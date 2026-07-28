次世代量子アルゴリズムの探求にIBM Quantum Creditsをご利用ください

このブログでは、トップ研究者が今日の量子ハードウェアの能力を活かしきる新手法の開発にIBM Quantum Creditsをどのように活用したかご紹介します。読者の皆様もぜひ今すぐQuantum Creditsにご応募ください。
主なポイント:
• 新しい量子アルゴリズムは、量子ハードウェアの潜在能力を最大限に引き出すために不可欠です。
• IBM Quantum Creditsは、ハードウェアへの直接アクセスを提供することで、透明性のある実験とイノベーションを可能にします。
• 既存手法を新しいデータセットに再利用するのではなく、新手法を導入するのがCreditsにプロジェクトを採用されるコツです。
• Creditsは、Creditsを受け取る組織が自主性を保つことと、知的財産権を保持することができるようになっており、インパクトのある研究やスタートアップを支援します。
• 実際の量子ハードウェアでの反復実験が、実用的な量子アプリケーションを進歩させるために不可欠です。
• ぜひこちらからQuantum Creditsにご応募ください。
たとえ最も洗練された量子ハードウェアを用いたとしても、そこで発揮できる能力はその上で実行されるアルゴリズムによって決まります。量子コンピューティングの進歩は、より高度なシステムを構築するだけでなく、その能力を活用する新手法の開発にかかっています。だからこそIBMは当初からアクセスのオープン性を重要視してきました。それが端的に表されているのが、IBMが10年前に最初の量子コンピューターをクラウドに公開したこと、IBM Quantum Open Planを最近拡張したこと、新しいClassroom Accounts、そしてこのブログでご紹介するIBM Quantum Creditsです。
IBM Quantum Creditsプログラムでは、研究者が提出した高品質のプロジェクト提案が、その技術的メリットのみに基づいて評価され、採用されたプロジェクトにはIBM量子コンピューターへの無料の直接アクセスが提供されます。このブログでは、Creditsを受け取っている四つの最近のプロジェクトを紹介します。これらは、このプログラムで生み出された新しいアルゴリズムと手法が、今日の量子ハードウェアの実現可能範囲をどのように拡張しているかをお見せします。
Creditsプログラムは、新しいアルゴリズムと手法によって推進される、高いインパクトを持つ実用規模の研究提案を優先します。応募者(通常はテニュアトラックの教員または専門研究者)は、実際の量子ハードウェアから意味ある結果を引き出すための明確で実現可能な計画と、5〜10時間のQPU時間で成果が得られる見込みを示す必要があります。
次のステップに進むご準備はできましたでしょうか？こちらからIBM Quantum Creditsプログラムへご応募ください。
【動機】物理学者は粒子加速器を使った高エネルギー衝突でエネルギーを新しい粒子に変換することで物質の基本構造を探ります。古典コンピューターでは、複雑な粒子衝突を第一原理からシミュレートすることができません。その理由の一つは、相互作用する多数の粒子の量子状態を表現することが困難だからです。量子コンピューターは、そのギャップを埋める大きな可能性を示しています。
【結果】IBM Quantum Creditsを受け取っているRoland Farrell氏(カリフォルニア工科大学)とNikita Zemlevskiy 氏(ワシントン大学)は、衝突シミュレーションに必要な量子状態準備への新しいアプローチを開発しました。このアプローチは新しいアルゴリズムを用いて、深さ一定の量子回路を使用して、粒子散乱シミュレーションに必要な、局在化された粒子状態、つまり「波束」を準備します。この手法は、中間回路測定と古典フィードフォワードを用いたW-状態準備技術を活用することで、既存アプローチにあったスケーリングのボトルネックを回避します。実験デモンストレーションでこのチームはIBM量子ハードウェアを使用して粒子衝突をシミュレートし、ゲート型の量子シミュレーションで初めて、相互作用から新しい粒子が出現する様子を観測しました。この研究は、その後IBM Quantum Developer Conferenceで取り上げられ、Zemlevskiy氏が基調講演で結果を発表しました。
【IBM Quantum Creditsの果たした役割】Farrell氏とZemlevskiy氏は、理論的提案から始めて実際に動作する実験デモンストレーションを作り上げる上で、Quantum Creditsは重要だったと述べています。「シミュレーションとエラー緩和戦略を洗練させるためには、ベーシックなIBM Quantum Open Plan以上に量子ハードウェアを利用することが不可欠でした」と彼らは述べています。反復実験のためのハードウェアへの直接アクセスは特に価値がありました。「量子ハードウェアでの実験は単なるデモンストレーション以上のものです」とFarrell氏は述べています。「私は常に、さまざまな試みを繰り返すことで、シミュレーション対象の系についての洞察を得てきました。」
【動機】量子コンピューターを理解し検証するには、それらが生成する状態を再構成する必要があります。そして、孤立したシステムを記述する単純化された「純粋」状態だけでなく、環境との相互作用を捉えた「混合」状態も特に必要です。このタスクは、系のサイズが大きくなるにつれて非常に困難になります。標準的なランダム化測定技術を使うと、特定の特性だけなら調べることはできますが、測定にはコストが伴うため、完全な状態再構成に用いることはできません。Creditsを受け取っているBenoît Vermersch氏(グルノーブル・アルプ大学およびQuobly)、彼の学生だったMatteo Votto氏(グルノーブル・アルプ大学)、およびその共同研究者は、実際の実験環境で大規模でノイズを含んだ量子状態を効率的に学習し特性を評価する手法を開発することに着手しました。
【結果】このチームは、ランダム化測定を使用して量子状態をテンソル・ネットワークとして再構成するプロトコルを導入しました。これにより、状態を効率的な古典表現に圧縮し、反復的な測定なしに量子もつれやエントロピーなどのグローバル特性を抽出できます。実験では、チームはIBM Quantumハードウェアを使用して最大96量子ビットの量子もつれ状態を再構成することで、この手法が以前のアプローチをはるかに超えて規模拡大できることを示しました。学習された表現はノイズとデコヒーレンスも捉えており、より効率的な古典後処理を通じて大規模なエラー緩和を可能にします。
【IBM Quantum Creditsの果たした役割】この研究には量子ハードウェアでの数十万回の実験実行が必要でしたが、Vermersch氏は、Creditsプログラムの価値はアクセス権利の提供だけではなかったと述べています。「Creditsプログラムはモチベーションになります。そして関連する実験パラメーターの観点から適切なコンテキストを提供し、理論的提案を実験シナリオに適したものへと変える手助けになります」と彼は述べています。「実験データなしでは完全に予測や制御ができないことが常にあります。」Vermersch氏はまた、Creditsプログラムへの応募が簡単であり、IBM Quantumチームからのサポートが提案から実験へのスムーズな移行を可能にしたことを強調しました。
【動機】最も興味深い量子材料は、古典でシミュレートすることが非常に困難である複雑な多体相互作用をしばしば特性としています。主な理由は、システムの幾何学的構造がすべての粒子相互作用を同時に満たすことを妨げるという、「フラストレーション」です。カゴメ格子と呼ばれる、角を共有する三角形の2次元ネットワークは典型的な例です。これは反強磁性相互作用を自然に備えており、高度に縮退し強くもつれた基底状態を生み出します。これらの格子モデルの基底状態エネルギーを正確に計算することは物理学における中心的な課題ですが、量子ハードウェアでこれらの状態を準備しようとすると、通常、現段階で実行するには回路が深くなりすぎます。
【結果】Quantum Creditsを受け取っているMuhammad Ahsan氏(ラホール工科大学および国立量子コンピューティングセンター)は、ハードウェア効率の良いアンザッツと新しいハミルトニアン・キャリブレーション戦略を組み合わせる、スケーラブルな変分量子固有値ソルバー(VQE)アルゴリズムを開発することで、現在の量子ハードウェア能力に対する適合性を確保しました。彼の手法は問題をより小さな、古典的に最適化された部分問題群に再構成し、そして量子プロセッサーで再結合することで、精度を維持しながら回路の深さを削減します。実験デモンストレーションで彼は正確な古典手法の能力を超えた103量子ビット系の基底状態エネルギーを計算しました。この結果は、主要な古典近似手法にも迫る結果となっており、系の非古典的特徴を明らかにしています。
【IBM Quantum Creditsの果たした役割】Creditsを受け取っている他の研究者と同様に、Ahsan氏はイノベーションの推進力としてのハードウェア・アクセスの重要性、そして、他のCredits対象研究者やIBM Quantumチームと手法や考え方を情報交換することの効果を強調しました。「Quantum Creditsによって、低エラー率のフラクショナル・ゲートを持つプロセッサーへの早期アクセスが得られました。これは真のゲームチェンジャーです」と彼は述べています。これらの機能により安定した実験が可能になり、量子ハードウェアでの直接的な試行錯誤を通してアルゴリズム設計とノイズ緩和へのアプローチを形作ることができた結果、最終的に実際の量子システムでの大規模実験を成功させることができました。今彼は同様のアプローチを使用してCreditsプログラムを利用して研究を続けながら、古典では計算不可能なより大きな格子の基底状態特性を調査しています。
【動機】古典スーパーコンピューターは、量子色力学(QCD)のような物理理論のシミュレーション手段を物理学者に与えることで、自然にある四種類の基本的な力を研究するのに役立っています。QCDは、クォークとグルーオンがどのように相互作用して陽子や中性子などのより大きな粒子を形成するかを記述します。これらの古典シミュレーションは、基礎物理学の理解において大きな進歩を可能にしましたが、実時間ダイナミクスや特定の相構造を含むいくつかの重要な問題は、「符号問題」などの課題により、依然として解決不可能です。符号問題は、基礎となる数学を指数関数的に計算困難にします。
【結果】Creditsを受けているIndrakshi Raychowdhury氏(インドBITS Pilani、ゴアキャンパスおよび量子情報技術研究センター)は、量子計算との親和性が高い基礎物理学理論の新しい定式化を開発するために数十年を費やしてきました。Creditsプログラムを通じた最近の研究で、彼女と共同研究者は、ハミルトニアン定式化に基づく量子シミュレーション・アルゴリズムを開発しました。これは、ゲージ場理論の物理的自由度の量子力学的記述を使用して、問題をより自然に量子ハードウェアにマッピングします。これらの手法は、基礎となる物理学の規則を守りながらシミュレーションをより扱いやすくすることを目指しており、古典手法では困難である、複雑な量子場理論を研究するための新しい道を提供します。重要なのは、格子ゲージ理論とハミルトニアン・シミュレーションに根ざした基礎となるこの手法が広く転用可能であって、QCDから量子多体系や凝縮物質系まで、さまざまな潜在的な応用があるということです。
【IBM Quantum Creditsの果たした役割】Raychowdhury氏は、Creditsプログラムが理論的アイデアと実験の間のギャップを埋めるのに役立ったと述べています。「Quantum Creditsプログラムは、最先端の量子ハードウェアおよび、Qiskitアドオンやその他の高度なエラー緩和技術[などのツール]へのアクセスを提供するという点で、素晴らしいです」と彼女は述べ、その拡張されたアクセスがワークフロー全体でのテストを可能にしたことを指摘しました。他の応募者へのアドバイスは、古典手法では解決不能な、そして明確な問題を特定したら、概念実証デモを構築し、実際の量子デバイスを使用してアプローチを洗練して結果をベンチマークすることだと述べています。
これらの例は、Creditsプログラムへの応募を検討している研究者にとって、インスピレーションと実践的なガイダンスの両方を提供します。すなわち、次のようなポイントです。
1. 明確に定義された問題から始める。
2. 新しい技術的アプローチを開発する。
3. 実際の量子ハードウェアで反復的に実験を行う。
提案を成功させるためには、良いアイデアだけではなくそれ以上のものが必要です。応募者(通常は大学教員および専門研究者)は、まず実際の量子ハードウェアでアプローチを検証する必要があります。そのためには、たとえば、IBM Quantum Open Planを通じて無料でハードウェアにアクセスすることができます。最もインパクトのある研究は、実際のハードウェアで規模拡大できる新しい手法を開発することから生まれます。
アイデアの基盤ができていて、さらにハードウェア利用を拡大すればどんなことができそうか見通しが立っているならば、ぜひともIBM Quantum Creditsプログラムに応募して、アイデアを提案から実験へと移行させる次のステップを踏み出してください。
この記事は英語版IBM Researchブログ「Explore next-gen quantum algorithms with IBM Quantum Credits」（2026年6月22日公開、Robert Davis、Sieglinde Pfaendler著）を翻訳し一部更新したものです。