IBM Quantum Developer Conference 2026のご案内

量子コンピューティングは理論を超えて、本当の計算優位性の実証に向けて進んでいます。IBM Quantum® Developer Conference 2026（QDC 2026）は、この歴史的な時代を形作る開発者、研究者、イノベーターを一堂に集めます。
第3回年次IBM Quantum Developer Conferenceの参加者公募が開始されました。このイベントで量子コミュニティーは、手の届く範囲に量子優位性をもたらす最新のツールと機能を探求します。2026年11月11日〜13日に、選考された参加者の皆様だけに向けて開催されるこの3日間の体験では、量子コンピューティングにおける最新の画期的な進歩を詳しく見る機会を提供し、これらの進歩を推進するIBMの専門家から最新の洞察を直接的に共有します。
お座席を確保するためにIBM Quantum Developer Conference 2026にぜひすぐにご応募ください
今年のQDCは、前年のQDC 2025で紹介された技術進歩の上に積み上げる形で行われる量子有用性から量子優位性への移行を、最前列でご覧になる場を参加者の皆様にご提供します。
参加者の皆様は、今日の優位性に向けた進歩を推進する最先端のツール、手法、システムの内側をご覧いただくことができます。また、IBM Quantum Roadmapの主要な更新情報や、コミュニティーからの最新の優位性主張についていち早く学ぶことができます。そしてこれらの洞察を実際の計算ワークフローに変える方法についてのガイドをIBMの専門家が直接参加者にご提供します。
招待された参加者は、以下を含むさまざまなセッション形式を通じて、量子コンピューティングの最近の進歩について学びます。
· 量子コンピューティングの最新イノベーションをカバーする講義とデモ
· コーディング演習と賞もあるハンズオン・ワークショップ
· コミュニティー主導のコーディング・チャレンジ
· 技術的な議論とサポートのための対面オフィス・アワー
· IBMの専門家やより広い量子コミュニティーとつながる機会
これらのセッションでは、参加者はIBMの専門家や主要なコミュニティー貢献者から直接情報を入手していただくことができます。その話題には次のようなものがあります。
· ハミルトニアン・シミュレーションと最適化
· 新しいQiskitツールと機能
· 拡張されたQiskit Functions Catalogと新しいベンチマーク・ツールキット
· 量子中心のスーパーコンピューティング環境のツールとワークフロー
· 量子エラー検出とエラー訂正の進歩
· フォールトトレラント量子コンピューティングに向けた進歩
QDC 2026は、開発者が量子優位性について学ぶだけでなく、量子スタック全体の最新機能を実践的に体験する機会です。参加者は、これらの画期的な最新成果を自分のプロジェクトに適用し、さまざまな業界で実世界のインパクトを生み出すことができる知識を持ち帰ることができます。
QDC 2026への参加申請は次のような量子コミュニティーのすべてのメンバーにお勧めできます。
· 量子開発者、エンジニア、研究者、計算科学者
· 量子コンピューティングに積極的に関与している学生や教員
· 量子技術を探求しているその他の量子コンピューティング専門家と愛好家
応募は選考を保証するものではありません。関連する量子分野での研究または開発経験を持つ活発なQiskitユーザーが優先されます。
量子優位性を直接学ぶ準備はできていますか？スペースは限られています。ご興味を持ってくださった方はまずご応募ください。参加チケットをなるべく確保するためには、できるだけ早く応募をご提出ください。
IBM Quantum Developer Conference 2026に応募
応募は9月21日に締め切られます。選考された参加希望者への招待状は8月10日から順次送付され、最終招待状は10月12日までに送付されます。
現地でご参加できない場合はオンラインでぜひご視聴ください。すべてのプレゼンテーションの録画は、イベント後すぐにIBM Quantum Platformで公開されます。
この記事は英語版IBM Researchブログ「Apply to IBM Quantum Developer Conference 2026」（2026年6月29日公開、Catherine Dundon著）を翻訳し一部更新したものです。