もちろん、この言い回しは「壊れていないものは直すな」というよく知られた言葉とは違いますね。空港のチェックインで、すでに個人情報を提出しているのに時間がかかる理由を不思議に思ったことはありませんか？レンタカーを借りるとき、受付担当者が延々と何かを入力しているのはなぜでしょうか？旅行代理店がフライト情報を探すために、タブ→リターン→タブ→Q……と20回もキーを押しているように見えるのはなぜでしょうか？それは「壊れてはいない」ものの、お客様により良い体験を提供するためにはモダナイゼーションが有効なシステムを使っているからです。

Discoverには、現在も正常に稼働しビジネスへ大きな価値をもたらしているシステムがありますが、最適化することでより速いペースでイノベーションを進め、事業を成長させることができます。多くの大規模企業と同様に、同社もさまざまなユースケースに対応するために長年かけて有機的にシステムを拡張してきました。モダナイゼーションは、これらの機能を新しいアジャイルなアーキテクチャーに統合する絶好の機会となります。

Discoverには、検討すべき具体的な課題がいくつかありました。