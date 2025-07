量子コンピューティングと古典HPCを組み合わせて利用したロッキード・マーティン社とIBMの新しい研究

ラジカル分子は、航空宇宙、燃焼化学、センサー設計において重要な役割を担っています。その振る舞いを正確にモデル化することで、より優れた予測モデル、より効率的な化学エンジン、および反応化学種の微小な痕跡を検出できる新しいセンシング技術につながる可能性があります。

この研究は、量子コンピューターが、トイ・プロブレムや理想化された系だけでなく、現実の化学シミュレーションで価値を提供し始めていることを示しています。量子ハードウェアが改良され続け、SQDのような手法が成熟するにつれて、量子ツールの助けを借りて複雑な反応ダイナミクスをモデル化し、より優れた材料を設計するという方法への扉が開かれてきています。

この記事は英語版IBM Researchブログ「Lockheed Martin & IBM combine quantum computing with classical HPC in new research」(2025年5月22日公開、Javier Robledo-Moreno, Gavin Jones, Roberto Lo Nardo, Robert Davis著)を翻訳し一部更新したものです。