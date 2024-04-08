データ駆動型組織のための製品ライフサイクル管理

すべての企業がテクノロジー企業となっている世界では、すべての企業が競争力を維持するためにデジタル製品の管理に精通する必要があります。言い換えれば、堅牢なデジタル製品ライフサイクル管理（PLM）ストラテジーが必要なのです。PLMは、アイデアの立案から製品開発、市場投入、機能強化と保守に至るまで、製品関連のプロセスを標準化することで価値を生み出します。これにより、最新の顧客体験が保証されます。強力なPLMストラテジーの重要な基盤は健全で順序付けられた製品データですが、企業が最も苦労しているのはデータ管理です。AIなどの新しいテクノロジーを製品イノベーションに活用するには、企業がデータ資産を適切に整理して管理することが重要です。
Gartner社は、時代遅れのガバナンス・プロセスが原因で、デジタル・ビジネスの拡張に失敗している組織は全体の80%に上ると推定しています。データは資産ですが、価値を提供するには、組織化、標準化、管理が必要です。組織化されていない膨大な量の異種のデータ資産を修復するのは困難で、時間および計算にコストがかかるため、企業はデータ・ガバナンスに先行投資する必要があります。ガバナンス・プログラムは、データ・セキュリティーを提供するだけでなく、データの整理、コンプライアンス違反の特定、データ漏洩や損失の防止に重点を置かなければなりません。
次の架空の例を考えてみましょう。3輪車を販売するある会社は、あらゆるデータに簡単にアクセスでき、その形式がビジネス全体で理解される堅牢なデータ・モデルを構築しました。この会社は大きな成功を収め、3輪車を製造する別の会社を買収しました。この新しい会社のデータ・モデルは元の会社のものとは完全に異なります。企業は一般に、この問題を無視し、2つのモデルを別々に運用することを容認しています。最終的には、企業は手動での修復が必要になる、整合性の低いデータのネットワークを形成することになります。
ここで、注文管理チームが注文データを、営業チームが販売データをそれぞれ所有する企業を想定してみましょう。さらに、製品のトランザクション・データを所有する下流チームが存在します。各事業単位や製品チームが独自のデータを管理する場合、製品データが他部門のデータと重複する可能性があり、重複、手動の修復、一貫性のない料金体系、不要なデータ・ストレージ、データ洞察の活用不能など、さまざまな問題が発生する可能性があります。情報をタイムリーに取得することはますます困難になり、不正確な情報の発生は避けられませんサイロ化された事業単位は、データ駆動型の意思決定を行うリーダーの能力を妨げます。うまく運営されている企業では、各チームはシステム全体でデータを接続し、統一された製品管理とデータ情報に基づいたストラテジーを実現します。
今日のデータ駆動型のランドスケープで成功するために、組織はPLMプロセスを積極的に導入し、統一されたデータ・アプローチを採用し、データ・ガバナンスを強化する必要があります。これらの戦略的イニシアチブは、リスクを軽減するだけでなく、AIテクノロジーの可能性を最大限に引き出すきっかけにもなります。これらのソリューションを優先することで、組織はデータをイノベーションと競争上の優位性の原動力として活用できるようになります。要するに、PLMプロセス、統一されたデータ・アプローチ、強固なデータ・ガバナンスが、先進的なストラテジーの礎石となり、組織がAI駆動型の複雑な世界を自信と成功でもって乗り切る力を与えるのです。
インテリジェントな資産管理とサプライチェーンのための AI を活用したソリューションを使用して、より回復力のあるビジネスを構築します。
IBMと共に、豊富なデータと強力なAIテクノロジーを活用し、最適化プロセスを統合して、ビジネス・オペレーションを変革します。
IBM Cloud Pak for Business Automation は、運用管理と自動化のための統合ソフトウェア・コンポーネントのモジュール式セットです。
業界をリードするIBMのソリューションで、事業運営を変革します。インテリジェント・ワークフローとオートメーション・テクノロジーを使って、生産性、俊敏性、イノベーションを強化します。