AIコーディング・エージェントが登場する前は、ソフトウェア・テストは手作業と手動の分析に依存しており、多くの場合、ソフトウェア開発ライフサイクル（SDLC）の最終段階におけるボトルネックとなっていました。手動テストは時間がかかり、処理も遅く、人間のQAエンジニアはユーザーのエンド・ツー・エンドのジャーニー全体をステップ・バイ・ステップでシミュレートしなければならなかったため、エラーが発生しがちでした。すべてのシナリオをテストすることは事実上不可能であるため、テスト・カバレッジは不完全になりやすく、リリース後のバグ発生につながっていました。さらに、これらのテスターが問題を適切に特定し、優先順位を付けるには、深いドメイン知識が必要でした。
ソフトウェア・テストにおいて、ソフトウェア品質保証（QAまたはSQA）とは、品質基準を一貫して満たす方法でソフトウェアが開発および保守されるようにするプロセスです。品質管理が最終製品の欠陥を発見することに焦点を当てるのに対し、QAは高品質なソフトウェアを構築するために使用されるプロセスを改善することにより、そもそも欠陥が発生するのを防ぐことを目的としています。
QAチームは、単体テストを記述するためのガイドラインの設定、コード・スタイルの強制、および継続的インテグレーション・ワークフロー内での自動化パイプラインの実装を行うことがあります。このような対策により、そもそもソフトウェアにバグが混入する可能性が低くなります。
Claude CodeやIBM BobなどのAIコーディング・エージェントは、テスト・オートメーション・フレームワークや、包括的なテスト・カバレッジを生成する機能を提供します。AI支援型QAは現在、テスト・ケースの生成、欠陥の特定、リスクの高いコード変更の予測、ユーザー行動のシミュレーション、およびファンクショナル・テスト、パフォーマンス・テスト、ストレス・テスト、リグレッション・テストの自動化を行います。これらの機能は、より迅速で低コストな開発サイクルと優れたスケーラビリティーを約束し、結果として、より信頼性が高く一貫してリリースされるソフトウェア製品をもたらします。
テクノロジーは驚くべき速さで進歩していますが、AI支援型QAには依然として限界とリスクがあります。組織がQAワークフローへのAIの統合を急ぐ中で、適切なバランスを見つけなければなりません。AIが不十分になりがちな、最も一般的な領域をいくつか以下に示します。
自動化QAは、誤った安心感を生み出す可能性があります。テスト・スイートは、テスト実行中に何千もの自動チェックの成功を報告する一方で、ユーザビリティーやエッジ・ケースを見落とす可能性があります。AIは以前に見たことのあるパターンの認識に優れていますが、現実世界の条件が想定の範囲外にある場合、ソフトウェアはしばしば破綻します。
人間のテスターは、「ユーザーがこの特定の、予測不可能な方法で行動したらどうなるか？」や「このユーザー・インターフェースは新しい顧客を混乱させる可能性があるか？」といった質問を投げかけることに長けています。経験豊富な開発者は、このような質問に対処するための高度な推論能力を備えていますが、AIシステムでは困難な場合があります。
AIシステムは、コードが使用されているより広いコンテキストを理解することにおいて向上しつつあります。しかし、今日のAIシステムは、ビジネス・コンテキストに対する幅広い理解や、経験豊富なCTOの戦略的判断力を備えていません。
例えば、AIはどの機能が収益やコンプライアンスにとって最も重要であるかを理解していないため、バグ修正の優先順位付けを誤る可能性があります。エンドユーザーとは無関係な妥当な問題をフラグ立てする一方で、顧客満足度を損なうUXの問題を見落とす可能性があります。ユーザーのタイプによってユーザー・エクスペリエンスがどのように異なるかを無視する可能性があります。ユーザーの期待は、文化的コンテキストによって大きく異なる場合があります。
AIが生成したUIテストは、チェックアウト・ボタンが意図通りに機能することを検証できるかもしれませんが、ワークフローがユーザーにとって不満に感じられることを認識できない可能性があります。人間の開発チームは、AIが一般的には理解できない方法で、要件の背後にある「理由」を理解しています。この理解により、チーム・メンバーは創造性を発揮して、AIが気づくことさえできない問題に対して斬新なソリューションを開発することができます。
自動化QAソリューションは、過去 pillars のパターンに依存しています。言い換えれば、それらは過去から学習します。しかし、ソフトウェア・エンジニアリングとは、多くの場合、未来を構築することです。歴史的にほとんどテストされてこなかった機能は、たとえ懸念が高まっているものであっても、引き続き優先度が下げられる可能性があります。まれではあるものの影響の大きいバグは、標準的なメトリクス内では統計的に重要ではないように見えるため、無視される可能性があります。
急速に進化する製品や完全に新しいアーキテクチャーは、コードを正確に分析するモデルの能力を低下させる可能性があります。自動化されたテスト生成が不適切なシナリオを生み出す可能性があり、リスク予測は時間の経過とともに不正確になる可能性があります。
AIセキュリティー・テストは、ソースコード、本番ログ、ユーザー・テレメトリー、および内部ドキュメンテーションを分析しますが、その一部には機密データが含まれている場合があります。これにより、データの漏洩、プライベートなユーザー・データや知的財産の露出、およびその他の脆弱性に対する懸念が生じます。
生成AIやエージェント型セキュリティーツールは、安全でないコードを提案したり、欠陥のあるテスト・ロジックを生成したりすることもあります。重要なワークフローでは、ヒューマン・イン・ザ・ループが強く推奨されます。
エージェント型のコーディングアシスタントによるコード・レビューの自動化が登場する前でさえ、アジャイルやDevOpsのプラクティスによって可能になった迅速なリリース・サイクルに遅れずについていくために、反復的なフレームワークが不可欠になりつつありました。現在、最新のAI品質保証テスト・ツールやテスト管理手法は、大量のアプリケーション・テレメトリー、コード・リポジトリー、および過去のバグ・データを分析して、テストの効率を向上させることができます。機械学習モデルは、コードの変更と本番環境のエラーとの相関関係など、人間のテスターが見落とす可能性のあるパターンを特定できます。一部の自動化ツールは、テスト計画を支援するために、アプリケーションの挙動に基づいて単体テスト、受け入れテスト・シナリオ、またはAPIやSelenium UIテスト・スクリプトを生成します。他のツールは、変更後にアプリケーションのどの領域が最も破損する可能性が高いかを予測することで、回帰テストの優先順位を付けます。これらの機能により、反復的で、多くの場合かなり退屈な作業が軽減されます。
しかし、効率性だけでQA戦略を決定すべきではありません。ソフトウェアの品質は、アプリケーションが技術的に機能するかどうかだけにとどまらず、クロスプラットフォーム互換性のような要素も含みます。それには、ユーザビリティー、アクセシビリティー、セキュリティー、パフォーマンス、およびビジネス目標との整合性も含まれます。
AI支援型QAプロセスをめぐる議論は、ソフトウェア・テストにおいてAIに価値があるかどうかではありません。これはすでに実証されています。本当の問題は、どの程度の責任をAIシステムに委ねるべきか、そして品質保証プロセスにおいて人間の専門知識がどこで中心であり続けなければならないかということです。
ソフトウェア・テストは、ソフトウェア開発プロセスの単なる機械的なコンポーネントではありません。それには、判断力、創造性、ビジネス・アンダースタンディング、および倫理的推論も伴います。AIへの過度の依存はブラインド・スポットや自動化への誤った信頼を生み出す可能性があり、依存が少なすぎると組織の対応が遅れ、競争力が低下する可能性があります。
自動化されたQAテスト・ワークフローへの移行は、QAエンジニア自身の役割を変化させるため、スキル向上が必要となります。人間のテスターの価値は、分析的思考、ドメイン専門知識、およびコラボレーションにますます存在することになります。エンジニアは、AIモデルがどのように機能するかを理解し、自動化された推奨事項をどのように解釈するか、あるいはAI生成のアウトプットの限界をどのように認識するかを知る必要があります。
AIはテスト人員を削減するための近道ではなく、人間のエンジニアが本来得意とするタスクに集中できるようにするための機会です。ユーザー心理、コンプライアンス要件、監査、および組織の目標を理解しているエンジニアは、自動化システムが見落とすギャップを特定するためのより優れた能力を備えることになります。
透明性もまた、重要な考慮事項です。一部のAIシステムは、どのように結論に達したかを説明せずに推奨事項を生成します。AIシステムは、特定の回帰テストのスキップを推奨したり、リリースが低リスクであると予測したりする可能性がありますが、エンジニアにはそれらの決定がなぜ下されたのかについての可視性が必要です。AI生成の推奨事項を盲目的に信頼することは、開発およびテストのプロセスに危険な想定をもたらす可能性があります。
生産性の向上は、信頼性を犠牲にして達成されるべきではありません。AI支援型QAにおける適切なバランスを見つけるには、組織が自動化がどこで価値を生み出し、どこで人間の専門知識が勝るのかを慎重に考える必要があります。
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