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クリーブランド・クリニックとIBMの合同研究チームは、303原子からなるミニ・タンパク質Trpケージの電子構造をシミュレートしました。

古典コンピューターでの正確な電子構造計算は、系のサイズが大きくなるにつれてますます困難になります。実行可能な量子アプローチは、さまざまな産業応用を切り開く可能性があります。

この手法は分子を複数のクラスターに分割し、そのうちの複雑なクラスターを量子計算でシミュレートします。

このハイブリッド・ワークフローはTrpケージをはるかに超えたサイズにも理論上スケール可能です。

すでに研究者たちは次のステップを模索しており、さらに大きな分子を標的にしています。

研究者たちは初めて、量子コンピューティングを用いてタンパク質の電子構造をシミュレートしました。これは最近の量子中心のスーパーコンピューティング（QCSC）研究があって初めて実現したものです。

クリーブランド・クリニックとIBMの合同研究チームは、量子中心のスーパーコンピューティング・ワークフローとIBM Quantum Heron r2を用いて、303原子からなるミニ・プロテインであるTrpケージをモデル化しました。この研究は、量子計算と古典ハイ・パフォーマンス・コンピューティング（HPC）を組み合わせて強力な効果を生み出すQCSCアルゴリズムおよびワークフローの設計・応用が進展した結果として得られました。

古典コンピューターでの正確な電子構造計算は、系のサイズが大きくなるにつれてますます困難になります。古典手法のみを用いることによっても、タンパク質挙動の特定の側面は効率的にモデル化できますが、タンパク質全体の高精度な量子力学的処理は実用的ではありません。

もし量子コンピューターが最終的に、規模が大きく生物学的に重要な分子の正確なモデリングを可能にすることができれば、それは化学や、材料科学、医療研究などに大きな影響を与えることが予想されます。この研究はその方向への一歩を示しています。

「こんなことができたなんてなんとなくまだ信じられないような気がして、自分をつねってみているよ」と、クリーブランド・クリニックのMertz研究室を率いる Kenneth Merz氏は語っています。