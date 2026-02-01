製造業の未来を変えるIT×OT×AIで実現する「計画どおりに生産できる」工場

日本IBMは、製造業向けワンストップ自動搬送ソリューションORION（Orchestrated Robotic Intelligence ON-demand）と、その頭脳となるAI活用の作業計画支援アセット「IBM Global Integrated View Manufacturing Orchestrator」の提供を開始しました。製造業が直面する課題と、それを解決する新たなアプローチについてご紹介します。
日本の製造業は、経済安全保障の要請のもと、地政学リスク、サプライチェーンの分断、需要の不確実性の高まりなど、複合的な環境変化にさらされています。こうした変動に耐え得るサプライチェーンの構築が、企業競争力と事業継続性を左右する鍵となっています。
変動を吸収する手段は本来、①在庫を持つ、②リードタイム（納期）で調整する、③生産・作業計画の柔軟性で吸収する、の三つに整理できます。しかし現在は、財務制約やESG（環境・社会・ガバナンス）対応により在庫を厚く持てず、多品種少量生産や短納期要求によりリードタイムも伸ばせません。さらに人手不足や技能継承の難しさから、人海戦術による柔軟な対応にも限界が生じています。
その結果、「生産計画どおりに生産する力」がサプライチェーン安定性の中核となる一方で、多くの工場では計画どおりに生産できず、欠品・特急対応と仕掛・過剰在庫が同時発生する状況が常態化しています。すなわち「製造が揺らぐと経営が揺らぐ」という構造リスクが表面化しています。
この問題の根本原因は、以下の三つの条件を従来の「上位で計画を立てて下位に指示を流す」やり方では同時に満たせないことにあります。
これまで多くの企業は個別工程の改善やシステム導入を進めてきましたが、計画部門と実行現場が分断されたままでは限界があります。
日本IBMは、パートナー企業と共創する自動搬送ソリューションORIONと、その頭脳となるIBM Global Integrated View Manufacturing Orchestratorにより、計画から現場実行までをIT（情報システム）×OT（現場設備）×AIでつなぎ、データに基づく継続的な改善と作業指示・搬送の自動化を通じて「生産計画どおりに生産する力」を構造的に高めることを目指しました。
ORIONは、IBM Global Integrated View Manufacturing Orchestratorを中核に据えたワンストップ自動搬送ソリューションです。製造領域を「計画・実行・再計画が循環するループ」として再設計することを目指しており、工場内における計画立案、現場実行、自動搬送、実績フィードバックを一体のアーキテクチャーで束ねます。IBMとパートナー各社がそれぞれの強みを持ち寄り、「頭脳」「身体」「神経」の三層で構成されています。
ORIONは、人間の身体になぞらえた三層のアーキテクチャで構成されています。
「頭脳」
日本IBM：IBM Global Integrated View Manufacturing Orchestratorを中核として設計することで、複雑なスケジューリングをAIで最適化し、製造現場の迅速かつ高品質な意思決定を促進します。
株式会社レクサー・リサーチ：IBM Global Integrated View Manufacturing Orchestratorで作成した計画をもとに工程シミュレーションを事前に行うことで、より現実に近い計画の立案を支援します。
「身体」
Cuebus株式会社：高収納効率、高速スループットを可能とする都市型立体ロボット倉庫によって、倉庫の完全自動化の実現を支援します。
株式会社たけびし：設備・ロボットのインテグレーションを支援し、現場の自動化を実現します。
「神経」
レッドハット株式会社：Red Hat Device Edgeによるオープンな実行基盤上にIT側のシステムを構築することで、導入時だけでなく、保守・運用面でも作業の負担軽減につながる環境の構築を支援します。
株式会社たけびし：IoTソリューションによってIT（情報システム）とOT（現場設備）を連携させ、データの円滑な流れを実現します。
設備能力、段取り時間、制約条件、優先順位ルールなど、これまで熟練者の頭の中や現場のExcelファイルに散在していた情報を、システムで扱える「制約モデル」として明示的に取り込みます。これにより、個別工程だけでなく工場全体を見渡した最適な作業計画を自動で立案できます。
標準化されたデータモデルおよびインターフェースにより、ERP（基幹業務システム）やMES（製造実行システム）、スケジューラーなどのITシステムと、ロボット、AGV（無人搬送車）、倉庫システム、PLC（制御装置）などの現場設備（OT）をシームレスにつなぎます。これにより、計画変更がそのまま搬送指示や設備制御に反映されるとともに、現場からの実績データが計画側へフィードバックされ、次の最適化に活かされるループを実現します。
設備故障、欠勤、部材遅延、特急オーダーなどの突発的な変動が発生した際、AIエージェントが自動的に再スケジューリングを実行します。担当者は「納期遵守を優先して」といった自然な言葉で指示するだけで、AIがパラメーターを調整して最適な計画を提示。ベテランの判断ロジックをAIに取り込むことで、人手では困難だった高頻度・高速度の計画見直しを実現します。
これら3つの特徴のうち、「Ⅰ. 実行可能な作業計画」と「Ⅲ. AIエージェントでの再計画支援」を担うのが、ORIONの頭脳となるIBM Global Integrated View Manufacturing Orchestratorです。
IBM Global Integrated View Manufacturing Orchestratorは、AIで製造現場の複雑なスケジューリングを最適化し、生産性向上に貢献するソリューションです。分断されていたIT（情報システム）とOT（現場設備）をつなぐ「頭脳」として機能し、「計画どおりに生産できる」工場全体の最適化へ導きます。
人手による計画立案では、どうしても各工程の部分最適に留まりがちでした。このアセットはAIの力で工程間の流れも考慮し、工場全体での最適化を実現します。納期、生産効率、設備稼働率、段取り回数など、相反する多数の制約条件を同時に考慮しながら、数万タスク規模の複雑な作業を精緻にスケジューリング。熟練計画者でも難しかった「全体最適」の計画立案を自動化します。
高度なスケジューリング機能を誰もが使えるよう、AIエージェントを搭載しています。急な特急オーダーが入った際、担当者が「この品種の納期遵守率を上げて」と普段使う言葉で指示するだけで、AIが自動的にパラメーターを調整して再計画を実行。変更による影響を分析し、分かりやすく要約して提示します。スケジューリングの専門知識がなくても、迅速な意思決定が可能になります。
このアセットは、製造業が長年抱える「生産計画どおりに生産する力」を高める「頭脳」の中核を担います。パートナー企業の工程シミュレーション技術と組み合わせることで、スケジューラだけでは発見できなかった生産ボトルネックや仕掛品の滞留を事前に評価し、より現実に即した実行可能な計画を立案できます。
日本IBMは、ORIONおよびIBM Global Integrated View Manufacturing Orchestratorの提供開始とともに、パートナー企業との連携をさらに強化し、お客様の導入効果を最大化する支援体制を構築します。
今後は、工場内の計画・実行・再計画のループで得られるデータを活用し、次のような展開を進めていきます。
設備保全の高度化：予兆保全や最適な保全周期の設計
品質管理の高度化：工程内品質データと計画データの相関分析
これらにより、設備保全や品質領域における意思決定をさらに高度化していきます。
また、計画・再計画の仕組みに生成AIなどの先進技術を組み合わせ、ベテラン人材のノウハウを体系化して再利用しやすくする機能を拡充します。これにより、作業計画立案や工程間調整といった高度な業務の技能継承と、現場の負荷軽減を同時に実現。「生産計画どおりに生産する力」を高めながら、製造業のデジタル・トランスフォーメーション（DX）を一層推進していきます。
製造業の主要企業が、AI、IoT、オートメーションなどのインダストリー4.0のテクノロジーをどのように活用して、新たなデータ・インサイトを発見しているかをご覧ください。
製造業向けの革新的なテクノロジー・ソリューションを導入し、ビジネスの俊敏性を実現します。
リアルタイムの資産追跡と、保守スケジュールの改善を通じて、資産管理のベスト・プラクティスを製造オペレーションに適用します。
IBMと共に、豊富なデータと強力なAIテクノロジーを活用し、最適化プロセスを統合して、ビジネス・オペレーションを変革します。