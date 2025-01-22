生成AIは企業にとって大きな生産性の向上の可能性を秘めています。ただし、AIモデルを実装する場合、大きいほど良いとは限りません。企業の導入を妨げているLLMの大きな問題は2つあります。

まず、多くのLLMは汎用型であり、その価値は制限されています。「平均」企業モデルは、「平均」会社が存在しないため、効果がありません。効果的なAIモデルは、特定の組織のニーズに合わせて構築、調整、デプロイする必要があります。

第2に、多くの独自LLMは「ブラックボックス」（所有企業だけがその構成要素を確認できるクローズドモデル）であり、データの透明性が欠如し、AIの真の価値があるエンタープライズ・データとのチューニングを妨げています。そのため、企業は洞察もコントロールもなしにモデル性能に責任を負うことになります。

これらの問題により、モデルの安全性に対する信頼と理解が妨げられます。業界、法規制の要件を満たす生成AIソリューションを効果的に選択しなければ、企業は生成AIの力を最大限に活用することはできません。