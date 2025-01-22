ChatGPTや同様の世代のAIアプリの人気に後押しされて、大規模言語モデル（LLM）がAIの会話を支配してきました。しかし、小型言語モデル（SLM）も増加傾向にあります。よりコンパクトで効率的なSLMは、使用するメモリーと処理能力が少なくて済みます。そのため、リソースに制約のある環境に適しています。
膨大なデータセットからユニークなコンテンツと洞察を生み出す能力は、世界を魅了し、新しいツールやアプリを生み出し、特に企業における文化的影響をさらに確固たるものにしています。IBM Research Europe for UK and IrelandのディレクターであるJuan Bernabe Moreno博士と、SLMがエンタープライズAI導入にメリットをもたらすかを見てみましょう。
生成AIは企業にとって大きな生産性の向上の可能性を秘めています。ただし、AIモデルを実装する場合、大きいほど良いとは限りません。企業の導入を妨げているLLMの大きな問題は2つあります。
まず、多くのLLMは汎用型であり、その価値は制限されています。「平均」企業モデルは、「平均」会社が存在しないため、効果がありません。効果的なAIモデルは、特定の組織のニーズに合わせて構築、調整、デプロイする必要があります。
第2に、多くの独自LLMは「ブラックボックス」（所有企業だけがその構成要素を確認できるクローズドモデル）であり、データの透明性が欠如し、AIの真の価値があるエンタープライズ・データとのチューニングを妨げています。そのため、企業は洞察もコントロールもなしにモデル性能に責任を負うことになります。
これらの問題により、モデルの安全性に対する信頼と理解が妨げられます。業界、法規制の要件を満たす生成AIソリューションを効果的に選択しなければ、企業は生成AIの力を最大限に活用することはできません。
生成AI を成功させるには、企業に次の 3 つのことが必要です。
こうしたニーズを満たし、AIの価値を最大化するために、企業はSLMに注目し、小さな力を実現しています。SLMは、汎用LLMに代わる魅力的な代替手段を提供します。
SLMはそれほど注目もファンファーレも受けていませんが、あらゆる規模の組織にとって魅力的な選択肢となっています。エネルギー効率、データの透明性、強力なパフォーマンス（多くの場合、大規模なモデルに匹敵するかそれを上回ります）により、イノベーションを妨げることなく、責任ある生成AIの採用が解き放たれます。
通常、300億パラメータ未満のすべてはSLMとみなされます。主な利点には、コストの削減、エネルギー消費の削減、データの透明性と整合性の向上などが含まれます。IBM® Granite™ のような新世代の小型モデルは、特定のタスクのためにクリーニングされ、フィルタリングされたデータセットに基づいて構築され、データの可視性を高めながら、バイアスや不適切な出力などのリスクを低減します。
この信頼できる基本モデルにより、独自のデータを確実に統合でき、AI の真の価値を解き放つことができます。IBMは、すべてのGraniteモデルに知的財産（IP）による補償を提供し、データとモデルのマージの信頼性をさらに高めます。
IBMは、オープンソースのベースモデルにより、組織はデータを導入した特殊なモデルを作成できると考えています。これをサポートするために、IBMは、透明性が高く、フィルター処理が行われたデータ・セットでトレーニングされた、カスタマイズ可能なSLMの Granite ファミリーをオープンソース化しました。
小規模なGranite®モデルとエンタープライズ・データを組み合わせることで、大規模なモデルに匹敵するタスク固有の性能をわずかなコストで実現できます。初期の概念実証では、IBM Graniteモデルのコストが大規模なフロンティア・モデルよりも大幅に低く（3～23倍）、主要なベンチマークでは同様の規模の競合他社を上回っているか、それに匹敵することが示されています。
また、2024年5月にIBM® とRedHat® によって導入されたInstructLabのような新しい技術は、LLMへの企業データの注入を簡素化します。InstructLabを使用すると、企業は従来の再トレーニングよりもはるかに少ない人間が生成した情報と参考情報を使用してAIモデルをカスタマイズできます。
Graniteモデルを含むSLMは、既にインパクトを与えています。世界的なスポーツ機関は、独自のドメイン・データで調整されたGraniteモデルを使用して、AIが生成した解説でファン・エクスペリエンスを向上させています。IBM社内では、IBMはGranite®モデルを使用して、人事参考情報（HR）サービス・プラットフォームであるAskHRを強化しています。自然言語プロンプトを使用することで、IBM従業員は1か所で人事サービスにアクセスできるため、従業員と人事担当者の両方の時間を節約できます。
生成AIからメリットを得る方法はVast LLMだけではありません。より小さく、より利用しやすく、特化したモデルは、経済的にも環境的にも、必要な効率、信頼、柔軟性、性能を低コストで提供します。
IBMのWebセミナーに参加し、エージェント型AIの取り組みを通じて真のROIを見出す方法を、業種・業務やユースケース、さらにはIBM自身の成功事例を交えながらご紹介します。
IBM®が2025年Gartner Magic Quadrantのデータサイエンスおよび機械学習プラットフォームのリーダーとして評価された理由をご覧ください。
組織が、バラバラなパイロット・プロジェクトでAIを導入する段階から、中核的なトランスフォーメーションを推進するためにAIを活用する段階へと移行している方法をご覧ください。
今すぐ個人またはマルチユーザーのサブスクリプションを購入すると、100を超えるオンライン・コースの完全なカタログにアクセスして、低価格でさまざまな製品のスキルを向上させることができます。
IBM® Graniteは、ビジネス向けにカスタマイズされ、AIアプリケーションの拡張に合わせて最適化された、オープンで高性能、かつ信頼性の高いAIモデルのファミリーです。言語、コード、時系列、ガードレールのオプションをご覧ください。
これら5つのマインドシフトを実行することで、不確実性を切り抜け、ビジネス改革を促進し、エージェント型AIによって成長を加速させます。
AI開発者向けの次世代エンタープライズ・スタジオであるIBM watsonx.aiを使用して、生成AI、基盤モデル、機械学習機能をトレーニング、検証、チューニング、導入しましょう。わずかなデータとわずかな時間でAIアプリケーションを構築できます。
IBMの業界をリードするAIの専門知識とソリューションのポートフォリオを活用して、AIをビジネスの業務に利用しましょう。
IBMコンサルティングAIサービスは、企業がAIをトランスフォーメーションに活用する方法を再考するのに役立ちます。
AI開発ライフサイクル全体にわたる機能にワンストップでアクセスできます。使いやすいインターフェース、ワークフロー、業界標準のAPIやSDKを利用して、強力なAIソリューションを構築できます。