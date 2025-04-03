エンタープライズはもはや単一のクラウド・プロバイダーに限定されることはありません。代わりに、Amazon Web Services（AWS）、Microsoft Azure、Google Cloud、プライベートクラウド環境など、複数のクラウド環境にワークロードを戦略的に分散しています。この変化により、企業はコスト効率、技術的能力、地理的リーチを最大化できます。
また、最新のアプリケーションはもはやモノリシックではありません。ハイブリッドおよびマルチクラウド環境で実行されるマイクロサービスとして構築されています。これにより俊敏性と拡張性がもたらされる一方で、ほとんどの企業が効率的な管理に苦労しているネットワークの複雑さも生じます。
分散型アプリへの移行には、これらの分散型マイクロサービス間の安全で高性能かつシームレスな通信フレームワークを維持するという課題があります。主な考慮事項には以下が含まれます。
·開発者にとってのネットワークの複雑さ：開発者は手動で構成してチケットを発行し、マイクロサービスの通信方法を構成するか、静的なYet Another Markup Language（YAML）構成を使用するかをネットワークオペレーションに要求する必要があります。これらの構成は、コアの専門知識ではなく、アプリケーションの拡張と変更に応じて煩雑になります。
·サイロ化された開発チームと運用チーム：従来の企業は依然としてサイロで運営されており、アプリケーションチームとインフラストラクチャチームは別々に作業しています。この不整合により、アプリケーションのデプロイメントと更新に遅れが生じます。
· Kubernetes用に設計されていないレガシー境界ネットワーキング： ファイアウォールとルーターは、動的なKubernetesクラスターではなく、静的ネットワーク用に設計されています。クラウド・バーストや移行によってアプリケーションのIPアドレスが変更されると、手動での更新が必要となり、ダウンタイムやセキュリティー・リスクにつながります。
· 分散環境におけるセキュリティの脆弱性： アプリケーション間の通信セキュリティは後から考えられることが多いです。侵害されたアプリケーションが1つアクセスされると、セキュリティ上の脅威がシステム全体に広がる可能性があります。
· アプリケーションの移行と移植性の課題： クラウド間でアプリケーションを移動することは問題ではなく、移動させながらシームレスな接続を維持することに課題があります。従来のネットワーキングでは、アプリケーションをクラウド間で移行する際に大幅な再構成が必要となり、イノベーションの足かせになります。
企業がハイブリッドおよびマルチクラウド・アーキテクチャーの複雑さに対処する中では、従来のネットワーク中心のモデルがもはや十分ではないことは明らかです。これらのレガシー・モデルは、最新のアプリケーションの動的で分散型の性質向けではなく、静的な環境向けに設計されました。
現在必要なのは、アプリケーションを接続ストラテジーの中心に据える根本的な変化です。このようなモデルに求められることは次のとおりです。
· 自動化されたマイクロサービス接続：アプリケーションは、手動による構成やYAMLの編集、チケットの送信を必要とせずに、クラウド間で相互に自動的かつ安全に検出し、相互に接続できる必要があります。開発者はネットワーキングではなくイノベーションに集中できる必要があります。
· 基盤となるネットワークからの抽象化：接続はアプリケーションに従う必要があり、その逆ではありません。ネットワーク構成を抽象化することで、アプリは、通信の中断やコストのかかる再構築を必要とせずに、パブリック、プライベート、またはハイブリッドのクラウド環境間を移動できるようになります。
· アプリケーションレベルに組み込まれたセキュリティ：分散環境では、従来の境界セキュリティではもはや十分ではありません。アプリケーション層に直接構築されたゼロトラスト・モデルにより、ネットワーク・アンダーレイや場所に関係なく、認可されたサービスのみが通信できるようになります。
· 環境間の移植性とポリシーの一貫性： アプリケーションが拡張、移行、またはリファクタリングされても、その接続ポリシーは完全な状態を維持する必要があります。これにより、ダウンタイムが削減され、エラーが発生しやすい再構成が排除され、クラウドの導入とモダナイゼーションの取り組みが加速します。
この変化はテクノロジーだけに留まらず、機敏性とレジリエンスを解き放つことにもおよびます。アプリケーション中心の接続モデルを採用する企業は、インフラストラクチャーのボトルネックに妨げられることなく、より迅速かつ安全にデプロイし、適応することができます。
アプリケーション中心の考え方で設計されたソリューションが必要です。IBM Hybrid Cloud Meshは、ネットワークの複雑さを抽象化し、サービス間の接続を自動化することで、開発チームとインフラストラクチャー・チームの間の摩擦をなくすことができます。オンプレミス、AWS、Azure、Google Cloud Platform（GCP）などのパブリッククラウド、またはKubernetesクラスター間でデプロイされているかどうかに関係なく、マイクロサービス間のポリシーベースの安全な通信を実現します。
ゼロトラスト機能が組み込まれたIBM Hybrid Cloud Meshにより、許可されたサービスのみが通信するのを保証し、動的なポリシーの適用は、アプリケーションの移動、拡張、または変更に応じてリアルタイムで適応します。このソリューションにより、デプロイメントの迅速化、運用コストの削減、環境全体にわたる一貫したセキュリティを実現できます。
