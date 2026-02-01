このブログではQiskit SDK v2.3の主な新機能、パフォーマンス向上、そしてQiskitを世界最高性能を持つ量子SDKにするための継続的な取り組みをご紹介します。
ブログ概要:
Qiskit SDK v2.3のリリースを発表できることを嬉しく思います。Qiskitの今年最初の機能リリースには、C言語APIの大幅な拡張と、量子回路の構築・最適化のためのより高速で柔軟なツールが含まれています。主な更新点については続きをお読みください。また、いつものようにリリースノートの全文はこちらでご覧いただけます。
Qiskit v2.3は、Qiskitを量子HPCハイブリッド・ワークフロー構築のための強力なツールとして確立することに焦点を当てた、v2シリーズのこれまでの各リリースの機能拡張をさらに継続しています。これまでのリリースでは次のような基盤を確立しました。v2.0ではC言語APIでのオブザーバブル、v2.1ではハイパフォーマンスな回路構築、v2.2ではC言語呼び出し可能なトランスパイラーが導入されました。現在、新しいQkDagと拡張されたQkTargetを使って、カスタマイズ可能なトランスパイラー・パスをC言語から利用可能にしました。
これらの新機能により、開発者は自分のHPCワークフロー環境に合わせた独自の回路最適化戦略を自由に実装できるようになりました。ぜひお試しの上、うまくいく点、うまくいかない点、次に必要な機能をフィードバックして頂けますと幸いです。頂いたご意見は、新機能や将来の改善の優先順位を決める上で重要な役割を果たします。
Qiskit v2.3はまた、大規模フォールトトレラント・アーキテクチャーの初期段階における研究をさらに前進させます。Clifford+Tトランスパイルの改良やパウリ・ベース計算（PBC）の早期コンパイル・サポートなどのアップデートは、qLDPC符号向けに提案された命令セットを含めたフォールトトレラント命令セットへのコンパイルを実現する重要な部品として機能します。これらの取り組みは、完全に実現されたフォールトトレラント・パイプラインが最終的にどのように実現していくかについての予告になっていると同時に、今日の開発者の作業に対しても真の価値を提供します。
このブログで取り上げる主要な更新点は以下の通りです。
以下では、Qiskit v2.3における最も重要なバグ修正と非推奨化機能の詳細も含めて、これらの新機能や改善点を詳しくご紹介します。
このセクションでは、このリリースに含まれる最も重要な新機能と何点かの機能強化についてご説明します。これらの機能やこの記事に載っていないその他の機能について詳細をお知りになりたい場合は、こちらで新機能の全リストをご覧ください。
QiskitのC言語APIを用いたカスタム・トランスパイル
この最新のQiskitリリースでは、C言語APIに新たに公開された回路表現QkDagと、Pythonで使われているのと同様のDAGCircuitオブジェクトを用いて、C言語APIにいくつかの強化が導入されています。これに加え、拡張されたQkTargetモデルにより、C言語コンテキスト内でのトランスパイルがはるかに柔軟になっています。
新たに公開されたQkDagオブジェクトには、命令の追加や問い合わせ、トポロジカルなイタレーション順序の取得、回路のデータ・フロー構造を定義する先行命令と後続命令の検査、そして簡単な命令置換の実行のための標準的な手法が備わっています。Qiskit v2.3はまた、トランスパイラー・ステージの実行に関する新しい関数も公開していますが、それにはqk_transpile_stage_init()、qk_transpile_stage_layout()、qk_transpile_stage_routing()、qk_transpile_stage_translation()、qk_transpile_stage_optimization()が含まれます。これらの新機能により、C言語でカスタム・パスを使ったトランスパイル・パイプラインを構築できます。
今回のリリース以前から、Qiskitが利用するQkTargetの構築は、C言語APIを使ってすることができましたが、このリリースにより、QkTargetを利用するトランスパイラー・パスを開発者が書くことが可能になりました。新しいメソッドqk_target_op_get()、qk_target_op_gate()、qk_target_op_clear()を通じてオペレーションを直接的に取得でき、それぞれがターゲット内のオペレーションを表すQkTargetOpオブジェクトを返します。これらの追加により、ターゲット・オペレーションとのインタラクションが効率化されて、より構造化された管理が可能になります。
これらの機能により、開発者はQkDagオブジェクトに対してプリセット・パス・マネージャー・ステージを実行でき、カスタム・パスと組み合わせることでC言語からトランスパイル・ワークフローが構成可能になります。追加機能としては、カスタム・レイアウト作成のためのqk_transpile_layout_generate_from_mapping()や、レイアウト生成や最適化のコントロールをユーザーがより細かくできるようにする、スタンドアロンのVF2ベースの「パーフェクト」レイアウト選択パスがあります。
トランスパイラーの更新とパフォーマンス向上
IBMは、大規模なフォールトトレラント量子コンピューティングに必要な次世代のコンパイル戦略と計算モデルを探求しており、Qiskit v2.3はこの取り組みに有用となる重要なツールを導入しています。
Qiskit v2.3は、Ross-Selinger（gridsynth）アルゴリズムを追加し、Clifford+Tベースのコンパイルをサポートするように機能拡張しました。指定角度でのRZ回転を近似する1量子ビット量子回路を構築するこのアルゴリズムは、スタンドアロン関数gridsynth_rz()として、またmethodパラメーターを「gridsynth」に設定すればUnitarySynthesisトランスパイラー・パスの一部として利用可能です。
これらのgridsynthベースの改良に加え、v2.1で導入された OptimizeCliffordTパスも改良し、Clifford+T回路の品質をさらに向上しました。
パウリ・ベースの計算は、誤り訂正回路やスタビライザー・ベースのプロトコルにおいて重要な役割を果たします。Qiskit v2.3は、複数量子ビット・パウリ演算の同時射影測定である PauliProductMeasurement命令を導入します。さらにこれを利用してLitinskiTransformationパスは測定にも拡張され、パウリ・ベース計算のためのエンドツーエンド・トランスパイル・パイプラインや、Qiskitと他のオープンソース・ツールを組み合わせた測定ベースの命令セット向けコンパイルが可能になりました。そのデモはこちらでご覧いただけます。
Qiskit v2.3はまた、CommutativeCancellation とCommutativeInverseCancellationの機能を統合・拡張する新しいトランスパイラー・パスとしてCommutativeOptimizationを追加しています。このパスはゲート可換性を利用して、より広範にゲートのキャンセルとマージを行い、回路の簡単化と多様な用途でのコスト削減を可能にします。このリリース時点で、CommutativeOptimizationはパウリ・ベースの計算回路も最適化可能であり、上記のLitinskiTransformationに基づくワークフローの有用な補助ツールとなっています。
量子回路の新機能
Qiskit v2.3ではControlFlowOpをRust言語に移行し、ControlFlowOp命令がQuantumCircuitやDAGCircuitに追加された際の内部表現方法に重要なアップデートを加えました。これらの操作を挿入した時、元々提供されたPythonインスタンスとまったく同じ形では回路上に現れない場合があります。そのため、ユーザーは制御フロー構成要素を含めて、命令オブジェクトを回路に追加した後に変異させないようにすべきです。変更すると、回路構造が破損し、予期せぬ挙動を引き起こす可能性があります。
特に、ControlFlowOpはRust言語に移行する必要がある内部データモデルでは最後となる重要部分でしたが、このリリースによりその移行が完了しました。しかし、後方互換性を確保するためにPythonレベルの動作を一部残しているため、この作業には一時的なオーバーヘッドが生じています。特に、BoxOpを含めたControlFlowOp命令に関わるトランスパイラのパフォーマンスについては、Qiskit v2.3で一時的に低速化が見られる可能性があります。これは、Python中心のコントロール・フロー表現から新しいRustネイティブ・バージョンへの移行が進行中であるためです。
そのような短期的なデメリットは、長期的なメリットのためのものです。今後のリリースでは、制御フローを意識したトランスパイラー・パスの追加性能向上や待望の改善が導入され、パフォーマンスの向上が期待されています。さらに重要なのは、QiskitのRust言語でのリファクタリングにより、将来的に制御フロー操作を大幅に高速化する明確な道筋が示され、これまでできなかったC言語APIからの操作も可能になることです。
このセクションでは、このリリースで新しく非推奨とされた機能のうち重要なものを取り上げます。このセクションでは、Qiskitの非推奨ポリシー（全文はこちらに記載)に従って、このリリースから警告が出るようになり、今後のリリースで削除される機能をお知らせします。
非推奨警告への対処法については、以前の記事にある非推奨機能に関するセクションをご覧ください。このリリースに特有の非推奨機能の詳細はこちらでご覧いただけます。
以下は正式な非推奨ではありませんが、このリリースに含まれる2つの重要なプラットフォーム変更についてもユーザーにお知らせしたいと思います。
以上が、最新リリースの最も重要な詳細でした！今後のQiskitのバージョンについてアイデアを提供したいときには、新機能の要望やバグを報告するGitHub Issueをオープンすることができます。また、次のリリースで何が予定されているかをフォローしたい場合は、Qiskitロードマップをご覧ください。
そして、Qiskit v2.xシリーズはv2.3以降も追加機能リリースを継続することを改めてお知らせします。Qiskit SDK v2.4は今年これから登場予定で、その後もv2.xシリーズに新しいリリースが登場する可能性があります。IBM Quantumブログで、v2.xシリーズおよびQiskit SDK v3.0のリリースに関する最新情報や今後の発表情報をご注目ください。
このリリースには多くの人が貢献しました。以下の方々に特に感謝します (アルファベット順)。
Aaryav Mishra, Abby Cross, Adithya J, Andrew Eddins, Akhil, Alexander Ivrii,
Ameya Bhave, Aqil Ahmad, Archit Chadalawada, Arnau Casau, Arnav Kapoor,
Daniel Puzzuoli, Debasmita Bhoumik, Dikran Meliksetian, e-zz, Elena Peña Tapia,
Eli Arbel, Emmanuel Osalotioman Osazuwa, Eric Arellano, Gadi Aleksandrowicz,
Gangavarapu Vivek, Heet Bhatt, Ian Hincks, Jake Lishman, John Lapeyre,
Julien Gacon, Jun Doi, Kalyan Dasgupta, Kevin Hartman, Krishan Sharma,
littlebullGit, Luca Oliva, Luciano Bello, ManuelEsparcia, Matthew Treinish,
Max Rossmannek, Neslişah Öztürk, phioa, Pieter Eendebak, Raghav, Rajdeep Aher,
Raynel Sanchez, Ricard Santiago Raigada García, Ritajit Majumdar, Shelly Garion,
Shivam, Siddharth Golecha, Soumyadip Sarkar, Tanuj Rai, and Yael Ben-Haim
このブログ投稿は、Luciano Bello, Antonio Córcoles, Salvador De La Puente, Julien Gacon, Alexander Ivrii, Blake Johnson, Jake Lishman, Matthew Treinishの協力を得て、Kaelyn Ferris によって書かれました。
この記事は英語版IBM Researchブログ「Release News: Qiskit v2.3 is here!」（2026年1月22日公開、Ryan Mandelbaum, Jay Gambetta, Jerry Chow, Tushar Mittal, Theodore J. Yoder, Andrew Cross, Matthias Steffen著）を翻訳し一部更新したものです。