共創、AI、そして「頼れるBob」――熱気に包まれたIBM パートナー・フォーラム 2026

2026年1月27日、東京・虎ノ門ヒルズフォーラムに415名のパートナー様をお迎えし、「IBM パートナー・フォーラム 2026」を開催しました。
・ IBMの『共創』に対するスタンスとその意義を一層深く理解できた。同時に自社が貢献できる領域が明確になりました
・ 一番深く脳裏に刻み込まれたのは、なんと言っても『IBM Bob（ボブ）』! IBM社員だけではなく、すでに触れられているというパートナーの方たち皆口を揃えて『頼りになるBob』と言われていて、期待感で一杯です。
これらをはじめ、終了後のアンケートで多くのポジティブなコメントをいただいた当フォーラム。本記事では、3つのパートナー様による事例発表セッションを中心に振り返り、当日の熱気や空気感をお伝えします。
過去40年で、システム開発のあり方が最も大きく変わる——。日本IBM代表取締役社長 山口 明夫による基調講演は、世界情勢や労働市場の大変化の最中にある2026年が、経済やデジタルの大転換点ともなっていることを伝える、緊張感と希望の両方を意識させられるものでした。
その中で、多くの来場者が「強く印象に残った」と口を揃えていたのが、「それでも、システムにおける本質は変わらない」という言葉と、山口が挙げた以下3つの重点ポイントです。
・ データ主権
・ スキル不足の解消とモダナイゼーションの現実的な見直し
・ ハイブリッド前提
「データ整備が進めば、AIによる効率向上は微増ではなく、飛躍的な効果につながる」という山口の言葉に、会場の空気が熱を帯びました。
昼食懇親会を挟み、午後最初のセッションでは、昨年1年間を通して日本IBMのビジネス発展に寄与いただき新たな価値を創造されたパートナー企業様を表彰する「日本IBM パートナー・アワード 2026」の発表と、５社の受賞パートナー企業様への表彰盾授与式が行われました。
[参考] IBM Newsroom | 日本IBM、2025年に顕著な業績をおさめられたパートナー企業5社を表彰
https://jp.newsroom.ibm.com/2026-01-27-IBM-Japan-Honors-Partner-of-the-Year-Awards-2026
表彰に続き「2026年戦略領域とパートナー共創体制（スピーカー: 榎並 友理子）」と「パートナー様との共創加速に向けた取り組み（スピーカー: 村澤 賢一）」が発表されると、いよいよパートナー企業3社様による「AI × 自動化×共創」事例発表セッションがスタートしました。
グロースエクスパートナーズ（GxP）株式会社様は、創業以来17年間にわたり、顧客とのプライム契約にこだわるITコンサルティング／システム開発会社。約1年前のグロース市場への上場後も、顧客中心の姿勢を崩さず、着実な成長を続けています。
最大の特徴は、顧客の内製化を支援する組織変革コンサルティングと共同開発モデルです。
当講演では、同社 取締役 鎌田 悟氏と、執行役員 コーポレート統括本部人事部部長 新井 よし子氏に、日本アイ・ビー・エム株式会社 理事 高木 泰成が話を伺いました。
・ プライム契約にこだわり、業務と組織の深部に入り込む支援モデルを確立
・ AIネイティブ開発を全社で実践する、実装力の高い組織
・ 顧客との資本提携を通じ、「関係性そのものを競争力にする」戦略
取り組み分野
取り組みの中心にあるのは、watsonx Orchestrateを活用したAIエージェントによる人事業務改革——人事DXの中核にAIエージェントを据えるクライアントゼロ・ワーク（自社を『0番目』の顧客とし、得られた知見をお客様に提供する手法）です。
上場期に入り、管理部門の体制が十分とは言えない中で、人事業務の負荷が顕在化。約300名の社員を4名で支える体制では、戦略人事への転換が難しいという現実がありました。
GxP様がまず着目したのは、住所変更や交通費申請といった「必ず発生し続ける定型的な問い合わせ・申請業務」。これらをAIエージェントに委ね、人事をオペレーションから解放することを狙いました。
導入ステップ
以下のステップを約半年弱というスピードで実現しています。
1. AI化対象業務の洗い出し
2. 実装可否の検討
3. 実装・展開
ビジネスパーソンへの示唆
1. AI導入を「実験」ではなく、実務ど真ん中の人事業務から開始
2. 人事×エンジニア×パートナーの三位一体で進めた設計プロセス
3. AIを「人の代替」ではなく「業務の入口」として配置した発想
「クライアントゼロ」から始まる共創型ビジネスモデル
GxP様は今回の取り組みを、「まず自社で徹底的に使い倒す＝クライアントゼロ」と位置づけています。
自社で腹落ちしたうえで、クライアント1社目、2社目、3社目へと外販していく。この姿勢が、顧客やパートナーからの信頼を生んでいます。
すでに大手製造業や官公庁関連企業からの相談も増えており、人事にとどまらず、情報システム部門やコーポレート全体への展開も視野に入っています。
AIエージェントを軸に、業務・組織・ビジネスの常識を更新していくモデルが、ここから広がろうとしています。
ビジネスパーソンへの示唆
・ 「売る前に自社で使う」ことで説得力を生むクライアントゼロ戦略
・ AI導入を起点にした新たな外販・共創モデル
・ 業務効率化を超え、組織のあり方そのものを変える視座
工数83％削減が示す、人事業務の再定義
導入前、人事部にはメールやチャットで多種多様な問い合わせが寄せられ、Excelによる手作業や言語の壁（海外人材約20％）が業務負荷を増幅させていました。
AIエージェント導入後、社員はテキストで要件を入力するだけで必要な手続きが案内され、人事は最終承認に集中。結果として工数は約83％削減されました。
注目すべきは、効率化だけでなく、人事の役割が「処理」から「対話」へとシフトした点です。「AIで人事の仕事がなくなるのでは」という懸念とは逆に、社員との相談や健康面のフォローなど、人にしかできない業務が増えたといいます。
ビジネスパーソンへの示唆
・ 83％削減という数値以上に大きい、役割転換のインパクト
・ 多言語・非同期対応による、働き方改革への波及効果
・ 心理的抵抗なく定着したAI導入設計と社内浸透プロセス
総括
GxP様の事例は、AIエージェント導入が単なるDX施策ではなく、組織の役割設計とビジネスモデルを更新する装置になり得ることを示しています。
「AIを入れるかどうか」ではなく、「AIとどう働くか」——。
その問いに、実装レベルで答えを出し始めた企業の現在地が、ここにあります。
常識をくつがえすAIプログラマー IBM Bob
株式会社イグアス様は、2006年創業のIBMバリューアディッドディストリビューター。社員数367名、売上高は約500億円弱と、国内IT流通・ソリューション領域で確かな存在感を放っています。
全国各地に拠点を持ち、IBMハードウェア／ソフトウェアの流通に加え、クラウド、AI、MSP（マネージドサービス）までを幅広くカバーしています。
特筆すべきは、ディストリビューターという立ち位置に留まらず、自ら技術検証と実装に踏み込む姿勢です。
100％子会社の開発会社アルファコミュニケーションズを含むグループ体制を活かし、「売る側」ではなく「一緒につくる側」として顧客やパートナーと向き合っています。
今回の事例講演は、同社 取締役 専務執行役員パートナービジネス事業部長 伊藤 瑞穂氏と、パートナービジネス事業部 クラウド＆AI営業開発部 テクニカルチーム 担当部長 藤沼 貴士氏に日本アイ・ビー・エム株式会社 理事 高木 泰成が話を伺いました。
1. 流通・販売モデルの高度化: 技術理解と実装力を持つことで、単価ではなく価値で勝負
2. パートナー戦略の再定義: メーカーと顧客の「中間」から「共創のハブ」へ
3. 事業ポートフォリオの分散: ITに加え、再生可能エネルギー分野など成長市場にも
取り組み分野
中心テーマは、IBMが提供するAIエージェント駆動のビジネス向け開発支援ツールである「IBM Bob」です。
イグアス様は、Bobを単なるコード生成AIではなく、「要件定義から設計・実装・テストまで伴走するAIプログラマーであり”開発パートナー”」として捉えています。
特徴的なのは、自然言語による対話を起点に、MCPサーバーやwatsonx Orchestrateと連携し、システム操作や業務実行までを一気通貫で行える点です。さらに、そのMCPサーバー自体の構築を、Bobが支援しています。
また、IBM iやRPGといったレガシー環境にも対応しており、「基幹システムの属人化・高齢化」という構造課題に真正面から向き合う取り組みでもあります。
38％の工数削減——「品質とガバナンス」を実現する、人の役割の再定義
イグアス様の検証では、IBM i／RPG開発を中心に約38％の工数削減を実感しています。示唆的なのは、単なるスピードアップに留まらない点です。
IBM Bobは、要件が曖昧な段階であっても対話を通じて仕様を詰め、選択肢を提示しながら合意形成を支援。手戻りの少ない開発プロセスを実現しています。
さらに、企業内で制御された環境下でAIを活用することで、情報漏えいや脆弱なコード生成といったリスクを抑制。テストケース生成まで含め、品質担保を人に依存しない構造が見え始めています。
ビジネスパーソンへの示唆
・ 生産性向上と統制強化の両立
・ 属人性からプロセス知への転換
・ 人の役割の再定義
エンジニア不足を「危機」から「転換点」へ変えるAI共創モデル
労働生産性の低下、エンジニア不足、世代交代が進まない基幹システム──これらは社会全体の構造問題です。
イグアス様は、IBM Bobを軸にしたアプリケーション開発支援サービスを開始し、自社システムにも本格適用を進めています。内製効率化にとどまらず、パートナーや顧客とともに「新しい開発の常識」をつくる狙いです。
「プログラミング言語や実行環境を意識しない世界」が現実味を帯びる中、ITサービスの価値軸そのものが変わり始めています。
ビジネスパーソンへの示唆
・ 人材不足を前提にした戦略設計
・ AI時代の競争優位は「使いこなし力」
・ 共創型ビジネスモデルへの転換
総括
AIと働くことを前提に、組織・プロセス・役割を再設計し始めた企業の現在地がわかるお話をしていただいたイグアス様。
IBM Bobという“相棒”は、働き方と競争のルールを書き換える触媒になりつつあります。「Bobと組む／組まない」という選択が、企業の未来を大きく左右することでしょう。
[参考] IBM Newsroom |イグアス、お客様の開発環境およびプロセスの抜本的な変革に向け、「IBM Bob」を活用したアプリケーション開発や保守支援サービス提供の検討を開始
https://jp.newsroom.ibm.com/2026-01-27-i-guazu-with-IBM-Bob
クラウドネイティブ」の世界を実現するため、2025年にIBMが買収したHashiCorp製品を活用し、スキルやサービスに加え、その世界観や将来像を社会に発信しているのが伊藤忠テクノソリューションズ（以下「CTC」）様です。AI・クラウド・セキュリティ・データ活用など最新技術を幅広く提供するSI・ITサービス企業として、IBM Terraform（テラフォーム: クラウド環境のインフラストラクチャをコードとして定義し、プロビジョニング（構築）と管理を自動化するツール）やKubernetesを活用。自動化とプラットフォームエンジニアリングを軸に、顧客企業のモダナイゼーションを推進しています。
同社 デジタルサービス事業グループ DXコンサルティング本部 クラウドネイティブ推進部 部長 一万田 真久（いちまだ まさひさ）氏に、事例をお話しいただきました。
1. 幅広い技術提供：単なる構築ではなく、実務で使える形で顧客価値に変換
2. グローバルとの接続：KubeCon（クラウドネイティブ業界最大級のイベント）などの国際イベントに積極参加し、先進技術をタイムリーに取り込む
3. クラウドネイティブへの進化：単なるクラウド移行を超え、Kubernetesや自動化を活用した運用まで一気通貫で提供
取り組み分野
CTC様の「C-Native」は、クラウドネイティブ領域でのコンサルティング、構築、運用を包括的に提供するサービスです。TerraformやKubernetesなどのテクノロジーを活用し、企業のモダナイゼーションを支援しています。
C-Nativeサービスの4本柱
・ トランスフォーメーションサービス：内製化支援と教育
・ プロフェッショナルサービス：SIによる構築支援やコンサルティング
・ DevOpsサービス：自動化を組み合わせた運用支援
・ セキュリティサービス：SOCサービスを含む、クラウドネイティブ環境のセキュリティサービス
C-Nativeサービスの注目ポイント
・ 導入ハードルを低減：垂直統合型ソリューションで複雑な構築を意識せず導入可能
・ 自動化文化の組織化：個人の自動化コードを社内プラットフォームで共有。再利用性とセキュリティを両立
・ ハイブリッド対応：クラウド版・オンプレ版、共にデプロイに対応し、多様なIT戦略を支援
クラウドネイティブ導入では、単なる移行だけでなく、運用最適化や組織全体の効率化が課題となります。CTC様は、TerraformやSRE、プラットフォームエンジニアリングを組み合わせ、課題解決に取り組みました。
・ Terraformで運用自動化：個人のコードをプラットフォーム化し、誰でも同じ結果が得られる仕組みを構築
・ プラットフォームエンジニアリング：開発者の負荷を軽減し、組織全体の生産性を向上
・ SREによる運用効率化：自動化と標準化により、大規模エンタープライズでも安定運用を実現
結果、顧客企業は「導入しやすく、運用しやすい」クラウドネイティブ環境を活用可能となりました。
CTC様は、クラウドネイティブを単なるインフラ刷新にとどめず、組織運営や業務効率化の基盤として活用する未来を描いています。
・ セルフサービスポータル：Terraformを直接操作せず環境構築が可能。オンボーディングやガバナンスも
容易
・ モダンIT組織：DevOps、SRE、プラットフォームエンジニアリングの融合で組織全体の自律運用を実現
・ パートナー共創型モデル：パートナー企業と協働し、新技術導入やサービス拡張を加速
総括
単なるクラウド移行支援にとどまらず、クラウドネイティブを活用して「組織と業務の変革」を提供するCTC様。
垂直統合型ソリューション、プラットフォームエンジニアリングとSREを活用した効率化により、技術と組織運営を両輪で推進する「CTC × IBMの共創」に、今後さらに注目が高まることでしょう。
振り返り
人事業務の高度化について、watsonx Orchestrateを活用した課題解決をご紹介いただいたGxP様。
実際に「使ってみてどうなのか」という点について、IBM Bobのリアルなメリットをお話しいただいたイグアス様。
HashiCorp製品を活かし、クラウドネイティブの世界を、スキル・サービス・将来像まで描き切っているCTC様。
——いずれも、未来に向けて注力すべき領域を指し示す先進事例で、ご来場いただいた多くのパートナー様から「もっと聞きたい」というお声をいただきました。
今後の続報にもどうぞご期待ください。