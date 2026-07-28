次世代量子アルゴリズムの探求にIBM Quantum Creditsをご利用ください

【動機】物理学者は粒子加速器を使った高エネルギー衝突でエネルギーを新しい粒子に変換することで物質の基本構造を探ります。古典コンピューターでは、複雑な粒子衝突を第一原理からシミュレートすることができません。その理由の一つは、相互作用する多数の粒子の量子状態を表現することが困難だからです。量子コンピューターは、そのギャップを埋める大きな可能性を示しています。

【結果】IBM Quantum Creditsを受け取っているRoland Farrell氏(カリフォルニア工科大学)とNikita Zemlevskiy 氏(ワシントン大学)は、衝突シミュレーションに必要な量子状態準備への新しいアプローチを開発しました。このアプローチは新しいアルゴリズムを用いて、深さ一定の量子回路を使用して、粒子散乱シミュレーションに必要な、局在化された粒子状態、つまり「波束」を準備します。この手法は、中間回路測定と古典フィードフォワードを用いたW-状態準備技術を活用することで、既存アプローチにあったスケーリングのボトルネックを回避します。実験デモンストレーションでこのチームはIBM量子ハードウェアを使用して粒子衝突をシミュレートし、ゲート型の量子シミュレーションで初めて、相互作用から新しい粒子が出現する様子を観測しました。この研究は、その後IBM Quantum Developer Conferenceで取り上げられ、Zemlevskiy氏が基調講演で結果を発表しました。

【IBM Quantum Creditsの果たした役割】Farrell氏とZemlevskiy氏は、理論的提案から始めて実際に動作する実験デモンストレーションを作り上げる上で、Quantum Creditsは重要だったと述べています。「シミュレーションとエラー緩和戦略を洗練させるためには、ベーシックなIBM Quantum Open Plan以上に量子ハードウェアを利用することが不可欠でした」と彼らは述べています。反復実験のためのハードウェアへの直接アクセスは特に価値がありました。「量子ハードウェアでの実験は単なるデモンストレーション以上のものです」とFarrell氏は述べています。「私は常に、さまざまな試みを繰り返すことで、シミュレーション対象の系についての洞察を得てきました。」