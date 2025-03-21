調達におけるコスト削減とは、サプライヤーとの交渉の改善、プロセスの効率化、テクノロジーの活用を通じて支出を抑えることを指します。
効果的なコスト削減とは、品質や効率性、強固なサプライヤー関係を維持しながら、物品やサービスの調達に関わる費用を削減することを目的とします。製造や調達に変更を加える際は、最終製品の品質や完全性が損なわれないようにする必要があります。
コスト削減は一時的な対応策ではなく、持続可能な効率性と財務の安定性を実現するための長期的な戦略であるべきです。支出分析や業界標準とのベンチマーキングを通じて節約の機会を特定することで、組織は競争力と持続可能性の両立を図ることができます。
単なる購買プロセス上のコスト削減施策にとどまらず、調達におけるコスト削減には、戦略的かつ組織全体にわたるアプローチが求められます。代表的な戦略には以下が含まれます。
これらの戦略を導入することで、調達チームはワークフローを最適化し、不要な支出を削減しながら、品質と安定性を維持しつつ収益性を最大化することができます。
調達コストの削減は、最も目に見えて測定可能な成果ですが、調達チームはコスト回避にも注力する必要があります。これは、不要な支出の発生を防ぎ、リスクを事前に軽減する取り組みです。コスト削減とコスト回避の両輪により、組織はより効率的で財務的に安定した、競争力のある体制を築くことが可能になります。
調達のコスト削減が重要なのは、それが企業の最終利益に直接影響を与えるためであり、調達担当者にとっての主要な重要業績評価指標（KPI）とされているからです。調達支出は企業全体の支出の大きな割合を占めているため、わずかな削減であっても、全体としては大きなコスト削減につながります。
一方で、コスト管理が不十分であれば、企業の競争力が弱まり、財務リスクを招くおそれがあります。調達コストの削減に取り組むことで、企業は収益性を高め、キャッシュフローを改善し、競争力のある料金体系を維持することができます。調達コストを戦略的に特定し対応することは、企業の収益性を向上させ、キャッシュフローを増加させ、競争力のある料金体系を維持し、調達プロセスを強化するのに役立ちます。
調達コストは、直接的なものと間接的なものに分けられます。主な例としては、次のようなものがあります。
直接コスト
間接コスト
これらのコストを明確に把握することで、企業は支出の見直し機会を特定し、より有利なサプライヤー契約を交渉し、効果的な調達戦略を策定することができます。
財務的なメリットに加えて、調達コストの削減はリスク管理の強化にもつながります。コストを抑えることで、企業は経済変動やサプライチェーンの混乱、市場の不確実性に対する耐性を高めることができます。
調達におけるコスト削減戦略を実行することで、企業は効率性を維持しながら、調達ライフサイクル全体にわたる総所有コストの削減を実現できます。
調達において支出を効果的に管理するには、異なるコスト削減戦略を明確に理解することが重要です。コスト削減、コストカット、コスト回避はいずれも支出管理を目的としていますが、そのアプローチと影響は異なります。
コスト削減は、調達プロセスの効率化と生産性の向上を通じて、調達費用を恒久的に削減することを目的としています。これらの削減は品質やサービスを損なうことなく実現される持続可能な節約です。具体例としては、サプライヤー契約の再交渉、購買プロセスの改善、テクノロジーの活用による調達の効率化などが挙げられます。目指すのは、長期的なコスト削減と継続的な改善です。
コストカットは、支出を迅速に削減するための手段であり、多くの場合、抜本的な変更を伴います。これには、不要不急の購買の削減、より安価なサプライヤーや素材への切り替え、一時的な業務縮小などが含まれることがあります。即効性のある節約が得られる一方で、品質やサービス、サプライヤーとの関係に悪影響を及ぼす可能性があるため、コスト削減ほど持続可能ではありません。通常、財務的なプレッシャーに対する短期的な対応策として実施されます。
コスト回避は、現在のコストを削減するのではなく、将来的な価格上昇を未然に防ぐことを目的としています。これは、リスクを管理し、不要な支出を避けることで、支出の安定を図る手法です。戦略には、価格を固定する契約交渉による契約管理の改善、長期的なサプライヤー契約の締結、効率化のためのテクノロジー活用などがあります。コスト削減と異なり、コスト回避はすぐに節約効果が現れない場合もありますが、長期的には財務の安定に寄与します。コスト回避は、ソフト・セービングとも呼ばれます。これは、プロセスの改善、リスクの軽減、業務効率の向上といった、間接的な財務的メリットを指します。これらは将来的なコストの発生を抑えるものであり、財務諸表に直接反映されるわけではありません。
要するに、コスト削減は恒久的な節約を目指すものであり、コストカットはより即効性のある、場合によっては対症的な手段、そしてコスト回避は将来的なコストの増加を防ぐための取り組みです。それぞれに適した役割があり、組織の状況や目的に応じて、バランスの取れた調達戦略の中で活用されるべきものです。
コスト削減戦略は、その効果が現れるまでの期間に応じて、短期・中期・長期の3つに分類することができます。各カテゴリーはそれぞれ、品質・効率性・主要な利害関係者との整合性を維持しながら、コスト最適化に向けた異なるアプローチを含んでいます。
サプライヤーとの交渉：契約内容を見直し、古くなった条件や隠れたコストがないか確認します。既存のサプライヤーと交渉し、より良い価格や条件（例：まとめ買いによる割引、支払期限の延長など）を引き出すことで、即時的なコスト削減を図ります。
マーベリック支出の排除：マーベリック支出とは、合意された契約外で行われる未承認の購買のことです。特に、購買から支払までのプロセス（P2P：Purchase-to-Pay）が集中管理されていない組織においては、コストの増加を招く可能性があります。支出分析を実施することで、管理されていない支出を特定でき、自動化された統制の導入によってそれを最小限に抑えることが可能になります。
輸送コストの削減：より費用対効果の高い輸送を実現するために、送料の引き下げ交渉を行い、配送方法を最適化します。
データの活用：コスト削減の機会を特定するには、クリーンなデータが不可欠です。過去の購買履歴やサプライヤーのパフォーマンスを分析することで、より有利な交渉やリスク管理を支援し、不要な支出の防止につなげることができます。
代替サプライヤーのソーシング：高品質な商品やサービスをより低コストで確保するために、強力なソーシング戦略を構築します。カテゴリー管理を活用して、支出傾向やサプライヤーのパフォーマンスを評価し、より競争力のある選択肢を特定します。競争入札やリバース・オークションを活用して、より高い価値と有利な価格条件を確保します。
AIの活用：成功の可能性が最も高い分野にAIを導入します。たとえば、最高調達責任者（CPO）の59％が、生成AIを予測支出やソーシング分析に活用することが非常に重要であると考えています。 生成AIは、マーケット・データのパターンを把握し、購買の集約機会や大幅なコスト削減の可能性を迅速に見出すことで、戦略的ソーシングや交渉を支援します。人の目では見逃しがちなチャンスを可視化することができます。
購買の集約：注文をまとめることで、ボリューム・ディスカウント（数量割引）を活用し、輸送コストや管理工数を削減します。スケール・メリットを活かし、購買力を高めます。
在庫管理の改善：ジャストインタイム方式などの戦略を活用して在庫レベルを最適化し、保管コストを削減するとともに、欠品を回避します。
カテゴリー管理の導入： 関連する購買をカテゴリーごとに分類し、的を絞ったコスト削減戦略を策定することで、調達ライフサイクル全体にわたる支出を最適化します。このアプローチにより、総費用を活用した価格交渉や過剰在庫の削減が可能となり、コスト管理が強化されます。
製品・サービスの標準化：購買を標準化することで、サプライヤーの数を絞り込み、より有利な一括料金体系格や契約条件を引き出します。
デジタル・トランスフォーメーションの推進：調達プロセスへのAI導入で成果が得られた場合は、電子調達や調達管理ソフトウェアへの投資を拡大し、さらなるコスト削減の機会を創出します。これらのツールは、生成AIやエージェント型AIを活用してワークフローを簡素化し、効率を向上させ、支出を可視化し、発注処理などの調達業務を自動化します。
調達パフォーマンスを測定するためのメトリクスを導入し、リアルタイム・データや予測を活用して、市場状況の変化に迅速に対応できるようにします。IBMは、170か国以上の国で13,000以上のサプライヤーが関与する業務を、AI、オートメーション、ブロックチェーンを利用することで自社の調達業務を変革しました。この変革により、IBMの調達チームはサプライヤーのオンボーディングを10倍速く行い、料金分析を2日間かかっていたのが10分で実行できるようになりました。
サプライヤーとの長期的な関係構築：時間をかけてより有利な料金体系や契約条件を引き出すために、サプライヤーとの強固で継続的なパートナーシップを築きます。
調達リスクの低減：特定のサプライヤーへの依存、予期せぬ価格上昇、品質の問題といったリスクを最小限に抑えます。重要な物資に対するコンティンジェンシー・プランを用意し、コスト回避戦略を活用して不要なコスト上昇を防ぎます。
アウトソーシングの活用：中核以外の業務を外部に委託したり、調達業務をコストの低い地域に移管したりすることで、長期的な支出を削減します。
持続可能性とグリーン調達の実践：持続可能な製品を調達し、環境に配慮したサプライヤーと連携することで、長期的な運用コストの削減を図ります。
利益率の向上：調達におけるコスト削減は支出の削減を通じて企業の収益に直接影響を与えます。この節約分を他の事業領域に再投資することで、利益率や財務パフォーマンスを高めることができます。
業務効率の向上：調達ソフトウェアの導入、調達業務の効率化、サプライヤー関係の最適化により、無駄を削減し、日常業務の効率を改善します。その結果、承認や調達サイクルの迅速化が実現します。
サプライヤーとの関係強化：長期的なコスト削減戦略では、サプライヤーとのパートナーシップを強化することがよくあります。こうした関係を築くことで、より有利な料金体系、サプライヤーのパフォーマンス向上、そして時間の経過とともに双方にとっての効率性の向上が期待できます。
リスクの軽減：コスト削減には、支出分析の実施、サプライヤーの分散、価格固定の交渉といった手法が含まれることがあります。これにより、価格変動、サプライチェーン管理、市場の不確実性に関連するリスクを軽減することができます。
品質管理の強化：コスト削減は、必ずしも手抜きを意味するものではありません。戦略的ソーシングやサプライヤー管理を通じて、品質を損なうことなくコストを削減し、製品全体の価値を向上させる方法を見出すことができます。
