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AI（人工知能） ビジネスの自動化 ビジネス・オペレーション

調達における契約管理をAIで最適化

By Matthew Finio , Amanda Downie
公開日 2026年03月25日

人工知能（AI）を活用した調達における契約管理の最適化は、サプライヤーとの関係強化、リスク軽減、業務効率の向上を目指す企業にとって重要な優先事項となりつつあります。

調達とは、企業が効率的に運営するために必要な商品やサービスを外部から入手する方法を指し、調達や広範なサプライチェーン全体にわたるプロバイダーの管理が含まれます。調達プロセスが複雑になり、データ集約型になるにつれ、契約の作成や管理方法を改善するためにAIがますます使用されるようになっています。

調達契約は、バイヤーとサプライヤーの関係を管理し、価格設定、配送義務、パフォーマンスの期待、紛争解決など、長期的なパートナーシップを支援する条件を定義します。これらの契約はコストやサービスに直接影響するため、効果的な契約管理は、調達活動が意図した価値を確実に提供する上で中心的な役割を果たします。

契約管理は、調達契約ライフサイクル全体に及びます。これには、条件の交渉、契約の履行、性能のモニタリング、および更新と修正を含む継続的な契約管理などの活動が含まれます。これらのステップは、より広範な契約管理プロセスを形成し、大量の契約データを生成するため、適切なツールがなければ管理が困難になる場合があります。こうした情報の構造化と分析にAIが活用されるようになり、調達チームが管理と可視性を維持しやすくなります。

AIが契約管理を大規模に強化

契約管理は重要であるにもかかわらず、拡張が難しい場合があります。多くの組織は、契約を追跡するために依然として手作業の文書処理、Eメールベースの承認、スプレッドシートに依存しています。プロセスが断片化され、時間もかかるので、契約管理の合理化が難しくなり、遅延、一貫性のない言葉、マイルストーンの逸失につながる可能性があります。これらの課題により、サプライヤーとの紛争や交渉による契約から価値の損失のリスクが高まります。

AIは、多くの場合、契約ライフサイクル管理（CLM）プラットフォーム、契約管理ソフトウェア、その他の高度な契約管理ツールの一部として、調達チームがこれらの問題に対処するのを支援することができます。AIテクノロジーを活用して、契約文書を分析し、重要な条項を抽出し、大規模な契約リポジトリーを、構造化された検索可能なデータの一元化されたリポジトリーに整理できます。これらの機能により、調達担当者はクリティカルな情報を素早く見つけ、契約の性能を効果的に監視し、他の方法では見落とされがちな潜在的なリスクや機会を特定することができます。

調達専門家のダニエル・バーンズ氏は、IBMのAIの活用の最近のエピソードで、契約管理におけるAIの利用価値について説明しました。「本当に良いデータを入手するのは難しいことです...（私は）AIを使ってドキュメンテーション、主に契約書からできるだけ多くのデータを抽出しました。なぜなら、私の見解では、（良い）契約書には実際に必要な情報がすべて含まれているからです。サプライヤー、取引関係、料金・契約条件、SLA、KPIに関するデータ。契約では、必要なものはすべて見つけることができます」1

AIは可視性を向上させ、手作業のワークロードを減らすことで、チームが戦略的な意思決定とサプライヤーの性能にさらに集中できるようにします。人間の判断に取って代わるものではありませんが、調達担当者がより優れた洞察とコントロールを持ってサプライヤー契約を監督する能力が強化されます。

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調達における契約管理をAIを活用して最適化することが重要な理由

契約は、組織がコストを管理し、リスク管理の取り組みを支援すると同時に、サプライヤーの性能を確保する方法の中心に位置します。これらの契約は、サプライヤーに何を期待し、その見返りとして組織が何を提供しなければならないかを定義するものであり、全体的な調達戦略のクリティカルなコンポーネントとなっています。契約管理が非効率的であったり、可視性が欠如していたりすると、これらの期待に一貫して応えられるようにすることが困難になります。

契約管理に対する従来のアプローチでは、現代の調達の規模と複雑さに対応するのに苦労することがよくあります。組織は、さまざまなサプライヤー、地域、カテゴリーにわたる数百または数千の契約を管理することができます。情報が切り離されたシステムに保存されたり、手動で処理されたりすると、パフォーマンスの監視や変更への対応が難しくなります。その成果として、調達チームは、サプライヤーとの関係を積極的に管理するよりも、情報の検索や問題の解決に多くの時間を費やすことができます。

AIにより、契約データがよりアクセスしやすく、構造化され、使いやすくなります。AIは、契約書を静的な文書として扱うのではなく、実行可能な洞察の情報源に変換するのに役立ちます。このトランスフォーメーションにより、調達チームは、契約ポートフォリオ全体で何が起こっているかをより深く理解し、義務や機会に迅速に対応することでサプライヤーとの関係管理を改善できるようになります。

調達がより戦略的になるにつれて、明確かつ一貫性を持って契約を管理することがますます重要になっています。AIにより、契約監視のための、より情報に基づいた、積極的なアプローチが可能になります。契約管理ストラテジー全体を強化することで、組織が事後対応型の手動プロセスから、より制御されたデータ駆動型のサプライヤー契約を管理する方法に移行します。

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AIが調達契約管理の主要な段階をどのように最適化するか

調達における契約管理は通常、ドラフト作成、契約交渉、実行、継続的なモニタリング、更新または修正など、いくつかの重要な段階にまたがります。各段階に含まれる複数のワークフローには、調整と慎重なレビューが必要です。AIは、特定のプロセスの実行方法を改善することでこれらの段階を強化し、プロセスの効率性と一貫性を高め、大規模に管理します。

契約書の起草と交渉

  • 草案の作成生成AIは既存のデータに基づいて新しいコンテンツを生成するように設計されており、テンプレート、先行契約、および事前に定義されたルールを使用して、最初の契約ドラフトを作成することができます。調達チームは、特定のカテゴリーまたは地域に合わせたサプライヤー契約を、ゼロから始めることなく作成できるため、起草時間が短縮され、一貫性が向上します。
  • 言語の標準化人間の言葉を理解し分析するAIの一種である自然言語処理（NLP）は、承認された条項プレイブックと契約テキストを比較することができます。承認された条件からの逸脱を特定するのに役立ちます。
  • 条項のレビューとリスクの特定：NLPは契約書の文言を分析して、欠落している条項、曖昧な文言、潜在的にリスクのある用語にフラグを立てることもできます。例えば、終了条項の欠如を検知したり、異常に幅広い補償文を強調表示したりすることができます。
    生成AIは、より明確でコンプライアンスに準拠した言葉を提案できます。最近のIBMの調査では、経営陣が生成AIの持続可能性のユースケースとしてリスク管理とレジリエンスを位置づけており、64%が生成AIが持続可能性の課題にとって重要になると答えています。2
  • 契約書との対話対話型AI、ユーザーが自然言語を使用してシステムと対話することを可能にし、調達担当者が契約について質問し、明確な回答を得ることを可能にします。例えば、ユーザーが「この契約の主なリスクは何ですか？」と質問するか、「支払い条件を要約してください」と依頼すると、契約のレビューをより迅速かつアクセスしやすくします。

契約執行

  • ワークフローのオーケストレーションエージェント型AIは、定義された目標に基づいて自律的に行動を起こし、タスクを管理することができます。Gartner社は、2028年までに企業向けソフトウェアアプリケーションの33％がエージェント型AIを含むと予測しており、2024年の1％未満から大幅に増加すると見込んでいます。3
    調達では、エージェント型AIがワークフローを通じて契約のルーティングを自動化し、各ステップが確実に完了するよう支援します。AIエージェントは、手作業で調整することなく、契約書を法務、財務、調達の利害関係者に正しい順序で自動的に送ることができます。
  • 承認の追跡：AIシステムは承認ステータスをリアルタイムで可視化し、契約がプロセスのどの段階にあり、誰が行動する必要があるかを示します。この可視性により、承認と発注書などの関連文書の整合が可能になり、手動でのフォローアップの必要性が減り、遅延を防ぐことができます。
  • ボトルネックの特定：時間の経過とともにデータのパターンを識別する機械学習、過去の承認サイクルを分析し、繰り返し発生する遅延を検知することができます。例えば、契約が特定の承認ステップで常に停滞していることが明らかになり、組織はそれに応じてワークフローやリソースを調整できるようになります。

継続的モニタリング

  • 義務の抽出：NLPは契約書のテキストから主要な義務や成果物を抽出し、主要業績評価指標（KPI）、パフォーマンス・メトリック、サービス・レベル契約（SLA）メトリクスの構造化データに変換できます。例えば、SLAやレポート要件を特定し、それらをパフォーマンス監視のための追跡可能な項目に変換できます。
  • マイルストーンの追跡：エージェント型AIは、契約のスケジュールを継続的に監視し、重要な日付が近づいているときにアラートと通知をトリガーできます。例えば、主要な配信マイルストーンや更新期限の30日前に調達マネージャーに通知できます。
  • コンプライアンスの監視：機械学習モデルは、契約書と性能データを分析して、コンプライアンス違反を示すパターンを特定できます。例えば、サプライヤーの納期が繰り返し遅延する場合、契約で合意したサービス・レベルに違反するリスクを示している可能性があります。
  • 契約の可視性の向上：AIシステムは、契約データを検索可能な形式と目に見えるダッシュボードに整理し、重要な情報を簡単に見つけて理解できるようにします。調達チームは、特定の料金体系条件を持つすべての契約をすばやく見つけたり、有効期限が近づいている契約を特定したりできます。

契約の更新と修正

  • 更新の追跡：AIシステムは、今後の契約期限を自動的に特定し、レビューワークフローを開始できます。例えば、契約の期限切れを回避するために、契約が終了する60日前または90日前に更新レビュー・プロセスをトリガーできます。
  • 性能の評価：AIと機械学習により、過去のサプライヤーの性能を分析して、コンプライアンス違反を示す可能性のあるパターンを特定できます。例えば、サプライヤーの納期が繰り返し遅延する場合、契約上のサービス・レベルに違反するリスクがある可能性があります。
  • 修正の草案作成：生成AIは、以前の合意と新しい要件に基づいて更新された契約条件の草案作成を支援します。再交渉中に、改訂された料金体系や更新されたサービス・レベルを提案することができます。
  • 機会の特定：AIは過去の契約から洞察を抽出し、改善の機会を特定できます。類似のサプライヤーとの間でより良い条件が得られたパターンを特定できます。例えば、調達チームがより効果的に交渉できるよう支援できます。

AIを活用して調達における契約管理を最適化するメリット

AIにより、調達チームは契約をより効果的に大規模に管理できるようになり、コスト削減が促進され、より費用対効果の高いオペレーションが可能になります。その他の主なメリットは次のとおりです。

  • より良い意思決定：AIは、より多くの情報に基づいた契約とサプライヤーの意思決定をサポートする構造化データと洞察を提供します。
  • リスク特定の強化：AIは契約文と性能データを迅速に分析し、他の方法では見逃してしまう可能性のある潜在的なリスクを明らかにし、リスク軽減をサポートします。
  • 契約書の作成と実行の迅速化：AIは、草案作成、レビュー、承認のワークフローを自動化することで、契約書の作成から署名までの移行に必要な時間を短縮します。
  • 遅延とボトルネックの削減：AIによりワークフローの連携と可視性が向上し、承認の遅延とプロセスの非効率性が軽減されます。
  • 契約データの可視性の向上：AIにより、大規模なポートフォリオ全体で主要な契約条件やタイムラインに簡単にアクセスし、理解することができます。
  • 手作業による作業負荷の軽減：反復的なタスクを自動化することで、調達チームと法務チームはより戦略的な作業に集中できるようになります。
  • 契約ポートフォリオ全体の拡張性：AIを活用することで、組織は手作業を比例的に増やすことなく、増え続ける契約を管理できます。
  • より強力なコンプライアンスと義務の追跡：AIによって、契約上の義務をより信頼性の高い形で追跡できるようになり、組織は強力な契約コンプライアンスを維持し、合意された条件やその他のコンプライアンス要件に準拠し続けることができます。

AIを活用した調達における契約管理の最適化における課題とリスク

AIを導入するには、確立された契約管理のベスト・プラクティスと連携する必要があります。慎重な計画と監視がなければ、組織はAIの有効性を制限したり、新たな懸念を生じさせたりするリスクに直面する可能性があります。

変更管理とユーザー導入：調達部門や法務部門は、特に既存のワークフローを混乱させるようなAIツールの採用をためらうかもしれません。社内のスキルアップセッションやWebセミナーのようなトレーニングや参考情報は、AIの導入を成功させるために不可欠です。

データ品質と可用性の問題：AIシステムが効果的に機能するには、正確で構造化されたデータが必要です。契約データが不完全だったり、一貫性がなかったり、断片化されたシステムに保管されていたりすると、AIのアウトプットの信頼性が低下する可能性があります。この問題に対処するには、組織はAIイニシアチブを拡大する前に、データ・クレンジング、標準化、一元化データ管理に投資する必要があります。

データ・セキュリティーと守秘義務への懸念：契約書には、商業上および法律上の機密情報が含まれていることが多いです。AIシステム、特に外部モデルやクラウドサービスに依存するシステムを使用すると、データ保護とアクセス制御に関する懸念が生じます。組織は、強力なデータ・ガバナンス・ポリシー、暗号化、アクセス制御を実装し、セキュリティー基準への準拠についてベンダーを慎重に評価する必要があります。

既存システムとの統合：既存の調達システムや契約管理システムにAIを組み込むのは、複雑な場合があります。統合が不十分だと、ワークフローの中断や重複した作業につながる可能性があります。段階的に実装し、APIまたは統合プラットフォームを使用することで、よりスムーズな導入が可能になります。

契約の標準化の欠如：契約の言語や形式の違いによって、特に標準化されたテンプレートのない組織では、AIモデルが文書を正確に解釈して分析することが困難になる可能性があります。標準化された契約テンプレートと条項ライブラリーを確立して、一貫性を向上させ、AIのパフォーマンスを向上させます。

自動化への過度の依存：AIに過度に依存すると、人間による監視が少なくなる可能性があります。契約管理には、特に交渉やリスク評価に、依然として専門的な判断が必要です。明確なレビュー・チェックポイントで人間による監視を維持し、重要な決定が適切に評価されるようにします。

共同執筆者

Matthew Finio

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor

IBM Think

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    脚注

    1. Procurement moves at AI speed/From spreadsheets to smart agents in procurement、IBMのAI in Action、Season 2、Episode 15、2025年10月21日

    2. Top Strategic Technology Trends for 2025: Agentic AI、Gartner、2024年10月

    3. Amplify your buying power、The CEO’s Guide to Generative AI/Procurement、IBM Institute for Business Value（IBV）、2024年6月