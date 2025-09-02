2月のQiskit SDK v2.0リリースでは、パウリ・トワリングやエラー緩和などのタスクの処理における柔軟性と透明性を改善するように設計された、新しいBoxOp命令が導入されました。 QiskitのBoxOpは、OpenQASM 3.0のbox機能に似ています。



現在、Qiskit v2.1では、v2.0で導入されたボックスをアノテーション機能で拡張しました。アノテーションを使用すると、カスタム・データでボックスにタグを付けることができます。これは、カスタム・トランスパイラー・パスまたは実行スタックの後のステージで使用するためのデータです。言い換えればこの機能が意味することは、回路のセクションについてその部分がどのように解釈されるべきかという意図を、回路コンストラクターがアノテーションで提供できるということです。



たとえば、 OpenQASM 3 仕様では、アノテーションを使用して特定のコード領域についてスワップ挿入を防ぐ方法が示されています。Qiskit v2.1では、この動作をアノテーション付きのボックスを使用して回路内で直接表現できるようになりました。

ただし、プリセット・パスマネージャーはこのアノテーションを認識しないことに注意してください。このアノテーションはカスタム・ワークフローでのみ利用可能であって、OpenQASM 3で表現された意図に倣ってこのアノテーションを認識して利用するには、その領域内のスワップ挿入ロジックをスキップするカスタム・トランスパイラー・パスが必要です。 たとえば次のコード例をご参照ください。

from numpy import pi

from qiskit import qasm3

from qiskit.circuit import annotation, QuantumCircuit



class NoSwapAnnotation(annotation.Annotation):

namespace = "openqasm.noswap"



class Serializer(annotation.OpenQASM3Serializer):

def dump(self, annotation):

pass



def load(self, namespace, payload):

pass



circ = QuantumCircuit(4)

circ.h(range(4))

with circ.box(annotations=(NoSwapAnnotation(),)):

circ.rx(pi, 0)

circ.cx(0, 3)

circ.measure_all()



handlers = {"openqasm": Serializer()}

print(qasm3.dumps(circ, annotation_handlers=handlers))



qiskit.qasm3モジュールはこの回路を次のようにダンプします。

OPENQASM 3.0;

include "stdgates.inc";



bit[4] meas;

qubit[4] q;



h q[0];

h q[1];

h q[2];

h q[3];



@openqasm.noswap

box {

rx(pi) q[0];

cx q[0], q[3];

}

barrier q[0], q[1], q[2], q[3];

meas[0] = measure q[0];

meas[1] = measure q[1];

meas[2] = measure q[2];

meas[3] = measure q[3];



さらに、ボックスは Qiskit v2.0 で導入された別の機能であるstretch変数を活用する時間間隔を受けつけることができるようになりました。これにより、コンパイルされた回路が、設計した回路の意図したタイミングを反映することが容易になります。絶対タイミングの実際の解決は、回路の実行まで延期されます。詳細については、こちらのドキュメントをご覧ください。



boxアノテーションとストレッチ機能は、Qiskit Runtimeプリミティブにまもなく加わる重要な変更において大きな役割を果たします。今年後半に発表される詳細にご期待ください。

