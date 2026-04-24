実世界の材料科学に一歩踏み出した量子コンピューター

IBMとパートナーの研究者による新しい論文では、IBM量子コンピューターによって実際の材料の実験的特性を再現することができたことを報告しています。
新規材料の研究と設計は量子力学の中心的な応用分野です。化学者、材料科学者、物理学者は量子材料（量子マテリアル）の繊細な相互作用に焦点を当て、その解明に高度な計算技術や実験テクニックを利用しています。微視的な量子的相互作用と測定可能な材料特性を関連づけるコンピューター・シミュレーションは、実験データを補完して構造と機能の関係を明らかにしますが、古典コンピューターでは物質特性のシミュレーションに限界があります。しかし幸いなことに、今日の科学者たちは新たな道具を手に入れました。それが量子コンピューターです。
オークリッジ国立研究所(ORNL)の量子科学センター(QSC)、パデュー大学、ロスアラモス研究所、イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校、テネシー大学と、IBMの研究チームが発表した新しい論文は、量子シミュレーションを利用して、研究によく用いられる磁性材料KCuF3のエネルギー運動量スペクトルを計算し、それが中性子散乱で測定されたスペクトルとよく一致していることを示しました。
その実験データはORNLのスパレーション中性子源（SNS）およびイギリスのラザフォード・アップルトン研究所の中性子源から取得された一方で、量子シミュレーションにはIBM Quantum Heronプロセッサーが使用されました。この研究はリチャード・ファインマンのビジョンを実現するまた新たな事例であると言えます。そのビジョンとは、調べたい量子系の性質のシミュレーションに、よく制御されたプログラム可能な別の量子系を利用することです。
「これは実験データと量子ビット・シミュレーションの最も印象的な組み合わせになっていて、量子コンピューターに対する期待水準を確実に引き上げるものです」と、ロスアラモス国立研究所の物性物理学者である研究共著者Allen Scheie氏は述べました。「これが科学にもたらす価値について、私は興奮を禁じ得ません。」
KCuF3のサンプルに中性子を照射し、散乱した中性子のエネルギーと運動量を測定すれば、実験者はこの物質の動的および構造的特性を探ることができます。パデュー大学の物理学・天文学準教授である主任研究者Arnab Banerjee氏によると、中性子と系の相互作用は少ないため、物質の真の状態について非常にクリーンなデータが得られます。中性子が試料に当たっても、物質の状態や温度は最も単純な摂動レベル以上には変化しません。「つまり、中性子散乱の結果を根拠として、信頼できる理論モデルを得ることができて、物質についての洞察が得られるということです」とBanerjee氏は述べました。
しかし、実験で測定された量は多くのもつれ合ったスピンの動的性質を反映しているため、古典計算で予測するのは非常に難しいと知られています。「古典手法の制約のために、磁性物質に関する中性子散乱データであって完全には理解されていないデータが非常にたくさんあります」とBanerjee氏は述べました。
量子コンピューターは、古典手法では難しい材料シミュレーションを可能にすることが長らく期待されてきました。量子ハードウェアや計算リソース推定には進歩があるものの、利用可能なゲート数が限定されている現在のプレ・フォールトトレラント量子コンピューターが実際の材料をシミュレートできるかどうかは不明でした。しかし、中性子散乱によるエネルギー運動量スペクトルのシミュレーションはそれを試すのに特に良い候補でした。なぜなら、材料中のスピンと中性子の相互作用が量子回路に容易にマッピングできるからです。
「スピンと量子ビットは同一視することができます」とBanerjee氏は言います。「量子コンピューティングは中性子散乱と同じ観測量（オブザーバブル）を提供します」。しかし、この効率的なマッピングがあっても、現在のデバイスでのシミュレーションの実現可能性は依然として不明確であるままでした。「このプロジェクトに着手したとき、シミュレーションに必要な量子ビットやゲートの数がどれだけなのか明確ではありませんでした」と、IBMのリサーチ・サイエンティストであり、研究の筆頭著者の一人であるBibek Pokharelは述べています。
この研究で達成されたシミュレーション精度の実現には、量子プロセッサーのスケールと品質の向上が不可欠でした。「これらの結果を得るには、シミュレーションに使用された50量子ビットすべてについて低い誤り率であることが求められました」と、IBMの主任リサーチ・サイエンティストである共同著者のAbhinav Kandalaは述べています。ハードウェアの進歩は、ノイズ耐性のあるアルゴリズムやIllinois Campus Clusterの古典計算資源を活用して量子回路の回路深さを低減することでさらに補完されました。このアプローチはIBMの量子中心のスーパーコンピューティングの全体ビジョンと一致しています。ハイ・パフォーマンス・コンピューティング（HPC）と量子計算リソースの結合は、それぞれ単独の技術よりも、科学的問題に対して高い能力を発揮し、有用であると証明されることが予想されています。「量子コンピューターが、実際の実験データの特徴を十分に捉えるスペクトル分解能を持つ新しい計算ツールとして実際に使えるようになったことは本当に素晴らしいことでした」とKandalaは述べています。
量子コンピューターはスピン・ハミルトニアンのシミュレーションに適していますが、適切な符号化を用いることで多くの量子材料に関連した幅広いハミルトニアンの種類もシミュレートできます。これにより、汎用ゲートを備えた単一の量子プロセッサーを使って多くの材料をシミュレートすることが可能になります。「材料の現実的なモデルの量子シミュレーションとその実験的特性評価は、量子コンピューティングが科学的発見のワークフローに与えることができる好影響の重要な一例です。」と、ORNLのQSCディレクター、Travis Humble氏は述べています。実際、この研究者たちは同じプロセッサーのプログラム可能性とユニバーサル・ゲートセットを活用することで、より複雑な相互作用を持つ別のコバルト系材料の特性もシミュレートしました。
この研究は、フォールトトレラント量子コンピューティングの登場を待たずとも、量子コンピューターが信頼性の高い量子シミュレーターとして有用であることをさらに裏付けています。
今後、この研究チームはこの種のシミュレーションを、KCuF3よりも高次元かつ複雑な量子材料に適用する計画です。Banerjee氏は、さらなる現実の材料特性評価とそのシミュレーションがフィードバック・ループを作り出して、シミュレーションを改善し、新しい材料設計に活用できるだろうという楽観的な見通しを持っています。
この記事は英語版IBM Researchブログ「Quantum computers take a step into real materials science」（2026年3月26日公開、Peter Hess著）を翻訳し一部更新したものです。