拡充したレパートリーと新しく使いやすい機能・リソースを備えたQiskit Functionsは、深い量子専門知識を持っていないアプリケーション研究者でも量子手法を新しい課題に応用できるよう手助けします。

ブログ概要：

Qiskit Functionsは、深い量子専門知識を持っていない研究者でも、これまで以上に容易に大規模量子実験を行えるようにします。

新しい機能やチュートリアルの追加によって、化学、最適化、偏微分方程式（PDE）、機械学習のユースケースで問題解決を支援します。

新機能が、量子ワークフローの実行、デバッグ、解析をより迅速かつ直感的にします。

アカデミア、スタートアップ、企業の多くのチームがすでにQiskit Functionsを使って、実験をかつてない規模の量子ビット数やゲートカウント数へと拡大しています。

プレミアム・プランおよびフレックス・プランのユーザーは 、Qiskit Functions の無料トライアルを申請できます。

対象となるプレミアム・プラン組織は、2026年3月31日までの間に無料の1年間ライセンスを申請できます。

Qiskit Functionsは、IBM Quantum Roadmapで予定されていたよりも1年早い2024年に開始されました。そして2025年にはさらに大きく、より良く、使いやすくなりました。このブログでは2026年の幕開けにあたり、その新機能のいくつかを見ていきます。これらの新機能によって今やQiskit Functions Catalogは、大規模量子実験を迅速に実施したいアプリケーション研究者のためのワンストップ・ショップになっています。

Qiskit Functions Catalogは、量子アプリケーション研究の加速を支援するために、IBM Quantumエコシステムのパートナー企業が開発した抽象化機能のカタログです。そしてそこにあるそれぞれのQiskit Functionsは典型的な量子ワークフローの重要な部分を自動化するために事前構築されたソフトウェアサービスです。つまり、研究者はこれらを使うことで、量子ワークロードの導入に関する細かい知識を学ぶのに要する時間を減らしつつ、量子手法が自分のユースケースにもたらす価値を探求する時間を増やすことができます。

現在、Qiskit Functions Catalogには量子エラー対策、偏微分方程式、化学シミュレーション、最適化、機械学習などの分野でおよそ10の機能が含まれています。それらは大きく二つのカテゴリーに分かれます。

アプリケーション・ファンクションは 、アプリケーション研究者が量子コンピューティングの経験がなくても、迅速かつ簡単に自分のユースケースに合った量子手法の探索を始められるように設計されています。古典入力データを与えると、ファンクションが問題を量子回路にマッピングし、フルシステム規模でワークロードを実行します。

サーキット・ファンクションは量子回路をより直接的に扱うユーザー向けに作られています。抽象レベルの量子回路やオブザーバブルを入力すると、サーキット・ファンクションは、トランスパイル、エラー抑制、エラー緩和、そしてユーザーのニーズに合わせた柔軟な時間・精度のトレードオフなどについての機能を使って、ユーザー入力を最適化し、実行、後処理します。

プレミアム・プランとフレックス・プランのユーザーは、Qiskit Functions Catalog内の任意のファンクションの無料トライアルをこちらからリクエストして、今日からQiskit Functionsの探索を始めることができます。興味のあるファンクションを選択し、青い「Request a free trial」ボタンをクリックして開始してください。

さらに、IBM Quantumプレミアム・プランの対象組織は、2026年3月31日までの間にQiskit Functionsの無料1年間ライセンスを申請できます。詳細は、ユーザー組織のプラン管理者からIBM Quantumのエンゲージメント・マネージャーにお問い合わせください。