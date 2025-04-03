分散型アプリへの移行には、これらの分散型マイクロサービス間の安全で高性能かつシームレスな通信フレームワークを維持するという課題があります。主な考慮事項には以下が含まれます。

·開発者にとってのネットワークの複雑さ：開発者は手動で構成してチケットを発行し、マイクロサービスの通信方法を構成するか、静的なYet Another Markup Language（YAML）構成を使用するかをネットワークオペレーションに要求する必要があります。これらの構成は、コアの専門知識ではなく、アプリケーションの拡張と変更に応じて煩雑になります。

·サイロ化された開発チームと運用チーム：従来の企業は依然としてサイロで運営されており、アプリケーションチームとインフラストラクチャチームは別々に作業しています。この不整合により、アプリケーションのデプロイメントと更新に遅れが生じます。

· Kubernetes用に設計されていないレガシー境界ネットワーキング： ファイアウォールとルーターは、動的なKubernetesクラスターではなく、静的ネットワーク用に設計されています。クラウド・バーストや移行によってアプリケーションのIPアドレスが変更されると、手動での更新が必要となり、ダウンタイムやセキュリティー・リスクにつながります。

· 分散環境におけるセキュリティの脆弱性： アプリケーション間の通信セキュリティは後から考えられることが多いです。侵害されたアプリケーションが1つアクセスされると、セキュリティ上の脅威がシステム全体に広がる可能性があります。

· アプリケーションの移行と移植性の課題： クラウド間でアプリケーションを移動することは問題ではなく、移動させながらシームレスな接続を維持することに課題があります。従来のネットワーキングでは、アプリケーションをクラウド間で移行する際に大幅な再構成が必要となり、イノベーションの足かせになります。