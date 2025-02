クラウドで Qiskit Functionsの基盤を築く Qiskit Serverless

Qiskit Serverless の有用性をより深く理解するために、並列トランスパイル・プログラムを作成し、それを再利用可能なリモート・サービスとして IBM Quantum Platform にデプロイする方法の例を以下に説明します。

これが Qiskitパターンにどう当てはまるかを考えてみましょう。概念的には、Qiskit Serverless は、Qiskitパターンのワークフローの各ステップをサポートする抽象化レイヤーです。 Qiskit Serverlessを使用すると、問題を量子回路と演算子に落とし込み、目標ハードウェアに対して最適化し、目標ハードウェアで実行し、結果の後処理を実行する、もしくはそれらの 4つの基本的なステップを任意の組み合わせで実行するのに役立ちます。

ただしこの例の場合は、量子回路のトランスパイルを行うプログラムのデプロイに焦点を当てています。これは、ハイレベルの量子回路を量子ハードウェアで実行するために最適化された回路へ変換するプロセスです。つまり、Qiskit パターンのステップ2である、「目標ハードウェアに合わせて最適化する」ことに焦点を当てています。まず、30個のランダムに作成された回路を生成します。

# Generate 30 random NLocal circuits

nlocal_circuits = [create_random_nlocal() for _ in range ( 30 )]

次に、抽象レベルの高いこれらの回路を指定されたバックエンド用にトランスパイルする関数を作ります。現時点ではこれはローカルで実行されますが、最終的にはこれを修正し、複数の回路が並行してリモートで実行されるようにします。

# Local tranpsilation from qiskit import QuantumCircuit

from qiskit.transpiler.preset_passmanagers import generate_preset_pass_manager def transpile_parallel_local(circuit: QuantumCircuit, backend): “””Transpiles an abstract circuit into an ISA circuit for a given backend.”””

pass_manager = generate_preset_pass_manager( pass_manager = generate_preset_pass_manager( optimization_level= 3 , backend=backend )

isa_circuit = pass_manager.run(circuit)

return isa_circuit

これでローカル・プログラムをセットアップできたので、IBM Quantum Platform に回路をデプロイしたいと思います。 しかしそれを実行する前に、ローカル・プログラムを実行して結果を確認してみましょう。

# runtime imports

from qiskit_ibm_runtime import QiskitRuntimeService

# To run on hardware, select the backend with the fewest number of jobs in the queue

service = QiskitRuntimeService(channel= “ibm_quantum” , token=API_TOKEN)

backend = service.get_backend( ‘ibm_brisbane’ ) qiskit_ibm_runtimeQiskitRuntimeServiceservice = QiskitRuntimeService(channel=, token=API_TOKEN)backend = service.get_backend( start = timer() # run distributed tasks as async function

# we get task references as a return type

tranpsiled_circuits = [ transpile_parallel_local(circuit, backend)

for circuit in nlocal_circuits ] end = timer()

print(end – start)

ラップトップでこのローカル実行にかかった合計時間は 683 秒でした。 この時間、ラップトップの電源を切ることはできません。もしそうしてしまうと、プログラムを最初から実行し直さなければならなくなります。

それに対して Qiskit Serverlessを使用すると、IBM Quantum Platformに同じワークロードを投入して、ローカル・マシンとは完全に独立したクラウド・リソースを使用して実行できます。このリモート実行中にラップトップがスリープ状態になったり、バッテリーが切れたりしても、まったく問題ありません。

ではその通りにローカル・プログラムを IBM Quantum Platform 上の Qiskit Serverlessへデプロイしてみましょう。始めに、デフォルトの IBM Quantum Platform API トークンを使用して、Qiskit Serverless サービスに認証します。

from qiskit_ibm_catalog import QiskitServerless, QiskitFunction # Authenticate to the remote cluster and submit the pattern for remote execution

serverless = QiskitServerless( token=API_TOKEN )

そのあと、入力を収集し並行して実行するようにこの実装を更新しましょう。

# /source/transpile_parallel.py @distribute_task(target={“cpu”: 1})

def transpile_parallel(circuit, backend): “”“Distributed transpilation for an abstract circuit into an ISA circuit for a given backend.”””

pass_manager = generate_preset_pass_manager( pass_manager = generate_preset_pass_manager( optimization_level= 3 , backend=backend )

isa_circuit = pass_manager.run(circuit)

return isa_circuit # Get program arguments

arguments = get_arguments()

circuits = arguments.get(“circuits”)

backend_name = arguments.get(“backend_name”) # Get backend

service = QiskitRuntimeService(channel=“ibm_quantum”)

backend = service.get_backend(backend_name) start = timer() # run distributed tasks as async function

# we get task references as a return type

sample_task_references = [ transpile_parallel(circuit, backend)

for circuit in circuits ] # now we need to collect results from task references

results = get(sample_task_references) end = timer()

print(end – start) save_result({ “transpiled_circuits” : results })

これで、このカスタム・ワークフローをアップロードできます。

transpile_parallel_demo = QiskitFunction( title= “transpile_parallel” ,

entrypoint= “transpile_parallel.py” ,

working_dir= “./source/” , ) serverless.upload(transpile_parallel_demo)

これで、サーバーレス環境でプログラムを実行する準備ができました。 わずか数行のコードで実行できます:

“transpile_parallel” )

job = transpile_parallel_remote.run(circuits=nlocal_circuits, backend_name=backend.name) transpile_parallel_remote = serverless.get(job = transpile_parallel_remote.run(circuits=nlocal_circuits, backend_name=backend.name) print(job.status()) print(job.logs())

これはキューに入ったこのリモートジョブを開始し、ステータスを表示します。いつでもローカル・システムを終了したり、ログをプリントしたりすることができます。ジョブが完了した後には、結果を次のように表示します。

result = job.result()

result[ ‘transpiled_circuits’ ][ 0 ].draw(idle_wires=False)

これで終わりです! 再利用可能なトランスパイル・プログラムが IBM Quantum Platformに、再利用可能なリモート・サービスとしてデプロイされました。