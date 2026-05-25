このセクションでは、このリリースに含まれる最も重要な新機能と何点かの機能強化についてご説明します。これらの機能やこの記事に載っていないその他の機能について詳細をお知りになりたい場合は、こちらで新機能の全リストをご覧ください。

Qiskitにおけるコンパイル済みPython拡張の有効化

Qiskit v2.4は、QiskitのC言語APIに対してコンパイル済みPython拡張機能のビルドと配布を可能にします。自分でCやRustのコードを書かなくても、この変更により外部パッケージや実験ツールがQiskitと密接に統合され、最適化された機能をコミュニティーと共有できるようになります。

このアップデートにより、コンパイル言語で作業する開発者は、パフォーマンス・クリティカルなコンポーネントや低レベルのコンポーネントをコンパイル済み拡張に移行して、QiskitのPythonインターフェースに変更を加えることなく配布できるようになります。拡張機能の必要なヘッダーの特定は、ビルド時にQiskitに任せられるようになりました。そして、標準的なPythonツールを使って通常のPythonホイールとしてパッケージ化・配布できます。

私たちはこのワークフローの例として、外部トランスパイラー・パスの一例をコンパイル済みPython拡張として構築しました。このデモはQiskitアドオン・ユーティリティー・パッケージで利用可能な AddSpectatorMeasuresパスを、C言語APIを使ってPythonからCへ移植したものです。これをご覧いただければ、v2.4がコアSDKの外部で機能的なカスタマイズを実装できる仕組みが伝わると思います。なお、C言語APIは依然として不安定なインターフェースとしての位置付けであるため、マイナーリリース間のバイナリ互換性はまだ保証されていません。将来のリリースではバージョン管理された安定性を約束する予定です。

重要なのは、ビルドとパッケージングのプロセスが完全に従来のままである点です。この拡張機能は標準的なsetuptoolsインフラストラクチャーを使用して、pyproject.tomlと統合されており、カスタム・コンパイラ・フラグや、通常のCツールチェーン以外の環境上の工夫は必要ありません。

この変更は、コントリビューターや先進的なユーザーにとっては、Pythonを主要なユーザー・インターフェースとして維持しつつ、カスタム・パス/解析/最適化といった、より豊かな拡張パターンへの扉を開きます。

フォールトトレラント・パイプラインの改善

最新のQiskitリリースでは、離散的なClifford+Tベース・ゲートセットを対象としたフォールトトレラント・トランスパイルのパイプラインが大幅に改良され、より高いコンパイル品質と大幅に高速な実行時間を実現しています。これらの改良はフォールトトレラントなワークフローを念頭に置いて設計されていますが、離散的なゲートセットを対象としたワークフローであればコンパイル時間を短縮し回路品質を向上させる効果があります。

このパイプラインはまず、Clifford+RZをターゲットとして、連続的なベース・ゲートセットに対してQiskitの高性能コンパイル・フローを適用し、その後、得られた回路を離散的なClifford+Tゲートセットに変換し、その表現に直接最適化を行います。この分離により、各段階はそのタスクに対して最も効果的なアルゴリズムを使用できるため、性能と出力品質の両方が向上します。

さらに、Qiskitは、以前のリリースで使われていた SolovayKitaevDecompositionに代えて、離散的なベースでRZ回転を合成するデフォルトの手法としてgridsynthアルゴリズムを使用します。gridsynthがTカウントを大幅に減らすとともに、新しいフォールトトレラント・トランスパイルのパイプラインは角度合成結果をキャッシュすることで、大規模な回路に共通した冗長作業を削減します。その結果、コンパイルが高速化し、高コストなTゲート数が大幅に削減された回路が実現します。

何よりも良いことは、ユーザーがワークフローを何も変えなくてもこれらの恩恵が得られることです。離散的なベース・ゲートセットをターゲットにするとこれらの機能はデフォルトで有効化されます。私たちのベンチマーク結果によると、コンパイル時間とTカウント削減の両方で一貫して改善が見られ、その改善にはしばしば大きな効果があります。これらの成果は、v2.4が標準的なフォールトトレラント回路ベンチマークのセットにおいてv2.3と比較してどのような性能を持っているか原文ブログのグラフで確認できます。

もしあなたがこれまでにFTコンパイルのコストのために回路サイズ、深さ、合成精度を制限していたなら、Qiskit v2.4でそれらの前提を再検討する価値があります。

C言語APIのさらなる拡張

QiskitのC言語APIは、高度なコンパイラ・ワークフローやパフォーマンスが重要なコンパイラ・ワークフローのサポートを引き続き拡大しています。v2.4リリースでは、より高度なコンパイラ・レベルのワークフローをサポートする機能が追加され、低レベルのQuantumコンパイラ・ツールとのより深い統合が可能になりました。

この拡張の大きな要素の一つは、回路およびトランスパイラーに対してC言語から直接的に可能な操作を拡大したことです。C言語APIはDAGレベルのトランスパイラー・パス関数を公開するようになりました。つまり、C言語ベースのツールはQiskitトランスパイラーと同じレベルで回路を解析・変換できるため、複数のパスを連結する際に回路とDAG形式間の繰り返し変換を回避できます。

C言語APIはさらに豊かな回路構造をサポートする点でも成長しています。ユーザーは現在、カスタム・ゲートを定義し、QkParamを通じてパラメータ付きゲートを操作し、回路やターゲットから直接ゲート・パラメータを取得したり操作したりすることができます。さらに、テキストベースの回路図もC言語インターフェースを通じて利用可能となり、Pythonを用いずともC言語で生成した回路のデバッグや検査が容易になりました。

最後に、Qiskit v2.4はパウリ・ベース計算（PBC）に対するC言語APIサポートを導入しました。APIはパウリ積の回転および計測命令、さらに標準回路をパウリベースの形式に変換する変換パスを公開します。これにより、C言語ベースのワークフローは、フォールトトレラント・コンパイル戦略においてますます重要になっているパウリ中心の表現を用いて回路を構築・解析・最適化することが可能となります。

より高速なQPYシリアライズ

QPYモジュールはリファクタリングされ、一部がRust言語に移植されています。この作業によってシリアライゼーション・インターフェースを最終的にC言語APIで公開するための基盤が築かれていますが、現時点でもこのリファクタリングには回路のシリアライズおよびデシリアライズ時の実行時性能向上という効果があります。

この効果を明らかにするために、ランダム生成回路を用いたQPYのシリアルライズおよびデシリアライズのベンチマークを、サイズを変えて行った様子を以下に示します。以下の例はこのベンチマークの構造を示しています。これはランダム回路を作成し、QPYを使ってメモリバッファに書き込み、その後読み戻すものです。