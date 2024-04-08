データ駆動型組織のための製品ライフサイクル管理

1. 買収と合併

次の架空の例を考えてみましょう。3輪車を販売するある会社は、あらゆるデータに簡単にアクセスでき、その形式がビジネス全体で理解される堅牢なデータ・モデルを構築しました。この会社は大きな成功を収め、3輪車を製造する別の会社を買収しました。この新しい会社のデータ・モデルは元の会社のものとは完全に異なります。企業は一般に、この問題を無視し、2つのモデルを別々に運用することを容認しています。最終的には、企業は手動での修復が必要になる、整合性の低いデータのネットワークを形成することになります。

2. サイロ化された事業単位

ここで、注文管理チームが注文データを、営業チームが販売データをそれぞれ所有する企業を想定してみましょう。さらに、製品のトランザクション・データを所有する下流チームが存在します。各事業単位や製品チームが独自のデータを管理する場合、製品データが他部門のデータと重複する可能性があり、重複、手動の修復、一貫性のない料金体系、不要なデータ・ストレージ、データ洞察の活用不能など、さまざまな問題が発生する可能性があります。情報をタイムリーに取得することはますます困難になり、不正確な情報の発生は避けられませんサイロ化された事業単位は、データ駆動型の意思決定を行うリーダーの能力を妨げます。うまく運営されている企業では、各チームはシステム全体でデータを接続し、統一された製品管理とデータ情報に基づいたストラテジーを実現します。