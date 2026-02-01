このセクションでは、このリリースに含まれる最も重要な新機能と何点かの機能強化についてご説明します。これらの機能やこの記事に載っていないその他の機能について詳細をお知りになりたい場合は、こちらで新機能の全リストをご覧ください。

QiskitのC言語APIを用いたカスタム・トランスパイル

この最新のQiskitリリースでは、C言語APIに新たに公開された回路表現QkDagと、Pythonで使われているのと同様のDAGCircuitオブジェクトを用いて、C言語APIにいくつかの強化が導入されています。これに加え、拡張されたQkTargetモデルにより、C言語コンテキスト内でのトランスパイルがはるかに柔軟になっています。

新たに公開されたQkDagオブジェクトには、命令の追加や問い合わせ、トポロジカルなイタレーション順序の取得、回路のデータ・フロー構造を定義する先行命令と後続命令の検査、そして簡単な命令置換の実行のための標準的な手法が備わっています。Qiskit v2.3はまた、トランスパイラー・ステージの実行に関する新しい関数も公開していますが、それにはqk_transpile_stage_init()、qk_transpile_stage_layout()、qk_transpile_stage_routing()、qk_transpile_stage_translation()、qk_transpile_stage_optimization()が含まれます。これらの新機能により、C言語でカスタム・パスを使ったトランスパイル・パイプラインを構築できます。

今回のリリース以前から、Qiskitが利用するQkTargetの構築は、C言語APIを使ってすることができましたが、このリリースにより、QkTargetを利用するトランスパイラー・パスを開発者が書くことが可能になりました。新しいメソッドqk_target_op_get()、qk_target_op_gate()、qk_target_op_clear()を通じてオペレーションを直接的に取得でき、それぞれがターゲット内のオペレーションを表すQkTargetOpオブジェクトを返します。これらの追加により、ターゲット・オペレーションとのインタラクションが効率化されて、より構造化された管理が可能になります。

これらの機能により、開発者はQkDagオブジェクトに対してプリセット・パス・マネージャー・ステージを実行でき、カスタム・パスと組み合わせることでC言語からトランスパイル・ワークフローが構成可能になります。追加機能としては、カスタム・レイアウト作成のためのqk_transpile_layout_generate_from_mapping()や、レイアウト生成や最適化のコントロールをユーザーがより細かくできるようにする、スタンドアロンのVF2ベースの「パーフェクト」レイアウト選択パスがあります。

トランスパイラーの更新とパフォーマンス向上

IBMは、大規模なフォールトトレラント量子コンピューティングに必要な次世代のコンパイル戦略と計算モデルを探求しており、Qiskit v2.3はこの取り組みに有用となる重要なツールを導入しています。

Qiskit v2.3は、Ross-Selinger（gridsynth）アルゴリズムを追加し、Clifford+Tベースのコンパイルをサポートするように機能拡張しました。指定角度でのRZ回転を近似する1量子ビット量子回路を構築するこのアルゴリズムは、スタンドアロン関数gridsynth_rz()として、またmethodパラメーターを「gridsynth」に設定すればUnitarySynthesisトランスパイラー・パスの一部として利用可能です。

これらのgridsynthベースの改良に加え、v2.1で導入された OptimizeCliffordTパスも改良し、Clifford+T回路の品質をさらに向上しました。

パウリ・ベースの計算は、誤り訂正回路やスタビライザー・ベースのプロトコルにおいて重要な役割を果たします。Qiskit v2.3は、複数量子ビット・パウリ演算の同時射影測定である PauliProductMeasurement命令を導入します。さらにこれを利用してLitinskiTransformationパスは測定にも拡張され、パウリ・ベース計算のためのエンドツーエンド・トランスパイル・パイプラインや、Qiskitと他のオープンソース・ツールを組み合わせた測定ベースの命令セット向けコンパイルが可能になりました。そのデモはこちらでご覧いただけます。

Qiskit v2.3はまた、CommutativeCancellation とCommutativeInverseCancellationの機能を統合・拡張する新しいトランスパイラー・パスとしてCommutativeOptimizationを追加しています。このパスはゲート可換性を利用して、より広範にゲートのキャンセルとマージを行い、回路の簡単化と多様な用途でのコスト削減を可能にします。このリリース時点で、CommutativeOptimizationはパウリ・ベースの計算回路も最適化可能であり、上記のLitinskiTransformationに基づくワークフローの有用な補助ツールとなっています。

量子回路の新機能

Qiskit v2.3ではControlFlowOpをRust言語に移行し、ControlFlowOp命令がQuantumCircuitやDAGCircuitに追加された際の内部表現方法に重要なアップデートを加えました。これらの操作を挿入した時、元々提供されたPythonインスタンスとまったく同じ形では回路上に現れない場合があります。そのため、ユーザーは制御フロー構成要素を含めて、命令オブジェクトを回路に追加した後に変異させないようにすべきです。変更すると、回路構造が破損し、予期せぬ挙動を引き起こす可能性があります。

特に、ControlFlowOpはRust言語に移行する必要がある内部データモデルでは最後となる重要部分でしたが、このリリースによりその移行が完了しました。しかし、後方互換性を確保するためにPythonレベルの動作を一部残しているため、この作業には一時的なオーバーヘッドが生じています。特に、BoxOpを含めたControlFlowOp命令に関わるトランスパイラのパフォーマンスについては、Qiskit v2.3で一時的に低速化が見られる可能性があります。これは、Python中心のコントロール・フロー表現から新しいRustネイティブ・バージョンへの移行が進行中であるためです。

そのような短期的なデメリットは、長期的なメリットのためのものです。今後のリリースでは、制御フローを意識したトランスパイラー・パスの追加性能向上や待望の改善が導入され、パフォーマンスの向上が期待されています。さらに重要なのは、QiskitのRust言語でのリファクタリングにより、将来的に制御フロー操作を大幅に高速化する明確な道筋が示され、これまでできなかったC言語APIからの操作も可能になることです。