリを活用すれば、実際の量子ハードウェアでのプロトタイピングとベンチマークを効率化できます。
主なポイント：
• ffsimはフェルミオン量子回路のプロトタイピングとベンチマークを加速します。
• 物理的対称性を利用してシミュレーション・コストとメモリー要件を削減します。
• 汎用量子シミュレーターでは不可能なシミュレーションを可能にします。
• 実際のハードウェアで実行する前に量子アルゴリズムの検証をサポートします。
• Qiskitと統合してエンドツーエンドの量子コンピューティング・ワークフローを実現します。
量子コンピューターが優位性を提供すると期待される理由の一つは、システムが大きくなるにつれて古典的にシミュレートするコストが指数関数的に増大するためです。厳密な古典シミュレーションは大規模な量子ハードウェアに匹敵することはできませんが、それでも量子ワークロードの構築、テスト、検証には依然として不可欠です。私たちは古典シミュレーションを使ってアルゴリズムのプロトタイプを作成したり、扱いやすい問題サイズで動作を確認したり、実際の量子ハードウェアのベンチマークを生成したりします。量子ハードウェアとアルゴリズムが進歩していく中、そのペースに合わせて、より高速で有能な検証ツールが必要になります。
この高まる需要に応えるため、私たちはffsimを開発しました。これは、フェルミオンをモデル化する量子回路を、ソフトウェアでシミュレートするために設計されたオープンソースPythonライブラリです。フェルミオンとは、フェルミ粒子とも呼ばれ、原子や分子、物質を構成する粒子です。ffsimはこれらの系の対称性を利用して、汎用量子回路シミュレーターと比べてシミュレーション・コストを大幅に削減します。ffsimは、Qiskitとの統合により、フェルミオンとは無関係な量子回路であっても、同様の対称性を持つものであれば幅広いクラスの量子回路をシミュレートすることができます。
このブログでは、ffsimライブラリの概要を説明します。詳細に興味がある方は、arXivのプレプリントで追加情報をご覧いただけます。
フェルミオン・モデルから最適化や機械学習のアプリケーションまで、あらゆる量子回路を表現できる強力な汎用シミュレーターは数多く存在します。しかし、その柔軟性には根本的なコストが伴います。
シミュレーターでn個の量子ビットを持つ系を表現するには、系の量子状態をエンコードする数学的オブジェクトとして完全な状態ベクトルを、2n次元で保存する必要があります。分子や物質を構成するフェルミオン系の場合、これは計算リソースの膨大な無駄です。というのは、これらの系はほぼ常に二つの重要な対称性を保っているからです。つまり、全粒子数とスピンのz成分です。その結果として、物理的に意味のある状態は、すべての可能な量子状態がとりうる完全なヒルベルト空間のごく一部のみです。ffsimはこの構造を利用してフェルミオン・シミュレーションのコストを劇的に削減します。
Ffsimは、2Nスピン軌道に対して22N次元の状態ベクトルを保持する代わりに、上向きスピンの電子の数（Nα）と下向きスピンの電子の数（Nβ）が一定数である状態にシミュレーションを制限します。このアプローチにより、問題のサイズは NCNα × NCNβに削減されます。スケーリングは依然として指数関数的ですが、係数ははるかに小さくなることになり、これは実際にシミュレートできる系を決定する上で大きな違いをもたらします。
4×8格子上の2次元ハバード・モデルを考えてみましょう。これはフェルミオンから量子ビットへの標準的なマッピングでは64量子ビットにマップされます。汎用な状態ベクトル・シミュレーションでこの系を表現するには256 EiBのメモリーが必要になります。これは世界中のすべてのスーパーコンピューターを合わせたよりも多い量です。しかし、1/8充填時（つまり、スピン軌道の1/8のみが電子によって占有されている場合）、ffsimはわずか19.3 GiBでこのシステムをシミュレートでき、単一のワークステーションで実行できます。
ffsimの中核機能は、フェルミオン波動関数を保存し、フェルミオン量子ゲートを適用することで時間発展させることです。粒子数を保存するフェルミオン・ゲートのユニバーサル・セットの、高度に最適化された実装を提供します。これには、軌道回転、対角クーロン発展、数相互作用などが含まれます。状態ベクトルは標準のNumPy配列として表現され、ゲート適用は単純な関数型プログラミング・パターンに従います：
そしてffsimは、基本的な状態ベクトル時間発展以外にも追加機能を提供します。これには、化学のSQD計算で一般的に使用されるLUCJアンザッツなどの変分アンザッツ、トロッター・鈴木積公式によるハミルトニアン時間発展、スレーター行列式の効率的なサンプリング、QiskitおよびPySCFとのシームレスな統合が含まれます。
これらの機能を組み合わせることで、ffsimはより大規模な研究ワークフロー内で高性能シミュレーターとして機能できます。実際の量子ハードウェアでジョブを実行する前に、古典評価を繰り返して回路を構築、改良、ベンチマークする能力を提供します。
詳細については、完全なドキュメントをご覧ください。
Qiskitとの統合により、ffsimの扱える対象は明示的なフェルミオン・シミュレーション以上に広がっています。ハミング重み保存ゲート（計算基底での1の総数を変更しないゲート）のみで構成されるQiskit回路は、その回路がフェルミオンと何の関係もなくても、ffsimでシミュレートできます。
このクラスのゲートには、CPhaseGate、SwapGate、XXPlusYYGate,などが含まれます。実際には、これによりffsimは、その名前が示唆するよりも広範な量子回路の高性能シミュレーターとして機能できます。ffsimの柔軟性は、より広範なツール・エコシステムに簡単に統合できることも意味します。さまざまなライブラリやワークフローによって生成された回路を、共通の、対称性を意識したシミュレーション・バックエンドに送り込むことができます。
ffsimが現実的なアプリケーション設定でどのように機能するかを理解するために、目的が最も類似しているライブラリーであるFQEおよび、汎用量子回路シミュレーターであるQiskit Aerとベンチマークを行いました。原文ブログに提示されているグラフは、代表的なワークロードである二重分解表現での分子ハミルトニアンのトロッター化時間発展の実行時間を示しています。これは量子化学シミュレーションの一般的な構成要素です。
ffsimはこのタスクでFQEよりも1桁高速です。Qiskit Aerはより大きな系のサイズで両方のライブラリーに遅れをとり、メモリー要件のため最大の16軌道ベンチマークを実行できません。このデモンストレーションの16軌道は32量子ビットにマップされています。すべての結果はラップトップで収集されました。
下の表は、M1 MacBookでのシングルスレッド構成におけるffsimの、FQEに対する高速化を示しています。
タスク
FQEに対する高速化
二重分解トロッター・シミュレーション
11×
対角クーロン発展
1.2×
二次ハミルトニアン発展
2.4×
分子ハミルトニアン演算子作用
8.4×
量子ソフトウェア・スタックが進化し続ける中、ffsimのようなツールは、ますます洗練された回路構成の効率的な古典検証を可能にし、アルゴリズム設計と量子ハードウェア実行の間のギャップを埋める上で重要な役割を果たしていきます。
私たちはffsimが量子コミュニティーにとって有用なツールとなることを願っています。始めるには、ドキュメントをご覧ください。中核概念を学ぶために「State vectors and gates（状態ベクトルとゲート）」から始めることをお勧めしますが、チュートリアルから直接始めることもできます。
特定のタスクのヘルプについてはガイドを参照するか、ライブラリの関数とクラスの詳細なドキュメントについてはAPIリファレンスを参照してください。ffsimの開発に参加したい場合は、お気軽にイシューやプルリクエストを発行してください。
この記事は英語版IBM Researchブログ「Prototype & validate fermionic quantum circuits faster with ffsim」（2026年6月11日公開、Kevin J. Sung、Robert Davis著）を翻訳し一部更新したものです。