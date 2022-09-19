タグ
クラウド

WebSphereのモダナイゼーションを、DiscoverにおけるOpenShift上のLibertyへの移行で実証する

曲線や角度のあるパネル、金属表面、ガラス要素を加えた近代的な建築構造の内部。未来的なデザインを生み出しています。

全体像を俯瞰する：なぜDiscoverはモダナイズを望み、業務の中断を最小化しつつ明確な効果を示すことができたのか

本記事は、Discoverにおけるアプリケーション・モダナイゼーションに関するブログシリーズの第2回です。ぜひ第1回もご覧ください。

     

    壊れていなくても、直すべきときがある

    もちろん、この言い回しは「壊れていないものは直すな」というよく知られた言葉とは違いますね。空港のチェックインで、すでに個人情報を提出しているのに時間がかかる理由を不思議に思ったことはありませんか？レンタカーを借りるとき、受付担当者が延々と何かを入力しているのはなぜでしょうか？旅行代理店がフライト情報を探すために、タブ→リターン→タブ→Q……と20回もキーを押しているように見えるのはなぜでしょうか？それは「壊れてはいない」ものの、お客様により良い体験を提供するためにはモダナイゼーションが有効なシステムを使っているからです。

    Discoverには、現在も正常に稼働しビジネスへ大きな価値をもたらしているシステムがありますが、最適化することでより速いペースでイノベーションを進め、事業を成長させることができます。多くの大規模企業と同様に、同社もさまざまなユースケースに対応するために長年かけて有機的にシステムを拡張してきました。モダナイゼーションは、これらの機能を新しいアジャイルなアーキテクチャーに統合する絶好の機会となります。

    Discoverには、検討すべき具体的な課題がいくつかありました。

    • 複数のデータセンターにオンプレミスでデプロイされている数百ものミッションクリティカルな従来型WAS（tWAS）アプリケーションのデプロイメント・プロセスは、時間がかかり、レガシーなデプロイ・アーキテクチャーに依存しています。
    • WebSphere Network Deployment（ND）のスケーリングには、機器の調達、インフラのプロビジョニング、そして主に手作業での構成が必要になることが多く、変化するビジネス・ニーズに迅速に対応することが困難です。
    • 負荷の急増に備えるためWebSphere NDのリソースは過剰にプロビジョニングされており、通常は利用可能かつライセンス済みのサーバー容量のごく一部しか日常的に使用されていません。
    • WebSphere NDを前提とした運用モデルでは、最新の開発手法を十分に取り入れるために必要なアジリティが不足しています。
    モダンな新しい「家」を選ぶ

    モダンなクラウド・オーケストレーション・プラットフォームは、すべて自動化、迅速なデプロイ、動的スケーリング、アジリティ、柔軟性、そして使用した分だけの課金を前提としています。要するに、Discoverのあらゆるニーズに完璧にマッチする環境です。

    これらすべてのメリットを享受するためには、DiscoverはtWASアプリケーションをクラウド対応にし、クラウド・オーケストレーション・プラットフォーム上に移行する必要がありました。数百のアプリケーションを対象とするため、これは簡単な作業ではありません。

    Discoverにおけるクラウド・オーケストレーション・プラットフォーム活用のメリット（Libertyへのリフト＆修復をOpenShiftクラウド上で実施）：

    • 継続的デリバリーの実現：Helmを用いたデプロイメント、OCPビルドで変更時のパイプラインを作成、GitHubの変更をWebhookで検知して自動ビルドを行うことで、継続的デリバリーを実現します。
    • 組み込みスケーラビリティーの実現： リソース消費量に応じてPodインスタンスを作成・削除することで、組み込みのスケーラビリティを実現します。
    • オープンソース利用の促進： IBMJDKからOpenJDKに切り替え、ランタイムとしてOpen Libertyを使用します。
    • DevOpsエクスペリエンスの向上：「developer mode（開発者モード）」でホットデプロイを活用し、更新されたクラスのみを反映することで、テストサイクルを短縮し、コード変更ごとにアプリケーションを再ロードする手間を最小限に抑えます。
    • 運用コスト削減の機会：1つのtWASライセンスをLibertyのCore版8ライセンスまたはBase版4ライセンスと置き換えることで、より安価なLibertyライセンスを活用してコスト削減が可能。さらにLibertyへの移行はインフラ運用コストやVMコストの削減にも寄与します。
    モダナイゼーションだけでは不十分—ビジネスには大規模なモダナイゼーションが必要

    最初のアプリケーションのモダナイズは非常にエキサイティングです。アプリケーションのランタイムが変更され、新しい方法でデプロイされ、構成、接続、セキュリティーの問題もすべて解決されました。うまくいったことを称え、チームで喜ぶのも当然です。しかし、2番目のアプリケーションのモダナイゼーションは重要性が低く感じられるかもしれませんが、決してそうではありません。むしろ場合によっては、より重要とさえ言えます。アプリケーションを1四半期（あるいは2四半期）ごとにモダナイズしていると、数百のアプリケーションを抱える場合、完了までのタイムラインは数十年単位になってしまいます。それではあまりにも遅すぎます。毎月数十のアプリケーションを動かす必要があります。つまり、大規模モダナイゼーションが必要なのです。

    時間とコストを節約 — 1 回だけのモダナイズ

    大規模モダナイゼーションで絶対に重要なポイントは、各コードは一度だけモダナイズし、同じ問題を何度も直さないことです。一度直せば、それで完了です。

    すべての大企業では、同じコードがアプリケーション間で何度も再利用されています。前回のブログでも触れたように、IBM Transformation Advisorはこれを自動的に検出し、通知してくれます。複数のアプリケーションで使用されるコードをモダナイズした場合は、全員に知らせて共有する必要があります。これにより、10の異なる開発チームが同じパッケージを10回別々にモダナイズして、それぞれ独自のバージョンを管理することを防げます。結果として、時間とコストの両方を節約できます。

    さらに時間とコストを節約 — 違いを作らない

    大規模企業には、同じく大規模なコード・ベースがあります。これは、異なる時期に異なるチームが、異なるユースケースに対応するために開発したものです。その結果、同じことをするコードがわずかに異なる複数のバージョンとして存在することになります。この違いが、コードの変更や保守を難しくします。可能な限り、すべてのコードを同じ状態にすることが理想です。これにより、モダナイズするのは一度だけとなり、時間とコストを節約できます。

    大企業がアプリケーション間でコードを共有するのと同様に、さらに多くのコードも概ね共有されます。例えば、セキュリティー管理用のコードがある場合、各アプリケーションで微妙に異なるバージョンのものを使用していることがわかります。結果として、同じコードが10～20の異なるバージョンになっていることがあります。

    Transformation Advisorは、使用中の同一ファイルのすべてのバージョンを確認できるレポートを生成します。これにより、個別にモダナイズするのではなく、すべてのアプリケーションを最新バージョンに統一することができます。こうすることで、時間・コストを節約し、最も安全なコードを利用できます。まさにWin-Winの関係です」

    DiscoverにおけるWebSphereのLibertyへのモダナイゼーション・パスで実証された結果とメリット

    • 既存アプリケーションをLibertyに移行する「リフト＆修復」アプローチの有効性を実証（OpenShift Container Platform：OCP上のクラウド）
      • 2件のPOCを成功させ、クラウド上のOCPへのLiberty移行がわずか数日で可能であることを証明しました。
      • 使用中のすべてのDiscover tWASパターンをテストし、共通の課題とモジュールを特定しました。
      • OCPとオンプレミスのバックエンド間でTLS通信のセキュア化を有効にし、テストしました。
    • DB2、Oracle、CTGとの統合に必要なすべてのファイルを含む共有ライブラリを作成し、Liberty移行に伴う互換性問題を解決する共通モジュールとライブラリを更新：
      • 共有ライブラリを利用することで、移行作業全体の効率が約70％向上しました。
      • IBM Transformation Advisorを活用することで、移行プロセスを最適化し、各アプリケーションの移行課題を正確に評価し、共通の問題やモジュールを特定しました。
      • 一般的な問題は一度だけ対処する必要があり、解決策は他のアプリケーションで再利用されます。
    • コード変更を最小限に抑えた移行を実証：
      • 共有ライブラリーを使用した場合のWebSphereからLibertyアプリケーションの移行作業は、Spring Bootで完全に書き換える場合は数か月から数年かかるのに対して、3～10日＋テスト時間で完了しました。
    • 開発とデプロイメントのプロセスを加速：
      • OCP環境でLibertyに切り替えると、変更のビルド/デプロイメントにかかる時間が数日から10分未満に短縮されました。
      • アプリケーションのインストール頻度を向上させ、ブルー/グリーンデプロイを実現しました。
      • 市場投入までの時間が短縮され、ビジネスは機能や性能を迅速に強化することができました。

    サブプロット：他者から学ぶ

    Transformation Advisorは当初、非常にアプリケーション中心でした。単一のアプリケーションのモダナイゼーションを支援することには優れていました。しかし、お客様と共に取り組む中で、それだけでは不十分であることがわかりました。そこで、共通コードの検出機能を追加し、全体の開発作業量を把握できるビューを提供するようになりました。

    特にDiscoverとの連携が、詳細で拡張されたレポート作成、具体的には透明性のある計算方法の公開につながり、顧客が「一度だけモダナイズする」ことでどのように時間とコストが節約できるかを正確に理解できるようになりました。

    さらなるコスト削減 — 使用した分だけライセンス

    IBM WebSphere Hybrid Editionは、モダナイゼーション中も完了後も柔軟なライセンス体系を提供します。アプリケーションがオンプレミスからクラウドに移行する際には、ライセンスを持ち込むことでコストを節約できます。

    特に、Liberty Coreは大幅な効率化を実現する可能性を秘めています。ベース機能を必要としないアプリケーションは、代わりにLiberty Coreインスタンスにデプロイされます。つまり、アプリケーションが実際に使用している機能に対してのみ料金を支払うことになり、さらにコストを節約できます。

    Discoverのモダナイゼーションの歩み

    このブログ・シリーズでは、これまでのDiscoverのモダナイゼーションの取り組みを紹介してきました。モダナイゼーションの必要性、使用されたツール、取り組むべき領域、そしてこれらすべてが単なる理論でなく、望ましく実現可能な成果であることを実証した作業について解説してきました。

    これらの記事で特に押さえておきたいポイントは以下の通りです。

    • モダナイゼーションは一過性の流行ではなく、ビジネス上の真の機会であり、既存の機能を新しいアジャイル・アーキテクチャに統合するチャンスでもあります。
    • 各コードは一度だけモダナイズします。
    • 自動化、迅速なデプロイ、動的スケーリング、アジリティ、柔軟性を実現し、使用した分だけ支払います。
    • 最新の開発手法に必要なアジリティを付与しつつ、運用コストを削減します。
    • 単なるモダナイズではなく、大規模モダナイゼーションを実施しましょう！

    ハイブリッドクラウドとAIでアプリケーションをモダナイズ

    IBMのハイブリッドクラウドとAIソリューションで既存のアプリケーションをモダナイズすれば、クラウドへの移行を加速できます。お客様固有のビジネス・ニーズに合わせた、専門家によるコンサルティングと共創サービスにより、柔軟性を獲得し、拡張性を向上させ、イノベーションを推進できます。
    IBMアプリ・モダナイゼーション・フィールド・ガイド

    IBMフィールド・ガイドで、アプリのモダナイゼーションを迅速に進めるための洞察が得られます。モダナイゼーションの取り組みにおいて、コンテナ、Kubernetes、マイクロサービスによって、どのように運用の合理化、生産性の向上、効率化の推進ができるかをご覧ください。
    Kubernetesをマスター：最新のアプリケーション・デプロイメントのための究極のツール

    アプリケーション・コンテナのデプロイメント、スケーリング、運用を自動化するための優れたプラットフォームであるKubernetesについて、詳しくご紹介します。クラウドネイティブ・アプリケーションの管理を簡素化し、効率を高め、シームレスな拡張を実現する方法をご覧ください。

    アプリケーション・モダナイゼーションのためのCEO向け生成AIガイド

    CEOがどのように生成AIを活用してアプリケーションのモダナイゼーションを主導するかをご覧ください。トランスフォーメーションを推進するために優先すべき上位3つの優先項目と、進化するデジタル・ランドスケープで一歩先を行くためにすべてのCEOが取るべき次のステップについて説明します。
    オンデマンド：IBM watsonx Code Assistantによる、生成AIを活用したメインフレームのモダナイゼーション

    IBM watsonx Code Assistant for Zでは、どのようにAIを活用してアプリのモダナイゼーションを変革しているかをご覧ください。生産性を高め、コストを削減し、レガシー・システムをモダナイズして将来の成功につなげる方法をご紹介します。
    クラウド移行 - IBM Instana Observability

    Instanaは、包括的なモニタリングと実行可能な洞察を提供することで、クラウド移行作業を簡素化します。

         詳細はこちら
    メインフレーム・アプリケーションのモダナイゼーション・ソリューション

    生成AIを活用すれば、メインフレーム・アプリケーションのモダナイゼーションを加速し、簡素化できます。

         メインフレーム・モダナイゼーションについての詳細はこちら
    アプリケーション・モダナイゼーションのコンサルティング・サービス

    ハイブリッドクラウドを利用して、AI駆動型のモダナイゼーション・サービスと戦略のもとで、レガシー・アプリケーションを最適化します。

         アプリケーションモダナイゼーションサービス
    ハイブリッドクラウドを利用して、AI駆動型のモダナイゼーション・サービスと戦略のもとで、レガシー・アプリケーションを最適化します。

         アプリケーション・モダナイゼーション・サービスはこちら ガイドを読む