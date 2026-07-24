IBM Quantum Developer Conference 2026のご案内

今年のQDCは、前年のQDC 2025で紹介された技術進歩の上に積み上げる形で行われる量子有用性から量子優位性への移行を、最前列でご覧になる場を参加者の皆様にご提供します。

参加者の皆様は、今日の優位性に向けた進歩を推進する最先端のツール、手法、システムの内側をご覧いただくことができます。また、IBM Quantum Roadmapの主要な更新情報や、コミュニティーからの最新の優位性主張についていち早く学ぶことができます。そしてこれらの洞察を実際の計算ワークフローに変える方法についてのガイドをIBMの専門家が直接参加者にご提供します。

招待された参加者は、以下を含むさまざまなセッション形式を通じて、量子コンピューティングの最近の進歩について学びます。

· 量子コンピューティングの最新イノベーションをカバーする講義とデモ

· コーディング演習と賞もあるハンズオン・ワークショップ

· コミュニティー主導のコーディング・チャレンジ

· 技術的な議論とサポートのための対面オフィス・アワー

· IBMの専門家やより広い量子コミュニティーとつながる機会

これらのセッションでは、参加者はIBMの専門家や主要なコミュニティー貢献者から直接情報を入手していただくことができます。その話題には次のようなものがあります。

· ハミルトニアン・シミュレーションと最適化

· 新しいQiskitツールと機能

· 拡張されたQiskit Functions Catalogと新しいベンチマーク・ツールキット

· 量子中心のスーパーコンピューティング環境のツールとワークフロー

· 量子エラー検出とエラー訂正の進歩

· フォールトトレラント量子コンピューティングに向けた進歩

QDC 2026は、開発者が量子優位性について学ぶだけでなく、量子スタック全体の最新機能を実践的に体験する機会です。参加者は、これらの画期的な最新成果を自分のプロジェクトに適用し、さまざまな業界で実世界のインパクトを生み出すことができる知識を持ち帰ることができます。