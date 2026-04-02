Quantum Advantage Tracker：量子優位性実現レース

ブログ概要:
- オープンソースのQuantum Advantage Trackerは、研究者が量子手法と古典手法をリアルタイムで比較できるようにして、量子優位性の検証を行う共同作業を可能にします。
- 従来の論文公開サイクルよりもはるかに速いコミュニティー交流を実現することで、ベンチマーク実験について継続的な更新、修正、洗練を促します。
- BlueQubit社による最近の事例は、手法が進歩して量子性能と古典性能の優劣が入れ替わる好例になっており、技術検証の重要性を明らかにしています。
- Quantum Advantage Trackerには主要研究機関からすでに30件以上の研究結果報告が行われており、オープンさ、厳密な技術検証、量子および古典能力の探求の共有に基づく発展を促進しています。
Quantum Advantage Trackerは、研究者が量子優位性の有望な候補をモニタリングし、最良の古典手法に匹敵するかどうかを体系的に評価するために開始された、初のオープン・コミュニティー・プロジェクトです。そしてその立ち上げからわずか数か月が経過した今、驚くべきことが起きています。Trackerには量子／古典コミュニティーの主要な研究機関や最も優秀な頭脳たちが参入し、コンピューティングの未来を形作る活発なやり取りが展開されています。
その議論の進展は一つのことを浮き彫りにしています。量子優位性は、単一の発表からは得られないということです。ここで量子優位性とは、量子計算が、古典計算のみを使ったすべての手法よりも高速、より正確、あるいは高いコスト効率性を持つことが示されることを言います。まっさらなところから始めて一人の研究者や一組織だけで量子優位性を達成することはできません。
そうではなく、量子優位性はコミュニティー活動と協業によって、すなわち量子と古典の双方のやり取りを通じて生まれるものに違いありません。あるところから量子優位性の候補が提示されれば、コミュニティーはその主張を厳密にテストし、その性能に匹敵する可能性のある別の最先端の量子手法や古典手法を提示・探索し、さらには新しい手法を開発して対抗します。
これまでに、IBMやQuantinuum社のハードウェアで実験が行われた30件の実験結果報告があり、それらにはFlatiron Institute、BlueQubit、Algorithmiq、Caltech、ロスアラモス国立研究所などの主要組織の研究者が、入力者や査読者として参加しています。
このQuantum Advantage Trackerは、従来の論文発表よりもはるかに速いペースでの科学的交流を可能にすることを目指しています。誰かが古典手法を改良したり、新しいハードウェアで実験を再実施するたびに新しい論文を投稿してその公開を待つのに時間をかけるのではなく、Tracker上で研究者はリアルタイムで結果を更新したり、与えられたフィードバックに応答したり、自分の主張を即座に洗練させることができます。
これは新しく、オープンで、かつ加速した科学の進め方であり、紙媒体のサイクルよりもはるかに迅速に対話が進むのをここでは目の当たりにすることができます。以下では、そのような対話がどのように展開するか一例をご紹介します。
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量子手法と古典手法が切磋琢磨する様子の、わかりやすい一例として、量子スタートアップであるBlueQubit社による研究を紹介します。同社の研究者たちは、古典シミュレーションと、Quantinuum社のイオントラップ・デバイスやIBMの超伝導量子コンピューター上での実験によって、ピークド回路と呼ばれるサンプリング問題を研究しています。
ピークド回路(peaked circuits)は高い確率で特定のビット列が得られるように設計されたランダム回路の一種です。これは、従来のランダム回路サンプリング（RCS）問題が抱える検証可能性の課題に対応するためにAaronsonとZhang1によって導入されたものです。参考文献22で論じられているように、さまざまなハードウェア・プラットフォーム上で複数のRCS実験が報告されてきましたが、検証手段が欠如していたため、それらの実験報告は量子優位性の有効な例とはなっていませんでした。
AaronsonとZhangが参考文献11で簡潔に述べているように、「提案から10年以上経った今も、量子コンピューターを使って（古典コンピューターによるサンプリングが）困難な確率分布をサンプリングするという考え方は、量子優位性を示すための一つの重要な方法であり続けています。しかし、そこには深刻な問題が残ります。それは、検証に指数関数的な古典計算が必要だと考えられていることです」。これに対して、ピークド回路では、回路を構築した時点で高確率文字列（すなわち「ピーク」文字列）が既知であるので、量子手法と古典手法の両方についてピーク発見の効率的な検証が可能です。
2025年10月、Quantum Advantage Trackerの立ち上げ直前に、BlueQubitは特定のピークド回路問題3について量子と古典での実験結果を発表しました。彼らは、全結合を持つQuantinuum社のイオントラップ・ハードウェア上で約2時間をかけた量子実験を行なって正確な結果を得ることができました。それに対し、彼らが用いた古典手法は実用的な時間内に課題を完了することができませんでした。またその実行時間は320万年にもなると外挿で予測されました。このことは、複雑な量子回路は、最先端の古典シミュレーション手法でも手に負えないものになるということを明白にしています。そしてBlueQubitは、Quantum Advantage Trackerが開始された時にこのような実験結果をそこに登録しました。
(原文ブログでグラフをご覧ください)
さらにBlueQubitはほぼ同時期にIBMとも協力し、ヘビー・ヘックス（heavy-hex）接続を持つIBM Quantumハードウェア上で同じ問題インスタンスを研究しました。同11月には、 約4,000個の2量子ビットもつれゲートを用いてibm_boston上で実験が行われ、BlueQubitの最先端古典手法に比べた実行時間の分離（＝実行時間の優位性）の兆候が示され始めました。そしてIBMの研究者が古典計算手法として発表した二つのうちの第二の古典手法は、IBMの量子手法と第一の古典手法両方を上回り、その計算実行時間は数日のオーダーに収まると見積もられました。
12月にはゲート・キャリブレーションを改良することにより、ibm_bostonレイアウト全体で忠実度の中央値が2倍に向上し、5,000ゲートを持つさらに大規模な回路でのピーク検出が成功しました。これに対してBlueQubitの従来手法はピークを見つけることができませんでした。量子プロセッサーでは実行時間は12分未満になったのに対して、古典手法での実行時間は約4か月と推定されました。
ところがさらに2026年2月になると新しい古典手法が状況を劇的に変えました。この古典新手法は、BlueQubitの問題インスタンスについて1時間から数秒での正確なシミュレーションを可能にし、IBMとQuantinuumの両ハードウェアでの量子実行時間を上回りました。このような短時間での逆転に次ぐ逆転の展開は Quantum Advantage Tracker上でのオープンかつ継続的な実験テストがいかに重要かを示す好例になっています。このような展開は科学の健全な発展過程であると言えます。このような研究によってピークド回路のさらなる新規回路設計が促され、その後の量子ハードウェアや古典シミュレーターでの実験につながっていくことが期待されます。
この経緯は、Quantum Advantage Trackerの有用性を浮き彫りにしています。なぜならQuantum Advantage Trackerがあることで、新しい論文を書かなくても、継続的なフィードバックをコミュニティーから得て、迅速に修正したり、反復的に理解を深めたりすることが可能になるからです。実行時間の分離は刺激的ですが、上述のBlueQubitやこれまでの他の事例についてより重要と考えられるのは、技術検証の重要性に再び目を向けているということです。これは、量子優位性の、有意義で信頼できる実証に向けた重要な歩みです。
Quantum Advantage Trackerは、アイデアを検証し、仮説に挑み、計算の根本的限界に挑戦するすべての研究者、組織、ハードウェア・チームを歓迎します。あなたの研究事例を提出すれば、誇大宣伝ではなくデータに基づいてこの分野の未来を築いていく、成長を続けているこのコミュニティーに参加することができます。有望な量子手法を探求している研究者や、従来の予想を超えたところまで古典技術を発展させて進めている研究者は、ぜひすぐに、ご自分の最新研究結果をこのサイトに登録して、信頼され実証された量子優位性への道筋を切り開いてください。