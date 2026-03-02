共創、AI、そして「頼れるBob」――熱気に包まれたIBM パートナー・フォーラム 2026

・ プライム契約にこだわり、業務と組織の深部に入り込む支援モデルを確立

・ AIネイティブ開発を全社で実践する、実装力の高い組織

・ 顧客との資本提携を通じ、「関係性そのものを競争力にする」戦略

取り組み分野

取り組みの中心にあるのは、watsonx Orchestrateを活用したAIエージェントによる人事業務改革——人事DXの中核にAIエージェントを据えるクライアントゼロ・ワーク（自社を『0番目』の顧客とし、得られた知見をお客様に提供する手法）です。

上場期に入り、管理部門の体制が十分とは言えない中で、人事業務の負荷が顕在化。約300名の社員を4名で支える体制では、戦略人事への転換が難しいという現実がありました。

GxP様がまず着目したのは、住所変更や交通費申請といった「必ず発生し続ける定型的な問い合わせ・申請業務」。これらをAIエージェントに委ね、人事をオペレーションから解放することを狙いました。

導入ステップ

以下のステップを約半年弱というスピードで実現しています。

1. AI化対象業務の洗い出し

2. 実装可否の検討

3. 実装・展開

ビジネスパーソンへの示唆

1. AI導入を「実験」ではなく、実務ど真ん中の人事業務から開始

2. 人事×エンジニア×パートナーの三位一体で進めた設計プロセス

3. AIを「人の代替」ではなく「業務の入口」として配置した発想