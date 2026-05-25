このブログではQiskit SDK v2.4の主な新機能、パフォーマンス向上、そしてフォールトトレラント向けコンパイルに備えるための継続的な取り組みをご紹介します。
ブログ概要:
Qiskit SDK v2.4のリリースを発表できることを嬉しく思います。v2.xシリーズの最新マイナーリリースは、SDKの基盤強化を継続しています。v2.4は高速化と拡張性・実用性の向上によって、さらに大きな量子回路を扱い、高度なコンパイル・ワークフローを利用できるようになっています。
Qiskitは過去数回のリリースで、コンパイル言語とのより深い統合、高性能なコンパイル経路、そしてよりスケーラブルな内部ツールの基盤を築いてきました。Qiskit v2.4は、それら既存の機能や新しい機能を統合・拡張することで構築されています。
Qiskit v2.4の重要な優先事項は、破壊的変更なしで機能改善を実現することでした。以下に説明する多くの改善点は自動的に適用され、既存コードの変更なしで、ワークロードの規模や複雑さに応じてスケールするよう設計されています。カスタムのコンパイル済みPython拡張機能をビルドする場合においても、初期的フォールトトレラント回路を試す場合においても、Qiskit v2.4はワークフローをより速く、より簡単にすることを目指しています。
バージョン2.4へのアップデート時に得られる主な機能やパフォーマンス向上について続きをお読みください。また、ここで触れていないものについてはリリースノートも必ずご確認ください。
このブログで取り上げる主要な更新点は以下の通りです。
このセクションでは、このリリースに含まれる最も重要な新機能と何点かの機能強化についてご説明します。これらの機能やこの記事に載っていないその他の機能について詳細をお知りになりたい場合は、こちらで新機能の全リストをご覧ください。
Qiskitにおけるコンパイル済みPython拡張の有効化
Qiskit v2.4は、QiskitのC言語APIに対してコンパイル済みPython拡張機能のビルドと配布を可能にします。自分でCやRustのコードを書かなくても、この変更により外部パッケージや実験ツールがQiskitと密接に統合され、最適化された機能をコミュニティーと共有できるようになります。
このアップデートにより、コンパイル言語で作業する開発者は、パフォーマンス・クリティカルなコンポーネントや低レベルのコンポーネントをコンパイル済み拡張に移行して、QiskitのPythonインターフェースに変更を加えることなく配布できるようになります。拡張機能の必要なヘッダーの特定は、ビルド時にQiskitに任せられるようになりました。そして、標準的なPythonツールを使って通常のPythonホイールとしてパッケージ化・配布できます。
私たちはこのワークフローの例として、外部トランスパイラー・パスの一例をコンパイル済みPython拡張として構築しました。このデモはQiskitアドオン・ユーティリティー・パッケージで利用可能な AddSpectatorMeasuresパスを、C言語APIを使ってPythonからCへ移植したものです。これをご覧いただければ、v2.4がコアSDKの外部で機能的なカスタマイズを実装できる仕組みが伝わると思います。なお、C言語APIは依然として不安定なインターフェースとしての位置付けであるため、マイナーリリース間のバイナリ互換性はまだ保証されていません。将来のリリースではバージョン管理された安定性を約束する予定です。
重要なのは、ビルドとパッケージングのプロセスが完全に従来のままである点です。この拡張機能は標準的なsetuptoolsインフラストラクチャーを使用して、pyproject.tomlと統合されており、カスタム・コンパイラ・フラグや、通常のCツールチェーン以外の環境上の工夫は必要ありません。
この変更は、コントリビューターや先進的なユーザーにとっては、Pythonを主要なユーザー・インターフェースとして維持しつつ、カスタム・パス/解析/最適化といった、より豊かな拡張パターンへの扉を開きます。
フォールトトレラント・パイプラインの改善
最新のQiskitリリースでは、離散的なClifford+Tベース・ゲートセットを対象としたフォールトトレラント・トランスパイルのパイプラインが大幅に改良され、より高いコンパイル品質と大幅に高速な実行時間を実現しています。これらの改良はフォールトトレラントなワークフローを念頭に置いて設計されていますが、離散的なゲートセットを対象としたワークフローであればコンパイル時間を短縮し回路品質を向上させる効果があります。
このパイプラインはまず、Clifford+RZをターゲットとして、連続的なベース・ゲートセットに対してQiskitの高性能コンパイル・フローを適用し、その後、得られた回路を離散的なClifford+Tゲートセットに変換し、その表現に直接最適化を行います。この分離により、各段階はそのタスクに対して最も効果的なアルゴリズムを使用できるため、性能と出力品質の両方が向上します。
さらに、Qiskitは、以前のリリースで使われていた SolovayKitaevDecompositionに代えて、離散的なベースでRZ回転を合成するデフォルトの手法としてgridsynthアルゴリズムを使用します。gridsynthがTカウントを大幅に減らすとともに、新しいフォールトトレラント・トランスパイルのパイプラインは角度合成結果をキャッシュすることで、大規模な回路に共通した冗長作業を削減します。その結果、コンパイルが高速化し、高コストなTゲート数が大幅に削減された回路が実現します。
何よりも良いことは、ユーザーがワークフローを何も変えなくてもこれらの恩恵が得られることです。離散的なベース・ゲートセットをターゲットにするとこれらの機能はデフォルトで有効化されます。私たちのベンチマーク結果によると、コンパイル時間とTカウント削減の両方で一貫して改善が見られ、その改善にはしばしば大きな効果があります。これらの成果は、v2.4が標準的なフォールトトレラント回路ベンチマークのセットにおいてv2.3と比較してどのような性能を持っているか原文ブログのグラフで確認できます。
もしあなたがこれまでにFTコンパイルのコストのために回路サイズ、深さ、合成精度を制限していたなら、Qiskit v2.4でそれらの前提を再検討する価値があります。
C言語APIのさらなる拡張
QiskitのC言語APIは、高度なコンパイラ・ワークフローやパフォーマンスが重要なコンパイラ・ワークフローのサポートを引き続き拡大しています。v2.4リリースでは、より高度なコンパイラ・レベルのワークフローをサポートする機能が追加され、低レベルのQuantumコンパイラ・ツールとのより深い統合が可能になりました。
この拡張の大きな要素の一つは、回路およびトランスパイラーに対してC言語から直接的に可能な操作を拡大したことです。C言語APIはDAGレベルのトランスパイラー・パス関数を公開するようになりました。つまり、C言語ベースのツールはQiskitトランスパイラーと同じレベルで回路を解析・変換できるため、複数のパスを連結する際に回路とDAG形式間の繰り返し変換を回避できます。
C言語APIはさらに豊かな回路構造をサポートする点でも成長しています。ユーザーは現在、カスタム・ゲートを定義し、QkParamを通じてパラメータ付きゲートを操作し、回路やターゲットから直接ゲート・パラメータを取得したり操作したりすることができます。さらに、テキストベースの回路図もC言語インターフェースを通じて利用可能となり、Pythonを用いずともC言語で生成した回路のデバッグや検査が容易になりました。
最後に、Qiskit v2.4はパウリ・ベース計算（PBC）に対するC言語APIサポートを導入しました。APIはパウリ積の回転および計測命令、さらに標準回路をパウリベースの形式に変換する変換パスを公開します。これにより、C言語ベースのワークフローは、フォールトトレラント・コンパイル戦略においてますます重要になっているパウリ中心の表現を用いて回路を構築・解析・最適化することが可能となります。
より高速なQPYシリアライズ
QPYモジュールはリファクタリングされ、一部がRust言語に移植されています。この作業によってシリアライゼーション・インターフェースを最終的にC言語APIで公開するための基盤が築かれていますが、現時点でもこのリファクタリングには回路のシリアライズおよびデシリアライズ時の実行時性能向上という効果があります。
この効果を明らかにするために、ランダム生成回路を用いたQPYのシリアルライズおよびデシリアライズのベンチマークを、サイズを変えて行った様子を以下に示します。以下の例はこのベンチマークの構造を示しています。これはランダム回路を作成し、QPYを使ってメモリバッファに書き込み、その後読み戻すものです。
原文ブログには、Qiskit v2.3およびv2.4におけるシリアライズ（dump)およびデシリアライズ（load）回路の総時間を、さまざまな回路サイズで比較したグラフを示しています。v2.4（青色）でv2.3（赤色）に比べて性能が向上し、シリアライゼーションとデシリアライゼーションの時間が一貫して改善され、特に大型回路で顕著な向上があることが、結果に見られます。
Qiskit v2.4リリースは、手元のコードに概ね修正なしで利用できるはずですが、SDKの使い方によっては以下の点が影響するかもしれません。
Linuxビルドプラットフォーム（glibc）の要件
Qiskit v2.4以降、Linux用PyPIに公開されたパッケージはmanylinux_2_28プラットフォーム上でビルドされるようになりました。これにより、Linuxシステムにおけるglibcの最低必要バージョンは、以前のmanylinux2014ではglibc 2.17であったのに対して、2.28に引き上げられています。
Debian 10+ （buster）、Ubuntu 18.10 （cosmic）、Fedora 29+、RHEL 8+などのLinuxディストリビューションはすべてglibc 2.28を含んでいるため、PyPIのパッケージはこれらのディストリビューションやそれ以降のバージョンで動作するはずです。古いディストリビューションに基づいたシステムは、システム・ライブラリの互換性がないため、公開されたビルドでQiskitを実行できなくなります。
最近のPythonバージョンでは、この変更は既存のエコシステム要件の多くと整合しています。例えば、Python 3.14のNumpyはすでにglibc 2.28を必要としているため、Qiskitは manylinux2014の依存関係のみに制限されたシステムでは実質的に利用不可でした。v2.4では、サポートされているすべてのPythonバージョンでglibcのベースラインが更新され、ビルドの一貫性が確保されました。
古いglibcバージョンのシステムでソースからQiskitをビルドすることはまだ可能かもしれませんが、これらの構成はもはやCIでテストされておらず、サポート外と見なされるべきです。
C言語APIの安定性
C言語APIはv2.4で大幅に進化・拡張されましたが、依然としてマイナーリリースの違いに対して不安定とお考えください。つまり、例えばQiskit 2.4向けにコンパイルされた拡張モジュールがQiskit 2.5以降で動作することを保証することはできません。いずれ将来のリリースではC言語APIに対して明示的な安定性保証を導入する予定です。
最低サポートのPythonバージョン
これは新しいニュースではありませんが、Qiskit SDKバージョン2.3以降は、Python 3.9のサポート終了を踏まえて、Python 3.10を必要としていることにご留意ください。古いPythonバージョンを使用しているユーザーは、v2.4をインストールする前に環境をアップグレードする必要があります。
以上が、最新リリースの最も重要な詳細でした！今後のQiskitのバージョンについてアイデアを提供したいときには、新機能の要望やバグを報告するGitHub Issueをオープンすることができます。また、次のリリースで何が予定されているかをフォローしたい場合は、Qiskitロードマップをご覧ください。
このリリースには多くの人が貢献しました。以下の方々に特に感謝します (アルファベット順)。
Abigail J. Cross, Akhil, Alexander Ivrii, Ameya Bhave, Arnav Kapoor, Arthur Strauss, Bruno Caballero, byteforge, Debasmita Bhoumik, Dikran Meliksetian, Eli Arbel, Emmanuel Osalotioman Osazuwa, Eric Arellano, Esteban, Evgenii Zheltonozhskii, Gadi Aleksandrowicz, Heet Bhatt, Ian Hincks, Ikko Hamamura, Jake Lishman, John Lapeyre, Julien Gacon, Kalyan Dasgupta, Kurian Uthuppu, Luca Oliva, Luciano Bello, Matthew Treinish, Max Rossmannek, Moritz, PandaMan, phioa, Rajdeep Aher, Raynel Sanchez, Ritajit Majumdar, Shelly Garion, Shivam, and Yael Ben-Haim
このブログ記事はLuciano Bello, Julien Gacon, Jake Lishman, Matthew Treinish, Kaelyn Ferris, and Alexander Ivrii.の協力を得てRobert Davisが執筆しました。
この記事は英語版IBM Researchブログ「Release News: Qiskit v2.4 is here!」（2026年4月20日公開、Qiskit Team著）を翻訳し一部更新したものです。
立花 隆輝
東京基礎研究所 シニア・テクニカル・スタッフ・メンバー