拡充したレパートリーと新しく使いやすい機能・リソースを備えたQiskit Functionsは、深い量子専門知識を持っていないアプリケーション研究者でも量子手法を新しい課題に応用できるよう手助けします。
ブログ概要：
Qiskit Functionsは、IBM Quantum Roadmapで予定されていたよりも1年早い2024年に開始されました。そして2025年にはさらに大きく、より良く、使いやすくなりました。このブログでは2026年の幕開けにあたり、その新機能のいくつかを見ていきます。これらの新機能によって今やQiskit Functions Catalogは、大規模量子実験を迅速に実施したいアプリケーション研究者のためのワンストップ・ショップになっています。
Qiskit Functions Catalogは、量子アプリケーション研究の加速を支援するために、IBM Quantumエコシステムのパートナー企業が開発した抽象化機能のカタログです。そしてそこにあるそれぞれのQiskit Functionsは典型的な量子ワークフローの重要な部分を自動化するために事前構築されたソフトウェアサービスです。つまり、研究者はこれらを使うことで、量子ワークロードの導入に関する細かい知識を学ぶのに要する時間を減らしつつ、量子手法が自分のユースケースにもたらす価値を探求する時間を増やすことができます。
現在、Qiskit Functions Catalogには量子エラー対策、偏微分方程式、化学シミュレーション、最適化、機械学習などの分野でおよそ10の機能が含まれています。それらは大きく二つのカテゴリーに分かれます。
プレミアム・プランとフレックス・プランのユーザーは、Qiskit Functions Catalog内の任意のファンクションの無料トライアルをこちらからリクエストして、今日からQiskit Functionsの探索を始めることができます。興味のあるファンクションを選択し、青い「Request a free trial」ボタンをクリックして開始してください。
さらに、IBM Quantumプレミアム・プランの対象組織は、2026年3月31日までの間にQiskit Functionsの無料1年間ライセンスを申請できます。詳細は、ユーザー組織のプラン管理者からIBM Quantumのエンゲージメント・マネージャーにお問い合わせください。
Qiskit Functionsの提供を始めた最初から、IBMはファンクション開発元のパートナー企業と密接に連携し、実験の実行、デバッグ、分析のプロセスを簡単化するようにファンクションを改善してきました。これらの改善点は、ユーザーにとっての障害を減らして、素早く繰り返し使って深い洞察を得るために設計されてきました。これまでに行われた改善点は次のような項目です。
より多くの実験を同時に実施するための改善点： 反復的な研究過程を加速するために最大四つの同時実験を実行できるようになりました。実験の実行ごとに、マッピング、ハードウェア最適化、QPUでの実行、後処理など、量子/古典の処理段階にわたって現在の状態を詳細に把握できます。
より賢い分析とリソース洞察： 実験が完了すると、そのワークロードの概要レポートが得られ、ワークフロー全体でCPU、GPU、QPUがどのように使われていたかを詳細に示します。これらの洞察と高度な古典エラー緩和技術は、実験における古典リソースと量子リソースの間の、情報に基づいたトレードオフ判断を可能にします。そのような分析は、コード1行で直接ジョブ実行結果からとり出すことができます。
以下は、実際のワークロード・サマリーの具体例です。
近日公開予定の、リアルタイム性がさらに向上した可視化機能： 近いうちに、トランスパイル後の2量子ビット・ゲート削減など、各段階で有用なメタデータを豊富に含んだリアルタイム・ログを取得することも可能になる予定です。もし何か問題が起きた場合に素早く診断し、実験を再開するためのわかりやすいエラー・メッセージも予定されています。
新しいチュートリアル： これまでの1年間で、Qiskit Functionを使って具体的な問題を解決する方法を丁寧に解説する、詳細なコード例を含む高品質なチュートリアルを多数公開してきました。以下がそのリストです。
これらの改善とともに、Qiskit Functions Catalogは多様な産業/研究分野にわたるアプリケーションを可能にする機能の拡充を続けています。2025年には、新旧問わずQiskit Functionsを使って、アカデミア、スタートアップ、さらには企業の研究機関が数か月や時には数日で実験規模を拡大する多くの例が見られました。今後もさらに多くの成果が期待されています。
たとえば、アカデミアでは韓国の延世大学（Yonsei University）の研究者がQunovaのHI-VQEファンクションを活用することで、ポテンシャル・エネルギー曲面を生成する際に、より大きな分子サイズに実験規模を拡大し、量子化学研究の進展を加速させています。こちらの新たな研究では、延世大学のチームはHI-VQEファンクションを用いて最大44量子ビットと96個の2量子ビットCNOTゲートまで実験を拡張しました。東京大学の研究者たちはQedmaのQESEM ファンクションから同様のメリットを引き出し、量子多体傷跡（quantum many body scars）の研究で実験を最大25量子ビットと480個の2量子ビット・ゲート（20トロッター・ステップ総計)まで拡大しました。
企業では、E.ON、ソフトバンク、三菱ケミカル、Qubit PharmaceuticalsのチームがQ-CTRLのPerformance ManagementとOptimization Solverファンクションを活用し、より良い結果を達成し、これまでのベンチマークを超える実験規模を実現しています。
昨年、IBMはサーキット・ファンクションが新しいアプリケーション開発の加速に重要な役割を果たすと予測しました。その予測はすでに現実になりつつあります。スタートアップ・パートナーの一社であるColibriTDは、Q-CTRLのPerformance Managementサーキット・ファンクションを使って 微分方程式ソルバーを 144量子ビットに拡大させつつ、精度を61%向上させています。
このような例は、Qiskit Functionsが産業界や学術研究者が実用規模の量子実験に取り組み、価値ある応用分野を探求し、量子コンピューティングの可能性の限界を押し広げることを可能にしていることを示しています。
Q-CTRLのOptimization Solverのようなファンクションが量子ハードウェア上で古典問題を扱うのを容易にする例として、Qubit Pharmaceuticalsのコード例を見てみましょう。以下のコードはFunctions CatalogからOptimization Solverをロードし、最適化問題を読み込みます。この場合は二値最適化タスクを表す古典的なQUBO行列です。
次に、QUBO行列を多項式コスト関数に変換し、ibm_pittsburghバックエンドのソルバーで実行して結果を得ます。
(実行結果のグラフは原文ブログをご参照ください。)
わずか2年前までは、このような問題を量子コンピューターで実行するには、手作りの量子回路と量子ハードウェアの内部構造に関する高度な理解が必要でした。Qiskit Functionsを使えば、量子ワークロードの構築の複雑さを抽象化し、1回の関数呼び出しで同じタスクを達成できます。
言い換えれば、研究者は量子コンピューティングの専門家にならなくても、自分の領域における量子優位性の可能性を探ることに集中できます。
これらの新しい機能を探求する準備はできていますか？プレミアム・プランおよびフレックス・プランを契約済みのユーザーは、Qiskit Functions Catalogから無料トライアルを開始できます。さらに、IBM Quantumプレミアム・プランの対象組織は、2026年3月31日までの間にQiskit Functionsの無料1年間ライセンスを申請できます。まずはQiskit Functions Catalogをご覧ください 。
私たちはQiskit Functionsを開発し、量子実験をより速く、簡単かつアクセスしやすくしました。今こそ、それらを試し、エコシステム全体の協力が量子優位性を解き放つ助けとなる絶好の機会です。
この記事は英語版IBM Researchブログ「Qiskit Functions updates accelerate research for the year of quantum advantage」（2026年2月11日公開、Sanket Panda, Robert Davis著）を翻訳し一部更新したものです。