小さいものの力

グリーンティールと青の等角投影ボックスの背景

ChatGPTや同様の世代のAIアプリの人気に後押しされて、大規模言語モデル（LLM）がAIの会話を支配してきました。しかし、小型言語モデル（SLM）も増加傾向にあります。よりコンパクトで効率的なSLMは、使用するメモリーと処理能力が少なくて済みます。そのため、リソースに制約のある環境に適しています。

膨大なデータセットからユニークなコンテンツと洞察を生み出す能力は、世界を魅了し、新しいツールやアプリを生み出し、特に企業における文化的影響をさらに確固たるものにしています。IBM Research Europe for UK and IrelandのディレクターであるJuan Bernabe Moreno博士と、SLMがエンタープライズAI導入にメリットをもたらすかを見てみましょう。

生成人工知能導入の障壁

生成AIは企業にとって大きな生産性の向上の可能性を秘めています。ただし、AIモデルを実装する場合、大きいほど良いとは限りません。企業の導入を妨げているLLMの大きな問題は2つあります。

まず、多くのLLMは汎用型であり、その価値は制限されています。「平均」企業モデルは、「平均」会社が存在しないため、効果がありません。効果的なAIモデルは、特定の組織のニーズに合わせて構築、調整、デプロイする必要があります。

第2に、多くの独自LLMは「ブラックボックス」（所有企業だけがその構成要素を確認できるクローズドモデル）であり、データの透明性が欠如し、AIの真の価値があるエンタープライズ・データとのチューニングを妨げています。そのため、企業は洞察もコントロールもなしにモデル性能に責任を負うことになります。

これらの問題により、モデルの安全性に対する信頼と理解が妨げられます。業界、法規制の要件を満たす生成AIソリューションを効果的に選択しなければ、企業は生成AIの力を最大限に活用することはできません。

進むべき道

生成AI を成功させるには、企業に次の 3 つのことが必要です。

  1. パフォーマンスとコスト効率モデルは拡張のために費用対効果が高い必要があります。より多くのパラメーターとトークンを備えた大規模なモデルは、実行コストが高すぎることが判明しています。効率的なSLMにより、モデルがサポートする特定のタスクに関連するデータのみを含むAIモデルを企業に提供できるため、コストとエネルギーを節約できます。

  2. 透明性の高いデータ：企業はAIを管理する必要があります。トレーニングデータにアクセスできると、正確で信頼できる成果を確保するのに役立ちます。

  3. 柔軟性と選択肢 組織は、独自のユースケースに対応する生成AIソリューションの選択肢を必要としています。彼らは、新しいシナリオやユースケースに簡単に適応できるモデルに基づいて AI を構築したいと考えています。SLMは、この柔軟性を提供します。

#ThePowerofSmall

こうしたニーズを満たし、AIの価値を最大化するために、企業はSLMに注目し、小さな力を実現しています。SLMは、汎用LLMに代わる魅力的な代替手段を提供します。

SLMはそれほど注目もファンファーレも受けていませんが、あらゆる規模の組織にとって魅力的な選択肢となっています。エネルギー効率、データの透明性、強力なパフォーマンス（多くの場合、大規模なモデルに匹敵するかそれを上回ります）により、イノベーションを妨げることなく、責任ある生成AIの採用が解き放たれます。

通常、300億パラメータ未満のすべてはSLMとみなされます。主な利点には、コストの削減、エネルギー消費の削減、データの透明性と整合性の向上などが含まれます。IBM® Granite™ のような新世代の小型モデルは、特定のタスクのためにクリーニングされ、フィルタリングされたデータセットに基づいて構築され、データの可視性を高めながら、バイアスや不適切な出力などのリスクを低減します。

この信頼できる基本モデルにより、独自のデータを確実に統合でき、AI の真の価値を解き放つことができます。IBMは、すべてのGraniteモデルに知的財産（IP）による補償を提供し、データとモデルのマージの信頼性をさらに高めます。

オープンソースSLMで価値を最大化

IBMは、オープンソースのベースモデルにより、組織はデータを導入した特殊なモデルを作成できると考えています。これをサポートするために、IBMは、透明性が高く、フィルター処理が行われたデータ・セットでトレーニングされた、カスタマイズ可能なSLMの Granite ファミリーをオープンソース化しました。

小規模なGranite®モデルとエンタープライズ・データを組み合わせることで、大規模なモデルに匹敵するタスク固有の性能をわずかなコストで実現できます。初期の概念実証では、IBM Graniteモデルのコストが大規模なフロンティア・モデルよりも大幅に低く（3～23倍）、主要なベンチマークでは同様の規模の競合他社を上回っているか、それに匹敵することが示されています。

また、2024年5月にIBM® とRedHat® によって導入されたInstructLabのような新しい技術は、LLMへの企業データの注入を簡素化します。InstructLabを使用すると、企業は従来の再トレーニングよりもはるかに少ない人間が生成した情報と参考情報を使用してAIモデルをカスタマイズできます。

SLMがどのように影響を与えるか

Graniteモデルを含むSLMは、既にインパクトを与えています。世界的なスポーツ機関は、独自のドメイン・データで調整されたGraniteモデルを使用して、AIが生成した解説でファン・エクスペリエンスを向上させています。IBM社内では、IBMはGranite®モデルを使用して、人事参考情報（HR）サービス・プラットフォームであるAskHRを強化しています。自然言語プロンプトを使用することで、IBM従業員は1か所で人事サービスにアクセスできるため、従業員と人事担当者の両方の時間を節約できます。

生成AIからメリットを得る方法はVast LLMだけではありません。より小さく、より利用しやすく、特化したモデルは、経済的にも環境的にも、必要な効率、信頼、柔軟性、性能を低コストで提供します。

