このブログではQiskit SDK v2.5の主な新機能、パフォーマンス向上、そしてより高速で柔軟なSDKを構築するための継続的な取り組みをご紹介します。
ブログ概要:
· Qiskit SDK v2.5 のリリース概要。新コンパイラ機能、C言語API機能の拡張、トランスパイラーのパフォーマンス大幅改善、そしてプラットフォーム名称の重要な変更をご紹介します。
· Qiskit Runtime ServiceがIBM Quantum Compute Serviceに改名しました。これはオープンソースQiskit SDKとIBMのマネージド量子サービスの区別を明確化したもので、APIやワークフローに変更はありません。
· C言語APIから古典のフロー制御を利用可能になりました。このことでコア回路データモデルにおけるC言語版とPython言語版の大きなギャップが解消されました。
· 新しいプリセット・パス・マネージャーが、パウリ・ベース計算（PBC）とClifford+T表現の両方に特化したコンパイル・パイプラインを提供しました。
· 新しいコンパイラ・フレームワーク抽象化により、段階的なロワリングを伴う複数の中間表現を用いたコンパイル・ワークフローが可能になりました。
· LightSabreの改善、マルチスレッドの拡充、忠実度（フィデリティー）を重視した新たな最適化パスにより、Qiskitトランスパイラーが大幅にスピードアップしました。
Qiskit SDK v2.5のリリースをお知らせします。v2.xシリーズの各マイナー・リリースは、Qiskitの基盤を強化すること、すなわち、より高速に、より拡張性高く、そしてより良く量子ワークロードの増大する複雑さに対応するように、を目的としてきました。パフォーマンスの改善から相互運用性の拡大まで、目標は常に、既存のワークフローを乱すことなく着実な進歩を届けることです。Qiskit v2.5はそのトレンドを継続しつつ、プログラマブルなパフォーマンスへの推進も進めています。プログラマブルなパフォーマンスとは、量子プログラムがどのようにコンパイル、最適化、実行されるかをより細かく制御できるようにするということです。
そのために、最新リリースではカスタム・コンパイラ・パイプライン構築のための新しい抽象化、C言語API機能の拡張、そしてトランスパイラー全体にわたる大幅なスピードアップが導入されています。これらのアップデートは、Qiskitの進化の大きな方向性を反映しています。ユーザーが何もしないでも動作するような水面下の改善と並行して、v2.5はより柔軟でハイパフォーマンスなプラットフォーム、すなわち、ユーザー個々のニーズに合わせて設定、拡張、カスタマイズできるプラットフォームとしてSDKを強化するツールや機能も導入しています。
Qiskit v2.5で導入された変更の詳細について以下でご紹介します。また、このブログ記事で触れていない詳細については、リリースノートも必ずご確認ください。
このブログで取り上げる主要な更新点は以下の通りです。
· C言語APIにおける古典のフロー制御。動的回路（ダイナミック・サーキット）で使用されるクラシカルフロー制御命令を、C言語から直接利用可能になりました。これにより、Qiskitのコア・データモデルにおいてC言語APIとPython間で残っていた最大のギャップのひとつが解消されます。
· 複数表現コンパイラ・フレームワーク。新しい抽象化により、異なる中間表現（IR）間を移動するコンパイル・パイプラインを構築できます。これはドメイン固有ワークフロー、複雑なFTQC（フォールトトレラント量子コンピューティング）コンパイラ・フロー等において重要な機能です。
· フォールトトレラント専用パイプライン。新しいプリセット・パス・マネージャーにより、PBCとClifford+T表現へのコンパイルが簡素化されます。どちらもFTQCにとって重要な表現です。
· 高速化したトランスパイル。LightSabreのアルゴリズム改善、ソフトウェア最適化、マルチスレッドの拡充、そして新しい忠実度重視のパスが組み合わさることで、v2.5ではコンパイルが実質的に高速化されています。
· Qiskit v1.xシリーズのサポート終了。注意として、6月12日のQiskit SDK v1.4.6リリースをもってQiskit v1.xシリーズはサポート終了となりました。v1.xシリーズのリリースについて、バグ修正、セキュリティー・アップデート、その他のパッチを含む一切のサポートを受けられなくなります。引き続きアップデートとサポートを受けるには、v2.xシリーズへのアップグレードが必要です。詳細はQiskit v2.0移行ガイドをご確認ください。
新機能と改善点の詳細に入る前に、まず重要な名称変更についてお伝えしたいと思います。Qiskit v2.5リリースとは直接関係ありませんが、この変更はオープンソースQiskit SDKとIBMの量子コンピューティング・サービスの区別を明確化するのに役立ちます。
Qiskit Runtime ServiceはIBM Quantum Compute Serviceに改名されました。この変更は、以下の区別をより明確にするためのものです：
· Qiskit：量子アルゴリズムやアプリケーションを構築するための、オープンソースのハードウェア非依存ソフトウェア開発キット。
· IBM Quantum Compute Service：IBMの量子コンピューターで量子アルゴリズムやアプリケーションを実行するためのマネージド・クラウドサービス。
役割分担はシンプルです。Qiskitでビルドして、IBM Quantum Computeで実行する、と覚えてください。
この変更はすでに始まっており、今後数週間にわたって段階的に展開されていきます。移行が完了するまで、一部で以前の名称が表示される場合があります。
なお、これは名称のみの変更であり、API、ワークフロー、量子ワークロードの実行に使用するツールへの変更は一切ありません。既存のプログラムやインテグレーションは以前と全く同様に動作し続けます。
このセクションでは、v2.5リリースに含まれる最も重要な新機能と機能強化についてご説明します。いつものように、これらの更新やこのリリースサマリー記事に含まれなかった他の更新について詳しく知りたい場合は、こちらのドキュメントで完全なリリースノートをご覧ください。
Qiskit SDK v2.5は、C言語APIからが動的回路フロー制御が完全に利用可能になります。つまり、QiskitのC言語APIを使用している場合、特に（v2.4のブログで説明した）ハイブリッドなPython–C言語モードで、Pythonに戻ることなくC言語から直接、古典のフロー制御命令を呼び出すことができるようになりました。
Qiskit v2.5は、QiskitのControlFlowOp階層から利用可能であるのと同じフロー制御演算（if/else、while、for、switch、box、break、continue命令を含む）が利用可能になります。フロー制御の型を照会し、ネストされた回路ブロックを検査し、条件とループ・パラメーターを調べ、ネストされたブロックと対応する親回路のマッピングにアクセスできます。
詳細については、ドキュメントの新しいフロー制御ページをご確認ください。
このリリースでは、動的回路の古典演算式を検査するための新しいコンパニオンAPIも導入されています。動的回路では、古典レジスタを利用して、（古典的な）ビット演算、四則演算、比較演算などを利用してフロー制御の条件式とすることができます。このコンパニオンAPIは、式ツリーをトラバースし、変数とリテラル値を評価し、論理演算・算術演算・比較演算を分析し、フロー制御条件とタイミング関連の構造を定義する式の型情報を取得できます。これにより、古典演算式、変数、型、タイミング関連のストレッチ式を含むPythonのqiskit.circuit.classicalモジュールのすべてのインスペクションのサポートが提供されます。
詳細については、ドキュメントの新しい古典演算式についてのページをご覧ください。
これらの追加機能全体により、C言語から動的回路が完全に利用可能となります。すなわち、コンパイラ・バックエンドや他の低レベル・ツールから、C言語APIのみを通して、フロー制御と古典演算式を含む回路を完全に分析できるようになります。C言語からのフロー制御演算や古典演算式の構築はまだサポートされていませんが、今回可能になったインスペクションはその目標に向けた重要な一歩です。
Qiskit v2.5は、複数の中間表現（IR）にわたって動作するコンパイラ・パイプラインを構築するためのフレームワークである新しいMultiStagePassManagerを導入します。ワークフロー全体が単一の表現を使用することを要求するのではなく、MultiStagePassManagerによりコンパイルの各段階を当該タスクに最適な形式で表現できます。
この柔軟性は高度なコンパイル・ワークフローにおいて特に価値があります。たとえば、ドメイン固有のコンパイラでは、特化した最適化を可能にする高レベル表現から始めた後に、DAGCircuitにロワリングしてQiskitの既存のトランスパイラー・パイプラインを継続することができるようになります。同様に、FTQCワークフローには、高レベル・プログラムから始めて最終出力表現を生成するまでに複数の中間最適化段階を経る形で複数の表現を用いる、という選択が可能になりました。
この機能は主に、カスタム・コンパイラ・ワークフローを構築する研究者や開発者などの先進的なユーザーを対象としています。しかも、既存のパス・マネージャーとシームレスに統合されるように設計されており、既存のパイプラインを書き直すことなく段階的に採用できます。MultiStagePassManagerにおける段階間の遷移はユーザーが定義する責任があることに注意してください。つまり、遷移は自動的に推論されません。
次の例は、Qiskit Fermionsパッケージで構築されたドメイン固有のワークフローを示しています。パイプラインはフェルミオン・プログラムから始まり、フェルミオン中間表現を経て、Qiskitのトランスパイラー・インフラを継続する前にQiskitの標準DAGCircuit表現にロワリングします。これらすべてが単一のパス・マネージャーにまとめられており、Qiskitの既存のプリセット・パス・マネージャーと互換性があるため、generate_preset_pass_managerをパイプラインの別の段階として簡単に組み込めます。
完全なプログラムを実行したい場合は、Qiskit Fermionsをローカルにインストールして関数を完成させてください：
Qiskit v2.5は、新たなフォールトトレラント・コンパイル・ワークフローのための2つの新しいプリセット・パス・マネージャーを導入します：
· 回路をパウリ・ベース計算（PBC）表現にコンパイルするためのgenerate_preset_pbc_pass_manager()
· 回路をClifford+Tゲートセットにコンパイルするためのgenerate_preset_clifford_t_pass_manager()
パウリ・ベース計算は、計算がパウリ測定とパウリ回転で表現される回路表現であり、一部のフォールトトレラント・コンパイル・ワークフローにとって有用な中間表現です。Clifford+T表現は、クリフォード演算とTゲートを使用して回路を表現します。このゲートセットは、提案されている多くのエラー訂正アーキテクチャーとの互換性から、FTQCにおける共通のベースラインとして長年機能してきました。
ユーザーが選択する表現は主に、そのユーザーがターゲットとするフォールトトレラント・アーキテクチャーとコンパイル・ワークフローによって決まります。Clifford+Tはフォールトトレラント・コンパイルの共通ベースラインとして長年機能してきた一方、パウリ・ベース計算は重要な代替表現として台頭しつつあります。量子技術がフォールトトレランスに向けて進歩するにつれ、両アプローチへの関心が高まっています。
これらの新しい既定義パイプラインにより、カスタム・コンパイル・パイプラインを自ら構築・維持することなく、フォールトトレラント・コンパイル・ターゲットを実験することがはるかに容易になりました。新しいパス・マネージャーは完全にカスタマイズ可能です。開発者は個々のコンパイル・ステージをインスペクション、変更、拡張でき、新しい最適化技術を容易に実験できます。
デフォルトのPBCパイプラインから始めて、実際の動作を見てみましょう。次の例では、generate_preset_pbc_pass_managerが量子位相推定回路をパウリ測定とパウリ積回転から構築されたPBC表現にコンパイルします：
Qiskitの他のプリセット・パス・マネージャーと同様に、PBCパイプラインはコンパイル段階を公開しているため、追加の最適化戦略を統合するためにカスタマイズできます。たとえば、PBC最適化段階にLitinskiTransformationパスを追加できます：
一方、新しいgenerate_preset_clifford_t_pass_managerはClifford+T命令セットをターゲットにします。デフォルト設定でパス・マネージャーを使用するか、次の例に示すrz_synthesis_configオプションを通じて近似精度とTカウントのトレードオフを設定できます：
新しいClifford+Tコンパイル・パイプラインは大幅なパフォーマンス改善も実現します。FTCircuitBenchから取得したベンチマーク回路や追加の内部ワークロードの全体にわたって、Qiskit v2.5はv2.4と比較してコンパイル実行時間を一貫して削減しており、一部のワークロードでは約半分の時間でコンパイルされます。
v2.5のコンパイル・パフォーマンスは、トランスパイラー・スタックの複数の層にわたる改善により、v2.4から大幅に向上しています。これにはLightSabreのアルゴリズム強化、マルチスレッドの拡充、新しい忠実度重視の最適化パスが含まれます。
最も重要な更新のいくつかはLightSabreルーティング・アルゴリズムから生まれています。ルーティング・ヒューリスティックは、固定サイズの先読みウィンドウを使用する代わりに、「これからやってくる」ゲートを層状化された一連のレイヤーとして追跡するようになりました。これにより、一定数のゲートではレイヤーを完全に表せない可能性がある幅広い回路でのバイアスが除去されるとともに、幅の狭い回路での不必要に深い先読みも回避されます。ルーティング決定の品質向上に加えて、この変更により、回路を繰り返しスキャンする代わりにルーティング中に先読みレイヤーをインプレースで更新する、より効率的な実装が可能になります。これらの改善によって、量子ビット数の多い回路でのスケーリングが向上しています。
LightSabreの改善は、エンドツーエンドのコンパイルにも大幅なスピードアップをもたらし、内部ベンチマークでは同等またはそれ以上の回路品質を維持しながら、以前のトランスパイラー実装と比較して大幅なパフォーマンス向上が示されています。これらの改善は実際のワークロードでの高速トランスパイルに直接つながります。
Qiskit v2.5はトランスパイラー全体でのマルチスレッド利用も拡大しています。より多くのパスが並列実行でき、大規模な回路とバッチ・ワークロードの両方でパフォーマンスが向上します。新しいTwoQubitPeepholeOptimizationパスは最初からマルチスレッド化されており、Optimize1qGatesDecompositionもマルチスレッド実行をサポートするようになりました。ConsolidateBlocksやUnitarySynthesisなどの既存パスも大幅なマルチスレッド・サポートを獲得しています。
TwoQubitPeepholeOptimizationは、最適化レベル2と3の以前の2量子ビット最適化ワークフローを置き換える新しい忠実度重視の最適化パスです。ConsolidateBlocksとUnitarySynthesisアプローチと比較して、新しいパスはマルチスレッド化に適しており、一部のケースでの重複作業を回避し、再合成戦略を選択する際にハードウェア忠実度推定をより効果的に活用します。また、RZZGateなどの2量子ビット・フラクショナル・ゲートや、どちらの方向でも演算をサポートするリンクト量子ビットを含むケースなど、複数の合成オプションが利用可能な場合に、より信頼性が高くなっています。
重要なのは、TwoQubitPeepholeOptimizationはゲート数や回路の深さのみに焦点を当てるのではなく、実際のハードウェアでの実行忠実度の期待値を最適化するように設計されているという点です。バックエンドのエラー率とデバイス特性を最適化決定に組み込むことで、パスは実世界のデバイス性能をよりよく反映する、情報に基づいたトレードオフをこれまで以上に行えます。場合によって回路の深さやゲート数が増加することもあることに注意してください。これは、あえてそうすることで全体的な実行忠実度が向上するとエラーモデルが予測した場合に起きる現象です。
Qiskit v2.5リリースは、手元のコードに概ね修正なしで利用できるはずですが、SDKの使い方によっては以下の点が影響するかもしれません。
C言語APIのバイナリ互換性
QiskitのC言語APIは継続的に進化しており、依然としてマイナーリリースの違いに対して不安定とお考えください。そのため、Qiskit v2.5と以前または将来のリリースとの間にバイナリ互換性を保証することはできません。実際に、Qiskit v2.4に対してコンパイルされた拡張機能は、Qiskit v2.5で使用する前に再ビルドが必要な場合があります。いずれ将来のリリースではC言語APIに対して明示的な安定性保証を導入する予定です。
依存関係の要件の更新
v2.5リリースより、QiskitはNumPy 2.0以降とSciPy 1.14以降を必要とするようになりました。どちらかの依存関係の古いバージョンに固定された環境をお持ちのユーザーは、Qiskit v2.5にアップグレードする前にそれらのパッケージを更新する必要がある場合があります。
この更新は、Scientific PythonコミュニティーのSPEC 0ガイドラインに基づくQiskitの新しい依存関係バージョン・サポート・ポリシーに合わせたものです。新しいポリシーは古い依存関係バージョンがどれだけの期間サポートされるかを定義し、QiskitがScientific Pythonエコシステム全体での改善点を引き続き活用できるようにするのに役立ちます。
Clifford+Tコンパイル・ワークフロー
Clifford+T命令セットへの回路コンパイルを行う場合は、transpile()やgenerate_preset_pass_manager()の代わりに新しいgenerate_clifford_t_pass_manager()の使用を検討してください。新しいパイプラインはClifford+Tコンパイル・ワークフロー専用に設計されており、フォールトトレラント・コンパイル・ターゲットのための、より柔軟性の高い基盤を提供します。
以上が、最新リリースの最も重要な詳細でした！今後のQiskitのバージョンについてアイデアを提供したいときには、新機能の要望やバグを報告するGitHub Issueをオープンすることができます。また、次のリリースで何が予定されているかをフォローしたい場合は、Qiskitロードマップをご覧ください。
このリリースには多くの人が貢献しました。以下の方々に特に感謝します（アルファベット順）。
Aarush、Abdón Rodríguez、Abigail J. Cross、Alexander Ivrii、Alexander Miessen、amruthpremjith、Andrew Eddins、Antonio D. Córcoles-Gonzales、Archit Chadalawada、Bruno Caballero、Conrad Haupt、Cosmin Dinu-Thiery、CowBeez、Debasmita Bhoumik、Ebrahim Eldesoky、Eli Arbel、Eric Arellano、Gadi Aleksandrowicz、Gloria Amos、Greg Neighbors、Hank Greenburg、Ian Hincks、Jake Lishman、Janani Ananthanarayanan、Jeevan Kumar、Joshua Skanes-Norman、Julien Gacon、kataro92、Kevin J. Sung、Lojy Elkady、Luciano Bello、Matthew Treinish、Max Rossmannek、Naman Garg、Parth Danve、Pramod Anandarao、RajeshKumar11、Rajnish Tiwari、Raynel Sanchez、Ross Peili、Shelly Garion、Sonai Biswas、Sorin Bolos、Tilock Sadhukhan
この記事は英語版IBM Researchブログ「Release News: Qiskit v2.5 is here!」（2026年7月14日公開、Qiskit Team著）を翻訳し一部更新したものです。