製造業の未来を変えるIT×OT×AIで実現する「計画どおりに生産できる」工場

ORIONは、IBM Global Integrated View Manufacturing Orchestratorを中核に据えたワンストップ自動搬送ソリューションです。製造領域を「計画・実行・再計画が循環するループ」として再設計することを目指しており、工場内における計画立案、現場実行、自動搬送、実績フィードバックを一体のアーキテクチャーで束ねます。IBMとパートナー各社がそれぞれの強みを持ち寄り、「頭脳」「身体」「神経」の三層で構成されています。

ORIONの三層構成



ORIONは、人間の身体になぞらえた三層のアーキテクチャで構成されています。

「頭脳」

日本IBM：IBM Global Integrated View Manufacturing Orchestratorを中核として設計することで、複雑なスケジューリングをAIで最適化し、製造現場の迅速かつ高品質な意思決定を促進します。

株式会社レクサー・リサーチ：IBM Global Integrated View Manufacturing Orchestratorで作成した計画をもとに工程シミュレーションを事前に行うことで、より現実に近い計画の立案を支援します。

「身体」

Cuebus株式会社：高収納効率、高速スループットを可能とする都市型立体ロボット倉庫によって、倉庫の完全自動化の実現を支援します。

株式会社たけびし：設備・ロボットのインテグレーションを支援し、現場の自動化を実現します。

「神経」

レッドハット株式会社：Red Hat Device Edgeによるオープンな実行基盤上にIT側のシステムを構築することで、導入時だけでなく、保守・運用面でも作業の負担軽減につながる環境の構築を支援します。

株式会社たけびし：IoTソリューションによってIT（情報システム）とOT（現場設備）を連携させ、データの円滑な流れを実現します。

ORIONの3つの特徴



Ⅰ. 実行可能な作業計画

設備能力、段取り時間、制約条件、優先順位ルールなど、これまで熟練者の頭の中や現場のExcelファイルに散在していた情報を、システムで扱える「制約モデル」として明示的に取り込みます。これにより、個別工程だけでなく工場全体を見渡した最適な作業計画を自動で立案できます。

Ⅱ. シームレスなIT/OT連携

標準化されたデータモデルおよびインターフェースにより、ERP（基幹業務システム）やMES（製造実行システム）、スケジューラーなどのITシステムと、ロボット、AGV（無人搬送車）、倉庫システム、PLC（制御装置）などの現場設備（OT）をシームレスにつなぎます。これにより、計画変更がそのまま搬送指示や設備制御に反映されるとともに、現場からの実績データが計画側へフィードバックされ、次の最適化に活かされるループを実現します。

Ⅲ. AIエージェントでの再計画支援

設備故障、欠勤、部材遅延、特急オーダーなどの突発的な変動が発生した際、AIエージェントが自動的に再スケジューリングを実行します。担当者は「納期遵守を優先して」といった自然な言葉で指示するだけで、AIがパラメーターを調整して最適な計画を提示。ベテランの判断ロジックをAIに取り込むことで、人手では困難だった高頻度・高速度の計画見直しを実現します。

これら3つの特徴のうち、「Ⅰ. 実行可能な作業計画」と「Ⅲ. AIエージェントでの再計画支援」を担うのが、ORIONの頭脳となるIBM Global Integrated View Manufacturing Orchestratorです。