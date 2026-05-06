今回ファイナリストになった学際的・組織横断的なチームの成果は、創薬、遺伝学、バイオマーカー、基礎生化学などにわたっています。各分野で研究者たちは、今日の量子コンピューター上で大規模に実行可能で、将来的にさらに規模拡大できる可能性を持った医療問題を発見しました。

(1) Algorithmiq、クリーブランド・クリニック、IBM

量子スタートアップのAlgorithmiqが主導し、クリーブランド・クリニックとIBMが協業したこの受賞プロジェクトは、光線力学療法（PDT）の主要なプロセスを量子計算でシミュレーションしました。PDTは光活性化薬を用いるがん治療法です。

Algorithmiqは、エンドツーエンドのハイブリッド量子・古典フレームワークを開発しました。このフレームワークでは、活性空間選択、状態準備、測定、後処理のそれぞれに新しい手法を用いることで、IBMの量子ハードウェア上で大規模な分子の電子構造シミュレーションを可能にしました。最大100量子ビットの基底状態および励起状態に対応する実験回路を実行することで、チームは新薬発見・開発における量子優位性へのスケーラブルな道筋を示しました。

AlgorithmiqのCEO兼共同創業者であるSabrina Maniscalco氏は、量子と古典を緊密に連携させるAlgorithmiqのハイブリッド・アルゴリズムが現実世界の量子優位性を解き放つ重要な役割を果たす可能性があることを、この結果が明確に示していると述べました。

「（この研究は）量子コンピューティングが単純なベンチマークではなく、実際に化学的に重要な問題に影響を与え始めることができることを示す、これまでで最も明確な兆候の一つです」と彼女は述べました。「IBMの量子システムは、約100量子ビット規模の回路実行を可能にし、実際のボトルネックを特定し、アプローチの堅牢性を確保するために必要な連続的エンドツーエンド検証ループをサポートしました。」

クリーブランド・クリニックの生体医工学アソシエイト・スタッフであるVijay Krishna博士は、「Q4Bioは、補完的な専門知識を持つチームが共通の目標に向かって協力することで、単一分野の知識では解決できない問題に対して意味ある進展を遂げられることを示しました」と付け加えました。

(2) Quantum Pangenomicsプロジェクト

一方、オックスフォード大学と Sanger Instituteの Quantum Pangenomicsプロジェクトは、ゲノム問題を二次制約なし二値最適化（QUBO）定式化に変換することに焦点を当てていました。 最近の研究では、QUBOに基づく量子最適化手法が、現実世界の難題解決や短期的な量子優位性をもたらす可能性を強調しています。

その取り組みの一環として、チームはIBMのQuantum Heron r2を使ってHepatitis-Dゲノムを符号化しました。彼らのワークフローでは、古典システムが問題の定式化・反復・解析を担当する一方で、最も計算的に難しい部分問題には量子ハードウェアを利用します。

「全ゲノムを量子コンピューターに符号化することは世界初であり、量子マシン上でDNAを表現しようとする他の試みよりも少なくとも1桁の進歩を示しています」とWellcome Sanger Instituteの最高情報責任者James McCafferty氏は述べています。「そして、[IBMは] 私たちがこの成果を達成するのに不可欠でした。」

「これは簡単化されたトイ・デモンストレーションではありません。生物学的に有意義な配列を量子ハードウェア上で表現し、データ分割技術と、ゲノム・データ専用に特化して開発した深さ削減技術を用いるものです」とオックスフォード大学コンピュータサイエンス准教授のSergii Strelchuk氏は述べました。「符号化された情報を、インデックス報告検証手法を用いて取得できるということは明確なメッセージです。すなわち、遺伝学において量子データ符号化はもはや理想の世界のものではなく、すでにスケール可能なものだということです。」

(3) Infleqtion

シカゴを拠点とする量子スタートアップであるInfleqtionは、シカゴ大学およびMITと共に主導しているプロジェクトで、マルチモーダルがんデータからのバイオマーカー発見を量子で改善する際にIBM Quantum Heron r2を使用しました。ハイブリッド量子・古典最適化アルゴリズムを用いる彼らの研究は、ハイブリッド・ワークフローの新たな分野として注目を集めている、GPUとQPUの連携にも取り組んでいます。

シカゴ大学教授で、InfleqtionのQuantum Software部門Chief ScientistであるFred Chong氏は、Heron QPUが、Wellcome Leap の基準である、50ビット以上の量子ビットと1,000量子ゲートを持つ量子アルゴリズムを実証できる唯一のハードウェアであったと述べています。そのハードウェアへのアクセスにより、バイオマーカー同定において、量子・古典ハイブリッド・アプローチが純粋な古典手法を改善することができるという、説得力のある概念実証が可能になりました。

「私たちの研究はすでに臨床評価のための新しいがんバイオマーカーを特定しています。利用する量子マシンが将来のものになれば、治療成果を改善する有望なバイオマーカーが発見されるでしょう」とChong氏は述べました。

(4) スタンフォード大学、ミシガン州立大学とその他の協力者

多くの科学機関の研究者で構成されたチームが、VQEとIBM Quantum Heron r2プロセッサーを用いてタンパク質中のATPおよびGTP加水分解を研究しました。これらは細胞プロセスのほとんどの動力となっている基本的な生化学反応です。

メタりん酸の加水分解のモデリングのための量子アルゴリズムを示し、そのリソース・コストを厳密に分析することで、チームは近未来の量子コンピューターが生物学の計算ワークフローにおける加速器として機能できることを示しました。また、フォールトトレラント量子コンピューターのワークフローの可能性も探求しました。

「生化学では古典手法が数十年ぶん先行しているとはいえ、量子手法も本格的に競争力を持ち始めています」と、チームの研究者でミシガン州立大学の教授であるRyan LaRose氏は述べています。「私たちのプロジェクトでは、実用的な実験を行うのに必要な量子ビット数、ゲート忠実度、サンプリング・レートを、IBMのハードウェアが提供してくれました。」

(5) ノッティンガム大学、Phasecraft、QuEra

ノッティンガム大学のJonathan D. Hirst氏率いる別のファイナリスト・チームは、PhasecraftおよびQuEraと協力して共有結合性阻害剤の設計を量子で強化する戦略を探求しました。共有結合性阻害剤は、標的タンパク質と強く耐久性のある結合を形成する能力から、特に腫瘍学や抗ウイルス治療において現代治療の基盤となっています。

チームは量子アルゴリズムを応用して高精度な分子データを生成し、それを用いて古典的な密度汎関数理論（DFT）計算を拡張しました。DFTは、電子密度をモデル化して分子挙動を推定するコンピューター・シミュレーションです。これにより、共有結合過程のより正確なシミュレーションが可能となりました。

研究者たちは、このハイブリッドな量子・古典ワークフローを、筋強直性ジストロフィータイプ1 （DM1）という疾患に焦点を当てた創薬プログラムに導入し、複雑で現在は治療不可能な疾患に取り組む上での量子強化手法の可能性を強調しました。

その研究の一部で、チームはIBMのQuantumハードウェア、特に120量子ビットのIBM Quantum Nighthawkプロセッサーを使用しました。これは、近未来の量子システムの化学的モデリング能力を評価する広範な取り組みの一環です。