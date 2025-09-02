今回、Qiskit SDK v2.1のリリースを発表できることを嬉しく思います。Qiskit SDK v2.xシリーズの最初のマイナー・リリースであるこの v2.1は、パフォーマンスの向上と、量子優位性の短期的な実証を可能にするために設計されたエキサイティングな新機能を提供します。
量子優位性の夜明けは急速に近づいています。2026年末までに、議論の余地なく証明された、実用的な量子優位性が得られるものと私たちは予測しています。その実現には、量子コミュニティーとハイ・パフォーマンス・コンピューティング(HPC)・コミュニティーの継続的な協業が重要な役割を果たすと考えられます。それこそが、IBMが最近、開発にかける多くの労力をQiskit SDKのC言語APIサポートの拡張に注いでいる理由です。
Qiskit SDK v2.0リリース概要の際にご説明したように、C言語はライブラリとツールの非常に成熟したエコシステムを生み出した、基盤的なプログラミング言語です。今や古典HPCで最も広く使用されているプログラミング言語ではありませんが、Pythonとは異なり、C++やFortranなどよく使われているHPCプログラミング言語を含む他のプログラミング言語との広範な相互運用性を提供します。つまり、新しいC言語APIが実現すれば、研究者はこれまで以上に簡単かつ柔軟にQiskitをHPC実験に統合できるようになり、最終的にコミュニティーはQiskit上に、一つのプログラミング言語に依存しないはるかに広範なエコシステムを構築できるようになります。
以下では、QiskitのC言語APIの最新のアップデートによって、HPC環境で速度の重要なアプリケーション向けに設計された量子回路の高速構築がどのように可能になるかを示します。また、v2.1リリースで得られる主要なパフォーマンス向上 (マルチコントロール・ゲート合成の大幅な改善など) についても詳しく説明します。
このブログ記事で取り上げる最大の更新点は次のとおりです。
• C言語APIサポートの拡張： 開発者は、C言語APIを使って量子回路とターゲットを構築できるようになりました。C言語APIは、すでに回路構築時間のパフォーマンスを向上させることが可能です。
• トランスパイラーの改善： プリセット・マネージャーのパスが再構成され、与えられたターゲット回路が、離散的なClifford+Tベース・ゲートを使用していることをトランスパイラーが自動的に認識できるようになりました。
• 合成アルゴリズムの改善： 回路合成の性能向上により、ゲート数、回路の深さ、およびリソース使用量が削減されます。
• マルチコントロール・ゲート用ツール： 新しい合成アルゴリズムとプラグインにより、マルチコントロール・ゲートを扱う際の柔軟性が向上します。
• box命令の機能強化： box命令でアノテーションとストレッチ遅延がサポートされ、より表現力豊かなタイミング制御が可能になりました。
Qiskit SDK v1.x ユーザーへの注意
v2.xシリーズに更新する機会がまだなかった方もいらっしゃることと思います。そのような、Qiskit SDK v1.x をまだ使用しているユーザーの方には、Qiskit v1シリーズに対して完全な後方互換性を持った v1.4 にまず更新することをお勧めします。
Qiskit v1.4を使用しているユーザーは、少なくとも9月末までバグ修正サポートを受け、2026年3月までセキュリティー・サポートを受けることができます。その時間を使用して、すべての非推奨の警告をクリーンアップし、Qiskit v2.x に移行して頂けます。ご参考までに、こちらの移行ガイドを必ずご覧ください。
このセクションでは、このリリースに含まれる最も重要な新機能と拡張機能の一部について説明します。この記事に載らなかった機能や詳細について知りたい場合は、新機能の完全な一覧をこちらでご覧いただけます。
量子回路構築のためのC言語APIサポートの拡張
Qiskit v2.1の最もエキサイティングな新機能の一つは、拡張されたC言語APIで提供されています。開発者はC言語APIを利用して、C言語で直接、量子回路を構築できるようになりました。さらに将来のリリースでは、C言語で回路のトランスパイルができるようになります。それ以前に現時点で、Qiskit SDKのC言語APIのこの最新拡張が本当に役に立つユースケースとしてはたとえば、次に紹介します高速な回路構築があります。
新しいC言語APIを使用すると、Pythonで構築するのに数ミリ秒かかりうる回路を、ごくわずかな時間、およそ数百マイクロ秒で構築できるようになります。たとえば、1,000量子ビットのGHZ状態の構築は、CとPythonを併用すると、Pythonだけを用いた最速のケースと比較して約10〜20倍高速になります。
これをどうやってやるのか見てみましょう。次のように、量子ビットの数を受け取り、qk_circuit_to_python から Python オブジェクトを返す関数を Cで記述するところから始めます。
このCプログラムのファイルをたとえばbuild_ghz.soとしてコンパイルすると、Python から ctypes を使用して呼び出すことができるようになり、Pythonでの実装よりもはるかに高速に実行できます。このようにしてC言語で作成したGHZ状態ビルダーは、以下のようにしてPythonで実装したものと等価ですが、ずっと高速に動作します。
このようにしてC言語で回路を構築する際には、measure、delay、reset、barrierなど、すべての標準的なQiskitゲートを使用できます。ユニタリ行列によってのみ定義される任意のゲートである UnitaryGate も含まれます。この例については、C API のドキュメントを参照してください。
現時点では、Qiskit SDK C APIは、Rustデータモデルで定義されたQiskitオペレーションのみをサポートしています。今後のリリースでは、Qiskit SDKのコア機能をさらにRustに移行する予定で、これにより、もっと多くの操作についてC言語APIを公開できるようになります。
ここで最も重要なことは、C言語で量子回路を構築できるようになったということです。必要に応じて、qk_circuit_to_python() を使ってこれらの回路を Pythonに簡単に渡すことができます。そしてその回路は他の QuantumCircuitと同様に扱われ、Qiskit のトランスパイラー、視覚化ツール、ランタイム統合と完全に相互運用できます。
Python拡張機能からのQiskit C APIの使用はこれでまだ始まったばかりです。今後のリリースでは、C言語の完全なワークフローをサポートすることを目指しています。
Clifford+Tターゲットのトランスパイラー・サポート
私たちはgenerate_preset_pass_manager() 関数のデフォルトの動作を改善しました。この改善により、QiskitはターゲットがCliffordゲートとTゲートのみで構成されているかどうかを検出し、回路をこの離散的なベース・ゲートに分解できるパスマネージャーを生成します。これは v2.1リリースより前から可能でしたが、完全なパスマネージャーを手動で構築する必要がありました。Qiskit v2.1は、この機能をプリセットのパスマネージャーに完全に統合します。例として、次のコード・スニペットを考えてみましょう。
以前は、生成されたプリセット・パスマネージャーは、１量子ビットの回転を Clifford+T ゲートに分解できませんでした。新しいパスマネージャーは、この制限を取り除くために、Solovay-Kitaev分解を適用して、１量子ビット回転ゲートを H、T、および Tdg ゲートで近似します。また、BasisTranslator トランスパイラー・パスを呼び出して、ゲートをターゲットのベース・セットにさらに変換します。さらに、この新しいパスマネージャーでは、 OptimizeCliffordTパスや、いくつかの 標準ゲートのdefinition属性の改善など、追加の変更が導入されています。これらはすべて、Clifford+Tゲートへのより効率的な変換を可能にするように設計されたものです。
指定された Clifford+Tベース・ゲート・セットはユニバーサルである必要があることに注意してください。そうしないと、トランスパイルが成功しない可能性があります。ゲートセット ['h', 't', 'tdg'] や ['h', 't'] でも万能性を保つには十分ですが、可能であれば、このセットにもっとCliffordゲートを追加するのがベストプラクティスです。これはそうしないと、変換の効率が低下する可能性があるからです。たとえば、Sゲートを含めなかった場合、Sゲートが Tゲートのペアに分解されることがあります。つまり、適切な Cliffordゲートのセットを含めないと、Cliffordゲートが 非Cliffordゲートに分解され、期待どおりの動作が得られない可能性があります。
合成アルゴリズムの改善
Qiskit SDK v2.1は、ゲート数と回路深さおよびリソース使用量を大幅に削減する新しいアルゴリズム、プラグイン、最適化など、回路合成の性能をさらに向上させます。これらの改善は、マルチコントロール操作と回路のClifford+Tベース・セットへの分解に特に影響を与えます。
私たちが行った最大のパフォーマンス改善の一つは、 SolovayKitaevDecomposition トランスパイラー・パスについてでした。この変換パスは、任意の１量子ビット・ゲートを一連の離散的な１量子ビット・ゲートに分解します。Qiskit v2.1では、このトランスパイラー・パスをRustに移植し、 ランタイムを100倍改善しました。
ボックスのアノテーションとストレッチ遅延
2月のQiskit SDK v2.0リリースでは、パウリ・トワリングやエラー緩和などのタスクの処理における柔軟性と透明性を改善するように設計された、新しいBoxOp命令が導入されました。 QiskitのBoxOpは、OpenQASM 3.0のbox機能に似ています。
現在、Qiskit v2.1では、v2.0で導入されたボックスをアノテーション機能で拡張しました。アノテーションを使用すると、カスタム・データでボックスにタグを付けることができます。これは、カスタム・トランスパイラー・パスまたは実行スタックの後のステージで使用するためのデータです。言い換えればこの機能が意味することは、回路のセクションについてその部分がどのように解釈されるべきかという意図を、回路コンストラクターがアノテーションで提供できるということです。
たとえば、 OpenQASM 3 仕様では、アノテーションを使用して特定のコード領域についてスワップ挿入を防ぐ方法が示されています。Qiskit v2.1では、この動作をアノテーション付きのボックスを使用して回路内で直接表現できるようになりました。
ただし、プリセット・パスマネージャーはこのアノテーションを認識しないことに注意してください。このアノテーションはカスタム・ワークフローでのみ利用可能であって、OpenQASM 3で表現された意図に倣ってこのアノテーションを認識して利用するには、その領域内のスワップ挿入ロジックをスキップするカスタム・トランスパイラー・パスが必要です。 たとえば次のコード例をご参照ください。
qiskit.qasm3モジュールはこの回路を次のようにダンプします。
さらに、ボックスは Qiskit v2.0 で導入された別の機能であるstretch変数を活用する時間間隔を受けつけることができるようになりました。これにより、コンパイルされた回路が、設計した回路の意図したタイミングを反映することが容易になります。絶対タイミングの実際の解決は、回路の実行まで延期されます。詳細については、こちらのドキュメントをご覧ください。
boxアノテーションとストレッチ機能は、Qiskit Runtimeプリミティブにまもなく加わる重要な変更において大きな役割を果たします。今年後半に発表される詳細にご期待ください。
このセクションでは、新たな非推奨警告や、Qiskitの非推奨ポリシーに従ったサポート対象プラットフォームの変更など、v2.1リリースにアップグレードする際に留意すべき重要な考慮事項について説明します。非推奨ポリシーについての詳細はこちらで説明されています。非推奨の警告に対処する方法のガイダンスについては、こちらの以前のブログの非推奨セクションをご覧ください。このリリースに固有の非推奨の詳細については、こちらを参照してください。
Python v3.9の廃止
まず、Python v3.9上でのQiskit実行のサポートは非推奨となり、後日Qiskit SDKの v2.3リリースで削除されることを皆さんにお知らせします。これは、このv2.3リリースが公開されるまでにPython v3.9のサポートが終了しているためです。v2.3以降では、Pythonのバージョンを Python v3.10以降にアップグレードする必要があります。
現在進行中の、サーキット・ライブラリのリファクタリング
Qiskit v1.3リリースで、サーキット・ライブラリには広範なリファクタリングが行われ、ある種のオペレーションはより適切に再定義され、またパフォーマンスが改善されました。それらのオペレーションは、二つのカテゴリに分類されます。
一つは、実行するアクションによって定義されるオペレーション、たとえば数学的変換があります。これらは現在、Instructionオブジェクトまたは Gateオブジェクトとして定義されており、コンパイラが回路のコンパイル中に推論できる一つ以上の独立した合成アルゴリズムを持つことができます。この種のオペレーションの例としては、量子フーリエ変換 (QFT)、パウリ発展、算術回路、マルチコントロール・ノット (MCX)・ ゲートなどがあります。
もう一つは、その構造によって一意に定義される、明確に定義されたゲート列を持つ回路であるところのオペレーションがあります。これらは汎用の Python関数を使用して構築でき、QuantumCircuitを返します。この種のオペレーションの例としては、N-local回路やQuantum volume回路などがあります。
Qiskit v2.1リリースは、オブジェクトを上記の二つのカテゴリのいずれかに移行するプロセスを継続しています。そして、いくつかのQuantumCircuitサブクラスを公式非推奨としてマークしています。完全なリストについては、ドキュメントをご覧ください。
クラス
地位
推奨される代替案
QFT
非推奨
QFTGate
MCXGrayCode、 MCXRecursive、 MCXVChain
非推奨
MCXGate
TwoLocal、NLocal
非推奨
n_local
EfficientSU2(…)
非推奨
efficient_su2(...)
RealAmplitudes(…)
非推奨
real_amplitudes(...)
ZZFeatureMap(…)
非推奨
zz_feature_map(...)
QuantumVolume(…)
非推奨
quantum_volume(...)
EvolvedOperatorAnsatz(…)
非推奨
evolved_operator_ansatz(...)
これは非常にハイレベルのリストで、網羅的なリストではありません。Qiskit v2.1 リリースノート を参照して、非推奨のクラスと、それに対する代替案の包括的な概要を確認してください。
SymEngine と SymPy への依存関係が必須ではなくなりました
Qiskit SDK v2.1では、Rustに組み込まれた新しい内部的なシンボリック数学ライブラリを導入し、これがParameterExpressionクラスのコアを形成しています。これは、QiskitがPythonの依存関係としてSymEngineまたはSymPyライブラリを必要としなくなったことを意味します。以前は、これらのライブラリは ParameterExpression クラスを構築するために使用されていました。SymEngineと SymPyは、まだ使用されている場所がいくつかあるため、オプショナルな依存関係として残りますが、Qiskit の機能の中核ではなくなりました。
参考までに、SymEngineは QPY形式のバージョン 10、11、および 12の逆シリアル化にのみ使用される可能性があります。一方、SymPyは、バージョン13以前のすべての QPY形式バージョンを逆シリアル化するためと、いくつかの特定の視覚化方法やその他の使用例でも必要になる場合があります。実行パスにこれらのライブラリが含まれることが要求され、インストールされていない場合は、必要なライブラリが見つからないことを知らせるエラーメッセージが表示されます。
以上が、最新リリースの最も重要な詳細でした！今後のQiskitのバージョンについてアイデアを提供したいときには、新機能の要望やバグを報告するGitHubイシューをオープンすることができます。また、次のリリースで何が予定されているかをフォローしたい場合は、Qiskitロードマップをご覧ください。
このリリースには多くの人が貢献しました。以下の方々に特に感謝します。
Abel Valente, Abigail J. Cross, Albert Pool, Alexander Ivrii, Ali Javadi, Almudena Carrera Vazquez, anurag-quantum, Archit Chadalawada, Arnau Casau, Arujjwal Negi, Barath T, ClaytonNorthey92, Daniel Puzzuoli, diego alducin, Edwin Navarro, Elena Peña Tapia, Eli Arbel, Emil Kovacev, ewinston, Eric Arellano, Frank Harkins, Gadi Aleksandrowicz, Ian Hincks, Jake Lishman, James R. Garrison, Julien Gacon, Jun Doi, Kaelyn Ferris, Kento Ueda, Kevin Hartman, Kevin Krsulich, Kevin J. Sung, Kevin Tian, ksk, Leander Cain Slotosch, LenaPer, Luciano Bello, MaCAT, Matthew Treinish, Max Rossmannek, Michał Górny, MozammilQ, Raynel Sanchez, Robin Adams, Rocky, Samuele Ferracin, Sarang Joshi, Shelly Garion, Shuhei M. Yoshida, Takashi Imamichi, Vyom Patel, Will Shanks, Yael Ben-Haim, Zephyrex
この記事は英語版IBM Researchブログ「Release News: Qiskit SDK v2.1 is here!」（2025年7月2日公開、Qiskitチーム著）を翻訳し一部更新したものです。
