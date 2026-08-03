このブログではQiskit SDK v2.5の主な新機能、パフォーマンス向上、そしてより高速で柔軟なSDKを構築するための継続的な取り組みをご紹介します。

ブログ概要:



· Qiskit SDK v2.5 のリリース概要。新コンパイラ機能、C言語API機能の拡張、トランスパイラーのパフォーマンス大幅改善、そしてプラットフォーム名称の重要な変更をご紹介します。

· Qiskit Runtime ServiceがIBM Quantum Compute Serviceに改名しました。これはオープンソースQiskit SDKとIBMのマネージド量子サービスの区別を明確化したもので、APIやワークフローに変更はありません。

· C言語APIから古典のフロー制御を利用可能になりました。このことでコア回路データモデルにおけるC言語版とPython言語版の大きなギャップが解消されました。

· 新しいプリセット・パス・マネージャーが、パウリ・ベース計算（PBC）とClifford+T表現の両方に特化したコンパイル・パイプラインを提供しました。

· 新しいコンパイラ・フレームワーク抽象化により、段階的なロワリングを伴う複数の中間表現を用いたコンパイル・ワークフローが可能になりました。

· LightSabreの改善、マルチスレッドの拡充、忠実度（フィデリティー）を重視した新たな最適化パスにより、Qiskitトランスパイラーが大幅にスピードアップしました。

Qiskit SDK v2.5のリリースをお知らせします。v2.xシリーズの各マイナー・リリースは、Qiskitの基盤を強化すること、すなわち、より高速に、より拡張性高く、そしてより良く量子ワークロードの増大する複雑さに対応するように、を目的としてきました。パフォーマンスの改善から相互運用性の拡大まで、目標は常に、既存のワークフローを乱すことなく着実な進歩を届けることです。Qiskit v2.5はそのトレンドを継続しつつ、プログラマブルなパフォーマンスへの推進も進めています。プログラマブルなパフォーマンスとは、量子プログラムがどのようにコンパイル、最適化、実行されるかをより細かく制御できるようにするということです。

そのために、最新リリースではカスタム・コンパイラ・パイプライン構築のための新しい抽象化、C言語API機能の拡張、そしてトランスパイラー全体にわたる大幅なスピードアップが導入されています。これらのアップデートは、Qiskitの進化の大きな方向性を反映しています。ユーザーが何もしないでも動作するような水面下の改善と並行して、v2.5はより柔軟でハイパフォーマンスなプラットフォーム、すなわち、ユーザー個々のニーズに合わせて設定、拡張、カスタマイズできるプラットフォームとしてSDKを強化するツールや機能も導入しています。

Qiskit v2.5で導入された変更の詳細について以下でご紹介します。また、このブログ記事で触れていない詳細については、リリースノートも必ずご確認ください。