当局は、世界のインターネットを通じた攻撃だけでなく、地域の脅威とも戦う必要がありました。オリンピックは、フランスや世界中の官公庁・自治体を惹きつけ、さらに多くの未審査の国際来場者と密接に交流させるという点で独特です。スパイやデータ窃盗者は、これを金銭的および地政学的な価値の高い機密データを盗むまれな機会と見なしたことは間違いありません。Wi-Fiホット・スポット中間者攻撃や物理デバイスの盗難など、さまざまな手法により、この種のデータ盗難が可能になります。

オリンピック開催のかなり前から、オリンピック主催者はチケット詐欺と戦っていました。脅威インテリジェンス・プロバイダーであるQuoIntelligenceの研究者は、詐欺サイトが、ロシアのウクライナ侵入により課された欧州の制裁により正当なチケットを購入できないロシア人を中心に、正当なチケットを購入できないロシア人を対象に、IBMの偽のチケットを販売していることを発見しました。主催者は77の偽のチケット再販サイトを特定しました。

最も顕著な脅威の1つは、偽情報の拡散でした。ロシアのインターネット調査機関「troll farm」の派生組織と広く考えられている「Storm-1679」などのロシアのグループは、AI生成コンテンツを使用して偽のニュースや画像を作成し、国際オリンピック委員会の信用を失墜させ、潜在的な参加者に恐怖を植え付けることを目的としていました。こうしたキャンペーンには、テロやその他の脅威に関する捏造されたストーリーが含まれることが多く、AIを活用してその信頼性と範囲を強化しています。

結局、悪意のある行為者、国家が支援する攻撃者などによる多大な努力にもかかわらず、オリンピックは大きな混乱や暴力、データの盗難もなく成功しました。