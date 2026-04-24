実世界の材料科学に一歩踏み出した量子コンピューター

KCuF 3 のサンプルに中性子を照射し、散乱した中性子のエネルギーと運動量を測定すれば、実験者はこの物質の動的および構造的特性を探ることができます。パデュー大学の物理学・天文学準教授である主任研究者Arnab Banerjee氏によると、中性子と系の相互作用は少ないため、物質の真の状態について非常にクリーンなデータが得られます。中性子が試料に当たっても、物質の状態や温度は最も単純な摂動レベル以上には変化しません。「つまり、中性子散乱の結果を根拠として、信頼できる理論モデルを得ることができて、物質についての洞察が得られるということです」とBanerjee氏は述べました。

しかし、実験で測定された量は多くのもつれ合ったスピンの動的性質を反映しているため、古典計算で予測するのは非常に難しいと知られています。「古典手法の制約のために、磁性物質に関する中性子散乱データであって完全には理解されていないデータが非常にたくさんあります」とBanerjee氏は述べました。

量子コンピューターは、古典手法では難しい材料シミュレーションを可能にすることが長らく期待されてきました。量子ハードウェアや計算リソース推定には進歩があるものの、利用可能なゲート数が限定されている現在のプレ・フォールトトレラント量子コンピューターが実際の材料をシミュレートできるかどうかは不明でした。しかし、中性子散乱によるエネルギー運動量スペクトルのシミュレーションはそれを試すのに特に良い候補でした。なぜなら、材料中のスピンと中性子の相互作用が量子回路に容易にマッピングできるからです。

「スピンと量子ビットは同一視することができます」とBanerjee氏は言います。「量子コンピューティングは中性子散乱と同じ観測量（オブザーバブル）を提供します」。しかし、この効率的なマッピングがあっても、現在のデバイスでのシミュレーションの実現可能性は依然として不明確であるままでした。「このプロジェクトに着手したとき、シミュレーションに必要な量子ビットやゲートの数がどれだけなのか明確ではありませんでした」と、IBMのリサーチ・サイエンティストであり、研究の筆頭著者の一人であるBibek Pokharelは述べています。

この研究で達成されたシミュレーション精度の実現には、量子プロセッサーのスケールと品質の向上が不可欠でした。「これらの結果を得るには、シミュレーションに使用された50量子ビットすべてについて低い誤り率であることが求められました」と、IBMの主任リサーチ・サイエンティストである共同著者のAbhinav Kandalaは述べています。ハードウェアの進歩は、ノイズ耐性のあるアルゴリズムやIllinois Campus Clusterの古典計算資源を活用して量子回路の回路深さを低減することでさらに補完されました。このアプローチはIBMの量子中心のスーパーコンピューティングの全体ビジョンと一致しています。ハイ・パフォーマンス・コンピューティング（HPC）と量子計算リソースの結合は、それぞれ単独の技術よりも、科学的問題に対して高い能力を発揮し、有用であると証明されることが予想されています。「量子コンピューターが、実際の実験データの特徴を十分に捉えるスペクトル分解能を持つ新しい計算ツールとして実際に使えるようになったことは本当に素晴らしいことでした」とKandalaは述べています。

量子コンピューターはスピン・ハミルトニアンのシミュレーションに適していますが、適切な符号化を用いることで多くの量子材料に関連した幅広いハミルトニアンの種類もシミュレートできます。これにより、汎用ゲートを備えた単一の量子プロセッサーを使って多くの材料をシミュレートすることが可能になります。「材料の現実的なモデルの量子シミュレーションとその実験的特性評価は、量子コンピューティングが科学的発見のワークフローに与えることができる好影響の重要な一例です。」と、ORNLのQSCディレクター、Travis Humble氏は述べています。実際、この研究者たちは同じプロセッサーのプログラム可能性とユニバーサル・ゲートセットを活用することで、より複雑な相互作用を持つ別のコバルト系材料の特性もシミュレートしました。