量子優位性実現に向けた研究を加速するQiskit Functions

公開日 2026年03月10日
量子コンピューター

拡充したレパートリーと新しく使いやすい機能・リソースを備えたQiskit Functionsは、深い量子専門知識を持っていないアプリケーション研究者でも量子手法を新しい課題に応用できるよう手助けします。

 

ブログ概要：

  • Qiskit Functionsは、深い量子専門知識を持っていない研究者でも、これまで以上に容易に大規模量子実験を行えるようにします。
  • 新しい機能やチュートリアルの追加によって、化学、最適化、偏微分方程式（PDE）、機械学習のユースケースで問題解決を支援します。
  • 新機能が、量子ワークフローの実行、デバッグ、解析をより迅速かつ直感的にします。
  • アカデミア、スタートアップ、企業の多くのチームがすでにQiskit Functionsを使って、実験をかつてない規模の量子ビット数やゲートカウント数へと拡大しています。
  • プレミアム・プランおよびフレックス・プランのユーザーは、Qiskit Functionsの無料トライアルを申請できます。
  • 対象となるプレミアム・プラン組織は2026年3月31日までの間に無料の1年間ライセンスを申請できます。

Qiskit Functionsは、IBM Quantum Roadmapで予定されていたよりも1年早い2024年に開始されました。そして2025年にはさらに大きく、より良く、使いやすくなりました。このブログでは2026年の幕開けにあたり、その新機能のいくつかを見ていきます。これらの新機能によって今やQiskit Functions Catalogは、大規模量子実験を迅速に実施したいアプリケーション研究者のためのワンストップ・ショップになっています。

Qiskit Functions Catalogは、量子アプリケーション研究の加速を支援するために、IBM Quantumエコシステムのパートナー企業が開発した抽象化機能のカタログです。そしてそこにあるそれぞれのQiskit Functionsは典型的な量子ワークフローの重要な部分を自動化するために事前構築されたソフトウェアサービスです。つまり、研究者はこれらを使うことで、量子ワークロードの導入に関する細かい知識を学ぶのに要する時間を減らしつつ、量子手法が自分のユースケースにもたらす価値を探求する時間を増やすことができます。

現在、Qiskit Functions Catalogには量子エラー対策、偏微分方程式、化学シミュレーション、最適化、機械学習などの分野でおよそ10の機能が含まれています。それらは大きく二つのカテゴリーに分かれます。

  • アプリケーション・ファンクションは、アプリケーション研究者が量子コンピューティングの経験がなくても、迅速かつ簡単に自分のユースケースに合った量子手法の探索を始められるように設計されています。古典入力データを与えると、ファンクションが問題を量子回路にマッピングし、フルシステム規模でワークロードを実行します。
  • サーキット・ファンクションは量子回路をより直接的に扱うユーザー向けに作られています。抽象レベルの量子回路やオブザーバブルを入力すると、サーキット・ファンクションは、トランスパイル、エラー抑制、エラー緩和、そしてユーザーのニーズに合わせた柔軟な時間・精度のトレードオフなどについての機能を使って、ユーザー入力を最適化し、実行、後処理します。

プレミアム・プランとフレックス・プランのユーザーは、Qiskit Functions Catalog内の任意のファンクションの無料トライアルをこちらからリクエストして、今日からQiskit Functionsの探索を始めることができます。興味のあるファンクションを選択し、青い「Request a free trial」ボタンをクリックして開始してください。

さらに、IBM Quantumプレミアム・プランの対象組織は、2026年3月31日までの間にQiskit Functionsの無料1年間ライセンスを申請できます。詳細は、ユーザー組織のプラン管理者からIBM Quantumのエンゲージメント・マネージャーにお問い合わせください。

ユーザー・フレンドリーな新機能/リソース

Qiskit Functionsの提供を始めた最初から、IBMはファンクション開発元のパートナー企業と密接に連携し、実験の実行、デバッグ、分析のプロセスを簡単化するようにファンクションを改善してきました。これらの改善点は、ユーザーにとっての障害を減らして、素早く繰り返し使って深い洞察を得るために設計されてきました。これまでに行われた改善点は次のような項目です。

より多くの実験を同時に実施するための改善点： 反復的な研究過程を加速するために最大四つの同時実験を実行できるようになりました。実験の実行ごとに、マッピング、ハードウェア最適化、QPUでの実行、後処理など、量子/古典の処理段階にわたって現在の状態を詳細に把握できます。

より賢い分析とリソース洞察： 実験が完了すると、そのワークロードの概要レポートが得られ、ワークフロー全体でCPU、GPU、QPUがどのように使われていたかを詳細に示します。これらの洞察と高度な古典エラー緩和技術は、実験における古典リソースと量子リソースの間の、情報に基づいたトレードオフ判断を可能にします。そのような分析は、コード1行で直接ジョブ実行結果からとり出すことができます。

job.result()[‘metadata’][‘resource_usage’]

以下は、実際のワークロード・サマリーの具体例です。

{
    ‘RUNNING: OPTIMIZING_FOR_HARDWARE’: {‘CPU_TIME’: 0.915754},
    ‘RUNNING: WAITING_FOR_QPU’: {‘CPU_TIME’: 18.804865},
    ‘RUNNING: POST_PROCESSING’: {‘CPU_TIME’: 10.433445},
    ‘RUNNING: EXECUTING_QPU’: {‘QPU_TIME’: 159.0}}
}

近日公開予定の、リアルタイム性がさらに向上した可視化機能： 近いうちに、トランスパイル後の2量子ビット・ゲート削減など、各段階で有用なメタデータを豊富に含んだリアルタイム・ログを取得することも可能になる予定です。もし何か問題が起きた場合に素早く診断し、実験を再開するためのわかりやすいエラー・メッセージも予定されています。

新しいチュートリアル： これまでの1年間で、Qiskit Functionを使って具体的な問題を解決する方法を丁寧に解説する、詳細なコード例を含む高品質なチュートリアルを多数公開してきました。以下がそのリストです。

研究組織の生産性向上のためのファンクション拡大

これらの改善とともに、Qiskit Functions Catalogは多様な産業/研究分野にわたるアプリケーションを可能にする機能の拡充を続けています。2025年には、新旧問わずQiskit Functionsを使って、アカデミア、スタートアップ、さらには企業の研究機関が数か月や時には数日で実験規模を拡大する多くの例が見られました。今後もさらに多くの成果が期待されています。

たとえば、アカデミアでは韓国の延世大学（Yonsei University）の研究者がQunovaのHI-VQEファンクションを活用することで、ポテンシャル・エネルギー曲面を生成する際に、より大きな分子サイズに実験規模を拡大し、量子化学研究の進展を加速させています。こちらの新たな研究では、延世大学のチームはHI-VQEファンクションを用いて最大44量子ビット96個の2量子ビットCNOTゲートまで実験を拡張しました。東京大学の研究者たちはQedmaのQESEM ファンクションから同様のメリットを引き出し、量子多体傷跡（quantum many body scars）の研究で実験を最大25量子ビット480個の2量子ビット・ゲート（20トロッター・ステップ総計)まで拡大しました。

企業では、E.ON、ソフトバンク三菱ケミカルQubit PharmaceuticalsのチームがQ-CTRLのPerformance ManagementOptimization Solverファンクションを活用し、より良い結果を達成し、これまでのベンチマークを超える実験規模を実現しています。

  • 例えばE.ONは、Performance Managementファンクションを用いて、DC-DCブースト・コンバーター・フィルターという実世界の設計問題に対して明確な最適解を得ました。
  • SoftBankはこれを用いて、従来計算のボトルネックとなっていた超対称ハミルトニアンのスペクトル・ギャップを正確に測定しました。
  • 三菱ケミカルはこれを用いて量子位相推定アルゴリズム回路を、世界記録となる最大52量子ビット5,000個以上の2量子ビット・ゲートの規模まで拡張しました。
  • 一方、Qubit Pharmaceuticalsは最近、Q-CTRLのOptimization Solverを用いて最大123量子ビット2,000個の2量子ビット・ゲートで創薬ワークロードを実行し、実際の水和部位予測タスクに取り組み、古典手法の精度に匹敵する結果を達成しました。

昨年、IBMはサーキット・ファンクションが新しいアプリケーション開発の加速に重要な役割を果たすと予測しました。その予測はすでに現実になりつつあります。スタートアップ・パートナーの一社であるColibriTDは、Q-CTRLのPerformance Managementサーキット・ファンクションを使って 微分方程式ソルバーを 144量子ビットに拡大させつつ、精度を61%向上させています。

このような例は、Qiskit Functionsが産業界や学術研究者が実用規模の量子実験に取り組み、価値ある応用分野を探求し、量子コンピューティングの可能性の限界を押し広げることを可能にしていることを示しています。

ファンクション利用の具体例

Q-CTRLのOptimization Solverのようなファンクションが量子ハードウェア上で古典問題を扱うのを容易にする例として、Qubit Pharmaceuticalsのコード例を見てみましょう。以下のコードはFunctions CatalogからOptimization Solverをロードし、最適化問題を読み込みます。この場合は二値最適化タスクを表す古典的なQUBO行列です。

from qiskit_ibm_catalog import QiskitFunctionsCatalog

catalog = QiskitFunctionsCatalog(channel=”ibm_quantum_platform”,instance=instance, token=token)

solver = catalog.load(“q-ctrl/optimization-solver”)

with open(‘Q_matrix_nparray_3b7eL_71_variables.pkl’, ‘rb’) as file:   
    qubo_matrix = pickle.load(file)

次に、QUBO行列を多項式コスト関数に変換し、ibm_pittsburghバックエンドのソルバーで実行して結果を得ます。

n_var = len(qubo_matrix)
variables = symarray(“n”, n_var)
cost = Poly(0, *variables)

for i in range(n_var):
    # linear terms
    cost += qubo_matrix[i, i] * variables[i]
    # quadratic terms
    for j in range(i+1, n_var):
        cost += 2 * qubo_matrix[i, j] * variables[i] * variables[j]

cost_function = Poly(cost, *variables)

job = solver.run(
    problem=str(cost_function),
    backend_name=”ibm_pittsburgh”,
)

result = job.result()
plot_top_bitstrings_cost(result[‘final_bitstring_distribution’], cost_function, top_k=50)

(実行結果のグラフは原文ブログをご参照ください。)

わずか2年前までは、このような問題を量子コンピューターで実行するには、手作りの量子回路と量子ハードウェアの内部構造に関する高度な理解が必要でした。Qiskit Functionsを使えば、量子ワークロードの構築の複雑さを抽象化し、1回の関数呼び出しで同じタスクを達成できます。

言い換えれば、研究者は量子コンピューティングの専門家にならなくても、自分の領域における量子優位性の可能性を探ることに集中できます。

プレミアム・プランおよびフレックス・プランのユーザー向け無料トライアル

これらの新しい機能を探求する準備はできていますか？プレミアム・プランおよびフレックス・プランを契約済みのユーザーは、Qiskit Functions Catalogから無料トライアルを開始できます。さらに、IBM Quantumプレミアム・プランの対象組織は、2026年3月31日までの間にQiskit Functionsの無料1年間ライセンスを申請できます。まずはQiskit Functions Catalogをご覧ください 。

私たちはQiskit Functionsを開発し、量子実験をより速く、簡単かつアクセスしやすくしました。今こそ、それらを試し、エコシステム全体の協力が量子優位性を解き放つ助けとなる絶好の機会です。

この記事は英語版IBM Researchブログ「Qiskit Functions updates accelerate research for the year of quantum advantage」（2026年2月11日公開、Sanket Panda, Robert Davis著）を翻訳し一部更新したものです。

関連リンク

監訳者

立花 隆輝

東京基礎研究所　シニア・テクニカル・スタッフ・メンバー