量子中心のスーパーコンピューティングを用いたこの手法は、化学や、材料科学、医療研究などに役立つ、非常に大きな分子の産業シミュレーションへの道を開く可能性があります。
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研究者たちは初めて、量子コンピューティングを用いてタンパク質の電子構造をシミュレートしました。これは最近の量子中心のスーパーコンピューティング（QCSC）研究があって初めて実現したものです。
クリーブランド・クリニックとIBMの合同研究チームは、量子中心のスーパーコンピューティング・ワークフローとIBM Quantum Heron r2を用いて、303原子からなるミニ・プロテインであるTrpケージをモデル化しました。この研究は、量子計算と古典ハイ・パフォーマンス・コンピューティング（HPC）を組み合わせて強力な効果を生み出すQCSCアルゴリズムおよびワークフローの設計・応用が進展した結果として得られました。
古典コンピューターでの正確な電子構造計算は、系のサイズが大きくなるにつれてますます困難になります。古典手法のみを用いることによっても、タンパク質挙動の特定の側面は効率的にモデル化できますが、タンパク質全体の高精度な量子力学的処理は実用的ではありません。
もし量子コンピューターが最終的に、規模が大きく生物学的に重要な分子の正確なモデリングを可能にすることができれば、それは化学や、材料科学、医療研究などに大きな影響を与えることが予想されます。この研究はその方向への一歩を示しています。
「こんなことができたなんてなんとなくまだ信じられないような気がして、自分をつねってみているよ」と、クリーブランド・クリニックのMertz研究室を率いる Kenneth Merz氏は語っています。
Trpケージは計算化学手法のベンチマークに役立ちます。この物質はタンパク質としては比較的コンパクトですが、生化学においてははるかに大きな分子と共通する特徴、例えば水をはじく「疎水性」コアや構成要素間の水素結合といった特徴を持っているため、より複雑な構造を取ることが可能です。研究者たちは、そのほどけた状態と折りたたまれた状態の両方をモデル化しました。
「このアプローチがTrpケージで効果的であることを証明することは、より大きな分子への一歩になっています」と論文の共著者であるIBM QuantumのMario Mottaは述べています。
チームはこれまでに得られた成果に驚いています。「当初の計画では、わずか数種類のアミノ酸だけをシミュレートする計画でした」とMottaは語りました。しかしワークフローをテストするうちに、Trpケージまでスケールアップでき、意義のある成果が得られることがわかりました。
これらの手法が成熟し規模を拡大すれば、製薬研究や関連分野の計算ワークフローをサポートできるようになることを期待していると、Merz氏は言っています。彼は、科学者がQCSCワークフローを使って分子挙動のシミュレーション結果のデータベースを構築する世界を思い描いています。そこでは、科学者が特定の目的のために新しい分子を必要とする場合、そのデータベースで訓練された機械学習アルゴリズムを使い、必要な振る舞いをする可能性のある分子を探すことができます。そして次に、その分子を合成して実物で試験することも可能になると思われます。
arXivの最近のプレプリントで説明されているこのワークフローは、波動関数に基づいた埋め込み（wave function-based embedding (EWF)）と呼ばれる手法を用いて、Trpケージを、「クラスター」と呼ばれる計算的に扱いやすい部品に分割します。EWFでは、分子内の原子数と同数のクラスターが存在しますが、各クラスターはその原子を取り囲み、それとからんだ関係にある局所的な領域を含むため、単に一つの原子というよりもっと複雑です。
どんなタンパク質でも、クラスターや構成部品の中には、他よりもはるかに複雑なものがあります。ある原子はタンパク質の端、共有結合の端に位置し、隣接する一つか二つの原子とだけもつれ関係にあるかもしれません。そのような原子の場合には、研究者は古典計算手法を用いてそのクラスターの電子構造を効率的に見つけることができます。しかし、他に分子核により近く、より複雑な分子間相互作用のネットワークの中に組み込まれている原子もあるかもしれません。そのような大きなクラスターは量子コンピューターが解決するのに適した問題です。
個々のクラスター計算の結果をつなぎ合わせると、分子の電子構造の完全な解が得られます。これは電子の位置と相互作用を記述し、分子の挙動を決定する重要な情報です。このアプローチは、ハイブリッド・ワークフローにおける量子コンピューターと古典コンピューターの負荷分担であり、量子中心のスーパーコンピューティングの初期の実践例になります。
Merz氏は数年間にわたり量子コンピューティングの発展を見守ってきました。数年前までは、量子コンピューターが難しい化学問題を解決する新たなアプローチを提供できるだろうことまでは確かに明らかでしたが、そのアプローチが実際にどのようなものになるのかは未知のままでした。
Merz氏は、IBMの科学者グループがサンプルベース量子対角化（SQD）というアルゴリズムを発表したとき、ある種のひらめきのようなものを感じたと語っています。
SQDは、古典計算リソースと量子計算リソースが協力して問題を解決し、両パラダイムの強みを活かすという量子中心のスーパーコンピューティング向けに開発された新しいアルゴリズムの一つです。これは電子構造計算の基本的な課題の一つ、すなわち分子が持つ電子の可能な配置数が分子の大きさに伴って組合せ的に増加するという点に対応しています。
SQDでは、量子コンピューターがこの広大な空間をサンプリングし、古典コンピューターが注目すべき重要な一部の電子配置を特定します。古典コンピューターは得られた情報を使って解を見つけます。
SQDについて知った時、Merz氏は「私たちは（それまでやっていたことの）ほとんどすべてを投げ出しました。私は週末にグループの何人かと会って、SQDに全力を注ぐことに決めました。」
彼らはこのアルゴリズムを試し始め、小さな分子の連なりでテストし、一連の実験を始めて、そしてこのTrpケージのシミュレーションに至りました。今までに得られた結果は非常に有望です。本論文では、このワークフローが複数の古典手法に匹敵する性能を出し、その中で最も計算負荷の高い手法の精度にも近い結果が得られていることが報告されています。
科学者たちは、原理的にEWF-SQDの統合ワークフローはTrpケージをはるかに超えてスケールできると述べています。分子が大きくなるにつれて、それらを分解し、最も複雑なクラスターについて計算し、再びつなぎ合わせる作業はより複雑になります。しかし、複雑なクラスターの電子構造を求めることは量子コンピューターにとって非常に重要な課題です。研究者たちはすでに次のステップを模索しており、さらに大きな分子を標的にしています。
QCSCが進歩していく際に、量子研究者とHPC研究者が協力することが重要です。この研究は、ミシガン州立大学とクリーブランド・クリニックのHPCリソースへのアクセスによって可能となりました。理研などのHPCリーダーとのIBMの最近の協力も刺激的な成果を生み出しています。
新たに公開された量子中心のスーパーコンピューティングのリファレンス・アーキテクチャを探索し、皆様の組織が分子シミュレーションの進歩からどのような恩恵を受けられるかをぜひ考えてみていただけると幸いです。