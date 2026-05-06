初めて行われたQ4Bioチャレンジでは賞金200万ドルを目指して、研究チームたちが医療分野でスケーラブルな量子アルゴリズムのデモンストレーションに挑みました。
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量子コンピューティングは転換期にあります。近年、量子コンピューターは正確な古典シミュレーションの可能範囲を超えたスケールで量子プログラムを実行できることを示しました。量子コンピューターは現実の問題を解決する有用なツールとなりつつあり、証明可能な量子優位性が間近に迫っています。高品質な研究に対して資金や賞を提供するコミュニティー主導の取り組みを通して、これから量子コンピューティングが医学や生命科学などの分野に与える影響を予見することができます。
それこそが、非営利団体のWellcome Leapが「Quantum for Bio （Q4Bio） Supported Challenge Program」を開始した理由の一つでした。 Q4Bioは、3年から5年で登場すると期待される近未来の量子コンピューター上で動作する可能性を持った、ヘルスケア・アプリケーション向けの量子アルゴリズムを特定・開発・実証することを目指しています。2023年に開始されたこのプログラムでは、世界中から集まった12の研究チームが合計4,000万ドルの資金を受け取りました。その後2026年3月までに、フェーズIIIのファイナリストが6チームに絞られ、そして今回ついに優勝者が発表されました。
Wellcome Leapは、数十年ではなく5〜10年の時間スケールで医療でのブレークスルーを促進することを目指し、ハイリスク・ハイリターンのグローバルな医療研究に資金を提供しています。その野心はQ4Bioチャレンジの要件に表れています。200万ドルのフェーズIII助成金の対象となるためには、参加チームは50量子ビット以上と1,000〜10,000ゲートの回路規模でアルゴリズムを実証し、さらに規模拡大への明確な道筋を示す必要がありました。詳細はこちらをご覧ください。
実際にこれらの要件を満たすためには、今日最も高性能な量子ハードウェアで直接作業をする必要がありました。それがフェーズIIIのファイナリスト 6チームのうち5チームが結果を得るのにIBM量子コンピューターを用いていた理由です。このことは100量子ビット以上を持つ実用規模の量子コンピューターが、量子情報科学と実世界のユースケースの交点にある難しい課題に取り組む際に果たす役割を明らかにしています。
以下で、Q4BioのフェーズIIIファイナリスト・チームそれぞれが行ったIBM量子ハードウェアを用いる研究を紹介します。彼らのプロジェクトは、量子コンピューティングが医学や生命科学の分野で意味のある研究を支え始めていることを示しています。
今回ファイナリストになった学際的・組織横断的なチームの成果は、創薬、遺伝学、バイオマーカー、基礎生化学などにわたっています。各分野で研究者たちは、今日の量子コンピューター上で大規模に実行可能で、将来的にさらに規模拡大できる可能性を持った医療問題を発見しました。
(1) Algorithmiq、クリーブランド・クリニック、IBM
量子スタートアップのAlgorithmiqが主導し、クリーブランド・クリニックとIBMが協業したこの受賞プロジェクトは、光線力学療法（PDT）の主要なプロセスを量子計算でシミュレーションしました。PDTは光活性化薬を用いるがん治療法です。
Algorithmiqは、エンドツーエンドのハイブリッド量子・古典フレームワークを開発しました。このフレームワークでは、活性空間選択、状態準備、測定、後処理のそれぞれに新しい手法を用いることで、IBMの量子ハードウェア上で大規模な分子の電子構造シミュレーションを可能にしました。最大100量子ビットの基底状態および励起状態に対応する実験回路を実行することで、チームは新薬発見・開発における量子優位性へのスケーラブルな道筋を示しました。
AlgorithmiqのCEO兼共同創業者であるSabrina Maniscalco氏は、量子と古典を緊密に連携させるAlgorithmiqのハイブリッド・アルゴリズムが現実世界の量子優位性を解き放つ重要な役割を果たす可能性があることを、この結果が明確に示していると述べました。
「（この研究は）量子コンピューティングが単純なベンチマークではなく、実際に化学的に重要な問題に影響を与え始めることができることを示す、これまでで最も明確な兆候の一つです」と彼女は述べました。「IBMの量子システムは、約100量子ビット規模の回路実行を可能にし、実際のボトルネックを特定し、アプローチの堅牢性を確保するために必要な連続的エンドツーエンド検証ループをサポートしました。」
クリーブランド・クリニックの生体医工学アソシエイト・スタッフであるVijay Krishna博士は、「Q4Bioは、補完的な専門知識を持つチームが共通の目標に向かって協力することで、単一分野の知識では解決できない問題に対して意味ある進展を遂げられることを示しました」と付け加えました。
(2) Quantum Pangenomicsプロジェクト
一方、オックスフォード大学と Sanger Instituteの Quantum Pangenomicsプロジェクトは、ゲノム問題を二次制約なし二値最適化（QUBO）定式化に変換することに焦点を当てていました。 最近の研究では、QUBOに基づく量子最適化手法が、現実世界の難題解決や短期的な量子優位性をもたらす可能性を強調しています。
その取り組みの一環として、チームはIBMのQuantum Heron r2を使ってHepatitis-Dゲノムを符号化しました。彼らのワークフローでは、古典システムが問題の定式化・反復・解析を担当する一方で、最も計算的に難しい部分問題には量子ハードウェアを利用します。
「全ゲノムを量子コンピューターに符号化することは世界初であり、量子マシン上でDNAを表現しようとする他の試みよりも少なくとも1桁の進歩を示しています」とWellcome Sanger Instituteの最高情報責任者James McCafferty氏は述べています。「そして、[IBMは] 私たちがこの成果を達成するのに不可欠でした。」
「これは簡単化されたトイ・デモンストレーションではありません。生物学的に有意義な配列を量子ハードウェア上で表現し、データ分割技術と、ゲノム・データ専用に特化して開発した深さ削減技術を用いるものです」とオックスフォード大学コンピュータサイエンス准教授のSergii Strelchuk氏は述べました。「符号化された情報を、インデックス報告検証手法を用いて取得できるということは明確なメッセージです。すなわち、遺伝学において量子データ符号化はもはや理想の世界のものではなく、すでにスケール可能なものだということです。」
(3) Infleqtion
シカゴを拠点とする量子スタートアップであるInfleqtionは、シカゴ大学およびMITと共に主導しているプロジェクトで、マルチモーダルがんデータからのバイオマーカー発見を量子で改善する際にIBM Quantum Heron r2を使用しました。ハイブリッド量子・古典最適化アルゴリズムを用いる彼らの研究は、ハイブリッド・ワークフローの新たな分野として注目を集めている、GPUとQPUの連携にも取り組んでいます。
シカゴ大学教授で、InfleqtionのQuantum Software部門Chief ScientistであるFred Chong氏は、Heron QPUが、Wellcome Leap の基準である、50ビット以上の量子ビットと1,000量子ゲートを持つ量子アルゴリズムを実証できる唯一のハードウェアであったと述べています。そのハードウェアへのアクセスにより、バイオマーカー同定において、量子・古典ハイブリッド・アプローチが純粋な古典手法を改善することができるという、説得力のある概念実証が可能になりました。
「私たちの研究はすでに臨床評価のための新しいがんバイオマーカーを特定しています。利用する量子マシンが将来のものになれば、治療成果を改善する有望なバイオマーカーが発見されるでしょう」とChong氏は述べました。
(4) スタンフォード大学、ミシガン州立大学とその他の協力者
多くの科学機関の研究者で構成されたチームが、VQEとIBM Quantum Heron r2プロセッサーを用いてタンパク質中のATPおよびGTP加水分解を研究しました。これらは細胞プロセスのほとんどの動力となっている基本的な生化学反応です。
メタりん酸の加水分解のモデリングのための量子アルゴリズムを示し、そのリソース・コストを厳密に分析することで、チームは近未来の量子コンピューターが生物学の計算ワークフローにおける加速器として機能できることを示しました。また、フォールトトレラント量子コンピューターのワークフローの可能性も探求しました。
「生化学では古典手法が数十年ぶん先行しているとはいえ、量子手法も本格的に競争力を持ち始めています」と、チームの研究者でミシガン州立大学の教授であるRyan LaRose氏は述べています。「私たちのプロジェクトでは、実用的な実験を行うのに必要な量子ビット数、ゲート忠実度、サンプリング・レートを、IBMのハードウェアが提供してくれました。」
(5) ノッティンガム大学、Phasecraft、QuEra
ノッティンガム大学のJonathan D. Hirst氏率いる別のファイナリスト・チームは、PhasecraftおよびQuEraと協力して共有結合性阻害剤の設計を量子で強化する戦略を探求しました。共有結合性阻害剤は、標的タンパク質と強く耐久性のある結合を形成する能力から、特に腫瘍学や抗ウイルス治療において現代治療の基盤となっています。
チームは量子アルゴリズムを応用して高精度な分子データを生成し、それを用いて古典的な密度汎関数理論（DFT）計算を拡張しました。DFTは、電子密度をモデル化して分子挙動を推定するコンピューター・シミュレーションです。これにより、共有結合過程のより正確なシミュレーションが可能となりました。
研究者たちは、このハイブリッドな量子・古典ワークフローを、筋強直性ジストロフィータイプ1 （DM1）という疾患に焦点を当てた創薬プログラムに導入し、複雑で現在は治療不可能な疾患に取り組む上での量子強化手法の可能性を強調しました。
その研究の一部で、チームはIBMのQuantumハードウェア、特に120量子ビットのIBM Quantum Nighthawkプロセッサーを使用しました。これは、近未来の量子システムの化学的モデリング能力を評価する広範な取り組みの一環です。
これらの結果は全体として、量子コンピューティングが生物学研究のツールとしていかに急速に成熟しているかを明らかにしています。Phasecraftの共同創設者でありブリストル大学の量子計算教授であるAshley Montanaro氏によると、IBMの量子ハードウェアおよびソフトウェアの急速な進歩は、彼らの研究に必要である迅速な実験サイクルを可能にする上で重要な役割を果たしたとのことです。
「3年前にWellcome Leap Q4Bioチャレンジが始まったとき、この試みがうまくいくとは全く思っていませんでした。それにもかかわらず創薬目標に関して有望な結果が実際に得られたという事実は、重要なマイルストーンです」と彼は述べました。「このプロジェクト期間中の、量子ハードウェアとソフトウェアの進展のスピードは顕著でした。私たちは継続的に新しい機能を組み込み、最先端の進歩を月ごとに探求してきました。」
Q4BioのフェーズIIIファイナリストたちの印象的な成果は、IBMの量子中心スーパーコンピューティング（QCSC）というビジョンに向けた進展を反映しています。ハイブリッド量子・古典ワークフローはHPC、GPU、QPUを統合します。実用規模の量子プロセッサーやクラウドベースのプラットフォームへのアクセスがあるので、グローバルな研究チームは協力し、迅速に実験を繰り返し、スケーラブルでエンドツーエンドの生物学的ワークフローへと移行することができます。
これらの結果が全体として示していることは、私たちが大きな転換点を迎えているということです。他の分野と同様に、生物学における量子コンピューティングは、思索的な実験から定量的で応用目的が牽引する進歩の段階へと移行しつつあり、量子コンピューターが生命科学の計算スタックの一部となる見込みが高まっています。
「多くの研究チームがQCSCワークフローを実装しているのを見るのは励みになります。そこでは古典計算資源と量子計算資源が協調動作し、どちらも単独では達成できないことを達成しています」とIBM ResearchディレクターのJay Gambettaは述べています。